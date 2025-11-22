УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11306 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план США
3 918 42

Відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію очолить Єрмак, - ОП

ОП про план Трампа

Цими днями відбудуться консультації України з партнерами щодо кроків для закінчення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Як і домовились із нашими партнерами, цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни", - йдеться у повідомленні.

Затверджено склад делегації та директиви

Напередодні президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України та директиви для відповідних перемовин.

Розраховуємо на конструктивну роботу й готові працювати максимально швидко, щоб досягти реального миру. Україна ніколи не хотіла цієї війни та зробить усе, щоб закінчити її достойним миром. Україна ніколи не буде перепоною для миру, і представники Української держави захищатимуть справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки", - наголошують в Офісі Президента.

Українська сторона вдячна за готовність європейських партнерів допомагати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США тиснуть на Зеленського щодо підписання мирної угоди, - Politico

Склад делегації

Указом №854/2025 Зеленський затвердив склад української делегації. До неї увійшли:

ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, глава делегації

УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України

БУДАНОВ Кирило Олексійович - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України

ГНАТОВ Андрій Вікторович - начальник Генерального штабу Збройних Сил України

ІВАЩЕНКО Олег Іванович - Голова Служби зовнішньої розвідки України

КИСЛИЦЯ Сергій Олегович - перший заступник Міністра закордонних справ України

ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович - Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

ПОКЛАД Олександр Валентинович - заступник Голови Служби безпеки України

БЕВЗ Олександр Олександрович - радник Керівника Офісу Президента України

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США відправляють генералів до РФ для переговорів про мирний план, - The Guardian

Автор: 

перемовини (3801) Офіс Президента (2099)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Слово військових: https://ua.interfax.com.ua/news/general/1122652.html Командування 110-ої ОМБр висловилося стосовно мирного плану для України:
"Сьогодні в мережі активно обговорюють черговий так званий "мирний план", який містить неприйнятні та небезпечні вимоги до України. Але будь-які домовленості, які передбачають нашу капітуляцію, складення зброї чи відмову від боротьби, означатимуть лише одне - подальший геноцид, масові страти, фільтраційні табори, депортації та повне винищення всього українського. Якщо ми здамося - нас не чекатиме мир. Нас чекатиме смерть", - наголосили військові.
Допис супроводжується відео, на кадрах якого росіяни розстрілюють групу українських військовополонених. "Закадровий голос коментує це й відверто радіє. Судячи з усього, це роблять ті самі російські військові, які спостерігають за вбивством з дрона. Вони не просто виконують злочин - вони його схвалюють. Це не війна. Це - кривава системна практика знищення українців. Те саме ми вже переживали. Голодомор, коли мільйони українців були умисно приречені на смерть. Розстріляне відродження - коли московський режим винищував тих, хто смів мислити, творити, любити свою країну. Буча, Ірпінь, Маріуполь - коли у ХХІ столітті нам знову показали ту ж саму імперську жорстокість. Кожне нове відео воєнних злочинів росії - це нагадування: їхня мета незмінна. Не перемога на полі бою. А знищення українців як народу", - йдеться у дописі.
показати весь коментар
22.11.2025 13:08 Відповісти
+17
З Алою Борисівною та Умєровим делегація нічого не вирішить.
показати весь коментар
22.11.2025 13:03 Відповісти
+8
ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, глава делегації

УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Ця " делегація" не може представляти та не представляє інтереси України.
показати весь коментар
22.11.2025 13:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З Алою Борисівною та Умєровим делегація нічого не вирішить.
показати весь коментар
22.11.2025 13:03 Відповісти
так вони ж і не збираються нічого вирішувати, вони так - з'їздити-поконсольтуватися-відосикопозніматися
показати весь коментар
22.11.2025 13:06 Відповісти
Зато підпише шо завгодно .
показати весь коментар
22.11.2025 13:19 Відповісти
І козирь на чолі.
Наперед прогнозований результат: відхилення пропозицій миру і нічого не робити після,як сказав в прямому ефірі А.Рева.А ще,відставка кабміну,5-6 потужних і створення уряду нац.єдності.
показати весь коментар
22.11.2025 13:07 Відповісти
Слово військових: https://ua.interfax.com.ua/news/general/1122652.html Командування 110-ої ОМБр висловилося стосовно мирного плану для України:
"Сьогодні в мережі активно обговорюють черговий так званий "мирний план", який містить неприйнятні та небезпечні вимоги до України. Але будь-які домовленості, які передбачають нашу капітуляцію, складення зброї чи відмову від боротьби, означатимуть лише одне - подальший геноцид, масові страти, фільтраційні табори, депортації та повне винищення всього українського. Якщо ми здамося - нас не чекатиме мир. Нас чекатиме смерть", - наголосили військові.
Допис супроводжується відео, на кадрах якого росіяни розстрілюють групу українських військовополонених. "Закадровий голос коментує це й відверто радіє. Судячи з усього, це роблять ті самі російські військові, які спостерігають за вбивством з дрона. Вони не просто виконують злочин - вони його схвалюють. Це не війна. Це - кривава системна практика знищення українців. Те саме ми вже переживали. Голодомор, коли мільйони українців були умисно приречені на смерть. Розстріляне відродження - коли московський режим винищував тих, хто смів мислити, творити, любити свою країну. Буча, Ірпінь, Маріуполь - коли у ХХІ столітті нам знову показали ту ж саму імперську жорстокість. Кожне нове відео воєнних злочинів росії - це нагадування: їхня мета незмінна. Не перемога на полі бою. А знищення українців як народу", - йдеться у дописі.
показати весь коментар
22.11.2025 13:08 Відповісти
ЗЕ..Я, щоб прикрити свою ж.ОПу здасть країну з патронами! ...
показати весь коментар
22.11.2025 13:09 Відповісти
Так він з цими гаслами і йшов до влади: "Сайдемся пасєрєдінє!".
показати весь коментар
22.11.2025 13:14 Відповісти
А какая разніца? Нада проств пєрєстать стрєлять.
показати весь коментар
22.11.2025 13:21 Відповісти
Зрозуміло, за цим словоблуддям, криється справжня мета Зелі - підписати капітуляцію на умовах пуйла та знищення України.
Консерва ***** Зеля вскрився.
Але ця зелена гнида довго не проживе, після здачі України пуйлу.
показати весь коментар
22.11.2025 13:09 Відповісти
А шо йому станеться ?
показати весь коментар
22.11.2025 13:13 Відповісти
миша список херня надо по новой.
1. Алибаба
2...40 идут дальше его 40 разбойников
показати весь коментар
22.11.2025 13:10 Відповісти
показати весь коментар
22.11.2025 13:12 Відповісти
...патрохами...
показати весь коментар
22.11.2025 13:10 Відповісти
Правильно. А навіщо нам взагалі Генеральний штаб?
показати весь коментар
22.11.2025 13:14 Відповісти
А дипломати, коли є єрмак-умеров?
показати весь коментар
22.11.2025 13:20 Відповісти
Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента від 25 червня 2019 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2]

здійснює загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;подає на підпис Президентові проекти указів, розпоряджень Президента, закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента до Конституційного Суду, листів та інших документів, підписує додатки до актів Президента;вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад Першого заступника, заступників Керівника Офісу Президента України, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента, представників Президента, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 уповноважених Президента;координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, уповноважених Президента, забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу;забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу;організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента;визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу;реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Фахівці підкажіть чи є у Андрія повноваження вести такі консультації?
показати весь коментар
22.11.2025 13:16 Відповісти
Ага. Ви ще запитайте, чи Зєля -- діпломіруваний юрізД, і скільки років він має юридичної практики (= роботи за спеціальністю).
показати весь коментар
22.11.2025 13:19 Відповісти
ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, глава делегації

УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Ця " делегація" не може представляти та не представляє інтереси України.
показати весь коментар
22.11.2025 13:19 Відповісти
Це буде договорняк зі спасіння не України, а дупи зеленського та його опєшних підарасів.
Слава зє!
Злава довбойобам, які обрали собі та нам на голову цю бєніну мавпу, шакалової ророди!!!
показати весь коментар
22.11.2025 13:20 Відповісти
Алі-баба з Чебуреком нічого не підпишуть, Трамп вимагає перевиборів
показати весь коментар
22.11.2025 13:24 Відповісти
К ноге, зелені падли. Рудий педофіл хоче планів миру.
показати весь коментар
22.11.2025 13:24 Відповісти
Читаю в "телеграмі" інтерв"ю Корчинського де він пропонує давати пожиттєве тим,хто відбиває ухилянтів від тецекашників.Коментарів відразу - море,і всі як один проти ТЦК,проти тих "сраних людоловів",проти "старого пердуна" Корчинського,якого самого тре забити,відправити на фронт і т.д...Добре.Читаю основні пункти так зв.мирної угоди Трампа,де щось треба віддати,щось скоротити,чогось позбавитись.І знову в коментарях буря протестів,нічого не віддамо,всьо зрада,треба воювати і все...А я думаю - як то все поєднати?З однієї сторони ніхто не хоче воювати,а з другої всі хочуть перемогти?Мирно це не поєднати...І тут дилема - або добровільно-примусово мобілізовувати,жорстко караючи дезертирів та ухилянтів включно до розстрілу,або здаватись ерефіі зі всім її рускім міром - війною тамто-срамто,ісламським радикалізмом чучмеків,азіатчиною,хамством і безправ"ям...Третього не дано,ось що треба зрозуміти.
показати весь коментар
22.11.2025 13:26 Відповісти
Осо таке в голові у багатьох українців)
показати весь коментар
22.11.2025 13:39 Відповісти
Ну ось! Як Зєлєнскій може відправити у відставку ( хоча правильно - зввльнити, бо посада Єрмака - не державна служба) людину (спірне твердження), яка відповідає за мирні перемовини (насправді - не відпоаідає, бо не є відповідальною за що небудь у держпві згідно як чинного законодавства, так і Конституції). Якщо Зєлєнскій делегував свої повноваженя саоємк секретаою - то це як иініикм - незаконно, як максимум - злочинно.
показати весь коментар
22.11.2025 13:27 Відповісти
"Валяти дурня" до останнього. Делегація повинна складатися із суцільних довбой@бів. Чому? Тому що зі сторони США такі самі. Може якусь спільну мову і знайдуть. А в цілому вже зрозуміло...Трампон на гачку у *****. Довбаний збоченець і дегенерат- президент США. З цим світом явно щось не так.🥴
показати весь коментар
22.11.2025 13:35 Відповісти
Ну як тут без Алібаби
показати весь коментар
22.11.2025 13:36 Відповісти
Рашистський агент очолює делегацію. Корупціонер умєров там же! Єдність по-зеленські, твою мать!
показати весь коментар
22.11.2025 13:39 Відповісти
В нас немає ні уряду, ні Ради, ні президента, є тільки ОП. З цим всім України не буде. Єрмак -це Сибір.
показати весь коментар
22.11.2025 13:43 Відповісти
Без Єрмака ніяк, бо він не тільки голова ОП, а і голова самого президента. Як же нашому "найвеличнішому" жити без голови? Без неї, він і сказати не може, і в туалет зайвий раз сходити.)
Мабуть Зе зрозумів, що вже немає значення, кого поставити очільником делегації, завгоспа чи його самого.
Та й який сенс у цій делегації, тільки знову бла- бла-бла... Трамп наказав до 27 листопада цей "мирний план" прийняти.... і крапка.)
показати весь коментар
22.11.2025 14:02 Відповісти
Найперше, що потрібно зробити, повинен бути висновок провідних фахівців з міжнародного права щодо відповідності " мирної угоди Трампа" нормам міжнародного права. Старий маразматик Трамп обрав неправильний алгоритм дій у складанні свого плану. Спочатку відповідність норм міжнародного права, потім вимоги України, як жертви агресії, в потім - вимоги міжнародної спільноти до кацапів. Інший варіант є просто безглуздим.
показати весь коментар
22.11.2025 14:26 Відповісти
Без єрмака і його замів в Україні і котята не родяться.....це вже повний пдц....
показати весь коментар
22.11.2025 14:42 Відповісти
ох уж эта Швейцария... Страна самых надежных банков и горнолыжных курортов
Помнится что многие секретные переговоры кремлевских террористов с представителями Трампа, (например в частности о возможной покупке американцами газопровода в Европу) проходили именно в Швейцарии...
показати весь коментар
22.11.2025 15:16 Відповісти
Як тільки згадується ОП(Охвіс,сарай),приходе асоціація - осинне гніздо.Знову Єрмак,особа яка скомпрометувала не тільки ЗЕленого але і сам Офіс.Голова делегації Єрмак.Його треба засунути на задвірки щоб більше не маячив.
показати весь коментар
22.11.2025 15:19 Відповісти
Не на задвірки, а на каштан.
показати весь коментар
22.11.2025 22:20 Відповісти
Гундоса почвара хоче протягти амнистію за розікрадену допомогу.
показати весь коментар
22.11.2025 15:37 Відповісти
Невиліковні довбойоби.

А чому не Міндіч?
показати весь коментар
22.11.2025 16:51 Відповісти
він уже не громадянин України
показати весь коментар
22.11.2025 19:22 Відповісти
Ой да ладно.
А Єрмак не має повноважень.

Чому дірка від дупи може, а громадянин Ізраїлю не може? 😁
показати весь коментар
23.11.2025 01:25 Відповісти
Шукати треба професійних дипломатів а не зброд із Алою Борисівною
показати весь коментар
22.11.2025 17:34 Відповісти
А єрмак буде представляти рєсурсную фєдерацию?
показати весь коментар
22.11.2025 22:18 Відповісти
Поки Зеленський преЗЕдент Ермак буде очолювати….
показати весь коментар
23.11.2025 00:09 Відповісти
 
 