Начинаем консультации с высокопоставленными чиновниками США о параметрах мирного соглашения, - Умеров
В эти дни начинаются консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США по поводу возможных параметров будущего мирного соглашения.
Об этом сообщил в Facebook член украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
Какова позиция Украины?
По его словам, Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов.
"Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов.
Мы ценим участие американской стороны и готовность к предметному разговору. Украина и в дальнейшем будет действовать ответственно, профессионально и последовательно - так, как этого требует наша национальная безопасность", - отметил Умеров.
Что предшествовало?
По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
вони ж не поцікавились в хохотуна, яких людей він буде ставити на посади
тому всі мають тепер, і зебіли сюрпрайз, і адекватні люди, те чому намагались запобігти
⚡️ Один із пунктів мирного плану Трампа Україна суттєво змінила: замість аудиту міжнародної допомоги запропоновано «повну амністію за дії під час війни», - WSJ
⭕️Також видання зазначає, що секретар РНБО під час переговорів з американськими чиновниками підтримав більшість положень плану.
⭕️Тим часом європейські лідери готують власну альтернативу і намагаються отримати підтримку України. Документ планують представити найближчими днями, але Київ не дав згоди приєднатися.
Хотілося б зараз позловтішатися щодо Мінських угод, на критиці яких, в тому числі, постала сьогоднішня влада (а він же й і критикував і обсирав).
Саркастично сказати про те, що карма is the bitch і завжди повертається. І що тепер нам нав'язують "Мінськ-3" на набагато гірших умовах.
Але ніфіга не смішно. І навіть не саркастично.
Власне, відбувається те, про що постійно торочив ці роки. Бездарне і безвідповідальне управління на кожній розвилці забирало в нас частину суб'єктності.
А Міндічгейт забрав у нас останній аргумент - апеляцію до "останнього бастіону демократії", завойованого кров'ю кращих людей країни.
І треба не забувати, чому ми опинилися в цій точці вибору без вибору.
Все, що зараз відбувається - закономірна і логічна епітафія останнього політичного циклу та його очільників.
Умеров також причетний, можливо, навіть бульше, ніж Буткевич.
Вся влада- це агенти пуйла, їх всіх треба знищити.
Ось так, корупціонер та українофоб Єрмак буде вирішувати долю України та українців.
ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, глава делегації
УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України
БУДАНОВ Кирило Олексійович - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України
ГНАТОВ Андрій Вікторович - начальник Генерального штабу Збройних Сил України
ІВАЩЕНКО Олег Іванович - Голова Служби зовнішньої розвідки України
КИСЛИЦЯ Сергій Олегович - перший заступник Міністра закордонних справ України
ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович - Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
ПОКЛАД Олександр Валентинович - заступник Голови Служби безпеки України
БЕВЗ Олександр Олександрович - радник Керівника Офісу Президента України.