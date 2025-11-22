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Новини Мирний план США
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Зеленський поінформував лідерів країн Північної Європи та Балтії про роботу над планом закінчення війни

Зеленський поговорив з лідерами країн Північної Європи та Балтії

Президент Володимир Зеленський провів розмову з лідерами країн Північної Європи та Балтії, під час якої поінформував їх про роботу над планом закінчення війни та наступні кроки.

Про це повідомляє Офіс президента, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем’єр-міністеркою Ісландії Кріструн Фростадоуттір, Прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею, Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо та Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

Також читайте: Макрон, Мерц і Стармер обговорили мирний план щодо України

Як зазначається, президент поінформував про роботу з американськими та європейськими партнерами над планом закінчення війни та наступні кроки. Він наголосив, що Україна з перших днів цієї війни прагне достойного миру як ніхто інший і робить зі свого боку все, щоб працювати максимально предметно.

"Зеленський подякував кожному лідеру за підтримку України та українців, нашої боротьби за свободу, суверенітету й територіальної цілісності. Україна цінує солідарність і розуміння принципових для нас позицій", - йдеться в повідомленні

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про консультації щодо мирного плану: Наші представники знають, як захищати національні інтереси. ВIДЕО

Що передувало?

  • За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.
  • Як повідомлялося, лідери ЄС вже заявили, що план Трампа потребує доопрацювання, оскільки не можна змінювати кордони силою та обмежувати чисельність ЗСУ.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Європа (2495) Зеленський Володимир (27933) Балтія (406)
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Топ коментарі
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22.11.2025 17:40 Відповісти
+20
Тут все просто:
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22.11.2025 17:44 Відповісти
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Всіх проінформував. Крім народу своєї країни.
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22.11.2025 17:42 Відповісти
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22.11.2025 17:40 Відповісти
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22.11.2025 18:04 Відповісти
Зеленський, все якось «ЗАБУВАЄ» попросити Західних Партнерів, щоб вони посприяли поверненню в Україну, отих своїх друзів-КабМіндічів з грошима, украденими в Українців, з 2019 року!!! Все якось ЗАБУВАЄ і неЗНАЄ!!??!?!? З цим збереженням єрмака в Урядовому кварталі, як вагнерівців, геть память втратив !!
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22.11.2025 18:36 Відповісти
Зе не вирулює, в зерулює у капітуляцію
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22.11.2025 19:30 Відповісти
ага, вирулив би - в березні ще критикував протестувальників проти торгівлі на крові, а у квітні припринив її. Крім того, Зеленський зібрав з відкритих джерел список гріхів Порошенка і зачитав на стадіоні. Прочитайте і ви.
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22.11.2025 23:34 Відповісти
Ну так давайте цей список, я прочитаю, і прочитаю заодно тобі потужні брехні пів шостого.
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23.11.2025 05:53 Відповісти
відкрий відео дебатів на стадіоні - тоді всім було очевидно, що це правда
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23.11.2025 15:22 Відповісти
відкрив. і що? чи може перед виборчу програму зеленського відкриємо?
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23.11.2025 16:44 Відповісти
А те, що народ був під враження наскільки Порошенко відійшов від очікувань й ідеалів Майдану, завдяки якому він прийшов до влади. Навіть, якби він менше зробив, але згідно з присягою не зловживав, то не отримав би вотуму недовіри. (Я за Зеленського у першому турі не голосував, як за Порошенка, а на другий не прийшов).
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23.11.2025 19:54 Відповісти
не бреши. зараз всі кажуть що за зєлю не голосували. будь мужиком і відповідай за свої слова та дії.
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23.11.2025 19:57 Відповісти
не тільки не голосував, ще й відраджував голосувати за Зеленського...
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23.11.2025 20:05 Відповісти
брешеш. якби ти це робив то зеленський не писав би з великої літери. а по друге ти реально думаєш що розумніший та хитріший? ти помиляєшся....
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23.11.2025 20:07 Відповісти
автоматично усі прізвища в мене виходять з великої літери, звичка така. Видно, маєш у житті багато брехні, що вона тобі всюди ввижається.
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23.11.2025 20:12 Відповісти
34 роки в ЗСУ, навчився брехунів находити. а звички в тебе відсутні. та це бог з ним,цікава твоя переписка. коли ти як прихильник Порошенка виправдовуєш зє наркомана малороського. і до речі,на стадіоні зі сторони підтримки Порошенка на сцені я був також. ти ж бачив там військових? ось така фігня зе малоросе......
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23.11.2025 20:18 Відповісти
маніпуляція на маніпуляції - 1) повторюванння "брешеш" 2) не прихильник ні першого, ні другого (були інші достойні кандидати) 3) гріхи (перелічені на стадіоні) означають зраду сподівань Майдану через систематичні зловживання і співпрацю з ворогом зокрема через Медведчука.
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23.11.2025 20:25 Відповісти
а навіщо тоді за Порошенка голосував? хто твій достойний кандидат? назвеш? а за медведчука я тобі поясню ще на пальцях....ок?
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23.11.2025 20:29 Відповісти
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23.11.2025 20:30 Відповісти
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23.11.2025 20:11 Відповісти
Трамп за океаном,а Європа поруч.
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22.11.2025 17:40 Відповісти
Всіх проінформував. Крім народу своєї країни.
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22.11.2025 17:42 Відповісти
Тут все просто:
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22.11.2025 17:44 Відповісти
Європа Зеленскому не обіцяє амністію за злочини. Навпаки. Буде переслідувати. А Трамп за підпис кацапського документу готовий закрити очі на корупцію, і не чіпати.
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22.11.2025 17:44 Відповісти
Обіцянка для лоха. Трамп собі не може нічого гарантувати.
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22.11.2025 17:57 Відповісти
Лідери стурбовані запропонованими обмеженнями чисельності ЗСУ.

