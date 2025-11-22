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Новости Видео Мирный план США
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Зеленский о консультациях относительно нового мирного плана: Наши представители знают, как защищать национальные интересы. ВИДЕО

В эти дни состоятся консультации с партнерами о шагах, необходимых для окончания войны.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

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"Я подписал указ о составе делегации Украины, утвердил все соответствующие директивы. Наши представители знают, как защищать украинские национальные интересы и что именно нужно, чтобы Россия не осуществила третье вторжение, еще один удар по Украине - так же, как в прошлом повторяла преступления против нашего народа и против других народов", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работаем конструктивно с Европой и США, чтобы американский план завершения войны был согласован, - Зеленский

По словам главы государства, сейчас речь идет о гораздо большем, чем о тех или иных пунктах того или иного документа.

"Надо сделать так, чтобы нигде в Европе и мире не господствовал принцип, что преступления против людей и человечности, против государств и народов могут иметь какое-то вознаграждение и прощение. Реальный мир всегда базируется на гарантированной безопасности и справедливости. И это ощущение не только мое - я знаю, что это ощущение миллионов наших людей и большинства людей в мире", - резюмирует Зеленский.

Что предшествовало?

По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.

Читайте: Начинаем консультации с высокопоставленными лицами США о параметрах мирного соглашения, - Умеров

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США отправляют генералов в РФ для переговоров о мирном плане, - The Guardian

Автор: 

Зеленский Владимир (24401) переговоры (5814)
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Топ комментарии
+31
Чудо-ВаЩе
@compdemon
·
14 год
Українці сидячи в темних і холодних оселях, а дехто і у взагалі розйобаних помешканнях, далжни сплатіцца навколо золотого унітаза і заваліть %бала. А то Вова візьме ще й капітуляцію від такого тиску ІПСО підпише.
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22.11.2025 15:02 Ответить
+26
Еко його понесло.Він себе лідором всесвіту возомнив?
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22.11.2025 14:59 Ответить
+26
Це яки представники? Півний ларьочний кріт ГРУ ВС РФ мерзотник дЕрьмак та вихованець сухумського пітомника мавп діскжокей та подонорк Агрохімія?
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22.11.2025 15:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Еко його понесло.Він себе лідором всесвіту возомнив?
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22.11.2025 14:59 Ответить
закинув коксу і запихтєл

.
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22.11.2025 15:12 Ответить
Зеленський з єрмаком, це уже побачили!!
КабМіндічі, утікаючи з України, маршрут і обслуговуючих зрадників України, які бігали перед ними на цирлах, уже засвітили!!!
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22.11.2025 15:22 Ответить
фентанілом по вені зарядив, і полетів..
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22.11.2025 15:22 Ответить
Ну переплутав в наркотичному угарі слова підар і лідер, з ким не буває? Он наші іноземні партнери чомусь теж цього підара вважають лідером.
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22.11.2025 18:36 Ответить
ЗЛН ПНХ
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22.11.2025 15:00 Ответить
Це яки представники? Півний ларьочний кріт ГРУ ВС РФ мерзотник дЕрьмак та вихованець сухумського пітомника мавп діскжокей та подонорк Агрохімія?
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22.11.2025 15:01 Ответить
саме вони
бо перемогли на виборах і владу нікому віддавати не будуть, тому ніякого коаліційного уряду нам не світить
державні інтереси цього кодла обмежуються персональними зацікавленостями
вони торгуються за себе і за вкрадене бабло, яке їм простять якщо поставлять підпис, а як не поставлять, то будуть змушені зробити життя українців ще нестерпнішим, щоб уже ми самі вимагали підписати ті папери
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22.11.2025 15:04 Ответить
Пора це квартальне кодло вперед ногами винести
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22.11.2025 15:34 Ответить
Ось вони представники (зрадники та корупціонери) України від зелі на переговорах про капітуляцію.
Очолює делегацію - мародер Єрмак.
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22.11.2025 15:10 Ответить
Тоб то, жодного професійного та фахового дипломата, а стадо випадковий цапів zеленого коляру смердящих zеленим гівном.
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22.11.2025 15:17 Ответить
Лише бевзі.
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22.11.2025 17:41 Ответить
видатний дипломат умерла, який погодився на цибулю вітькова в Стамбулі

як все було - слухайте останній випуск Швеця !

