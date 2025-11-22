РФ не может навязывать свои условия Украине и Европе, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия не может навязывать свои условия Украине и Европе, и подчеркнул, что мирное предложение США требует совместной работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети Х после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

В частности, Туск отметил, что Зеленский высказал свою позицию по мирному предложению США.

"Она требует совместной работы. Россия не может навязывать свои условия Украине и Европе. Все, что касается Польши, должно быть согласовано с польским правительством", – написал Туск.

Что предшествовало?

По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.

Лидеры ЕС уже заявили, что план Трампа требует доработки, поскольку нельзя менять границы силой и ограничивать численность ВСУ.

23 ноября в Швейцарии состоятся консультации украинской переговорной делегации с американскими высокопоставленными чиновниками по поводу американского мирного плана прекращения войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний мирный план США для Украины не является окончательным предложением.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.