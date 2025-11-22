Зеленский проинформировал лидеров стран Северной Европы и Балтии о работе над планом окончания войны
Президент Владимир Зеленский провел беседу с лидерами стран Северной Европы и Балтии, во время которой проинформировал их о работе над планом окончания войны и следующих шагах.
Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, премьер-министром Исландии Криструн Фростадоуттир, премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.
Как отмечается, президент проинформировал о работе с американскими и европейскими партнерами над планом окончания войны и последующими шагами. Он подчеркнул, что Украина с первых дней этой войны стремится к достойному миру как никто другой и делает со своей стороны все, чтобы работать максимально предметно.
"Зеленский поблагодарил каждого лидера за поддержку Украины и украинцев, нашей борьбы за свободу, суверенитет и территориальную целостность. Украина ценит солидарность и понимание принципиальных для нас позиций", - говорится в сообщении
Что предшествовало?
- По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.
- Как сообщалось, лидеры ЕС уже заявили, что план Трампа требует доработки, поскольку нельзя менять границы силой и ограничивать численность ВСУ.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лідери ЄС, Канади та Японії вітають
https://zn.ua/ukr/war/rozrobka-mirnoho-planu-dlja-ukrajini-reuters-rozpovilo-pro-zustrich-vitkoffa-ta-zjatja-trampa-z-dmitrijevim-u-majami.html зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на встановлення миру в Україні. Проте зазначають, що чітко дотримуємося принципу, що кордони не можуть бути змінені силою, йдеться у спільній заяві лідерів, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/11/22/leaders-statement-on-ukraine/ опублікованій на сайті Європейської Ради.
Спільну заяву прийняли президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Антоніу Коста, а також президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Канади Марк Карні, прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.
прибирайте вже придурка інакше почнеться кривава срака
тоді пізно буде волати
Найбільше українське суспільство пригнічують не дії іржавого імбецила , а дії української влади , на чолі з - іх ********* сіятєльством , яке розвело корупційне кубло біля себе . Та ще й під час війни .!! І мало того - воно козел навіть не реагує на обурення суспільства через це .
За мародерство під час війни - чинуш не те що саджати треба - без жалю , їх взагалі треба розстрілювати нах , там же на місці , в кабінеті , прямо за робочим столом . Але Васі Голобородьку - похер .
От саме це і справді деморалізує .
На фронті жорстокий дефіцит мін. Особливо потрібні легкі, дешеві протипіхотні. Міни проти бронетехніки теж потрібні.
Бригади десь находять Їх самостійно. За волонтерські гроші.
Для виготовлення мін потрібна вибухівка (її теж дефіцит) і щоб бюрократія не заважала тим, хто виготовляє (зараз часто заважає).
Але для початку, необхідно, щоб керівництво держави зрозуміло, що міни є не менш необхідними, ніж безпілотники.
Саме для того, щоб начальство зрозуміло, я це пишу. Ви добре зробите, якщо розмістите цю інформацію на своїх сторінках у соціальних мережах
від 18.05.2005 № 2566-IV
Про ратифікацію Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення
Ратифікувати Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (995_379), підписану від імені України 24 лютого 1999 року в м. Оттаві.
Президент України
В. ЮЩЕНКО.
Київ, 18 травня 2005 року
№ 2566-IV
(Повний текст доступний за zakon.rada.gov.ua/laws/show/2566-15 посиланням.