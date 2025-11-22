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Новини Мирний план США
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Зеленський обговорив із Туском мирний план щодо України: Європа має бути включена в процес

Телефонні розмови Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

За словами Зеленського, він поділився деталями нашої дипломатичної роботи зі США та Європою.

"Для нас важливо, щоб усі партнери, які з нами від самого початку цієї війни, були поінформовані про ситуацію. Координуємося, щоб Європа була включена у процес.

Дякую пану Прем’єр-міністру та всьому польському народові за підтримку. Ми знаємо, що завжди можемо розраховувати на Польщу, і дуже це цінуємо", - зауважив глава держави.

Що передувало?

За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.

Читайте: Розпочинаємо консультації з високопосадовцями США про параметри мирної угоди, - Умєров

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27923) перемовини (3801) Польща (9330) США (26685) Туск Дональд (683)
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Топ коментарі
+2
Як це кончане лайно може щось обговорювати
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22.11.2025 16:26 Відповісти
+2
Зеля починає клоунське шоу прикриваючи домовленості з Трампом і Пуйлом за лаштунками сцени.
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22.11.2025 16:53 Відповісти
+1
И шо, может как-то Туск повлиять на планы Трампа? Та отож.
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22.11.2025 16:05 Відповісти
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Трамп займається шантажем щодо України.Домовленості просто неможливі,бо він лобіює расію.
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22.11.2025 15:51 Відповісти
РФ хоче нас знищити - ЦЕ ЄДИНА ВИМОГА яка просто розмита на 28 пунктів. Европа не хоче бо потім знищать їх - що тут обговорювати Я НЕ РОЗУМІЮ.
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22.11.2025 15:55 Відповісти
Що пропонує, пан Максим?
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22.11.2025 16:07 Відповісти
пропоную міняти алгоритм дій.
пододьтесь, це дуже тупо - повторювати одні й ті самі дії декілька раз, отримувати один і той же результат, який нам не підходить зовсім, і знову повторити ті самі дії. це треба бути повним зебілом.
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22.11.2025 16:10 Відповісти
Наприклад? Бо критикувати просто, а от запропонувати як діяти, тут вже складніше...
Я от, наприклад, не можу сказати, що зараз робити Зеленському та Україні в цілому. В 2004 році міг сказати, в 2010-2014 роках міг, в 2019 році міг, а ось зараз все. Не знаю, що робити! Довели країну. Цугцванг, чи якщо подобається сподіватись га диво Боже.
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22.11.2025 16:17 Відповісти
звісно що ви не можете точно сказати, що робити. бо у вас нема доступу до інформації, який стан армії у нас, що з грошима, і т.д., так само й в мене нема інфи.
Але ж кожного разу повторювати одні й ті ж дії і сподіватися на інший результат - це дебілізм.
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22.11.2025 16:20 Відповісти
И шо, может как-то Туск повлиять на планы Трампа? Та отож.
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22.11.2025 16:05 Відповісти
Було б ідеально європу "включити" а опешну делегацію "виключити" з перемовного процесу
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22.11.2025 16:09 Відповісти
Як це кончане лайно може щось обговорювати
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22.11.2025 16:26 Відповісти
Зеля починає клоунське шоу прикриваючи домовленості з Трампом і Пуйлом за лаштунками сцени.
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22.11.2025 16:53 Відповісти
Окуляри начепило. Макака.
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22.11.2025 17:48 Відповісти
А оборотень с народом не хочет план трампа обсудить?
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22.11.2025 20:28 Відповісти
 
 