1 861 38

Начинаем консультации с высокопоставленными чиновниками США о параметрах мирного соглашения, - Умеров

Умеров о консультациях с США

В эти дни начинаются консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США по поводу возможных параметров будущего мирного соглашения.

Об этом сообщил в Facebook член украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Какова позиция Украины?

По его словам, Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов.

"Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов.

Мы ценим участие американской стороны и готовность к предметному разговору. Украина и в дальнейшем будет действовать ответственно, профессионально и последовательно - так, как этого требует наша национальная безопасность", - отметил Умеров.

Что предшествовало?

По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

+23
Хто такий умєров,що він таке пи₴дить? Звичайний злодій.
22.11.2025 13:16 Ответить
+15
Погано, що представники Європи не беруть участь в цих консультаціях, нашому шоблу довіри абсолютно ніякої: що можуть перетирати дві кремлівські кротівні без участі проукраїнської сторони?
22.11.2025 13:17 Ответить
+13
Там нема ніяких пунктів, що можно погодити. Що ти мелешь, хряк дебільний. В тебе є золотий парашют в Ізраїль?
22.11.2025 13:16 Ответить
Хто такий умєров,що він таке пи₴дить? Звичайний злодій.
22.11.2025 13:16 Ответить
таку владу обрав мудрий український нарід
вони ж не поцікавились в хохотуна, яких людей він буде ставити на посади
тому всі мають тепер, і зебіли сюрпрайз, і адекватні люди, те чому намагались запобігти
22.11.2025 13:43 Ответить
Там нема ніяких пунктів, що можно погодити. Що ти мелешь, хряк дебільний. В тебе є золотий парашют в Ізраїль?
22.11.2025 13:16 Ответить
Парашют в Туреччину.
22.11.2025 13:57 Ответить
Все правильно, головне не поспішайте, скоро того "рудого ідіота" повинно знов "відпустити"🤗🤣
22.11.2025 13:16 Ответить
Не наконсультувалося ще, мудило лисе.
22.11.2025 13:17 Ответить
Погано, що представники Європи не беруть участь в цих консультаціях, нашому шоблу довіри абсолютно ніякої: що можуть перетирати дві кремлівські кротівні без участі проукраїнської сторони?
22.11.2025 13:17 Ответить
відразу посилайте на...
22.11.2025 13:21 Ответить
Угу - не забудбьте міндічу купити індульгенцію...
22.11.2025 13:24 Ответить
Виглядає так, що амністія - головна умова:

⚡️ Один із пунктів мирного плану Трампа Україна суттєво змінила: замість аудиту міжнародної допомоги запропоновано «повну амністію за дії під час війни», - WSJ

⭕️Також видання зазначає, що секретар РНБО під час переговорів з американськими чиновниками підтримав більшість положень плану.

⭕️Тим часом європейські лідери готують власну альтернативу і намагаються отримати підтримку України. Документ планують представити найближчими днями, але Київ не дав згоди приєднатися.

Без Фільтрів | Обрати місто
22.11.2025 13:25 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/treba-ne-zabuvati-chomu-mi-opinilisya-v-c-y-tochc-viboru-bez-viboru---bogdan-butkevich/180974#gsc.tab=0 Богдан Буткевич, який досі не визнає власної провини за 2019-тий рік, нині волає:
Хотілося б зараз позловтішатися щодо Мінських угод, на критиці яких, в тому числі, постала сьогоднішня влада (а він же й і критикував і обсирав).
Саркастично сказати про те, що карма is the bitch і завжди повертається. І що тепер нам нав'язують "Мінськ-3" на набагато гірших умовах.
Але ніфіга не смішно. І навіть не саркастично.
Власне, відбувається те, про що постійно торочив ці роки. Бездарне і безвідповідальне управління на кожній розвилці забирало в нас частину суб'єктності.
А Міндічгейт забрав у нас останній аргумент - апеляцію до "останнього бастіону демократії", завойованого кров'ю кращих людей країни.
І треба не забувати, чому ми опинилися в цій точці вибору без вибору.
Все, що зараз відбувається - закономірна і логічна епітафія останнього політичного циклу та його очільників.
***********
Умеров також причетний, можливо, навіть бульше, ніж Буткевич.
22.11.2025 13:25 Ответить
Консультації по знищенню України.
Вся влада- це агенти пуйла, їх всіх треба знищити.
22.11.2025 13:28 Ответить
Умеров, слідом за кацапським крейсеро мацква!
22.11.2025 13:32 Ответить
І шо - до 27 листопада встигнете?
22.11.2025 13:34 Ответить
Умєров - корупціонер і злодій. Вся його біографія свідчить про це. Саме з ціє причини цього "патентованого" покидька банда зєрмака призначає на високі державні посади незважаючи довгий кшлейф корупції та дій які можна інтерпретувати як "державна зрада". Але самий хитрий корупціонер це Смілянський з Укрпошти. Він громадянин США і минулого року сплатив податків в США на суму 2,2 мільйони доларів. Гордовито проголошує що в Україні не має нічого - ні машини, ні квартири, ні дачі. Наіть собачої будки не побудував. Ні-чо-го. Але зарплату з бюджету цей голодранець сам собі офіційно призначив близько мільйона гривень в місяць. Те ж саме з Умєровим - родина в США і все майно там...
22.11.2025 13:34 Ответить
Цей тимчасово гуляючий на волі ,завдяки кришуванню хрипатого непотрібу, арештант і схвалив від імені всього зеленого кодлану оці писульки.
22.11.2025 13:35 Ответить
Делегацію України на переговорах по мирній угоді в Швейцарії очолить голова офісу Зеленського Єрмак, - ЗМІ

