Макрон, Мерц і Стармер обговорили мирний план щодо України

22 листопада президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели неформальне обговорення американського плану щодо України на полях саміту G20 у Йоганнесбурзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.

Як зазначає видання, лідери трьох країн зустрілися перед розширеною зустріччю з рештою глав європейських держав та урядів.

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Що про зустріч відомо?

Кількома годинами раніше у своєму виступі на саміті глава Франції зазначив, що європейці шукають відповідь на "американський план" щодо України.

"Не може бути миру в Україні без українців, без поваги до їх суверенітету", - повторив Макрон, заявивши, що група G20, можливо, добігає кінця свого циклу існування в нинішньому вигляді.

"Ми переживаємо такий момент у нашій геополітиці, коли нам дуже важко вирішувати за цим столом, разом, включаючи членів, які сьогодні не присутні, великі міжнародні кризи", - заявив він.

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Як відомо, американський президент Дональд Трамп проігнорував зібрання.

Як повідомлялося, лідери ЄС вже заявили, що план Трампа потребує доопрацювання, оскільки не можна змінювати кордони силою та обмежувати чисельність ЗСУ.

Що передувало?

За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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