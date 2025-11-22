В Женеве 23 ноября состоятся переговоры между Украиной и США относительно мирного плана, - CNN
В воскресенье, 23 ноября, в Швейцарии состоятся консультации украинской переговорной делегации с американскими высокопоставленными чиновниками по поводу американского мирного плана прекращения войны РФ против Украины.
Об этом пишет CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Встреча делегаций в Женеве
Отмечается, что министр армии США Дэн Дрисколл и его команда утром 22 ноября прибыли в Женеву (Швейцария), где он встретится с украинскими высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить дальнейшие шаги на пути к миру.
По словам собеседника CNN, к переговорам присоединятся также государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.
"Цель — согласовать формулировку к встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом", — говорится в сообщении.
Планируется встреча делегаций США и РФ
Издание отмечает, что также запланирована встреча между российской и американской делегациями для обсуждения предложенного мирного плана, которая "состоится быстро". По словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, эта встреча состоится не в Женеве.
Он отказался уточнить, где и когда состоится встреча.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але зєля пішло в рознос.
Йому вже схоже ***** що підписувати, аби ще трошки хапнути і за це нічого не було.
А росія тут де?
А росію все влаштовує. Сидить і п'є шампанське.
Роздадуть різним диктаторам? А ***** дозволить? Тут хіба що північні корейці можуть претендувати, бо білорусам зась через недолугість останніх. І кОрбан навряд чи щось отримає, крім в'ялих обіцянок, як сракою не вертів.
Ті, хто за владні крісла чубиться, не будуть ніяких рашокадирівців розважати, бо втечуть ще до того, як вони в Київ увійдуть.
По-друге, ніякій Польщі ніякий Львів ***** не віддасть, тим більше щоб "задобрити". кОрбану може тимчасово щось і дасть, лише для того, щоб підірвати ЄС і НАТО (агресори-окупанти).
По-третє, скільки втікачів з ТОТ до Європи вже повернули на вимогу *****?
Четверте. Може покажете, де саме ви це пророкували? Коментарі зберігли? Хоча б піврічної давнини. Бажано, з усіма версіями пророцтв. Бо можна, як цигану, наворожити все підряд, щось та і справдиться.
А ви мене у пішу подорож відправляєте.
А якщо щось не знайду, у вас і відмовка є: потерли правду.
Поїде до Трампа і там в святковій атмосфері під оплески Венса, Віткофа , Тампа та інших українофобів, поставить свій підпис?
Чи просто з свого офісу в режиме онлайн по відеозв'язку підпише?
Трансляцію підпису капітуляції зелі буде вести телемарафон на весь світ?
Вони домовляються за себе за наш рахунок. Тобто у нас представників немає.
хто ж іще