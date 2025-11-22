РФ не может навязывать свои условия Украине и Европе, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия не может навязывать свои условия Украине и Европе, и подчеркнул, что мирное предложение США требует совместной работы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети Х после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
В частности, Туск отметил, что Зеленский высказал свою позицию по мирному предложению США.
"Она требует совместной работы. Россия не может навязывать свои условия Украине и Европе. Все, что касается Польши, должно быть согласовано с польским правительством", – написал Туск.
Что предшествовало?
- По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.
- Лидеры ЕС уже заявили, что план Трампа требует доработки, поскольку нельзя менять границы силой и ограничивать численность ВСУ.
- 23 ноября в Швейцарии состоятся консультации украинской переговорной делегации с американскими высокопоставленными чиновниками по поводу американского мирного плана прекращения войны РФ против Украины
- Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний мирный план США для Украины не является окончательным предложением.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що будь-яка мирна угода має погоджуватися з Україною та Європою
У Бельгії зібралися міністри закордонних справ ЄС.
Обурюються: війна триває, російські удари не зменшуються,
а москва не демонструє готовності до справжнього припинення вогню.
Європейці хочуть зрозуміти,
що саме пропонує Вашингтон після таємних переговорів з Кремлем і як це вплине на безпеку континенту.
Але план "капітуляці" тотально не сприймають.
"Миру не може бути без України,
і Європа має бути за столом переговорів.
І, як я казала, зараз багато розмов про різні формати діалогу.
Але у Швеції є лише дві ключові позиції: підтримка України та посилення тиску на росію..
Саме це потрібно, щоб змінити ситуацію так, аби росія сама захотіла сісти за стіл переговорів.
Бо очевидно: зараз москва не готова до серйозних мирних розмов",
- наголосила міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард