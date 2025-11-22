Европа хочет изменить как минимум 4 пункта американского мирного плана, - Bild
Европейские союзники Украины отвергают план США по завершению войны РФ против Украины в его нынешнем виде. ЕС намерен изменить как минимум четыре пункта плана.
Об этом пишет немецкое издание Bild, информирует Цензор.НЕТ.
Европейцы будут на переговорах в Женеве
Ожидается, что 23 ноября представители ведущих европейских государств встретятся с представителями США в Женеве на фоне несогласия с частью пунктов мирного плана команды Трампа.
Европейцы намерены представить свои предложения по мирному плану.
Четыре пункта должны быть изменены
Отмечается, что, в частности, европейцы не согласны с предложениями США по распределению территории. Речь идет о пункте, согласно которому Украина должна будет передать России Донбасс.
Еще один пункт, который будет обсуждаться, - это предложение о сокращении украинской армии, которая и так намного меньше российской.
Кроме этого, канцлер Германии Фридрих Мерц также хочет донести до представителей Трампа, что гарантии безопасности, которые Россия должна предоставить Украине, "могут оказаться не стоящими бумаги, на которой они написаны".
Также Bild пишет, что Мерца раздражает идея Трампа о замороженных российских активах.
"Трамп не только хочет вложить 100 миллиардов долларов США в местную экономику, от чего США получили бы 50 процентов прибыли. С помощью этих средств также планируется создать новый американо-российский инвестиционный инструмент. Тогда Путин еще и нажился бы на своей агрессивной войне", - говорится в статье.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
це - крутезний пункт !!!
.
Щоб тапону ще раз ткнути у пику що кацапи 🐷🐷🐷 не хочуть миру !!!
І припинить Європа фінансувати россійську армію, купуючи у них нафту, газ і т.д.?
1.Захоплення придністров'я
2.Удар по білорусії із захопленням прикордонних областей
3.Запуск по москві 5-6 тисяч дронів одномоментно.
4.Після цього можна сідати поговорити про мир.
Наш ворог розуміє тільки силу і наглість!
Через тиждень зеля виступить зі зверненням до українців по всім каналам і скаже.
Я відмовляюсь підписувати цей план, бо не враховані наші пропозиції.
І взагалі це не план миру а план капітуляції та заохочення агресії.
Ми не торгуєм своїми територіями та людьми, ми не будемо скорочувати чисельність ЗСУ в рази як від нас вимагають, бо ЗСУ то єдина гарантія безпеки і існування України.
Ми не будемо втрачати суверенітет та свободу, як нам запропановано.
Ми залишаємо за собой право на обирати якою мовою розмовляти, в яку церкву ходити, з ким заключати союзи, ітд...
Але , український народ прошу вашої підтримки. Нам буде важко, ми будемо чинити опір путінським окупантам, ми будемо страждати і битися за нашу землю, за наших дітей, за нашу Україну, але не здамося ворогу.
Ну ітд.
Що ви скажете на таке?
Вибачемо зелі його корупцію?
Хоча напевно такого виступу не слід чекати від зелі, але тим не менш.