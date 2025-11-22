Зеленский обсудил с Туском план Трампа: Европа должна быть включена в процесс
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
По словам Зеленского, он поделился деталями нашей дипломатической работы с США и Европой.
"Для нас важно, чтобы все партнеры, которые с нами с самого начала этой войны, были проинформированы о ситуации. Координируемся, чтобы Европа была включена в процесс.
Спасибо господину премьер-министру и всему польскому народу за поддержку. Мы знаем, что всегда можем рассчитывать на Польшу, и очень это ценим", - отметил глава государства.
Что предшествовало?
По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пододьтесь, це дуже тупо - повторювати одні й ті самі дії декілька раз, отримувати один і той же результат, який нам не підходить зовсім, і знову повторити ті самі дії. це треба бути повним зебілом.
Я от, наприклад, не можу сказати, що зараз робити Зеленському та Україні в цілому. В 2004 році міг сказати, в 2010-2014 роках міг, в 2019 році міг, а ось зараз все. Не знаю, що робити! Довели країну. Цугцванг, чи якщо подобається сподіватись га диво Боже.
Але ж кожного разу повторювати одні й ті ж дії і сподіватися на інший результат - це дебілізм.