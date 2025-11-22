РУС
Зеленский проинформировал лидеров стран Северной Европы и Балтии о работе над планом окончания войны

Зеленский поговорил с лидерами стран Северной Европы и Балтии

Президент Владимир Зеленский провел беседу с лидерами стран Северной Европы и Балтии, во время которой проинформировал их о работе над планом окончания войны и следующих шагах.

Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, премьер-министром Исландии Криструн Фростадоуттир, премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

Как отмечается, президент проинформировал о работе с американскими и европейскими партнерами над планом окончания войны и последующими шагами. Он подчеркнул, что Украина с первых дней этой войны стремится к достойному миру как никто другой и делает со своей стороны все, чтобы работать максимально предметно.

"Зеленский поблагодарил каждого лидера за поддержку Украины и украинцев, нашей борьбы за свободу, суверенитет и территориальную целостность. Украина ценит солидарность и понимание принципиальных для нас позиций", - говорится в сообщении

Что предшествовало?

  • По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.
  • Как сообщалось, лидеры ЕС уже заявили, что план Трампа требует доработки, поскольку нельзя менять границы силой и ограничивать численность ВСУ.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

+20
Тут все просто:
22.11.2025 17:44 Ответить
+19
22.11.2025 17:40 Ответить
+18
Всіх проінформував. Крім народу своєї країни.
22.11.2025 17:42 Ответить
22.11.2025 17:40 Ответить
22.11.2025 18:04 Ответить
Зеленський, все якось «ЗАБУВАЄ» попросити Західних Партнерів, щоб вони посприяли поверненню в Україну, отих своїх друзів-КабМіндічів з грошима, украденими в Українців, з 2019 року!!! Все якось ЗАБУВАЄ і неЗНАЄ!!??!?!? З цим збереженням єрмака в Урядовому кварталі, як вагнерівців, геть память втратив !!
22.11.2025 18:36 Ответить
Зе не вирулює, в зерулює у капітуляцію
22.11.2025 19:30 Ответить
Трамп за океаном,а Європа поруч.
22.11.2025 17:40 Ответить
Всіх проінформував. Крім народу своєї країни.
22.11.2025 17:42 Ответить
Тут все просто:
22.11.2025 17:44 Ответить
Європа Зеленскому не обіцяє амністію за злочини. Навпаки. Буде переслідувати. А Трамп за підпис кацапського документу готовий закрити очі на корупцію, і не чіпати.
22.11.2025 17:44 Ответить
Обіцянка для лоха. Трамп собі не може нічого гарантувати.
22.11.2025 17:57 Ответить
Лідери стурбовані запропонованими обмеженнями чисельності ЗСУ.

Лідери ЄС, Канади та Японії вітають

https://zn.ua/ukr/war/rozrobka-mirnoho-planu-dlja-ukrajini-reuters-rozpovilo-pro-zustrich-vitkoffa-ta-zjatja-trampa-z-dmitrijevim-u-majami.html зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на встановлення миру в Україні. Проте зазначають, що чітко дотримуємося принципу, що кордони не можуть бути змінені силою, йдеться у спільній заяві лідерів, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/11/22/leaders-statement-on-ukraine/ опублікованій на сайті Європейської Ради.

