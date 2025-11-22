Зеленский обсудил с Туском план Трампа: Европа должна быть включена в процесс

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

О чем говорили?

По словам Зеленского, он поделился деталями нашей дипломатической работы с США и Европой.

"Для нас важно, чтобы все партнеры, которые с нами с самого начала этой войны, были проинформированы о ситуации. Координируемся, чтобы Европа была включена в процесс.

Спасибо господину премьер-министру и всему польскому народу за поддержку. Мы знаем, что всегда можем рассчитывать на Польшу, и очень это ценим", - отметил глава государства.

Что предшествовало?

По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

