Зеленський поінформував лідерів країн Північної Європи та Балтії про роботу над планом закінчення війни
Президент Володимир Зеленський провів розмову з лідерами країн Північної Європи та Балтії, під час якої поінформував їх про роботу над планом закінчення війни та наступні кроки.
Про це повідомляє Офіс президента, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем’єр-міністеркою Ісландії Кріструн Фростадоуттір, Прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею, Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо та Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.
Як зазначається, президент поінформував про роботу з американськими та європейськими партнерами над планом закінчення війни та наступні кроки. Він наголосив, що Україна з перших днів цієї війни прагне достойного миру як ніхто інший і робить зі свого боку все, щоб працювати максимально предметно.
"Зеленський подякував кожному лідеру за підтримку України та українців, нашої боротьби за свободу, суверенітету й територіальної цілісності. Україна цінує солідарність і розуміння принципових для нас позицій", - йдеться в повідомленні
Що передувало?
- За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.
- Як повідомлялося, лідери ЄС вже заявили, що план Трампа потребує доопрацювання, оскільки не можна змінювати кордони силою та обмежувати чисельність ЗСУ.
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Лідери ЄС, Канади та Японії вітають
https://zn.ua/ukr/war/rozrobka-mirnoho-planu-dlja-ukrajini-reuters-rozpovilo-pro-zustrich-vitkoffa-ta-zjatja-trampa-z-dmitrijevim-u-majami.html зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на встановлення миру в Україні. Проте зазначають, що чітко дотримуємося принципу, що кордони не можуть бути змінені силою, йдеться у спільній заяві лідерів, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/11/22/leaders-statement-on-ukraine/ опублікованій на сайті Європейської Ради.
Спільну заяву прийняли президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Антоніу Коста, а також президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Канади Марк Карні, прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.
прибирайте вже придурка інакше почнеться кривава срака
тоді пізно буде волати
Найбільше українське суспільство пригнічують не дії іржавого імбецила , а дії української влади , на чолі з - іх ********* сіятєльством , яке розвело корупційне кубло біля себе . Та ще й під час війни .!! І мало того - воно козел навіть не реагує на обурення суспільства через це .
За мародерство під час війни - чинуш не те що саджати треба - без жалю , їх взагалі треба розстрілювати нах , там же на місці , в кабінеті , прямо за робочим столом . Але Васі Голобородьку - похер .
От саме це і справді деморалізує .
На фронті жорстокий дефіцит мін. Особливо потрібні легкі, дешеві протипіхотні. Міни проти бронетехніки теж потрібні.
Бригади десь находять Їх самостійно. За волонтерські гроші.
Для виготовлення мін потрібна вибухівка (її теж дефіцит) і щоб бюрократія не заважала тим, хто виготовляє (зараз часто заважає).
Але для початку, необхідно, щоб керівництво держави зрозуміло, що міни є не менш необхідними, ніж безпілотники.
Саме для того, щоб начальство зрозуміло, я це пишу. Ви добре зробите, якщо розмістите цю інформацію на своїх сторінках у соціальних мережах
від 18.05.2005 № 2566-IV
Про ратифікацію Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення
Ратифікувати Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (995_379), підписану від імені України 24 лютого 1999 року в м. Оттаві.
Президент України
В. ЮЩЕНКО.
Київ, 18 травня 2005 року
№ 2566-IV
(Повний текст доступний за zakon.rada.gov.ua/laws/show/2566-15 посиланням.
Ви-си (активисты НФОЮВ- партизани від соцлагеря ) применяли замечательную стратегию устрашения. То есть если ты человек убеждений и считаешь террор законным политическим оружием, стратегия была замечательная. Они подрывали кредит доверия правительства и парализовали население путём избирательных ликвидаций. Избирательных зверских акций... Кишки наружу выпустят, жену с детьми у тебя на глазах изнасилуют, ребёнка убьют. Видели мы такое... Буквально вытаскивали у человека внутренности из живота, потом живот распарывали. Хуже всего при этом то, что человек умирает не сразу. Женщины... Там вообще предела не было.
- свидетельство Брюса Лолора, сотрудника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ЦРУ, работавшего в Южном Вьетнама
- То нічого що засохнуть, же би зброя не заржавіла.
Щороку в четверту суботу листопада ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, які загинули під час страшного злочину - Голодомору.
Це була не просто трагедія - це був геноцид.
Це була спроба знищити наш народ, нашу культуру, нашу памʼять.