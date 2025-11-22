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Новини Мирний план США
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Європа хоче змінити щонайменше 4 пункти американського мирного плану, - Bild

переговори у Трампа

Європейські союзники України відкидають план США щодо завершення війни РФ проти України в його нинішньому вигляді. ЄС має намір змінити щонайменше чотири пункти плану.

Про це пише німецьке видання Bild, інформує Цензор.НЕТ.

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Європейці будуть на переговорах в Женеві

Очікується, що 23 листопада представники провідних європейських держав зустрінуться з представниками США в Женеві на тлі незгоди з частиною пунктів мирного плану команди Трампа.

Європейці мають намір представити свої пропозиції щодо мирного плану.

Чотири пункти мають бути змінені

Зазначається, що, зокрема, європейці не погоджуються з пропозиціями США щодо розподілу території. Йдеться про пункт, згідно з яким Україна повинна буде передати Росії Донбас.

Ще один пункт, який буде обговорюватися - це пропозиція про скорочення української армії, яка і так набагато менша за російську.

Крім цього, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також хоче донести до представників Трампа, що гарантії безпеки, які Росія має надати Україні, "можуть виявитися не вартими паперу, на якому вони написані".

Також Bild пише, що Мерца дратує ідея Трампа щодо заморожених російських активів.

"Трамп не лише хоче вкласти 100 мільярдів доларів США в місцеву економіку, від чого США отримали б 50 відсотків прибутку. За допомогою цих коштів також планується створити новий американо-російський інвестиційний інструмент. Тоді Путін ще й нажився б на своїй агресивній війні",- йдеться у статті.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Автор: 

Європа (2495) США (26698) Трамп Дональд (8909) Мерц Фрідріх (448)
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Топ коментарі
+12
В України лише одне зауваження до трампівського плану- це 28 пунктів..!! Їх потрібно переробити і все буде добре...
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22.11.2025 20:49 Відповісти
+11
я надіявся, що із 28 пунктів буде змінено 29, але помилився....
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22.11.2025 20:50 Відповісти
+10
"Європа хоче змінити щонайменше 4 пункти американського мирного плану " - та без проблем, для цього треба дати Україні зброю, літаки, танки, ракети і трошки грошей. а ще непогано б ваші армії завести поближче до фронту.
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22.11.2025 20:50 Відповісти
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всього лише?!
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22.11.2025 20:47 Відповісти
а як щодо розміщення істрєбітєлєй НАТО в Польщі ?

це - крутезний пункт !!!

.
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22.11.2025 22:06 Відповісти
Писали дилетанти
А ната в такому вигляді нам не потрібна, вона імпотентна.
Я б відмовився від вступу до
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23.11.2025 05:00 Відповісти
В України лише одне зауваження до трампівського плану- це 28 пунктів..!! Їх потрібно переробити і все буде добре...
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22.11.2025 20:49 Відповісти
я надіявся, що із 28 пунктів буде змінено 29, але помилився....
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22.11.2025 20:50 Відповісти
Пункти міняти хоче, а виділяти достатньо грошей та зброї, щоб ті пункти забезпечити - не хоче. Отакої.
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22.11.2025 20:50 Відповісти
Він діє як агент краснов
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23.11.2025 04:58 Відповісти
"Європа хоче змінити щонайменше 4 пункти американського мирного плану " - та без проблем, для цього треба дати Україні зброю, літаки, танки, ракети і трошки грошей. а ще непогано б ваші армії завести поближче до фронту.
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22.11.2025 20:50 Відповісти
..щоб було кому керувати літаками..танками..та ракетами.... потрібні люди... А зовсім недавно ДЕСЯТЬ бригад ..які повинні були підсилити ЗСУ... виїхали з рішення дурноголових за кордон!!! І хто буде заводити свої армії ближче до фронту..коли ідіотським рішенням влади нема кінця та краю!?
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22.11.2025 22:04 Відповісти
..ти сам собі хрестик поставив....? Чи адмін тобі на лоб його приліпив?
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23.11.2025 10:54 Відповісти
А зермака все влаштовує.
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22.11.2025 20:52 Відповісти
потрібно зробити так щоб ху*ло не погодилось підписувати цей документ !!!

Щоб тапону ще раз ткнути у пику що кацапи 🐷🐷🐷 не хочуть миру !!!
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22.11.2025 20:54 Відповісти
Що змінити? Де змінити? Трампонівський план це що....аксіома? А може це просто нікчемний папірець ?
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22.11.2025 20:56 Відповісти
А ЄС буде готовий і надалі фінансувати таку кіл-ть українських військових? Які, по їх словам, захищають Європу...

