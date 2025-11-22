РУС
В Женеве 23 ноября состоятся переговоры между Украиной и США относительно мирного плана, - CNN

Виткофф и Рубио

В воскресенье, 23 ноября, в Швейцарии состоятся консультации украинской переговорной делегации с американскими высокопоставленными чиновниками по поводу американского мирного плана прекращения войны РФ против Украины.

Об этом пишет CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Встреча делегаций в Женеве

Отмечается, что министр армии США Дэн Дрисколл и его команда утром 22 ноября прибыли в Женеву (Швейцария), где он встретится с украинскими высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить дальнейшие шаги на пути к миру.

По словам собеседника CNN, к переговорам присоединятся также государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

"Цель — согласовать формулировку к встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом", — говорится в сообщении.

Планируется встреча делегаций США и РФ

Издание отмечает, что также запланирована встреча между российской и американской делегациями для обсуждения предложенного мирного плана, которая "состоится быстро". По словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, эта встреча состоится не в Женеве.

Он отказался уточнить, где и когда состоится встреча.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

+7
Зустріч кремлівських агентів єрмака та віткоффа під прикриттям всіх інших!
22.11.2025 18:39 Ответить
+5
Мирний план проти України - потрібно речі називати своїми іменами
22.11.2025 18:38 Ответить
+5
Маючи таку потужню команду переговорників як Єрмак і Умеров, то мова може йти не про інтереси України ,а про збереження кримінальних кланів близьких до президента ,щоб ні за що не відповідати.
22.11.2025 18:47 Ответить
Мирний план проти України - потрібно речі називати своїми іменами
22.11.2025 18:38 Ответить
«Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана. Источник: https://www.ponomaroleg.com/sammit-es-v-bryussele-18-dekabrya-budet-ochen-zharkim/ (с)
22.11.2025 18:49 Ответить
Зустріч кремлівських агентів єрмака та віткоффа під прикриттям всіх інших!
22.11.2025 18:39 Ответить
Схема втечі бакая з ДУС кучми до ******, отримала нові варіанти???
22.11.2025 18:51 Ответить
Тільки "втеча" бакая в кацапстан сама по собі була дуже дивна. Коли колону з майном супроводжувала УДО та ДАІ до самого держкордону, то це важко назвати втечею. У вантажівках везли викопані пальми з зимнього саду бакая.
22.11.2025 18:59 Ответить
Примус до капітуляції. Ганьба США.
22.11.2025 18:39 Ответить
А малоросу не ганьба?
показать весь комментарий
Закінчиться це пуком у калюжу
показать весь комментарий
22.11.2025 18:39 Ответить
Ваші слова та богу у вуха.
Але зєля пішло в рознос.
Йому вже схоже ***** що підписувати, аби ще трошки хапнути і за це нічого не було.
22.11.2025 18:42 Ответить
Та вже закiнчилось
22.11.2025 18:53 Ответить
Про "мір" між Україною і росією домовляється США і Україна.
А росія тут де?
А росію все влаштовує. Сидить і п'є шампанське.
22.11.2025 18:41 Ответить
Тепер скажіть що я вас не попереджав що так буде. А ви ідіоти мені не вірили що осінню Україну будуть примушувати до капітуляції після того як знищать всю нашу енергетику. Знаєте що буде далі? Далі Україну розділять на три-п'ять шматків і роздадуть різним диктаторам які навколо України вже понадівали фартушки і взяли виделки. А ви ідіоти далі чубіться за крісла у владі. Скоро будете всі битися в ямах і розважати рашистів, кадирівців, корейців і остальну нечисть яка з'їдеться на цю землю як на дикий захід
22.11.2025 18:45 Ответить
Всю енергетику знищили? А я-то думаю, звідки у мене світло є. Від повністю знищеної енергетики, значить.
Роздадуть різним диктаторам? А ***** дозволить? Тут хіба що північні корейці можуть претендувати, бо білорусам зась через недолугість останніх. І кОрбан навряд чи щось отримає, крім в'ялих обіцянок, як сракою не вертів.
Ті, хто за владні крісла чубиться, не будуть ніяких рашокадирівців розважати, бо втечуть ще до того, як вони в Київ увійдуть.
22.11.2025 18:49 Ответить
По перше, ти зараз отримуєш світло з Європи. По друге, )(уйло тимчасово дасть Орбану закарпаття як мінімум, а Польщі Львів щоб задобрити. По третє, ті хто втечуть потім повернуть за вимогою )(уйла як вже зараз деякі страни екстрадують українських втікачів. По четверте, скажи що я не вгадав за весь цей час що тут сиджу?
22.11.2025 19:02 Ответить
По-перше, де інформація про зупинку ВСІХ українських АЕС? Є новини лише про зниження генерації, не про повне припинення (хоча таке було два роки тому)
