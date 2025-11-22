РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9477 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
835 16

РФ не может навязывать свои условия Украине и Европе, - Туск

Туск о мирном плане

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия не может навязывать свои условия Украине и Европе, и подчеркнул, что мирное предложение США требует совместной работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети Х после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В частности, Туск отметил, что Зеленский высказал свою позицию по мирному предложению США.

"Она требует совместной работы. Россия не может навязывать свои условия Украине и Европе. Все, что касается Польши, должно быть согласовано с польским правительством", – написал Туск.

Читайте также: Зеленский обсудил с Туском мирный план по Украине: Европа должна быть включена в процесс

Туск о мирном процессе

Что предшествовало?

  • По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.
  • Лидеры ЕС уже заявили, что план Трампа требует доработки, поскольку нельзя менять границы силой и ограничивать численность ВСУ.
  • 23 ноября в Швейцарии состоятся консультации украинской переговорной делегации с американскими высокопоставленными чиновниками по поводу американского мирного плана прекращения войны РФ против Украины
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний мирный план США для Украины не является окончательным предложением.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Автор: 

Зеленский Владимир (22685) Туск Дональд (839)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Туск має рацію.... Респект!
показать весь комментарий
22.11.2025 20:33 Ответить
+4
показать весь комментарий
22.11.2025 20:33 Ответить
+4
Що заважає вам полякам вписатись військами за Україну? Всі такі розумні за чужий рахунок
показать весь комментарий
22.11.2025 20:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Туск має рацію.... Респект!
показать весь комментарий
22.11.2025 20:33 Ответить
орки хер ложили на Польшу і всю Європу, х.йло знає , що він цих розовощоких за місяць роз..шить. вписатись своїми військами за Україну х..р там, а говорити коли вмирають чужі , а не свої то таке
показать весь комментарий
22.11.2025 20:51 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2025 20:33 Ответить
Сама москвія ні а ось у тандемі з трампом робить спроби
показать весь комментарий
22.11.2025 20:39 Ответить
для цього в хіуйла є трампон
показать весь комментарий
22.11.2025 20:40 Ответить
чому не може? америці пофіг, а ви європейці обісрались.
показать весь комментарий
22.11.2025 20:40 Ответить
+ орбан_фіцо і rolnicy...
показать весь комментарий
22.11.2025 20:43 Ответить
Країни Європи масово виступили проти плану Трампа і заявили,

що будь-яка мирна угода має погоджуватися з Україною та Європою

У Бельгії зібралися міністри закордонних справ ЄС.

Обурюються: війна триває, російські удари не зменшуються,

а москва не демонструє готовності до справжнього припинення вогню.

Європейці хочуть зрозуміти,

що саме пропонує Вашингтон після таємних переговорів з Кремлем і як це вплине на безпеку континенту.

Але план "капітуляці" тотально не сприймають.

"Миру не може бути без України,

і Європа має бути за столом переговорів.

І, як я казала, зараз багато розмов про різні формати діалогу.

Але у Швеції є лише дві ключові позиції: підтримка України та посилення тиску на росію..

Саме це потрібно, щоб змінити ситуацію так, аби росія сама захотіла сісти за стіл переговорів.

Бо очевидно: зараз москва не готова до серйозних мирних розмов",

- наголосила міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард
показать весь комментарий
22.11.2025 20:42 Ответить
Що заважає вам полякам вписатись військами за Україну? Всі такі розумні за чужий рахунок
показать весь комментарий
22.11.2025 20:46 Ответить
Правильно. рф - не може. А Орбан з Навроцьким - можуть.
показать весь комментарий
22.11.2025 20:47 Ответить
Нас чекає третя світова, після мирного плана Трампа.
показать весь комментарий
22.11.2025 20:50 Ответить
То нав'яжіть росії свої умови, хто заважає? Бо язиком чесати всі вміють.
показать весь комментарий
22.11.2025 20:51 Ответить
Москалі можуть те, що ви їм дозволяєте. Якщо вони щось нав'язують, то це означає ваш провал.
показать весь комментарий
22.11.2025 20:58 Ответить
США також.
показать весь комментарий
22.11.2025 21:13 Ответить
Навʼязують Штати, якщо зором все в порядку.
показать весь комментарий
22.11.2025 21:14 Ответить
Так амеры ничего и не навязывают. Они предлагают. Не согласны - ипитест сами. Да мудаки и сволочи, ну это как раз и есть политика если с нее содрать тонкий слой дипломатии и политкорректности. Вопрос в другом, без них получиться или нет? Если получиться, то можно посылать нах тех американцев и дальше воевать. Но судя по шоковому состоянию Европы, такого варианта нет. Какие варианты европейцы предлагают. Долбиться ещё года три тем же темпом. Так без американцев и этого не получиться.
показать весь комментарий
22.11.2025 21:40 Ответить
 
 