І припинить Європа фінансувати россійську армію, купуючи у них нафту, газ і т.д.?
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22.11.2025 20:57 Відповісти
Треба козирі для трампона:
1.Захоплення придністров'я
2.Удар по білорусії із захопленням прикордонних областей
3.Запуск по москві 5-6 тисяч дронів одномоментно.
4.Після цього можна сідати поговорити про мир.
Наш ворог розуміє тільки силу і наглість!
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22.11.2025 20:58 Відповісти
У вас 1 лайк, а у придурка 6. Людям хєрня подобається більше. Мудрий наріт рулить.
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22.11.2025 23:31 Відповісти
В вас взагалі нема лайків. Ви мабуть такий вумний, аж страшне
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22.11.2025 23:47 Відповісти
А то.
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22.11.2025 23:48 Відповісти
https://www.facebook.com/viktor.gederin?comment_id=Y29tbWVudDoyNTQxNDQ0Nzk3MTQ5ODIwNl8xOTEyNTQ3MDE2MzA0OTg1&__cft__[0]=AZX0Fczbp_bOxfzSKg9HD4aoK8YSbqh5UIqA-**********************************************************-RD3w67vMxBdfVTODD_KM9pczgJE0e44s-3hojvUymUTH5JVVPefnmyHA-X4wgb1HRPmXv-_iwZC5DyGKe4xI2HOaoKgDDruwFgU&__tn__=R-R Віктор ГедерінВічна пам'ять закатованим Голодомором українцям! Вічна помста катам московським! Всі ми сьогодні запалимо свічки пам'яті, а ви хлопці "піддайте вогоньку" московитам, нехай погріються потвори!
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22.11.2025 21:02 Відповісти
А от уявіть собі, чисто гіпотетично, як фантастика.
Через тиждень зеля виступить зі зверненням до українців по всім каналам і скаже.
Я відмовляюсь підписувати цей план, бо не враховані наші пропозиції.
І взагалі це не план миру а план капітуляції та заохочення агресії.
Ми не торгуєм своїми територіями та людьми, ми не будемо скорочувати чисельність ЗСУ в рази як від нас вимагають, бо ЗСУ то єдина гарантія безпеки і існування України.
Ми не будемо втрачати суверенітет та свободу, як нам запропановано.
Ми залишаємо за собой право на обирати якою мовою розмовляти, в яку церкву ходити, з ким заключати союзи, ітд...
Але , український народ прошу вашої підтримки. Нам буде важко, ми будемо чинити опір путінським окупантам, ми будемо страждати і битися за нашу землю, за наших дітей, за нашу Україну, але не здамося ворогу.
Ну ітд.

Що ви скажете на таке?
Вибачемо зелі його корупцію?

Хоча напевно такого виступу не слід чекати від зелі, але тим не менш.
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22.11.2025 21:02 Відповісти
Зелений віслюк, скоріше надрукує цей договір на зворотній стороні, свого "плану перемоги", і підпише обидва, "план" - масейчук буде показувати з телемарафона...
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22.11.2025 21:15 Відповісти
А после этого война на 2-3 года, ты готов пойти в тцк защищать страну после этих слов зе? Потому что выгребут всех
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22.11.2025 23:22 Відповісти
Так він так і заявить. Для рейтингу. Так що не хвилюйтесь. Готуйтесь до мобілізації, якщо ви в Україні і призовного віку.
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22.11.2025 23:34 Відповісти
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22.11.2025 21:06 Відповісти
Кацапи приймуть?
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22.11.2025 21:11 Відповісти
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22.11.2025 21:11 Відповісти
Ну а в нату вже не беруть?((А може в напівнату,ну без американців,поки там цей рудий клінтонів членосос?(((
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22.11.2025 21:23 Відповісти
Агент краснов старанно пляше під дудочку хремля....
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22.11.2025 21:34 Відповісти
Будут амеров за нос водить, как Путин тянул резину. Все эти страшные трамповские дедлайны - пшик для паникеров. Надо включать дурака, как делал сам Трамп: да-да, вот, почти, уже чуть-чуть, еще пару неделек, может быть, а теперь уже точно, наверное. Гы-гы-гы. А дальше ждать файлов Эпштейна, когда у Краснова будет подгорать так, что ему нужно будет думать, в какую страну валить после изобличения в педофилии и извращениях с малолетними. Я думаю, европейские элиты типа Ротшильдов уже списали Трампа с баланса.
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22.11.2025 21:47 Відповісти
Хочете воювати? Так 90% потенційних призовників категорично проти. Хто триматиме фронт? Добровольці і напівдобровольці закінчуються.
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22.11.2025 23:39 Відповісти
Добровольці закінчились ще в 22у, можеш ти з Чехії приїхати і воювати.
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23.11.2025 00:59 Відповісти
Трапм не читал план, емв сказали чтобы он одобрил её. Все будет Украина! Слава Украине!
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22.11.2025 21:56 Відповісти
Слава Богу, что у нас есть Европа. Хоть и из корыстных целей, но они не дадут трем оборотням сожрать Украину.
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22.11.2025 23:58 Відповісти
Наша надія тільки на Господа Бога
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23.11.2025 04:55 Відповісти
Це не план трампа, а план пу,
Який полягає в продовженні війни
Бо зупинка означає повну поразку і крах
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23.11.2025 04:54 Відповісти
Так і скажіть ліцемірні ідеалісти що головнйи пункт то:

Також Bild пише, що Мерца дратує ідея Трампа щодо заморожених російських активів.

"Трамп не лише хоче вкласти 100 мільярдів доларів США в місцеву економіку, від чого США отримали б 50 відсотків прибутку. Джерело: https://censor.net/ua/n3586442
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23.11.2025 07:18 Відповісти
 
 