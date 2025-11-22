Зеленский проинформировал лидеров стран Северной Европы и Балтии о работе над планом окончания войны

Президент Владимир Зеленский провел беседу с лидерами стран Северной Европы и Балтии, во время которой проинформировал их о работе над планом окончания войны и следующих шагах.

Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, премьер-министром Исландии Криструн Фростадоуттир, премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

Как отмечается, президент проинформировал о работе с американскими и европейскими партнерами над планом окончания войны и последующими шагами. Он подчеркнул, что Украина с первых дней этой войны стремится к достойному миру как никто другой и делает со своей стороны все, чтобы работать максимально предметно.

"Зеленский поблагодарил каждого лидера за поддержку Украины и украинцев, нашей борьбы за свободу, суверенитет и территориальную целостность. Украина ценит солидарность и понимание принципиальных для нас позиций", - говорится в сообщении

Что предшествовало?

По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.

Как сообщалось, лидеры ЕС уже заявили, что план Трампа требует доработки, поскольку нельзя менять границы силой и ограничивать численность ВСУ.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.