Лідери ЄС, Канади та Японії вітають

https://zn.ua/ukr/war/rozrobka-mirnoho-planu-dlja-ukrajini-reuters-rozpovilo-pro-zustrich-vitkoffa-ta-zjatja-trampa-z-dmitrijevim-u-majami.html зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на встановлення миру в Україні. Проте зазначають, що чітко дотримуємося принципу, що кордони не можуть бути змінені силою, йдеться у спільній заяві лідерів, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/11/22/leaders-statement-on-ukraine/ опублікованій на сайті Європейської Ради.

Спільну заяву прийняли президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Антоніу Коста, а також президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Канади Марк Карні, прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.
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22.11.2025 17:46 Відповісти
Плановий
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22.11.2025 17:49 Відповісти
Ой патріот, ти понад усе хвилюєшся за власну дупу себе і свого оточення, ні за що не відповыдати що накоїв ,а Україна для тебе і твого оточеня нічого не значить ,хоч вдалося за рахунок коломоші і рос. політтехнологів розкрутити тупий поект голобородька.
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22.11.2025 17:51 Відповісти
пнх, ZеГнида
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22.11.2025 17:53 Відповісти
мудак нічого крім відосів та понтів не вміє
прибирайте вже придурка інакше почнеться кривава срака
тоді пізно буде волати
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22.11.2025 17:56 Відповісти
Трамп давит и выдвигает условия, Украина информирует, а Европа беспокоится. Роли разобраны.
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22.11.2025 17:58 Відповісти
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22.11.2025 17:59 Відповісти
Краща проінформуй їх про власну відставку, якщо в тобі залишилась хоч краплина людського! Час спокутувати шашличні гріхи!
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22.11.2025 18:00 Відповісти
Пишуть, що ******* повідомили про втрати доходів бюджету пітьми на 2 трлн. рублів від продажу викопної сировини. Через це й пішов такий тиск на кремлівського агента Тромба, щоби він проламав волю України до спротиву агресії російських загарбників своїми нікчемними погрозами припинити обмін розвідданими.
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22.11.2025 18:01 Відповісти
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22.11.2025 18:19 Відповісти
Ще не виставила. Тільки пропонує. І кому? ***** на блюді...
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22.11.2025 20:04 Відповісти
Аби не надірвався бідолашний . Він вже ламав волю раніше , припиняючи обмін розвідданими і продаж зброї , і нічого з того не вийшло .
Найбільше українське суспільство пригнічують не дії іржавого імбецила , а дії української влади , на чолі з - іх ********* сіятєльством , яке розвело корупційне кубло біля себе . Та ще й під час війни .!! І мало того - воно козел навіть не реагує на обурення суспільства через це .
За мародерство під час війни - чинуш не те що саджати треба - без жалю , їх взагалі треба розстрілювати нах , там же на місці , в кабінеті , прямо за робочим столом . Але Васі Голобородьку - похер .
От саме це і справді деморалізує .
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22.11.2025 18:31 Відповісти
то розстрілюй, портнова он хтось прибаранив, не думаю шо то зе зробив, він стикло, тільки руками сбу садить
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23.11.2025 08:38 Відповісти
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22.11.2025 18:06 Відповісти
Цей "плановий" вже дістав, "наплануюється" , намалює "доріжки" до плану, вдихне і пішов балакати про "план" в його голові. Скільки ціх планів та доріжок вже було і не вспам'ятаешь.
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22.11.2025 18:10 Відповісти
Кривавий блазень проінформував Європу щоб не заважали підписувати капітуляцію, фініта для комедія
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22.11.2025 18:11 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZV0jf8AdF-CSGpOgg1Rw_Xs-ME_ONCDmxPDg9r9SlTnWqHXIJl82GF0AEToBIGJiUGdxiUFGgXZoio58nMFdaPKY67HRPx9pjxfdbf611tnFanku6EBdsWUMoGSFGrsCST5CQ-2HkIGEYbr44zi44CcVTCf6GczGlHhMVdvwzFyGjcjrMlVCIaV9zUdltLC2Cg&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

