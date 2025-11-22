В Женеве 23 ноября состоятся переговоры между Украиной и США относительно мирного плана, - CNN

В воскресенье, 23 ноября, в Швейцарии состоятся консультации украинской переговорной делегации с американскими высокопоставленными чиновниками по поводу американского мирного плана прекращения войны РФ против Украины.

Встреча делегаций в Женеве

Отмечается, что министр армии США Дэн Дрисколл и его команда утром 22 ноября прибыли в Женеву (Швейцария), где он встретится с украинскими высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить дальнейшие шаги на пути к миру.

По словам собеседника CNN, к переговорам присоединятся также государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

"Цель — согласовать формулировку к встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом", — говорится в сообщении.

Планируется встреча делегаций США и РФ

Издание отмечает, что также запланирована встреча между российской и американской делегациями для обсуждения предложенного мирного плана, которая "состоится быстро". По словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, эта встреча состоится не в Женеве.

Он отказался уточнить, где и когда состоится встреча.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

