Розпочинаємо консультації з високопосадовцями США про параметри мирної угоди, - Умєров
Цими днями розпочинаються консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди.
Про це повідомив у фейсбуку член української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
Яка позиція України?
За його словами, Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів.
"Це черговий етап діалогу, який триває останніми днями і який, передусім, покликаний узгодити бачення подальших кроків.
Ми цінуємо участь американської сторони та готовність до предметної розмови. Україна й надалі діятиме відповідально, професійно й послідовно - так, як цього вимагає наша національна безпека", - зауважив Умєров.
Що передувало?
За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вони ж не поцікавились в хохотуна, яких людей він буде ставити на посади
тому всі мають тепер, і зебіли сюрпрайз, і адекватні люди, те чому намагались запобігти
⚡️ Один із пунктів мирного плану Трампа Україна суттєво змінила: замість аудиту міжнародної допомоги запропоновано «повну амністію за дії під час війни», - WSJ
⭕️Також видання зазначає, що секретар РНБО під час переговорів з американськими чиновниками підтримав більшість положень плану.
⭕️Тим часом європейські лідери готують власну альтернативу і намагаються отримати підтримку України. Документ планують представити найближчими днями, але Київ не дав згоди приєднатися.
Без Фільтрів | Обрати місто
Хотілося б зараз позловтішатися щодо Мінських угод, на критиці яких, в тому числі, постала сьогоднішня влада (а він же й і критикував і обсирав).
Саркастично сказати про те, що карма is the bitch і завжди повертається. І що тепер нам нав'язують "Мінськ-3" на набагато гірших умовах.
Але ніфіга не смішно. І навіть не саркастично.
Власне, відбувається те, про що постійно торочив ці роки. Бездарне і безвідповідальне управління на кожній розвилці забирало в нас частину суб'єктності.
А Міндічгейт забрав у нас останній аргумент - апеляцію до "останнього бастіону демократії", завойованого кров'ю кращих людей країни.
І треба не забувати, чому ми опинилися в цій точці вибору без вибору.
Все, що зараз відбувається - закономірна і логічна епітафія останнього політичного циклу та його очільників.
***********
Умеров також причетний, можливо, навіть бульше, ніж Буткевич.
Вся влада- це агенти пуйла, їх всіх треба знищити.
Ось так, корупціонер та українофоб Єрмак буде вирішувати долю України та українців.
ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, глава делегації
УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України
БУДАНОВ Кирило Олексійович - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України
ГНАТОВ Андрій Вікторович - начальник Генерального штабу Збройних Сил України
ІВАЩЕНКО Олег Іванович - Голова Служби зовнішньої розвідки України
КИСЛИЦЯ Сергій Олегович - перший заступник Міністра закордонних справ України
ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович - Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
ПОКЛАД Олександр Валентинович - заступник Голови Служби безпеки України
БЕВЗ Олександр Олександрович - радник Керівника Офісу Президента України.