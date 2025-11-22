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Новини Мирний план США
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Розпочинаємо консультації з високопосадовцями США про параметри мирної угоди, - Умєров

Умєров про консультації з США

Цими днями розпочинаються консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди.

Про це повідомив у фейсбуку член української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

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Яка позиція України?

За його словами, Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів.

"Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків.

Ми цінуємо участь американської сторони та готовність до предметної розмови. Україна й надалі діятиме відповідально, професійно й послідовно - так, як цього вимагає наша національна безпека", - зауважив Умєров.

Читайте також: Умєров, Буданов та Іващенко провели зустріч з делегацією США: Жодних рішень поза рамками суверенітету

Що передувало?

За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Автор: 

перемовини (3801) США (26685) Умєров Рустем (902)
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Топ коментарі
+30
Хто такий умєров,що він таке пи₴дить? Звичайний злодій.
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22.11.2025 13:16 Відповісти
+23
Погано, що представники Європи не беруть участь в цих консультаціях, нашому шоблу довіри абсолютно ніякої: що можуть перетирати дві кремлівські кротівні без участі проукраїнської сторони?
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22.11.2025 13:17 Відповісти
+19
Там нема ніяких пунктів, що можно погодити. Що ти мелешь, хряк дебільний. В тебе є золотий парашют в Ізраїль?
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22.11.2025 13:16 Відповісти
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Хто такий умєров,що він таке пи₴дить? Звичайний злодій.
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22.11.2025 13:16 Відповісти
таку владу обрав мудрий український нарід
вони ж не поцікавились в хохотуна, яких людей він буде ставити на посади
тому всі мають тепер, і зебіли сюрпрайз, і адекватні люди, те чому намагались запобігти
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22.11.2025 13:43 Відповісти
Там нема ніяких пунктів, що можно погодити. Що ти мелешь, хряк дебільний. В тебе є золотий парашют в Ізраїль?
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22.11.2025 13:16 Відповісти
Парашют в Туреччину.
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22.11.2025 13:57 Відповісти
Все правильно, головне не поспішайте, скоро того "рудого ідіота" повинно знов "відпустити"🤗🤣
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22.11.2025 13:16 Відповісти
Не наконсультувалося ще, мудило лисе.
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22.11.2025 13:17 Відповісти
Погано, що представники Європи не беруть участь в цих консультаціях, нашому шоблу довіри абсолютно ніякої: що можуть перетирати дві кремлівські кротівні без участі проукраїнської сторони?
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22.11.2025 13:17 Відповісти
відразу посилайте на...
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22.11.2025 13:21 Відповісти
Угу - не забудбьте міндічу купити індульгенцію...
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22.11.2025 13:24 Відповісти
Виглядає так, що амністія - головна умова:

⚡️ Один із пунктів мирного плану Трампа Україна суттєво змінила: замість аудиту міжнародної допомоги запропоновано «повну амністію за дії під час війни», - WSJ

⭕️Також видання зазначає, що секретар РНБО під час переговорів з американськими чиновниками підтримав більшість положень плану.

⭕️Тим часом європейські лідери готують власну альтернативу і намагаються отримати підтримку України. Документ планують представити найближчими днями, але Київ не дав згоди приєднатися.

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22.11.2025 13:25 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/treba-ne-zabuvati-chomu-mi-opinilisya-v-c-y-tochc-viboru-bez-viboru---bogdan-butkevich/180974#gsc.tab=0 Богдан Буткевич, який досі не визнає власної провини за 2019-тий рік, нині волає:
Хотілося б зараз позловтішатися щодо Мінських угод, на критиці яких, в тому числі, постала сьогоднішня влада (а він же й і критикував і обсирав).
Саркастично сказати про те, що карма is the bitch і завжди повертається. І що тепер нам нав'язують "Мінськ-3" на набагато гірших умовах.
Але ніфіга не смішно. І навіть не саркастично.
Власне, відбувається те, про що постійно торочив ці роки. Бездарне і безвідповідальне управління на кожній розвилці забирало в нас частину суб'єктності.
А Міндічгейт забрав у нас останній аргумент - апеляцію до "останнього бастіону демократії", завойованого кров'ю кращих людей країни.
І треба не забувати, чому ми опинилися в цій точці вибору без вибору.
Все, що зараз відбувається - закономірна і логічна епітафія останнього політичного циклу та його очільників.
***********
Умеров також причетний, можливо, навіть бульше, ніж Буткевич.
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22.11.2025 13:25 Відповісти
Консультації по знищенню України.
Вся влада- це агенти пуйла, їх всіх треба знищити.
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22.11.2025 13:28 Відповісти
Умеров, слідом за кацапським крейсеро мацква!
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22.11.2025 13:32 Відповісти
І шо - до 27 листопада встигнете?
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22.11.2025 13:34 Відповісти
Умєров - корупціонер і злодій. Вся його біографія свідчить про це. Саме з ціє причини цього "патентованого" покидька банда зєрмака призначає на високі державні посади незважаючи довгий кшлейф корупції та дій які можна інтерпретувати як "державна зрада". Але самий хитрий корупціонер це Смілянський з Укрпошти. Він громадянин США і минулого року сплатив податків в США на суму 2,2 мільйони доларів. Гордовито проголошує що в Україні не має нічого - ні машини, ні квартири, ні дачі. Наіть собачої будки не побудував. Ні-чо-го. Але зарплату з бюджету цей голодранець сам собі офіційно призначив близько мільйона гривень в місяць. Те ж саме з Умєровим - родина в США і все майно там...
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22.11.2025 13:34 Відповісти
Цей тимчасово гуляючий на волі ,завдяки кришуванню хрипатого непотрібу, арештант і схвалив від імені всього зеленого кодлану оці писульки.
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22.11.2025 13:35 Відповісти
Делегацію України на переговорах по мирній угоді в Швейцарії очолить голова офісу Зеленського Єрмак, - ЗМІ

