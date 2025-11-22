Зеленський про консультації щодо мирного плану: Наші представники знають, як захищати національні інтереси. ВIДЕО
Цими днями відбудуться консультації з партнерами щодо кроків, які потрібні для закінчення війни.
Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Я підписав указ про склад делегації України, затвердив усі відповідні директиви. Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси та що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення, іще один удар по Україні - так само, як у минулому повторювала злочини проти нашого народу й проти інших народів також", - зазначив Зеленський.
За словами глави держави, зараз ідеться про значно більше, ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документа.
"Треба зробити так, щоб не панував ніде у Європі та світі принцип, що злочини проти людей і людяності, проти держав і народів можуть мати якусь винагороду й прощення. Реальний мир завжди базується на гарантованій безпеці й на справедливості. І це відчуття не тільки моє - я знаю, що це відчуття мільйонів наших людей і більшості людей у світі", - резюмує Зеленський.
Що передувало?
За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
КабМіндічі, утікаючи з України, маршрут і обслуговуючих зрадників України, які бігали перед ними на цирлах, уже засвітили!!!
бо перемогли на виборах і владу нікому віддавати не будуть, тому ніякого коаліційного уряду нам не світить
державні інтереси цього кодла обмежуються персональними зацікавленостями
вони торгуються за себе і за вкрадене бабло, яке їм простять якщо поставлять підпис, а як не поставлять, то будуть змушені зробити життя українців ще нестерпнішим, щоб уже ми самі вимагали підписати ті папери
Очолює делегацію - мародер Єрмак.
як все було - слухайте останній випуск Швеця !
.
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
.
, оті Джамільов та Чубаров яки топили за цю скотиняку? Як Умерова призначили на МО так вони кудись так дружно зникли. А ні пари з вуст вже давно давно. На касу сіли?
@compdemon
·
14 год
Українці сидячи в темних і холодних оселях, а дехто і у взагалі розйобаних помешканнях, далжни сплатіцца навколо золотого унітаза і заваліть %бала. А то Вова візьме ще й капітуляцію від такого тиску ІПСО підпише.
Дніпро і область - обнять і плакать.
Донецька - краще промовчати, шоб без матів
Повернення рос.полонених,надто Цемаха-він перший.
А керувати цілою делегацією -це ж завідомо знаний результат переговорів.
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
Умеров захищає злочинців, прописуючи в московські плани АМНІСТІЮ для громадянина зеленського і його подільників з 2019 року!!
ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, глава делегації
УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Єрмак також фігурує на «плівках Міндіча» - Железняк
"Міндіч тиснув на міністра оборони Умєрова": журналістка повідомила деталі справи про бронежилети
Міндіч у захисті нац.інтересів задіяний?
Я б туди ще додав обов'язково безуглу для повноти картини і ще пару городскіх сумашедших.
Вони у сша потраплять у правильне місце - до таки як вони самі. Довбойобів типу віткофа і венса
Вони вже ввели всі санкції, що могли.
путіну просто насрати на них.
Тому трамп, щоб не виглядати повним мудаком і викручує руки зеленському бо з путіним нічого не вийшло.
А і цей мудило хоче нобеля, у@обок рудий
Більше схоже, що він захищає національні інтереси міндічів (тобто власні)