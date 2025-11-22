Відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію очолить Єрмак, - ОП

Цими днями відбудуться консультації України з партнерами щодо кроків для закінчення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

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"Як і домовились із нашими партнерами, цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни", - йдеться у повідомленні.

Затверджено склад делегації та директиви

Напередодні президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України та директиви для відповідних перемовин.

Розраховуємо на конструктивну роботу й готові працювати максимально швидко, щоб досягти реального миру. Україна ніколи не хотіла цієї війни та зробить усе, щоб закінчити її достойним миром. Україна ніколи не буде перепоною для миру, і представники Української держави захищатимуть справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки", - наголошують в Офісі Президента.

Українська сторона вдячна за готовність європейських партнерів допомагати.

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Склад делегації

Указом №854/2025 Зеленський затвердив склад української делегації. До неї увійшли:

ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, глава делегації

УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України

БУДАНОВ Кирило Олексійович - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України

ГНАТОВ Андрій Вікторович - начальник Генерального штабу Збройних Сил України

ІВАЩЕНКО Олег Іванович - Голова Служби зовнішньої розвідки України

КИСЛИЦЯ Сергій Олегович - перший заступник Міністра закордонних справ України

ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович - Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

ПОКЛАД Олександр Валентинович - заступник Голови Служби безпеки України

БЕВЗ Олександр Олександрович - радник Керівника Офісу Президента України

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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