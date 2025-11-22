Работаем конструктивно с Европой и США, чтобы американский план завершения войны был согласован, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
По словам Зеленского, во время разговора они обменялись мнениями о дипломатической ситуации и возможностях, которые появились сейчас.
"Проинформировал господина премьер-министра о совместной работе с Европой и США над американским планом завершения войны. Работаем конструктивно, чтобы план был согласован", - отметил Зеленский.
"Важно, что наши договоренности с Нидерландами реализуются очень быстро. Премьер-министр сообщил, что один из энергетических пакетов – различное оборудование, в том числе трансформаторы, – уже на пути в Украину. Спасибо за это и за последовательную и решительную поддержку со стороны народа Нидерландов. Ценим всю помощь", - добавил глава государства.
Что предшествовало?
По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
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головне, що ми без ядерної зброї - отже ми добрі, гарні гої
може мегакорупційний скандал знайшли? валявся тут недалеко.
а ручне НАБУ під зовнішнім керівництвом сша виконало команду "ФАС"
Тепер вони побачать що таке зрада
Трамп не змінив своєї позиції щодо конфлікту з лютневої зустрічі в Овальному кабінеті. Він вважає, що Зеленський блефує, прагнучи кращої угоди за слабких карт, тоді як у Путіна всі козирі. Через це Трамп, на його думку, швидше тиснутиме на Зеленського, а не на Путіна.
ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, глава делегації
УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Єрмак також фігурує на «плівках Міндіча» - Железняк
"Міндіч тиснув на міністра оборони Умєрова": журналістка повідомила деталі справи про бронежилети
Зелю шантажує - Трамп(любить *****), іспанський просто будь-який слідчий, Патрушев(терорист якому вже взагалі пох все), *****(мммм, ну, що там говорити).
А Порошенка би ніхто не шантажував. Ой, тільки ж Ротшильд - збагатив Борігу в 82 рази(до речі слово "Барига" ідіотам не відомо? та і саме слово "ідіот", не відомо, хоча воно тут якраз доречне - сволотюга що впала на диван і сракою голосує за Пу. - кагда же будєт тут срасія і ми асвабадім уже Польшу)
в основному так. роздуми ж такі у них? правда освобождати Польщу якось будуть в основному власники свіжосмердящих паспортів з мутантом, суки, ой, там навіть зійдуть до смилостівлєнія соблагопозволящевлєгося - рила уродів при врученні паспортішків засрашки, забризкають зеленою фарбою - жері мол зільонає гавно, а вот щяс, калтомат парашнікава дєржи, і завтра на пастраєнії ждьом тя раз-два під, ой, гражданіна, а то кадиравєц два раза стрільньот - савсєм будєш огого.
Який результат його,його оточення-світ бачить,дякуючи його завгоспу.
....а пу не відмовиться від вимоги про демілітаризацію... адже в реалі він домігся зворотнього: напав на роззброєну Україну, вона озброїлась стократно...
...якщо Україна буде здатна сама себе захистити, то всі вологі мрії пу рухнуть...от і всі переговори.
Запевніть нарешті тр, що саме за пІдтримку України він отримає Нобеля, навіть, якщо не вдасться зупинити війну по лінії зіткення в 2025 р.
але йому не побачити Нобеля, якщо буде пу козирі підкидати і Україну шантажувати= душити.