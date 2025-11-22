Работаем конструктивно с Европой и США, чтобы американский план завершения войны был согласован, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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О чем говорили?

По словам Зеленского, во время разговора они обменялись мнениями о дипломатической ситуации и возможностях, которые появились сейчас.

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"Проинформировал господина премьер-министра о совместной работе с Европой и США над американским планом завершения войны. Работаем конструктивно, чтобы план был согласован", - отметил Зеленский.

"Важно, что наши договоренности с Нидерландами реализуются очень быстро. Премьер-министр сообщил, что один из энергетических пакетов – различное оборудование, в том числе трансформаторы, – уже на пути в Украину. Спасибо за это и за последовательную и решительную поддержку со стороны народа Нидерландов. Ценим всю помощь", - добавил глава государства.

Что предшествовало?

По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

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