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Новости Фото Мирный план США
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Работаем конструктивно с Европой и США, чтобы американский план завершения войны был согласован, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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О чем говорили?

По словам Зеленского, во время разговора они обменялись мнениями о дипломатической ситуации и возможностях, которые появились сейчас.

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"Проинформировал господина премьер-министра о совместной работе с Европой и США над американским планом завершения войны. Работаем конструктивно, чтобы план был согласован", - отметил Зеленский.

Зеленский поговорил со Схоофом

"Важно, что наши договоренности с Нидерландами реализуются очень быстро. Премьер-министр сообщил, что один из энергетических пакетов – различное оборудование, в том числе трансформаторы, – уже на пути в Украину. Спасибо за это и за последовательную и решительную поддержку со стороны народа Нидерландов. Ценим всю помощь", - добавил глава государства.

Что предшествовало?

По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24401) Нидерланды (1691) переговоры (5814) Дик Схооф (45)
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Топ комментарии
+17
Покарання зебілам, які стогнали від поганих мінських домовленостей.
Тепер вони побачать що таке зрада
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22.11.2025 14:54 Ответить
+14
Зебіл торгується за себе, не за нас. За свою шкуру і бабло яке він вкрав
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22.11.2025 14:52 Ответить
+12
Бажаю - щоб він і його виплодки до скону переживали криваві сльози українців, щоб вони збожеволіли від мародерних на крові грошей
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22.11.2025 14:51 Ответить
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Зупиніть планету,я зійду...
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22.11.2025 14:46 Ответить
отже американці таки знайшли, як натиснути на зебіла, значить ту капітуляцію підпишуть.

головне, що ми без ядерної зброї - отже ми добрі, гарні гої
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22.11.2025 14:47 Ответить
Ну так нема свого впк хоча би як в Ізраїлю то можно тертися Україною як хочеш, он зебанда впершу чергу так і робить
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22.11.2025 15:04 Ответить
і що ж вони таке знайшли на зебіла? дивно.
може мегакорупційний скандал знайшли? валявся тут недалеко.
а ручне НАБУ під зовнішнім керівництвом сша виконало команду "ФАС"
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22.11.2025 15:14 Ответить
так не треба красти, і не буде проблем з набу та американцями, зебіл зміг би послати трампа нафіг
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22.11.2025 15:19 Ответить
а зараз що заважає послати?
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22.11.2025 15:21 Ответить
Те, що американці можуть віджати у зебіла все закордонне "чесно зароблене" майно та ресурси, в тому числі крипту.
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22.11.2025 15:27 Ответить
у нього бабло в оригінальних упаковках ФРС США в бункері лежить. не все звісно. нерухомість можуть віджати. а крипту - ні. ти забув як один криптогаманець в ламборджині повісився недавно?
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22.11.2025 15:29 Ответить
В бункері у нього хоч тонни золота можуть бути, але це не мобільно і не дозволить легко і швидко звалити з України. А ось майно за кордоном та крипта - те, що треба. І те, що США можуть легко віджати, в тому числі через ЦРУ.
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22.11.2025 15:32 Ответить
Похоже на то що все вже узгоджено
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22.11.2025 14:49 Ответить
Скоро "поганий мир"? Ну не вийшов з Фігляра Черчель. Не зумів ні треті країни вписатись, не ОПК підняти, щоб змінити баланс сил.
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22.11.2025 14:50 Ответить
Бажаю - щоб він і його виплодки до скону переживали криваві сльози українців, щоб вони збожеволіли від мародерних на крові грошей
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22.11.2025 14:51 Ответить
Ясно, що Козир з дмітрієвим домовляться, все ж таки на одну спецслужбу працюють!
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22.11.2025 14:52 Ответить
Зебіл торгується за себе, не за нас. За свою шкуру і бабло яке він вкрав
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22.11.2025 14:52 Ответить
Покарання зебілам, які стогнали від поганих мінських домовленостей.
Тепер вони побачать що таке зрада
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22.11.2025 14:54 Ответить
Так за зе половина вати голосувала, все логічно, вони задоволені точно. Правда повертатися нема куди. Дамбас у руїнах, завдяки кацапам
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22.11.2025 16:09 Ответить
Трамп вважає мирні наміри Зеленського блефом і готовий тиснути на нього, а не на путіна, бо в нього немає козирів, - Times

