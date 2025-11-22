Зеленский о консультациях относительно нового мирного плана: Наши представители знают, как защищать национальные интересы. ВИДЕО
В эти дни состоятся консультации с партнерами о шагах, необходимых для окончания войны.
Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Я подписал указ о составе делегации Украины, утвердил все соответствующие директивы. Наши представители знают, как защищать украинские национальные интересы и что именно нужно, чтобы Россия не осуществила третье вторжение, еще один удар по Украине - так же, как в прошлом повторяла преступления против нашего народа и против других народов", - отметил Зеленский.
По словам главы государства, сейчас речь идет о гораздо большем, чем о тех или иных пунктах того или иного документа.
"Надо сделать так, чтобы нигде в Европе и мире не господствовал принцип, что преступления против людей и человечности, против государств и народов могут иметь какое-то вознаграждение и прощение. Реальный мир всегда базируется на гарантированной безопасности и справедливости. И это ощущение не только мое - я знаю, что это ощущение миллионов наших людей и большинства людей в мире", - резюмирует Зеленский.
Что предшествовало?
По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
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КабМіндічі, утікаючи з України, маршрут і обслуговуючих зрадників України, які бігали перед ними на цирлах, уже засвітили!!!
бо перемогли на виборах і владу нікому віддавати не будуть, тому ніякого коаліційного уряду нам не світить
державні інтереси цього кодла обмежуються персональними зацікавленостями
вони торгуються за себе і за вкрадене бабло, яке їм простять якщо поставлять підпис, а як не поставлять, то будуть змушені зробити життя українців ще нестерпнішим, щоб уже ми самі вимагали підписати ті папери
Очолює делегацію - мародер Єрмак.
як все було - слухайте останній випуск Швеця !
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https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
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, оті Джамільов та Чубаров яки топили за цю скотиняку? Як Умерова призначили на МО так вони кудись так дружно зникли. А ні пари з вуст вже давно давно. На касу сіли?
@compdemon
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14 год
Українці сидячи в темних і холодних оселях, а дехто і у взагалі розйобаних помешканнях, далжни сплатіцца навколо золотого унітаза і заваліть %бала. А то Вова візьме ще й капітуляцію від такого тиску ІПСО підпише.
Дніпро і область - обнять і плакать.
Донецька - краще промовчати, шоб без матів
Повернення рос.полонених,надто Цемаха-він перший.
А керувати цілою делегацією -це ж завідомо знаний результат переговорів.
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
Умеров захищає злочинців, прописуючи в московські плани АМНІСТІЮ для громадянина зеленського і його подільників з 2019 року!!
ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, глава делегації
УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Єрмак також фігурує на «плівках Міндіча» - Железняк
"Міндіч тиснув на міністра оборони Умєрова": журналістка повідомила деталі справи про бронежилети
Міндіч у захисті нац.інтересів задіяний?
Я б туди ще додав обов'язково безуглу для повноти картини і ще пару городскіх сумашедших.
Вони у сша потраплять у правильне місце - до таки як вони самі. Довбойобів типу віткофа і венса
Вони вже ввели всі санкції, що могли.
путіну просто насрати на них.
Тому трамп, щоб не виглядати повним мудаком і викручує руки зеленському бо з путіним нічого не вийшло.
А і цей мудило хоче нобеля, у@обок рудий
Більше схоже, що він захищає національні інтереси міндічів (тобто власні)