На фронті жорстокий дефіцит мін. Особливо потрібні легкі, дешеві протипіхотні. Міни проти бронетехніки теж потрібні.

Бригади десь находять Їх самостійно. За волонтерські гроші.

Для виготовлення мін потрібна вибухівка (її теж дефіцит) і щоб бюрократія не заважала тим, хто виготовляє (зараз часто заважає).

Але для початку, необхідно, щоб керівництво держави зрозуміло, що міни є не менш необхідними, ніж безпілотники.

Саме для того, щоб начальство зрозуміло, я це пишу. Ви добре зробите, якщо розмістите цю інформацію на своїх сторінках у соціальних мережах
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22.11.2025 18:13 Відповісти
Закон України
від 18.05.2005 № 2566-IV

Про ратифікацію Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення

Ратифікувати Конвенцію про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (995_379), підписану від імені України 24 лютого 1999 року в м. Оттаві.

Президент України
В. ЮЩЕНКО.

Київ, 18 травня 2005 року
№ 2566-IV

(Повний текст доступний за zakon.rada.gov.ua/laws/show/2566-15 посиланням.
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22.11.2025 18:29 Відповісти
Це для мирного часу?
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22.11.2025 18:32 Відповісти
Це продовження кейсу "Будапештського меморандуму".
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22.11.2025 18:34 Відповісти
Тоді був мирний час, зараз військовий. У війну мирні ініціативи не діють . БО ГВАЛТУЮТЬ І ВБИВАЮТЬ УКРАЇНЦІВ дикі андрофагі
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22.11.2025 20:14 Відповісти
Військові злочини на війні
Ви-си (активисты НФОЮВ- партизани від соцлагеря ) применяли замечательную стратегию устрашения. То есть если ты человек убеждений и считаешь террор законным политическим оружием, стратегия была замечательная. Они подрывали кредит доверия правительства и парализовали население путём избирательных ликвидаций. Избирательных зверских акций... Кишки наружу выпустят, жену с детьми у тебя на глазах изнасилуют, ребёнка убьют. Видели мы такое... Буквально вытаскивали у человека внутренности из живота, потом живот распарывали. Хуже всего при этом то, что человек умирает не сразу. Женщины... Там вообще предела не было.

- свидетельство Брюса Лолора, сотрудника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ЦРУ, работавшего в Южном Вьетнама
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22.11.2025 20:16 Відповісти
і шо? не дай собі живота різати, май зброю
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23.11.2025 08:45 Відповісти
-Вуйку, а чому це Ви квітки поливаєте машиновим маслом, засохнуть?

- То нічого що засохнуть, же би зброя не заржавіла.
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23.11.2025 12:53 Відповісти
а шо ти хтів? міни то підступне гівно на якому багато дітей підірвалось
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23.11.2025 08:44 Відповісти


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22.11.2025 18:19 Відповісти
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22.11.2025 18:23 Відповісти
К сожалению примут и пикнуть не посмеют с каким то минимумом изменений, которые трамп и пу одобрят и позволят
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22.11.2025 18:38 Відповісти
Блін, ви за 3 роки державної мови не вивчили . Так що замовкніть , кацапе
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22.11.2025 20:10 Відповісти
А тим часом старе дідуганище за океаном прокинулося і вчинило публічний акт аутофеляції

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22.11.2025 18:31 Відповісти
В ПАЛАТУ його до Наполеона
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22.11.2025 20:12 Відповісти
‼️·День памʼяті жертв голодоморів 22 листопада 2025 р

Щороку в четверту суботу листопада ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, які загинули під час страшного злочину - Голодомору.
Це була не просто трагедія - це був геноцид.
Це була спроба знищити наш народ, нашу культуру, нашу памʼять.
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22.11.2025 20:11 Відповісти
Це пздц.....
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23.11.2025 06:34 Відповісти
 
 