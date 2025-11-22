Відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію очолить Єрмак, - ОП
Цими днями відбудуться консультації України з партнерами щодо кроків для закінчення війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
"Як і домовились із нашими партнерами, цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни", - йдеться у повідомленні.
Затверджено склад делегації та директиви
Напередодні президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України та директиви для відповідних перемовин.
Розраховуємо на конструктивну роботу й готові працювати максимально швидко, щоб досягти реального миру. Україна ніколи не хотіла цієї війни та зробить усе, щоб закінчити її достойним миром. Україна ніколи не буде перепоною для миру, і представники Української держави захищатимуть справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки", - наголошують в Офісі Президента.
Українська сторона вдячна за готовність європейських партнерів допомагати.
Склад делегації
Указом №854/2025 Зеленський затвердив склад української делегації. До неї увійшли:
ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, глава делегації
УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України
БУДАНОВ Кирило Олексійович - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України
ГНАТОВ Андрій Вікторович - начальник Генерального штабу Збройних Сил України
ІВАЩЕНКО Олег Іванович - Голова Служби зовнішньої розвідки України
КИСЛИЦЯ Сергій Олегович - перший заступник Міністра закордонних справ України
ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович - Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
ПОКЛАД Олександр Валентинович - заступник Голови Служби безпеки України
БЕВЗ Олександр Олександрович - радник Керівника Офісу Президента України
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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Наперед прогнозований результат: відхилення пропозицій миру і нічого не робити після,як сказав в прямому ефірі А.Рева.А ще,відставка кабміну,5-6 потужних і створення уряду нац.єдності.
"Сьогодні в мережі активно обговорюють черговий так званий "мирний план", який містить неприйнятні та небезпечні вимоги до України. Але будь-які домовленості, які передбачають нашу капітуляцію, складення зброї чи відмову від боротьби, означатимуть лише одне - подальший геноцид, масові страти, фільтраційні табори, депортації та повне винищення всього українського. Якщо ми здамося - нас не чекатиме мир. Нас чекатиме смерть", - наголосили військові.
Допис супроводжується відео, на кадрах якого росіяни розстрілюють групу українських військовополонених. "Закадровий голос коментує це й відверто радіє. Судячи з усього, це роблять ті самі російські військові, які спостерігають за вбивством з дрона. Вони не просто виконують злочин - вони його схвалюють. Це не війна. Це - кривава системна практика знищення українців. Те саме ми вже переживали. Голодомор, коли мільйони українців були умисно приречені на смерть. Розстріляне відродження - коли московський режим винищував тих, хто смів мислити, творити, любити свою країну. Буча, Ірпінь, Маріуполь - коли у ХХІ столітті нам знову показали ту ж саму імперську жорстокість. Кожне нове відео воєнних злочинів росії - це нагадування: їхня мета незмінна. Не перемога на полі бою. А знищення українців як народу", - йдеться у дописі.
Консерва ***** Зеля вскрився.
Але ця зелена гнида довго не проживе, після здачі України пуйлу.
1. Алибаба
2...40 идут дальше его 40 разбойников
здійснює загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;подає на підпис Президентові проекти указів, розпоряджень Президента, закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента до Конституційного Суду, листів та інших документів, підписує додатки до актів Президента;вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад Першого заступника, заступників Керівника Офісу Президента України, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента, представників Президента, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 уповноважених Президента;координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, уповноважених Президента, забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу;забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу;організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента;визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу;реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Фахівці підкажіть чи є у Андрія повноваження вести такі консультації?
УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Ця " делегація" не може представляти та не представляє інтереси України.
Слава зє!
Злава довбойобам, які обрали собі та нам на голову цю бєніну мавпу, шакалової ророди!!!
Мабуть Зе зрозумів, що вже немає значення, кого поставити очільником делегації, завгоспа чи його самого.
Та й який сенс у цій делегації, тільки знову бла- бла-бла... Трамп наказав до 27 листопада цей "мирний план" прийняти.... і крапка.)
Помнится что многие секретные переговоры кремлевских террористов с представителями Трампа, (например в частности о возможной покупке американцами газопровода в Европу) проходили именно в Швейцарии...
А чому не Міндіч?
А Єрмак не має повноважень.
Чому дірка від дупи може, а громадянин Ізраїлю не може? 😁