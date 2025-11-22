Зеленський поінформував лідерів країн Північної Європи та Балтії про роботу над планом закінчення війни

Президент Володимир Зеленський провів розмову з лідерами країн Північної Європи та Балтії, під час якої поінформував їх про роботу над планом закінчення війни та наступні кроки.

Про це повідомляє Офіс президента, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем’єр-міністеркою Ісландії Кріструн Фростадоуттір, Прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею, Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо та Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

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Як зазначається, президент поінформував про роботу з американськими та європейськими партнерами над планом закінчення війни та наступні кроки. Він наголосив, що Україна з перших днів цієї війни прагне достойного миру як ніхто інший і робить зі свого боку все, щоб працювати максимально предметно.

"Зеленський подякував кожному лідеру за підтримку України та українців, нашої боротьби за свободу, суверенітету й територіальної цілісності. Україна цінує солідарність і розуміння принципових для нас позицій", - йдеться в повідомленні

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Що передувало?

За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.

Як повідомлялося, лідери ЄС вже заявили, що план Трампа потребує доопрацювання, оскільки не можна змінювати кордони силою та обмежувати чисельність ЗСУ.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.