РУС
Новости Мирный план Трампа
3 658 22

Европа хочет изменить как минимум 4 пункта американского мирного плана, - Bild

переговоры у Трампа

Европейские союзники Украины отвергают план США по завершению войны РФ против Украины в его нынешнем виде. ЕС намерен изменить как минимум четыре пункта плана.

Об этом пишет немецкое издание Bild, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Европейцы будут на переговорах в Женеве

Ожидается, что 23 ноября представители ведущих европейских государств встретятся с представителями США в Женеве на фоне несогласия с частью пунктов мирного плана команды Трампа.

Европейцы намерены представить свои предложения по мирному плану.

Четыре пункта должны быть изменены

Отмечается, что, в частности, европейцы не согласны с предложениями США по распределению территории. Речь идет о пункте, согласно которому Украина должна будет передать России Донбасс.

Еще один пункт, который будет обсуждаться, - это предложение о сокращении украинской армии, которая и так намного меньше российской.

Кроме этого, канцлер Германии Фридрих Мерц также хочет донести до представителей Трампа, что гарантии безопасности, которые Россия должна предоставить Украине, "могут оказаться не стоящими бумаги, на которой они написаны".

Также Bild пишет, что Мерца раздражает идея Трампа о замороженных российских активах.

"Трамп не только хочет вложить 100 миллиардов долларов США в местную экономику, от чего США получили бы 50 процентов прибыли. С помощью этих средств также планируется создать новый американо-российский инвестиционный инструмент. Тогда Путин еще и нажился бы на своей агрессивной войне", - говорится в статье.

Читайте также: РФ не может навязывать свои условия Украине и Европе, - Туск

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также: Зеленский и Стармер обсудили планирование мирного процесса: продолжаются консультации на разных уровнях

Автор: 

Европа (2144) США (28337) Трамп Дональд (7109) Фридрих Мерц (282)
Топ комментарии
+8
В України лише одне зауваження до трампівського плану- це 28 пунктів..!! Їх потрібно переробити і все буде добре...
показать весь комментарий
22.11.2025 20:49 Ответить
+7
я надіявся, що із 28 пунктів буде змінено 29, але помилився....
показать весь комментарий
22.11.2025 20:50 Ответить
+7
А зермака все влаштовує.
показать весь комментарий
22.11.2025 20:52 Ответить
всього лише?!
показать весь комментарий
22.11.2025 20:47 Ответить
а як щодо розміщення істрєбітєлєй НАТО в Польщі ?

це - крутезний пункт !!!

.
показать весь комментарий
22.11.2025 22:06 Ответить
В України лише одне зауваження до трампівського плану- це 28 пунктів..!! Їх потрібно переробити і все буде добре...
показать весь комментарий
22.11.2025 20:49 Ответить
я надіявся, що із 28 пунктів буде змінено 29, але помилився....
показать весь комментарий
22.11.2025 20:50 Ответить
Пункти міняти хоче, а виділяти достатньо грошей та зброї, щоб ті пункти забезпечити - не хоче. Отакої.
показать весь комментарий
22.11.2025 20:50 Ответить
"Європа хоче змінити щонайменше 4 пункти американського мирного плану " - та без проблем, для цього треба дати Україні зброю, літаки, танки, ракети і трошки грошей. а ще непогано б ваші армії завести поближче до фронту.
показать весь комментарий
22.11.2025 20:50 Ответить
..щоб було кому керувати літаками..танками..та ракетами.... потрібні люди... А зовсім недавно ДЕСЯТЬ бригад ..які повинні були підсилити ЗСУ... виїхали з рішення дурноголових за кордон!!! І хто буде заводити свої армії ближче до фронту..коли ідіотським рішенням влади нема кінця та краю!?
показать весь комментарий
22.11.2025 22:04 Ответить
А зермака все влаштовує.
показать весь комментарий
22.11.2025 20:52 Ответить
потрібно зробити так щоб ху*ло не погодилось підписувати цей документ !!!

Щоб тапону ще раз ткнути у пику що кацапи 🐷🐷🐷 не хочуть миру !!!
показать весь комментарий
22.11.2025 20:54 Ответить
Що змінити? Де змінити? Трампонівський план це що....аксіома? А може це просто нікчемний папірець ?
показать весь комментарий
22.11.2025 20:56 Ответить
А ЄС буде готовий і надалі фінансувати таку кіл-ть українських військових? Які, по їх словам, захищають Європу...

