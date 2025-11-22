Розпочинаємо консультації з високопосадовцями США про параметри мирної угоди, - Умєров

Цими днями розпочинаються консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди.

Про це повідомив у фейсбуку член української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

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Яка позиція України?

За його словами, Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів.

"Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків.

Ми цінуємо участь американської сторони та готовність до предметної розмови. Україна й надалі діятиме відповідально, професійно й послідовно - так, як цього вимагає наша національна безпека", - зауважив Умєров.

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Що передувало?

За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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