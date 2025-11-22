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Новини Фото Мирний план США
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Працюємо конструктивно з Європою та США, щоб американський план завершення війни був узгоджений, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

За словами Зеленського, під час розмови вони обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та можливостей, які з’явилися зараз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочинаємо консультації з високопосадовцями США про параметри мирної угоди, - Умєров

"Поінформував пана Прем’єр-міністра про спільну роботу з Європою та США над американським планом завершення війни. Працюємо конструктивно, щоб план був узгоджений", - зауважив Зеленський.

Зеленський поговорив зі Схоофом

"Важливо, що наші домовленості з Нідерландами реалізуються дуже швидко. Прем’єр-міністр повідомив, що один з енергетичних пакетів – різне обладнання, зокрема й трансформатори, – уже на шляху до України. Дякую за це й за послідовну та рішучу підтримку з боку народу Нідерландів. Цінуємо всю допомогу", - додав глава держави.

Що передувало?

За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27923) Нідерланди (1701) перемовини (3801) Схооф Дік (45)
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Топ коментарі
+17
Покарання зебілам, які стогнали від поганих мінських домовленостей.
Тепер вони побачать що таке зрада
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22.11.2025 14:54 Відповісти
+14
Зебіл торгується за себе, не за нас. За свою шкуру і бабло яке він вкрав
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22.11.2025 14:52 Відповісти
+12
Бажаю - щоб він і його виплодки до скону переживали криваві сльози українців, щоб вони збожеволіли від мародерних на крові грошей
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22.11.2025 14:51 Відповісти
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22.11.2025 14:46 Відповісти
отже американці таки знайшли, як натиснути на зебіла, значить ту капітуляцію підпишуть.

головне, що ми без ядерної зброї - отже ми добрі, гарні гої
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22.11.2025 14:47 Відповісти
Ну так нема свого впк хоча би як в Ізраїлю то можно тертися Україною як хочеш, он зебанда впершу чергу так і робить
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22.11.2025 15:04 Відповісти
і що ж вони таке знайшли на зебіла? дивно.
може мегакорупційний скандал знайшли? валявся тут недалеко.
а ручне НАБУ під зовнішнім керівництвом сша виконало команду "ФАС"
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22.11.2025 15:14 Відповісти
так не треба красти, і не буде проблем з набу та американцями, зебіл зміг би послати трампа нафіг
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22.11.2025 15:19 Відповісти
а зараз що заважає послати?
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22.11.2025 15:21 Відповісти
Те, що американці можуть віджати у зебіла все закордонне "чесно зароблене" майно та ресурси, в тому числі крипту.
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22.11.2025 15:27 Відповісти
у нього бабло в оригінальних упаковках ФРС США в бункері лежить. не все звісно. нерухомість можуть віджати. а крипту - ні. ти забув як один криптогаманець в ламборджині повісився недавно?
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22.11.2025 15:29 Відповісти
В бункері у нього хоч тонни золота можуть бути, але це не мобільно і не дозволить легко і швидко звалити з України. А ось майно за кордоном та крипта - те, що треба. І те, що США можуть легко віджати, в тому числі через ЦРУ.
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22.11.2025 15:32 Відповісти
Похоже на то що все вже узгоджено
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22.11.2025 14:49 Відповісти
Скоро "поганий мир"? Ну не вийшов з Фігляра Черчель. Не зумів ні треті країни вписатись, не ОПК підняти, щоб змінити баланс сил.
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22.11.2025 14:50 Відповісти
Бажаю - щоб він і його виплодки до скону переживали криваві сльози українців, щоб вони збожеволіли від мародерних на крові грошей
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22.11.2025 14:51 Відповісти
Ясно, що Козир з дмітрієвим домовляться, все ж таки на одну спецслужбу працюють!
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22.11.2025 14:52 Відповісти
Зебіл торгується за себе, не за нас. За свою шкуру і бабло яке він вкрав
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22.11.2025 14:52 Відповісти
Покарання зебілам, які стогнали від поганих мінських домовленостей.
Тепер вони побачать що таке зрада
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22.11.2025 14:54 Відповісти
Так за зе половина вати голосувала, все логічно, вони задоволені точно. Правда повертатися нема куди. Дамбас у руїнах, завдяки кацапам
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22.11.2025 16:09 Відповісти
Трамп вважає мирні наміри Зеленського блефом і готовий тиснути на нього, а не на путіна, бо в нього немає козирів, - Times

