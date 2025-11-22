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Новини Відео Мирний план США
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Зеленський про консультації щодо мирного плану: Наші представники знають, як захищати національні інтереси. ВIДЕО

Цими днями відбудуться консультації з партнерами щодо кроків, які потрібні для закінчення війни.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Я підписав указ про склад делегації України, затвердив усі відповідні директиви. Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси та що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення, іще один удар по Україні - так само, як у минулому повторювала злочини проти нашого народу й проти інших народів також", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працюємо конструктивно з Європою та США, щоб американський план завершення війни був узгоджений, - Зеленський

За словами глави держави, зараз ідеться про значно більше, ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документа.

"Треба зробити так, щоб не панував ніде у Європі та світі принцип, що злочини проти людей і людяності, проти держав і народів можуть мати якусь винагороду й прощення. Реальний мир завжди базується на гарантованій безпеці й на справедливості. І це відчуття не тільки моє - я знаю, що це відчуття мільйонів наших людей і більшості людей у світі", - резюмує Зеленський.

Що передувало?

За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.

Читайте: Розпочинаємо консультації з високопосадовцями США про параметри мирної угоди, - Умєров

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США відправляють генералів до РФ для переговорів про мирний план, - The Guardian

Автор: 

Зеленський Володимир (27923) перемовини (3801)
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Топ коментарі
+31
Чудо-ВаЩе
@compdemon
·
14 год
Українці сидячи в темних і холодних оселях, а дехто і у взагалі розйобаних помешканнях, далжни сплатіцца навколо золотого унітаза і заваліть %бала. А то Вова візьме ще й капітуляцію від такого тиску ІПСО підпише.
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22.11.2025 15:02 Відповісти
+26
Еко його понесло.Він себе лідором всесвіту возомнив?
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22.11.2025 14:59 Відповісти
+26
Це яки представники? Півний ларьочний кріт ГРУ ВС РФ мерзотник дЕрьмак та вихованець сухумського пітомника мавп діскжокей та подонорк Агрохімія?
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22.11.2025 15:01 Відповісти
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Еко його понесло.Він себе лідором всесвіту возомнив?
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22.11.2025 14:59 Відповісти
закинув коксу і запихтєл

.
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22.11.2025 15:12 Відповісти
Зеленський з єрмаком, це уже побачили!!
КабМіндічі, утікаючи з України, маршрут і обслуговуючих зрадників України, які бігали перед ними на цирлах, уже засвітили!!!
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22.11.2025 15:22 Відповісти
фентанілом по вені зарядив, і полетів..
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22.11.2025 15:22 Відповісти
Ну переплутав в наркотичному угарі слова підар і лідер, з ким не буває? Он наші іноземні партнери чомусь теж цього підара вважають лідером.
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22.11.2025 18:36 Відповісти
ЗЛН ПНХ
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22.11.2025 15:00 Відповісти
Це яки представники? Півний ларьочний кріт ГРУ ВС РФ мерзотник дЕрьмак та вихованець сухумського пітомника мавп діскжокей та подонорк Агрохімія?
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22.11.2025 15:01 Відповісти
саме вони
бо перемогли на виборах і владу нікому віддавати не будуть, тому ніякого коаліційного уряду нам не світить
державні інтереси цього кодла обмежуються персональними зацікавленостями
вони торгуються за себе і за вкрадене бабло, яке їм простять якщо поставлять підпис, а як не поставлять, то будуть змушені зробити життя українців ще нестерпнішим, щоб уже ми самі вимагали підписати ті папери
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22.11.2025 15:04 Відповісти
Пора це квартальне кодло вперед ногами винести
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22.11.2025 15:34 Відповісти
Ось вони представники (зрадники та корупціонери) України від зелі на переговорах про капітуляцію.
Очолює делегацію - мародер Єрмак.
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22.11.2025 15:10 Відповісти
Тоб то, жодного професійного та фахового дипломата, а стадо випадковий цапів zеленого коляру смердящих zеленим гівном.
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22.11.2025 15:17 Відповісти
Лише бевзі.
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22.11.2025 17:41 Відповісти
видатний дипломат умерла, який погодився на цибулю вітькова в Стамбулі

як все було - слухайте останній випуск Швеця !

