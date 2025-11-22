Зеленский о консультациях относительно нового мирного плана: Наши представители знают, как защищать национальные интересы. ВИДЕО

В эти дни состоятся консультации с партнерами о шагах, необходимых для окончания войны.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я подписал указ о составе делегации Украины, утвердил все соответствующие директивы. Наши представители знают, как защищать украинские национальные интересы и что именно нужно, чтобы Россия не осуществила третье вторжение, еще один удар по Украине - так же, как в прошлом повторяла преступления против нашего народа и против других народов", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работаем конструктивно с Европой и США, чтобы американский план завершения войны был согласован, - Зеленский

По словам главы государства, сейчас речь идет о гораздо большем, чем о тех или иных пунктах того или иного документа.

"Надо сделать так, чтобы нигде в Европе и мире не господствовал принцип, что преступления против людей и человечности, против государств и народов могут иметь какое-то вознаграждение и прощение. Реальный мир всегда базируется на гарантированной безопасности и справедливости. И это ощущение не только мое - я знаю, что это ощущение миллионов наших людей и большинства людей в мире", - резюмирует Зеленский.

Что предшествовало?

По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.

Читайте: Начинаем консультации с высокопоставленными лицами США о параметрах мирного соглашения, - Умеров

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США отправляют генералов в РФ для переговоров о мирном плане, - The Guardian