Трамп не змінив своєї позиції щодо конфлікту з лютневої зустрічі в Овальному кабінеті. Він вважає, що Зеленський блефує, прагнучи кращої угоди за слабких карт, тоді як у Путіна всі козирі. Через це Трамп, на його думку, швидше тиснутиме на Зеленського, а не на Путіна.
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22.11.2025 14:54 Відповісти
Указом https://www.president.gov.ua/documents/8542025-57169 №854/2025 Зеленський затвердив склад української делегації. До неї увійшли:

ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, глава делегації
УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України

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22.11.2025 14:54 Відповісти
ЗЛН ПНХ
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22.11.2025 14:56 Відповісти
Наголосували виродки.
Зелю шантажує - Трамп(любить *****), іспанський просто будь-який слідчий, Патрушев(терорист якому вже взагалі пох все), *****(мммм, ну, що там говорити).
А Порошенка би ніхто не шантажував. Ой, тільки ж Ротшильд - збагатив Борігу в 82 рази(до речі слово "Барига" ідіотам не відомо? та і саме слово "ідіот", не відомо, хоча воно тут якраз доречне - сволотюга що впала на диван і сракою голосує за Пу. - кагда же будєт тут срасія і ми асвабадім уже Польшу)
в основному так. роздуми ж такі у них? правда освобождати Польщу якось будуть в основному власники свіжосмердящих паспортів з мутантом, суки, ой, там навіть зійдуть до смилостівлєнія соблагопозволящевлєгося - рила уродів при врученні паспортішків засрашки, забризкають зеленою фарбою - жері мол зільонає гавно, а вот щяс, калтомат парашнікава дєржи, і завтра на пастраєнії ждьом тя раз-два під, ой, гражданіна, а то кадиравєц два раза стрільньот - савсєм будєш огого.
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22.11.2025 14:58 Відповісти
Урод народа, почему сам не едешь?
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22.11.2025 14:58 Відповісти
Шоб тобі повилазило за все шо ти накоїв, ще на цьому світі повилазило, пачками у дрібній кюпурі, церез сраку та горлянку, конструктатор ти наш, мідічкевий та працевитий. Тобі, дітям твоїм і всім твоїм родичам яки жруть кров українців. До сьомого коліна шоб вилазило тричи на місяць.
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22.11.2025 14:59 Відповісти
Диявол в деталях,тобто головне не обіцянки в красивій обгортці,а результат його роботи.
Який результат його,його оточення-світ бачить,дякуючи його завгоспу.
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22.11.2025 15:03 Відповісти
Конструктивная работа с Миндичем и Цукерманом уже в прошлом? )))))
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22.11.2025 15:06 Відповісти
Он народ вообще в игнор кинул. Ему народ говорит ты уволен! А он актера включил, типа дальше работает. Еще и судя по всему, по плану с пленок будет действовать - все уляжется и разморозят воровство в энергоатоме.
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22.11.2025 15:11 Відповісти
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22.11.2025 15:11 Відповісти
Бесконечные согласования позиций и в результате план капитуляции Украины от Трампа. Плохо это закончится, "буданщиной"...
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22.11.2025 15:52 Відповісти
Ну і гнида говорить про те про що сам нерозумє чмо кончане .
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22.11.2025 16:18 Відповісти
А де ж подівся твій "план перемоги" з яким ти носився як курка з яйцем, фанфарон?!
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22.11.2025 17:08 Відповісти
...Україна, разом з європ.друзями, не погодиться ні за що на скорочення ЗСУ і заборону найважливіших видів озброєння, від їх виробництва разом з європейцями і отримування літаків, ракет тощо від Європи...

....а пу не відмовиться від вимоги про демілітаризацію... адже в реалі він домігся зворотнього: напав на роззброєну Україну, вона озброїлась стократно...

...якщо Україна буде здатна сама себе захистити, то всі вологі мрії пу рухнуть...от і всі переговори.

Запевніть нарешті тр, що саме за пІдтримку України він отримає Нобеля, навіть, якщо не вдасться зупинити війну по лінії зіткення в 2025 р.
але йому не побачити Нобеля, якщо буде пу козирі підкидати і Україну шантажувати= душити.
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22.11.2025 17:10 Відповісти
Треба професійні дипломати а не довбані дилетанти, продано іх слабим уявленням про дипломатичну гру. Хоч би брали приклад із Турції, Азербайджану, Китаю..
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22.11.2025 17:32 Відповісти
Вішайся, ****. Без тебе Україна вигребе.
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22.11.2025 19:26 Відповісти
А что с украинским планом оборотня, по которому земельные ресурсы были отданы непонятно кому и не понятно за что?
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22.11.2025 20:41 Відповісти
 
 