Ось так, корупціонер та українофоб Єрмак буде вирішувати долю України та українців.
22.11.2025 13:36 Ответить
Ця вся поокацапська гидота має здохнути, консультації воно проводить потвора
22.11.2025 13:37 Ответить
☝️ Вже відомий склад української делегації, яка візьме участь у переговорах щодо завершення війни. Серед них буде голова ГУР Кирило Буданов.

ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, глава делегації
УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України
БУДАНОВ Кирило Олексійович - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України
ГНАТОВ Андрій Вікторович - начальник Генерального штабу Збройних Сил України
ІВАЩЕНКО Олег Іванович - Голова Служби зовнішньої розвідки України
КИСЛИЦЯ Сергій Олегович - перший заступник Міністра закордонних справ України
ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович - Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
ПОКЛАД Олександр Валентинович - заступник Голови Служби безпеки України
БЕВЗ Олександр Олександрович - радник Керівника Офісу Президента України.
22.11.2025 13:38 Ответить
Шикарний кагал... Тільки 👆 все починається з порушення Конституції , бо хто такий завгосп офісу голобородька ??? В жодній гілці влади такої посади юридично не існує. Це ганьба, але юридична зачіпка щоб відмінити ВСЕ.. ну і зачіпка, щоб Захід називав не Країна Мрій Узєлєнсково а "файлед стейт" !!
22.11.2025 13:46 Ответить
Будванга то там навіщо?
22.11.2025 14:06 Ответить
Якийсь хряк колокорупціонний і любі хаєми Трампа. І де тут Україна? Це навіть не Мюнхен, це якась хайфа-рєзань.
22.11.2025 13:40 Ответить
Тут не сказано,що американська сторона знайшла у себе того Умєрова,який зі всіма потрохами (тобто з сім"єю) вже американський і його думку репрезентує як думку українського уряду і українського народу.При цьому теперішній статус його невідомий,чи він втік,чи він не втік,чи втік і вернувся,чи не вернувся але виконує завдання...Все так якось невизначено,по жидівськи,або,скоріше,по Зєлєнському,коли він в "кварталі" одночасно міг і привітатись,і нахрєн послати...
22.11.2025 13:40 Ответить
22.11.2025 13:41 Ответить
Він той хто переписав "угоду" з російського оригіналу, начеб то на англійській ???' а чому було іпсо, що він втік))))? Може дійсно задумався - хотів гарантій що фбр отримає відмашку не трусити його Чєбурєчні рахунки
22.11.2025 13:43 Ответить
Корупційний басурман, який погодив план капітуляцііб, змінивши лише один пункт про аудит на амністію таких як він і зеленський, представляє інтереси України! І це не страшний сон, а страшна дійсність!
22.11.2025 13:45 Ответить
а Україна хоч має якісь суттєві аргументи, щоб відбитися від цієї капітуляції? може, є щось, чим ми можемо налякати русню?
22.11.2025 13:48 Ответить
Якщо стане на коліна перед Богом, це все вирішить
22.11.2025 14:09 Ответить
ліл ніт
22.11.2025 14:45 Ответить
Вже весь притомний світ говорить що цей план ні що інше як капітуляція України, а зелена мародерня вперто зливає країну, зелена кремлівська наволоч має бути знищена
22.11.2025 13:49 Ответить
Во!Ніззя умєрова усілякими підозрами відволікати-зайнятий він.Він мир робить.А усі що заікнуться що воно злодій і корупціонер-проти миру.
22.11.2025 14:05 Ответить
Не даром же був у Туреччині, готують шляхи відходу.
22.11.2025 14:07 Ответить
Спец
22.11.2025 14:07 Ответить
Ну жучара Умеров тех пиндосов разведёт на мизинцах он то преподавал там где они учились...
22.11.2025 14:08 Ответить
Лох умеров ти вже ****** погодився на шнягу дурень скількі тобі гандону заплатили за погодження 28 пунктів чмошнік
22.11.2025 14:17 Ответить
умєров, джрьмак, віткоф вся кремлівська шобла зібралася для здачі України
22.11.2025 14:26 Ответить
Пздц.Ты уже обороной руководил.
22.11.2025 14:32 Ответить
 
 