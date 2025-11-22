Європа хоче змінити щонайменше 4 пункти американського мирного плану, - Bild
Європейські союзники України відкидають план США щодо завершення війни РФ проти України в його нинішньому вигляді. ЄС має намір змінити щонайменше чотири пункти плану.
Про це пише німецьке видання Bild, інформує Цензор.НЕТ.
Європейці будуть на переговорах в Женеві
Очікується, що 23 листопада представники провідних європейських держав зустрінуться з представниками США в Женеві на тлі незгоди з частиною пунктів мирного плану команди Трампа.
Європейці мають намір представити свої пропозиції щодо мирного плану.
Чотири пункти мають бути змінені
Зазначається, що, зокрема, європейці не погоджуються з пропозиціями США щодо розподілу території. Йдеться про пункт, згідно з яким Україна повинна буде передати Росії Донбас.
Ще один пункт, який буде обговорюватися - це пропозиція про скорочення української армії, яка і так набагато менша за російську.
Крім цього, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також хоче донести до представників Трампа, що гарантії безпеки, які Росія має надати Україні, "можуть виявитися не вартими паперу, на якому вони написані".
Також Bild пише, що Мерца дратує ідея Трампа щодо заморожених російських активів.
"Трамп не лише хоче вкласти 100 мільярдів доларів США в місцеву економіку, від чого США отримали б 50 відсотків прибутку. За допомогою цих коштів також планується створити новий американо-російський інвестиційний інструмент. Тоді Путін ще й нажився б на своїй агресивній війні",- йдеться у статті.
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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це - крутезний пункт !!!
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А ната в такому вигляді нам не потрібна, вона імпотентна.
Я б відмовився від вступу до
Щоб тапону ще раз ткнути у пику що кацапи 🐷🐷🐷 не хочуть миру !!!
І припинить Європа фінансувати россійську армію, купуючи у них нафту, газ і т.д.?
1.Захоплення придністров'я
2.Удар по білорусії із захопленням прикордонних областей
3.Запуск по москві 5-6 тисяч дронів одномоментно.
4.Після цього можна сідати поговорити про мир.
Наш ворог розуміє тільки силу і наглість!
Через тиждень зеля виступить зі зверненням до українців по всім каналам і скаже.
Я відмовляюсь підписувати цей план, бо не враховані наші пропозиції.
І взагалі це не план миру а план капітуляції та заохочення агресії.
Ми не торгуєм своїми територіями та людьми, ми не будемо скорочувати чисельність ЗСУ в рази як від нас вимагають, бо ЗСУ то єдина гарантія безпеки і існування України.
Ми не будемо втрачати суверенітет та свободу, як нам запропановано.
Ми залишаємо за собой право на обирати якою мовою розмовляти, в яку церкву ходити, з ким заключати союзи, ітд...
Але , український народ прошу вашої підтримки. Нам буде важко, ми будемо чинити опір путінським окупантам, ми будемо страждати і битися за нашу землю, за наших дітей, за нашу Україну, але не здамося ворогу.
Ну ітд.
Що ви скажете на таке?
Вибачемо зелі його корупцію?
Хоча напевно такого виступу не слід чекати від зелі, але тим не менш.
Який полягає в продовженні війни
Бо зупинка означає повну поразку і крах
Також Bild пише, що Мерца дратує ідея Трампа щодо заморожених російських активів.
"Трамп не лише хоче вкласти 100 мільярдів доларів США в місцеву економіку, від чого США отримали б 50 відсотків прибутку. Джерело: https://censor.net/ua/n3586442