І припинить Європа фінансувати россійську армію, купуючи у них нафту, газ і т.д.?
показать весь комментарий
22.11.2025 20:57 Ответить
Треба козирі для трампона:
1.Захоплення придністров'я
2.Удар по білорусії із захопленням прикордонних областей
3.Запуск по москві 5-6 тисяч дронів одномоментно.
4.Після цього можна сідати поговорити про мир.
Наш ворог розуміє тільки силу і наглість!
показать весь комментарий
22.11.2025 20:58 Ответить
https://www.facebook.com/viktor.gederin?comment_id=Y29tbWVudDoyNTQxNDQ0Nzk3MTQ5ODIwNl8xOTEyNTQ3MDE2MzA0OTg1&__cft__[0]=AZX0Fczbp_bOxfzSKg9HD4aoK8YSbqh5UIqA-**********************************************************-RD3w67vMxBdfVTODD_KM9pczgJE0e44s-3hojvUymUTH5JVVPefnmyHA-X4wgb1HRPmXv-_iwZC5DyGKe4xI2HOaoKgDDruwFgU&__tn__=R-R Віктор ГедерінВічна пам'ять закатованим Голодомором українцям! Вічна помста катам московським! Всі ми сьогодні запалимо свічки пам'яті, а ви хлопці "піддайте вогоньку" московитам, нехай погріються потвори!
показать весь комментарий
22.11.2025 21:02 Ответить
А от уявіть собі, чисто гіпотетично, як фантастика.
Через тиждень зеля виступить зі зверненням до українців по всім каналам і скаже.
Я відмовляюсь підписувати цей план, бо не враховані наші пропозиції.
І взагалі це не план миру а план капітуляції та заохочення агресії.
Ми не торгуєм своїми територіями та людьми, ми не будемо скорочувати чисельність ЗСУ в рази як від нас вимагають, бо ЗСУ то єдина гарантія безпеки і існування України.
Ми не будемо втрачати суверенітет та свободу, як нам запропановано.
Ми залишаємо за собой право на обирати якою мовою розмовляти, в яку церкву ходити, з ким заключати союзи, ітд...
Але , український народ прошу вашої підтримки. Нам буде важко, ми будемо чинити опір путінським окупантам, ми будемо страждати і битися за нашу землю, за наших дітей, за нашу Україну, але не здамося ворогу.
Ну ітд.

Що ви скажете на таке?
Вибачемо зелі його корупцію?

Хоча напевно такого виступу не слід чекати від зелі, але тим не менш.
показать весь комментарий
22.11.2025 21:02 Ответить
Зелений віслюк, скоріше надрукує цей договір на зворотній стороні, свого "плану перемоги", і підпише обидва, "план" - масейчук буде показувати з телемарафона...
показать весь комментарий
22.11.2025 21:15 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2025 21:06 Ответить
Кацапи приймуть?
показать весь комментарий
22.11.2025 21:11 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2025 21:11 Ответить
Ну а в нату вже не беруть?((А може в напівнату,ну без американців,поки там цей рудий клінтонів членосос?(((
показать весь комментарий
22.11.2025 21:23 Ответить
Агент краснов старанно пляше під дудочку хремля....
показать весь комментарий
22.11.2025 21:34 Ответить
Будут амеров за нос водить, как Путин тянул резину. Все эти страшные трамповские дедлайны - пшик для паникеров. Надо включать дурака, как делал сам Трамп: да-да, вот, почти, уже чуть-чуть, еще пару неделек, может быть, а теперь уже точно, наверное. Гы-гы-гы. А дальше ждать файлов Эпштейна, когда у Краснова будет подгорать так, что ему нужно будет думать, в какую страну валить после изобличения в педофилии и извращениях с малолетними. Я думаю, европейские элиты типа Ротшильдов уже списали Трампа с баланса.
показать весь комментарий
22.11.2025 21:47 Ответить
Трапм не читал план, емв сказали чтобы он одобрил её. Все будет Украина! Слава Украине!
показать весь комментарий
22.11.2025 21:56 Ответить
 
 