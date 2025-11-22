Працюємо конструктивно з Європою та США, щоб американський план завершення війни був узгоджений, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Про що говорили?
За словами Зеленського, під час розмови вони обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та можливостей, які з’явилися зараз.
"Поінформував пана Прем’єр-міністра про спільну роботу з Європою та США над американським планом завершення війни. Працюємо конструктивно, щоб план був узгоджений", - зауважив Зеленський.
"Важливо, що наші домовленості з Нідерландами реалізуються дуже швидко. Прем’єр-міністр повідомив, що один з енергетичних пакетів – різне обладнання, зокрема й трансформатори, – уже на шляху до України. Дякую за це й за послідовну та рішучу підтримку з боку народу Нідерландів. Цінуємо всю допомогу", - додав глава держави.
Що передувало?
За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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головне, що ми без ядерної зброї - отже ми добрі, гарні гої
може мегакорупційний скандал знайшли? валявся тут недалеко.
а ручне НАБУ під зовнішнім керівництвом сша виконало команду "ФАС"
Тепер вони побачать що таке зрада
Трамп не змінив своєї позиції щодо конфлікту з лютневої зустрічі в Овальному кабінеті. Він вважає, що Зеленський блефує, прагнучи кращої угоди за слабких карт, тоді як у Путіна всі козирі. Через це Трамп, на його думку, швидше тиснутиме на Зеленського, а не на Путіна.
ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, глава делегації
УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Єрмак також фігурує на «плівках Міндіча» - Железняк
"Міндіч тиснув на міністра оборони Умєрова": журналістка повідомила деталі справи про бронежилети
Зелю шантажує - Трамп(любить *****), іспанський просто будь-який слідчий, Патрушев(терорист якому вже взагалі пох все), *****(мммм, ну, що там говорити).
А Порошенка би ніхто не шантажував. Ой, тільки ж Ротшильд - збагатив Борігу в 82 рази(до речі слово "Барига" ідіотам не відомо? та і саме слово "ідіот", не відомо, хоча воно тут якраз доречне - сволотюга що впала на диван і сракою голосує за Пу. - кагда же будєт тут срасія і ми асвабадім уже Польшу)
в основному так. роздуми ж такі у них? правда освобождати Польщу якось будуть в основному власники свіжосмердящих паспортів з мутантом, суки, ой, там навіть зійдуть до смилостівлєнія соблагопозволящевлєгося - рила уродів при врученні паспортішків засрашки, забризкають зеленою фарбою - жері мол зільонає гавно, а вот щяс, калтомат парашнікава дєржи, і завтра на пастраєнії ждьом тя раз-два під, ой, гражданіна, а то кадиравєц два раза стрільньот - савсєм будєш огого.
Який результат його,його оточення-світ бачить,дякуючи його завгоспу.
....а пу не відмовиться від вимоги про демілітаризацію... адже в реалі він домігся зворотнього: напав на роззброєну Україну, вона озброїлась стократно...
...якщо Україна буде здатна сама себе захистити, то всі вологі мрії пу рухнуть...от і всі переговори.
Запевніть нарешті тр, що саме за пІдтримку України він отримає Нобеля, навіть, якщо не вдасться зупинити війну по лінії зіткення в 2025 р.
але йому не побачити Нобеля, якщо буде пу козирі підкидати і Україну шантажувати= душити.