Спільну заяву прийняли президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Антоніу Коста, а також президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Канади Марк Карні, прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.
22.11.2025 17:46 Ответить
Плановий
22.11.2025 17:49 Ответить
Ой патріот, ти понад усе хвилюєшся за власну дупу себе і свого оточення, ні за що не відповыдати що накоїв ,а Україна для тебе і твого оточеня нічого не значить ,хоч вдалося за рахунок коломоші і рос. політтехнологів розкрутити тупий поект голобородька.
22.11.2025 17:51 Ответить
пнх, ZеГнида
22.11.2025 17:53 Ответить
мудак нічого крім відосів та понтів не вміє
прибирайте вже придурка інакше почнеться кривава срака
тоді пізно буде волати
22.11.2025 17:56 Ответить
Трамп давит и выдвигает условия, Украина информирует, а Европа беспокоится. Роли разобраны.
22.11.2025 17:58 Ответить
22.11.2025 17:59 Ответить
Краща проінформуй їх про власну відставку, якщо в тобі залишилась хоч краплина людського! Час спокутувати шашличні гріхи!
22.11.2025 18:00 Ответить
Пишуть, що ******* повідомили про втрати доходів бюджету пітьми на 2 трлн. рублів від продажу викопної сировини. Через це й пішов такий тиск на кремлівського агента Тромба, щоби він проламав волю України до спротиву агресії російських загарбників своїми нікчемними погрозами припинити обмін розвідданими.
22.11.2025 18:01 Ответить
22.11.2025 18:19 Ответить
Ще не виставила. Тільки пропонує. І кому? ***** на блюді...
22.11.2025 20:04 Ответить
Аби не надірвався бідолашний . Він вже ламав волю раніше , припиняючи обмін розвідданими і продаж зброї , і нічого з того не вийшло .
Найбільше українське суспільство пригнічують не дії іржавого імбецила , а дії української влади , на чолі з - іх ********* сіятєльством , яке розвело корупційне кубло біля себе . Та ще й під час війни .!! І мало того - воно козел навіть не реагує на обурення суспільства через це .
За мародерство під час війни - чинуш не те що саджати треба - без жалю , їх взагалі треба розстрілювати нах , там же на місці , в кабінеті , прямо за робочим столом . Але Васі Голобородьку - похер .
От саме це і справді деморалізує .
22.11.2025 18:31 Ответить
22.11.2025 18:06 Ответить
Цей "плановий" вже дістав, "наплануюється" , намалює "доріжки" до плану, вдихне і пішов балакати про "план" в його голові. Скільки ціх планів та доріжок вже було і не вспам'ятаешь.
22.11.2025 18:10 Ответить
Кривавий блазень проінформував Європу щоб не заважали підписувати капітуляцію, фініта для комедія
22.11.2025 18:11 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZV0jf8AdF-CSGpOgg1Rw_Xs-ME_ONCDmxPDg9r9SlTnWqHXIJl82GF0AEToBIGJiUGdxiUFGgXZoio58nMFdaPKY67HRPx9pjxfdbf611tnFanku6EBdsWUMoGSFGrsCST5CQ-2HkIGEYbr44zi44CcVTCf6GczGlHhMVdvwzFyGjcjrMlVCIaV9zUdltLC2Cg&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

На фронті жорстокий дефіцит мін. Особливо потрібні легкі, дешеві протипіхотні. Міни проти бронетехніки теж потрібні.

Бригади десь находять Їх самостійно. За волонтерські гроші.

Для виготовлення мін потрібна вибухівка (її теж дефіцит) і щоб бюрократія не заважала тим, хто виготовляє (зараз часто заважає).

Але для початку, необхідно, щоб керівництво держави зрозуміло, що міни є не менш необхідними, ніж безпілотники.

Саме для того, щоб начальство зрозуміло, я це пишу. Ви добре зробите, якщо розмістите цю інформацію на своїх сторінках у соціальних мережах
22.11.2025 18:13 Ответить
Закон України
від 18.05.2005 № 2566-IV

Про ратифікацію Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення

Ратифікувати Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (995_379), підписану від імені України 24 лютого 1999 року в м. Оттаві.

Президент України
В. ЮЩЕНКО.

Київ, 18 травня 2005 року
№ 2566-IV

(Повний текст доступний за zakon.rada.gov.ua/laws/show/2566-15 посиланням.
22.11.2025 18:29 Ответить
Це для мирного часу?
22.11.2025 18:32 Ответить
Це продовження кейсу "Будапештського меморандуму".
22.11.2025 18:34 Ответить


22.11.2025 18:19 Ответить
22.11.2025 18:23 Ответить
К сожалению примут и пикнуть не посмеют с каким то минимумом изменений, которые трамп и пу одобрят и позволят
22.11.2025 18:38 Ответить
А тим часом старе дідуганище за океаном прокинулося і вчинило публічний акт аутофеляції

22.11.2025 18:31 Ответить
 
 