.
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22.11.2025 15:14 Відповісти
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
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22.11.2025 15:15 Відповісти
умеров та цидуля

.
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22.11.2025 15:15 Відповісти
Це той самий шо погодився на фуфлові броніки цім вбив купу солдат СОУ? А де, до речи
, оті Джамільов та Чубаров яки топили за цю скотиняку? Як Умерова призначили на МО так вони кудись так дружно зникли. А ні пари з вуст вже давно давно. На касу сіли?
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22.11.2025 15:20 Відповісти
Чудо-ВаЩе
@compdemon
·
14 год
Українці сидячи в темних і холодних оселях, а дехто і у взагалі розйобаних помешканнях, далжни сплатіцца навколо золотого унітаза і заваліть %бала. А то Вова візьме ще й капітуляцію від такого тиску ІПСО підпише.
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22.11.2025 15:02 Відповісти
Національні інтереси якої країни?
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22.11.2025 15:04 Відповісти
Запарєбрікавай московії, куди КабМіндічі двушечки надсилали, як наймити зеленського, про яких він і неЗНАВ неВІДАВ!?!?
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22.11.2025 15:14 Відповісти
ну так, (((єрмак))) з батьком-грушником це відомий патріот України.
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22.11.2025 15:04 Відповісти
Київ і деякі міста на Сході до 18 год на добу без світла.
Дніпро і область - обнять і плакать.
Донецька - краще промовчати, шоб без матів
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22.11.2025 15:07 Відповісти
Хто,як не козир,знає,як захищати інтереси рашки?
Повернення рос.полонених,надто Цемаха-він перший.
А керувати цілою делегацією -це ж завідомо знаний результат переговорів.
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22.11.2025 15:09 Відповісти
Як би вони ще знали, що воно таке, ті «національні інтереси». І чим вони відрізняються від власних.
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22.11.2025 15:10 Відповісти
Нууу, вони думають, що національні інтереси є тотожним їх приватним інтересам. Тобто себе врни ототожнюють з державою. Фраза «Держава це я» (фр. «L'état c'est moi») приписується королю Франції https://www.google.com/search?q=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%83+XIV&oq=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0+-+%D1%86%D0%B5+%D1%8F&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB4yCAgCEAAYFhgeMggIAxAAGBYYHjIICAQQABgWGB4yCAgFEAAYFhgeMggIBhAAGBYYHjIICAcQABgWGB4yCAgIEAAYFhgeMggICRAAGBYYHjIICAoQABgWGB4yCAgLEAAYFhgeMggIDBAAGBYYHjIICA0QABgWGB4yCggOEAAYChgWGB7SAQg5Mzc2ajBqN6gCFLACAfEFnE-xfHgguIzxBZxPsXx4ILiM&client=ms-android-huawei-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjs7o_l9YWRAxUuUlUIHYStNsoQgK4QegYIAAgAEAM Людовику XIV і символізує абсолютну монархію, де воля правителя ототожнюється з волею держави. Карочє, Зєлєнскій завдяки своїм виборцям відкинув Україну у часи пізнього Середньовіччя. Дякуємо, зєбіли!
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22.11.2025 16:04 Відповісти
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
Умеров захищає злочинців, прописуючи в московські плани АМНІСТІЮ для громадянина зеленського і його подільників з 2019 року!!
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22.11.2025 15:12 Відповісти
Справа в тому, що якщо дійсно дойде справа до підписання будь якої угоди. Сторони, а це і Європа і США і сосія не захоче бачити його підпису під будь яким документом.
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22.11.2025 15:15 Відповісти
Указом https://www.president.gov.ua/documents/8542025-57169 №854/2025 Зеленський затвердив склад української делегації. До неї увійшли:

ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, глава делегації
УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України

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22.11.2025 15:18 Відповісти
" представники" знають як красти, зраджувати, махлювати, брехати.
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22.11.2025 15:21 Відповісти
...і як "двушку" на Москву відправляти.
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22.11.2025 17:01 Відповісти
Якесь невнятне скиглення. Де потужне та незламне мінська-3 не буде???
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22.11.2025 15:22 Відповісти
про мінськ-3 зебіли ще мріяти будуть, в сибіру.
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22.11.2025 15:28 Відповісти
При цій владі сибір світить нараду Україні, а у зеленого гім..а вибір великий - Ізраїль, Іспанія, Італія...
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22.11.2025 15:55 Відповісти
Ти вже захистив, розмінув чонгар, зробив дороги перед вторгненням...
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22.11.2025 15:38 Відповісти
Наші представники знають, як захищати національні інтереси Джерело: https://censor.net/ua/v3586410
Міндіч у захисті нац.інтересів задіяний?
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22.11.2025 15:43 Відповісти
О це правильно, це вірно, що делегацію очолив єрмак. Тут зеленському не дорікнеш - правильний вибір. Я це серйозно.
Я б туди ще додав обов'язково безуглу для повноти картини і ще пару городскіх сумашедших.
Вони у сша потраплять у правильне місце - до таки як вони самі. Довбойобів типу віткофа і венса
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22.11.2025 15:47 Відповісти
Жаль, міндічя немає. Отой знає як робити всіх разом)))
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22.11.2025 15:59 Відповісти
реальні санкції ?
Вони вже ввели всі санкції, що могли.
путіну просто насрати на них.
Тому трамп, щоб не виглядати повним мудаком і викручує руки зеленському бо з путіним нічого не вийшло.
А і цей мудило хоче нобеля, у@обок рудий
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22.11.2025 16:20 Відповісти
Наші національні інтереси від зеленського звучить принаймні неоднозначно!
Більше схоже, що він захищає національні інтереси міндічів (тобто власні)
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22.11.2025 16:30 Відповісти
Та дуже знають! І двушка на москву пішла.... і вообщє такіє патріоти...
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22.11.2025 16:33 Відповісти
Вірю,вірю, може хтось ні ...а я вірю
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22.11.2025 16:42 Відповісти
Наші представники, такі потужні дипломати як Врахамія, Подоляк, і подібні вже в 2022 в Стамбулі показали як знають захистити інтереси України. Тепер той узгоджений Зельоною владою документ нам в ультимативному порядку і дають підписати.
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22.11.2025 16:57 Відповісти
"Наші представники знають, як захищати національні інтереси." Це про яких представників говорить ця помилка природи, про Міндіча, Умерова, Єрмака, Татарова, Гринчук...?
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22.11.2025 16:58 Відповісти
А там є представники Українських інтересів???
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22.11.2025 17:16 Відповісти
Національні інтереси якої нації чи національності?
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22.11.2025 17:26 Відповісти
На даний момент зелена дипломатія че позорище, довбані дилетаньи і продано, шукайте профі в усіх сферах держави,
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22.11.2025 17:30 Відповісти
После того, как их представители защитили энергосистему, даже сомнений быть не может, что защитят интересы Украины
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22.11.2025 17:50 Відповісти
28 безпекових угод є свідками "ефективності"
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22.11.2025 17:50 Відповісти
Що Єрмак що Умеров провалили й спаскудили все за що брались у контексті державних справ-з національними інтересами буде те саме! Хоча,звісно,"національні інтереси" окремих осіб вони захистять!
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22.11.2025 18:27 Відповісти
Прочитал "наши предатели"...
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22.11.2025 20:38 Відповісти
національні інтереси якої нації захищатимуть твої представники?
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23.11.2025 11:14 Відповісти
 
 