.
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22.11.2025 15:14 Ответить
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
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22.11.2025 15:15 Ответить
умеров та цидуля

.
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22.11.2025 15:15 Ответить
Це той самий шо погодився на фуфлові броніки цім вбив купу солдат СОУ? А де, до речи
, оті Джамільов та Чубаров яки топили за цю скотиняку? Як Умерова призначили на МО так вони кудись так дружно зникли. А ні пари з вуст вже давно давно. На касу сіли?
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22.11.2025 15:20 Ответить
Чудо-ВаЩе
@compdemon
·
14 год
Українці сидячи в темних і холодних оселях, а дехто і у взагалі розйобаних помешканнях, далжни сплатіцца навколо золотого унітаза і заваліть %бала. А то Вова візьме ще й капітуляцію від такого тиску ІПСО підпише.
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22.11.2025 15:02 Ответить
Національні інтереси якої країни?
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22.11.2025 15:04 Ответить
Запарєбрікавай московії, куди КабМіндічі двушечки надсилали, як наймити зеленського, про яких він і неЗНАВ неВІДАВ!?!?
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22.11.2025 15:14 Ответить
ну так, (((єрмак))) з батьком-грушником це відомий патріот України.
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22.11.2025 15:04 Ответить
Київ і деякі міста на Сході до 18 год на добу без світла.
Дніпро і область - обнять і плакать.
Донецька - краще промовчати, шоб без матів
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22.11.2025 15:07 Ответить
Хто,як не козир,знає,як захищати інтереси рашки?
Повернення рос.полонених,надто Цемаха-він перший.
А керувати цілою делегацією -це ж завідомо знаний результат переговорів.
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22.11.2025 15:09 Ответить
Як би вони ще знали, що воно таке, ті «національні інтереси». І чим вони відрізняються від власних.
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22.11.2025 15:10 Ответить
Нууу, вони думають, що національні інтереси є тотожним їх приватним інтересам. Тобто себе врни ототожнюють з державою. Фраза «Держава це я» (фр. «L'état c'est moi») приписується королю Франції https://www.google.com/search?q=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%83+XIV&oq=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0+-+%D1%86%D0%B5+%D1%8F&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB4yCAgCEAAYFhgeMggIAxAAGBYYHjIICAQQABgWGB4yCAgFEAAYFhgeMggIBhAAGBYYHjIICAcQABgWGB4yCAgIEAAYFhgeMggICRAAGBYYHjIICAoQABgWGB4yCAgLEAAYFhgeMggIDBAAGBYYHjIICA0QABgWGB4yCggOEAAYChgWGB7SAQg5Mzc2ajBqN6gCFLACAfEFnE-xfHgguIzxBZxPsXx4ILiM&client=ms-android-huawei-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjs7o_l9YWRAxUuUlUIHYStNsoQgK4QegYIAAgAEAM Людовику XIV і символізує абсолютну монархію, де воля правителя ототожнюється з волею держави. Карочє, Зєлєнскій завдяки своїм виборцям відкинув Україну у часи пізнього Середньовіччя. Дякуємо, зєбіли!
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22.11.2025 16:04 Ответить
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
Умеров захищає злочинців, прописуючи в московські плани АМНІСТІЮ для громадянина зеленського і його подільників з 2019 року!!
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22.11.2025 15:12 Ответить
Справа в тому, що якщо дійсно дойде справа до підписання будь якої угоди. Сторони, а це і Європа і США і сосія не захоче бачити його підпису під будь яким документом.
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22.11.2025 15:15 Ответить
Указом https://www.president.gov.ua/documents/8542025-57169 №854/2025 Зеленський затвердив склад української делегації. До неї увійшли:

ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, глава делегації
УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Єрмак також фігурує на «плівках Міндіча» - Железняк
"Міндіч тиснув на міністра оборони Умєрова": журналістка повідомила деталі справи про бронежилети
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22.11.2025 15:18 Ответить
" представники" знають як красти, зраджувати, махлювати, брехати.
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22.11.2025 15:21 Ответить
...і як "двушку" на Москву відправляти.
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22.11.2025 17:01 Ответить
Якесь невнятне скиглення. Де потужне та незламне мінська-3 не буде???
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22.11.2025 15:22 Ответить
про мінськ-3 зебіли ще мріяти будуть, в сибіру.
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22.11.2025 15:28 Ответить
При цій владі сибір світить нараду Україні, а у зеленого гім..а вибір великий - Ізраїль, Іспанія, Італія...
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22.11.2025 15:55 Ответить
Ти вже захистив, розмінув чонгар, зробив дороги перед вторгненням...
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22.11.2025 15:38 Ответить
Наші представники знають, як захищати національні інтереси Джерело: https://censor.net/ua/v3586410
Міндіч у захисті нац.інтересів задіяний?
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22.11.2025 15:43 Ответить
О це правильно, це вірно, що делегацію очолив єрмак. Тут зеленському не дорікнеш - правильний вибір. Я це серйозно.
Я б туди ще додав обов'язково безуглу для повноти картини і ще пару городскіх сумашедших.
Вони у сша потраплять у правильне місце - до таки як вони самі. Довбойобів типу віткофа і венса
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22.11.2025 15:47 Ответить
Жаль, міндічя немає. Отой знає як робити всіх разом)))
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22.11.2025 15:59 Ответить
реальні санкції ?
Вони вже ввели всі санкції, що могли.
путіну просто насрати на них.
Тому трамп, щоб не виглядати повним мудаком і викручує руки зеленському бо з путіним нічого не вийшло.
А і цей мудило хоче нобеля, у@обок рудий
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22.11.2025 16:20 Ответить
Наші національні інтереси від зеленського звучить принаймні неоднозначно!
Більше схоже, що він захищає національні інтереси міндічів (тобто власні)
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22.11.2025 16:30 Ответить
Та дуже знають! І двушка на москву пішла.... і вообщє такіє патріоти...
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22.11.2025 16:33 Ответить
Вірю,вірю, може хтось ні ...а я вірю
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22.11.2025 16:42 Ответить
Наші представники, такі потужні дипломати як Врахамія, Подоляк, і подібні вже в 2022 в Стамбулі показали як знають захистити інтереси України. Тепер той узгоджений Зельоною владою документ нам в ультимативному порядку і дають підписати.
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22.11.2025 16:57 Ответить
"Наші представники знають, як захищати національні інтереси." Це про яких представників говорить ця помилка природи, про Міндіча, Умерова, Єрмака, Татарова, Гринчук...?
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22.11.2025 16:58 Ответить
А там є представники Українських інтересів???
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22.11.2025 17:16 Ответить
Національні інтереси якої нації чи національності?
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22.11.2025 17:26 Ответить
На даний момент зелена дипломатія че позорище, довбані дилетаньи і продано, шукайте профі в усіх сферах держави,
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22.11.2025 17:30 Ответить
После того, как их представители защитили энергосистему, даже сомнений быть не может, что защитят интересы Украины
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22.11.2025 17:50 Ответить
28 безпекових угод є свідками "ефективності"
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22.11.2025 17:50 Ответить
Що Єрмак що Умеров провалили й спаскудили все за що брались у контексті державних справ-з національними інтересами буде те саме! Хоча,звісно,"національні інтереси" окремих осіб вони захистять!
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22.11.2025 18:27 Ответить
Прочитал "наши предатели"...
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22.11.2025 20:38 Ответить
національні інтереси якої нації захищатимуть твої представники?
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23.11.2025 11:14 Ответить
 
 