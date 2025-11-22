Працюємо конструктивно з Європою та США, щоб американський план завершення війни був узгоджений, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

За словами Зеленського, під час розмови вони обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та можливостей, які з’явилися зараз.

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"Поінформував пана Прем’єр-міністра про спільну роботу з Європою та США над американським планом завершення війни. Працюємо конструктивно, щоб план був узгоджений", - зауважив Зеленський.

"Важливо, що наші домовленості з Нідерландами реалізуються дуже швидко. Прем’єр-міністр повідомив, що один з енергетичних пакетів – різне обладнання, зокрема й трансформатори, – уже на шляху до України. Дякую за це й за послідовну та рішучу підтримку з боку народу Нідерландів. Цінуємо всю допомогу", - додав глава держави.

Що передувало?

За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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