По-друге, ніякій Польщі ніякий Львів ***** не віддасть, тим більше щоб "задобрити". кОрбану може тимчасово щось і дасть, лише для того, щоб підірвати ЄС і НАТО (агресори-окупанти).
По-третє, скільки втікачів з ТОТ до Європи вже повернули на вимогу *****?
Четверте. Може покажете, де саме ви це пророкували? Коментарі зберігли? Хоча б піврічної давнини. Бажано, з усіма версіями пророцтв. Бо можна, як цигану, наворожити все підряд, щось та і справдиться.
22.11.2025 19:08 Ответить
Можеш почитати історію. Якщо там не повитирали все. Бо тут же не ******* правду слухати.
22.11.2025 19:18 Ответить
Думав, у вас повне зібрання своїх творів є.
А ви мене у пішу подорож відправляєте.
А якщо щось не знайду, у вас і відмовка є: потерли правду.
22.11.2025 19:19 Ответить
Ти ідіот?
22.11.2025 19:37 Ответить
щети казав, що мобілізуєшся, коли стане погано. зараз погано - йди.
22.11.2025 19:28 Ответить
Маючи таку потужню команду переговорників як Єрмак і Умеров, то мова може йти не про інтереси України ,а про збереження кримінальних кланів близьких до президента ,щоб ні за що не відповідати.
22.11.2025 18:47 Ответить
Мені от просто цікаво, як зеля буде підписувати капітуляцію?
Поїде до Трампа і там в святковій атмосфері під оплески Венса, Віткофа , Тампа та інших українофобів, поставить свій підпис?
Чи просто з свого офісу в режиме онлайн по відеозв'язку підпише?
Трансляцію підпису капітуляції зелі буде вести телемарафон на весь світ?
22.11.2025 18:50 Ответить
Перший варіант.
22.11.2025 18:53 Ответить
Ще варіант, що не буде кому підписувати. Просто він може зникнути...)
22.11.2025 19:09 Ответить
Та послати нах тих америкосів! Хай Аляску для початку оркам повернуть! Термін договору по продажу вже давно сплив!
22.11.2025 18:53 Ответить
Аляска повністю американська. Вони їх купили.
22.11.2025 19:38 Ответить
Тобто Україна проведе пілотні переговори з адвокатом окупантів перед головними переговорами з самими окупантами. Значить на сьогодні діє такий формат проведення переговорів.
22.11.2025 19:09 Ответить
Я вважаю що не варто прирівнювати Україну і осіб які нас зараз по іронії долі презентують світу.
Вони домовляються за себе за наш рахунок. Тобто у нас представників немає.
22.11.2025 19:58 Ответить
Мене одне дивує, що Тампон в випадку якщо ми не підпишемо капітуляцію то заблокує нам зброю. Але ж якщо ми підпишемо капітуляцію то по одному з пунктів цієї капітуляцію всю зброю із ша не тільки заблокують і і вивезуть з України. Крім того отримаємо ще й санкції і ембарго на постачання зброї не тільки від сша а і від ЕС і інших країн. Це називається, нам дають ніж яким ми самі повинні зарізатись. А що буде коли Україна визнає окуповані території рашистськими? Завтра ж на цих територіях )(уйлом буде заведено війська ОДКБ, з пів мільйона корейців, ********** і остальної чорної нечисті, якоби для учєній. І тоді я вже даже не сумніваюся що ми не тільки втратимо Харків, Суми, Дліпро і Запоріжжя і все лівобережжя, а я сумніваюсь що ми втримаємо Львів.
22.11.2025 19:12 Ответить
Доречі, також згідно плану капітуляції, Україна зобов'язана порізати всі далекобійні ракети і дрони. За цим будуть спостерігати рашистська комісія якій нададуть доступ до перевірки всіх українських складів і оборонних заводів. Це пізніше допишуть в підпунктах плану по демілітаризації України. Тут хтось рахує скільки Сосія дохзволить Україні мати солдат чи 300 чи 500тисяч? А який сенс в них, тобто тримати армію без далекобійної зброї а також без ******** зброї які постачає нам Европа? Заради м'ясних штурмів і оборони Львова і польських кордонів? да йдіть ви нах.
22.11.2025 19:47 Ответить
Все такие наивные!зеленскому просто тюрьма!вору этому с бригадой НЕВЫГОДНО!НЕТ НИКАКОГО ПЛАНА!!!
22.11.2025 19:13 Ответить
Те, що вся Трампісська шушера прямо чи опосередковано виконує вказівки з кремля цілком очевидно. Не зрозуміло тільки, що серед цього болота робить Марко Рубіо? Наче притомна людина? Невже так за посаду тримається?
22.11.2025 19:20 Ответить
кому очевидно?
22.11.2025 19:31 Ответить
Друзі,раджу послухати Світана,на мою думку він найадекватніше з усієї армії блохерів та аналітиків оцінює все,що відбувається довкола України....
22.11.2025 19:30 Ответить
Трампоно-хуйловські виродки!
22.11.2025 19:30 Ответить
может это надо делать до анонса "мирного плана"???
22.11.2025 19:31 Ответить
А чоиу цензор не пише в заголовку що за гнида очолює українську делегацію??
22.11.2025 19:42 Ответить
та ясно що єлдак, повєлітєль ларьков
хто ж іще
22.11.2025 19:59 Ответить
Послати на перемовини двох мегакорупціонерів. Це потужно.
22.11.2025 19:56 Ответить
Янукович вже спробував прийняти "план *****"...
22.11.2025 19:59 Ответить
 
 