Ось так, корупціонер та українофоб Єрмак буде вирішувати долю України та українців.
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22.11.2025 13:36 Відповісти
Ця вся поокацапська гидота має здохнути, консультації воно проводить потвора
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22.11.2025 13:37 Відповісти
☝️ Вже відомий склад української делегації, яка візьме участь у переговорах щодо завершення війни. Серед них буде голова ГУР Кирило Буданов.

ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, глава делегації
УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України
БУДАНОВ Кирило Олексійович - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України
ГНАТОВ Андрій Вікторович - начальник Генерального штабу Збройних Сил України
ІВАЩЕНКО Олег Іванович - Голова Служби зовнішньої розвідки України
КИСЛИЦЯ Сергій Олегович - перший заступник Міністра закордонних справ України
ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович - Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
ПОКЛАД Олександр Валентинович - заступник Голови Служби безпеки України
БЕВЗ Олександр Олександрович - радник Керівника Офісу Президента України.
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22.11.2025 13:38 Відповісти
Шикарний кагал... Тільки 👆 все починається з порушення Конституції , бо хто такий завгосп офісу голобородька ??? В жодній гілці влади такої посади юридично не існує. Це ганьба, але юридична зачіпка щоб відмінити ВСЕ.. ну і зачіпка, щоб Захід називав не Країна Мрій Узєлєнсково а "файлед стейт" !!
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22.11.2025 13:46 Відповісти
Будванга то там навіщо?
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22.11.2025 14:06 Відповісти
Якийсь хряк колокорупціонний і любі хаєми Трампа. І де тут Україна? Це навіть не Мюнхен, це якась хайфа-рєзань.
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22.11.2025 13:40 Відповісти
Тут не сказано,що американська сторона знайшла у себе того Умєрова,який зі всіма потрохами (тобто з сім"єю) вже американський і його думку репрезентує як думку українського уряду і українського народу.При цьому теперішній статус його невідомий,чи він втік,чи він не втік,чи втік і вернувся,чи не вернувся але виконує завдання...Все так якось невизначено,по жидівськи,або,скоріше,по Зєлєнському,коли він в "кварталі" одночасно міг і привітатись,і нахрєн послати...
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22.11.2025 13:40 Відповісти
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22.11.2025 13:41 Відповісти
Він той хто переписав "угоду" з російського оригіналу, начеб то на англійській ???' а чому було іпсо, що він втік))))? Може дійсно задумався - хотів гарантій що фбр отримає відмашку не трусити його Чєбурєчні рахунки
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22.11.2025 13:43 Відповісти
Корупційний басурман, який погодив план капітуляцііб, змінивши лише один пункт про аудит на амністію таких як він і зеленський, представляє інтереси України! І це не страшний сон, а страшна дійсність!
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22.11.2025 13:45 Відповісти
а Україна хоч має якісь суттєві аргументи, щоб відбитися від цієї капітуляції? може, є щось, чим ми можемо налякати русню?
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22.11.2025 13:48 Відповісти
Якщо стане на коліна перед Богом, це все вирішить
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22.11.2025 14:09 Відповісти
ліл ніт
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22.11.2025 14:45 Відповісти
Вже весь притомний світ говорить що цей план ні що інше як капітуляція України, а зелена мародерня вперто зливає країну, зелена кремлівська наволоч має бути знищена
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22.11.2025 13:49 Відповісти
Во!Ніззя умєрова усілякими підозрами відволікати-зайнятий він.Він мир робить.А усі що заікнуться що воно злодій і корупціонер-проти миру.
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22.11.2025 14:05 Відповісти
Не даром же був у Туреччині, готують шляхи відходу.
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22.11.2025 14:07 Відповісти
Спец
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22.11.2025 14:07 Відповісти
Ну жучара Умеров тех пиндосов разведёт на мизинцах он то преподавал там где они учились...
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22.11.2025 14:08 Відповісти
Лох умеров ти вже ****** погодився на шнягу дурень скількі тобі гандону заплатили за погодження 28 пунктів чмошнік
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22.11.2025 14:17 Відповісти
умєров, джрьмак, віткоф вся кремлівська шобла зібралася для здачі України
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22.11.2025 14:26 Відповісти
Пздц.Ты уже обороной руководил.
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22.11.2025 14:32 Відповісти
Можливість безкарно красти - тобто амністія. Це - головне для плісняви...
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22.11.2025 16:06 Відповісти
На допит у НАБУ вже сходив, діяч ****?
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22.11.2025 16:49 Відповісти
Розпочинаємо імітацію обговорення вже погодженого, і готового для підпису Пакту Капітуляції.
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22.11.2025 17:19 Відповісти
Зато цей огидний чебурек не забув вписати в план капітуляціїї особисту амністію для себе і його поддельніків єрмаків від переслідування за корупцію, ох і мерзота ця вся зелена наводоч
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22.11.2025 20:27 Відповісти
 
 