Трамп не змінив своєї позиції щодо конфлікту з лютневої зустрічі в Овальному кабінеті. Він вважає, що Зеленський блефує, прагнучи кращої угоди за слабких карт, тоді як у Путіна всі козирі. Через це Трамп, на його думку, швидше тиснутиме на Зеленського, а не на Путіна.
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22.11.2025 14:54 Ответить
Указом https://www.president.gov.ua/documents/8542025-57169 №854/2025 Зеленський затвердив склад української делегації. До неї увійшли:

ЄРМАК Андрій Борисович - Керівник Офісу Президента України, глава делегації
УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України

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22.11.2025 14:54 Ответить
ЗЛН ПНХ
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22.11.2025 14:56 Ответить
Наголосували виродки.
Зелю шантажує - Трамп(любить *****), іспанський просто будь-який слідчий, Патрушев(терорист якому вже взагалі пох все), *****(мммм, ну, що там говорити).
А Порошенка би ніхто не шантажував. Ой, тільки ж Ротшильд - збагатив Борігу в 82 рази(до речі слово "Барига" ідіотам не відомо? та і саме слово "ідіот", не відомо, хоча воно тут якраз доречне - сволотюга що впала на диван і сракою голосує за Пу. - кагда же будєт тут срасія і ми асвабадім уже Польшу)
в основному так. роздуми ж такі у них? правда освобождати Польщу якось будуть в основному власники свіжосмердящих паспортів з мутантом, суки, ой, там навіть зійдуть до смилостівлєнія соблагопозволящевлєгося - рила уродів при врученні паспортішків засрашки, забризкають зеленою фарбою - жері мол зільонає гавно, а вот щяс, калтомат парашнікава дєржи, і завтра на пастраєнії ждьом тя раз-два під, ой, гражданіна, а то кадиравєц два раза стрільньот - савсєм будєш огого.
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22.11.2025 14:58 Ответить
Урод народа, почему сам не едешь?
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22.11.2025 14:58 Ответить
Шоб тобі повилазило за все шо ти накоїв, ще на цьому світі повилазило, пачками у дрібній кюпурі, церез сраку та горлянку, конструктатор ти наш, мідічкевий та працевитий. Тобі, дітям твоїм і всім твоїм родичам яки жруть кров українців. До сьомого коліна шоб вилазило тричи на місяць.
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22.11.2025 14:59 Ответить
Диявол в деталях,тобто головне не обіцянки в красивій обгортці,а результат його роботи.
Який результат його,його оточення-світ бачить,дякуючи його завгоспу.
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22.11.2025 15:03 Ответить
Конструктивная работа с Миндичем и Цукерманом уже в прошлом? )))))
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22.11.2025 15:06 Ответить
Он народ вообще в игнор кинул. Ему народ говорит ты уволен! А он актера включил, типа дальше работает. Еще и судя по всему, по плану с пленок будет действовать - все уляжется и разморозят воровство в энергоатоме.
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22.11.2025 15:11 Ответить
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22.11.2025 15:11 Ответить
Бесконечные согласования позиций и в результате план капитуляции Украины от Трампа. Плохо это закончится, "буданщиной"...
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22.11.2025 15:52 Ответить
Ну і гнида говорить про те про що сам нерозумє чмо кончане .
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22.11.2025 16:18 Ответить
А де ж подівся твій "план перемоги" з яким ти носився як курка з яйцем, фанфарон?!
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22.11.2025 17:08 Ответить
...Україна, разом з європ.друзями, не погодиться ні за що на скорочення ЗСУ і заборону найважливіших видів озброєння, від їх виробництва разом з європейцями і отримування літаків, ракет тощо від Європи...

....а пу не відмовиться від вимоги про демілітаризацію... адже в реалі він домігся зворотнього: напав на роззброєну Україну, вона озброїлась стократно...

...якщо Україна буде здатна сама себе захистити, то всі вологі мрії пу рухнуть...от і всі переговори.

Запевніть нарешті тр, що саме за пІдтримку України він отримає Нобеля, навіть, якщо не вдасться зупинити війну по лінії зіткення в 2025 р.
але йому не побачити Нобеля, якщо буде пу козирі підкидати і Україну шантажувати= душити.
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22.11.2025 17:10 Ответить
Треба професійні дипломати а не довбані дилетанти, продано іх слабим уявленням про дипломатичну гру. Хоч би брали приклад із Турції, Азербайджану, Китаю..
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22.11.2025 17:32 Ответить
Вішайся, ****. Без тебе Україна вигребе.
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22.11.2025 19:26 Ответить
А что с украинским планом оборотня, по которому земельные ресурсы были отданы непонятно кому и не понятно за что?
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22.11.2025 20:41 Ответить
 
 