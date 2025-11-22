Европа хочет изменить как минимум 4 пункта американского мирного плана, - Bild

Европейские союзники Украины отвергают план США по завершению войны РФ против Украины в его нынешнем виде. ЕС намерен изменить как минимум четыре пункта плана.

Об этом пишет немецкое издание Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Европейцы будут на переговорах в Женеве

Ожидается, что 23 ноября представители ведущих европейских государств встретятся с представителями США в Женеве на фоне несогласия с частью пунктов мирного плана команды Трампа.

Европейцы намерены представить свои предложения по мирному плану.

Четыре пункта должны быть изменены

Отмечается, что, в частности, европейцы не согласны с предложениями США по распределению территории. Речь идет о пункте, согласно которому Украина должна будет передать России Донбасс.

Еще один пункт, который будет обсуждаться, - это предложение о сокращении украинской армии, которая и так намного меньше российской.

Кроме этого, канцлер Германии Фридрих Мерц также хочет донести до представителей Трампа, что гарантии безопасности, которые Россия должна предоставить Украине, "могут оказаться не стоящими бумаги, на которой они написаны".

Также Bild пишет, что Мерца раздражает идея Трампа о замороженных российских активах.

"Трамп не только хочет вложить 100 миллиардов долларов США в местную экономику, от чего США получили бы 50 процентов прибыли. С помощью этих средств также планируется создать новый американо-российский инвестиционный инструмент. Тогда Путин еще и нажился бы на своей агрессивной войне", - говорится в статье.

Читайте также: РФ не может навязывать свои условия Украине и Европе, - Туск

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также: Зеленский и Стармер обсудили планирование мирного процесса: продолжаются консультации на разных уровнях