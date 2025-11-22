Зеленський про консультації щодо мирного плану: Наші представники знають, як захищати національні інтереси. ВIДЕО

Цими днями відбудуться консультації з партнерами щодо кроків, які потрібні для закінчення війни.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Я підписав указ про склад делегації України, затвердив усі відповідні директиви. Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси та що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення, іще один удар по Україні - так само, як у минулому повторювала злочини проти нашого народу й проти інших народів також", - зазначив Зеленський.

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За словами глави держави, зараз ідеться про значно більше, ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документа.

"Треба зробити так, щоб не панував ніде у Європі та світі принцип, що злочини проти людей і людяності, проти держав і народів можуть мати якусь винагороду й прощення. Реальний мир завжди базується на гарантованій безпеці й на справедливості. І це відчуття не тільки моє - я знаю, що це відчуття мільйонів наших людей і більшості людей у світі", - резюмує Зеленський.

Що передувало?

За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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