РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8995 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
571 13

Зеленский обсудил с Туском план Трампа: Европа должна быть включена в процесс

Телефонные разговоры Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

О чем говорили?

По словам Зеленского, он поделился деталями нашей дипломатической работы с США и Европой.

"Для нас важно, чтобы все партнеры, которые с нами с самого начала этой войны, были проинформированы о ситуации. Координируемся, чтобы Европа была включена в процесс.

Спасибо господину премьер-министру и всему польскому народу за поддержку. Мы знаем, что всегда можем рассчитывать на Польшу, и очень это ценим", - отметил глава государства.

Что предшествовало?

По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.

Читайте: Начинаем консультации с высокопоставленными должностными лицами США о параметрах мирного соглашения, - Умеров

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США отправляют генералов в РФ для переговоров о мирном плане, - The Guardian

Автор: 

Зеленский Владимир (22685) переговоры (5175) Польша (9019) США (28337) Туск Дональд (839)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
И шо, может как-то Туск повлиять на планы Трампа? Та отож.
показать весь комментарий
22.11.2025 16:05 Ответить
+1
Що пропонує, пан Максим?
показать весь комментарий
22.11.2025 16:07 Ответить
+1
Наприклад? Бо критикувати просто, а от запропонувати як діяти, тут вже складніше...
Я от, наприклад, не можу сказати, що зараз робити Зеленському та Україні в цілому. В 2004 році міг сказати, в 2010-2014 роках міг, в 2019 році міг, а ось зараз все. Не знаю, що робити! Довели країну. Цугцванг, чи якщо подобається сподіватись га диво Боже.
показать весь комментарий
22.11.2025 16:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп займається шантажем щодо України.Домовленості просто неможливі,бо він лобіює расію.
показать весь комментарий
22.11.2025 15:51 Ответить
РФ хоче нас знищити - ЦЕ ЄДИНА ВИМОГА яка просто розмита на 28 пунктів. Европа не хоче бо потім знищать їх - що тут обговорювати Я НЕ РОЗУМІЮ.
показать весь комментарий
22.11.2025 15:55 Ответить
Що пропонує, пан Максим?
показать весь комментарий
22.11.2025 16:07 Ответить
пропоную міняти алгоритм дій.
пододьтесь, це дуже тупо - повторювати одні й ті самі дії декілька раз, отримувати один і той же результат, який нам не підходить зовсім, і знову повторити ті самі дії. це треба бути повним зебілом.
показать весь комментарий
22.11.2025 16:10 Ответить
Наприклад? Бо критикувати просто, а от запропонувати як діяти, тут вже складніше...
Я от, наприклад, не можу сказати, що зараз робити Зеленському та Україні в цілому. В 2004 році міг сказати, в 2010-2014 роках міг, в 2019 році міг, а ось зараз все. Не знаю, що робити! Довели країну. Цугцванг, чи якщо подобається сподіватись га диво Боже.
показать весь комментарий
22.11.2025 16:17 Ответить
звісно що ви не можете точно сказати, що робити. бо у вас нема доступу до інформації, який стан армії у нас, що з грошима, і т.д., так само й в мене нема інфи.
Але ж кожного разу повторювати одні й ті ж дії і сподіватися на інший результат - це дебілізм.
показать весь комментарий
22.11.2025 16:20 Ответить
И шо, может как-то Туск повлиять на планы Трампа? Та отож.
показать весь комментарий
22.11.2025 16:05 Ответить
Було б ідеально європу "включити" а опешну делегацію "виключити" з перемовного процесу
показать весь комментарий
22.11.2025 16:09 Ответить
Як це кончане лайно може щось обговорювати
показать весь комментарий
22.11.2025 16:26 Ответить
Зеля починає клоунське шоу прикриваючи домовленості з Трампом і Пуйлом за лаштунками сцени.
показать весь комментарий
22.11.2025 16:53 Ответить
Окуляри начепило. Макака.
показать весь комментарий
22.11.2025 17:48 Ответить
 
 