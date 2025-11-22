Макрон, Мерц і Стармер обговорили мирний план щодо України
22 листопада президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели неформальне обговорення американського плану щодо України на полях саміту G20 у Йоганнесбурзі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.
Як зазначає видання, лідери трьох країн зустрілися перед розширеною зустріччю з рештою глав європейських держав та урядів.
Що про зустріч відомо?
Кількома годинами раніше у своєму виступі на саміті глава Франції зазначив, що європейці шукають відповідь на "американський план" щодо України.
"Не може бути миру в Україні без українців, без поваги до їх суверенітету", - повторив Макрон, заявивши, що група G20, можливо, добігає кінця свого циклу існування в нинішньому вигляді.
"Ми переживаємо такий момент у нашій геополітиці, коли нам дуже важко вирішувати за цим столом, разом, включаючи членів, які сьогодні не присутні, великі міжнародні кризи", - заявив він.
Як відомо, американський президент Дональд Трамп проігнорував зібрання.
Як повідомлялося, лідери ЄС вже заявили, що план Трампа потребує доопрацювання, оскільки не можна змінювати кордони силою та обмежувати чисельність ЗСУ.
Що передувало?
За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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Лідери і оточення президента знають про схильність Трампа до нарцисизму і відповідно використовують ці свої знання, якщо це допомагає отримати необхідний результат.
Схвалення та захоплення широкого загалу мабуть необхідне Трампу, як каніфоль смичку скрипаля
План-28 імені Трампа, який обговорюється зараз, має емоційну і раціональну складову.
Емоційно план Трампа принижує Україну та європейські країни НАТО, які підтримують Україну і протидіють військовому злочинцю путлеру.
Раціональний (поза емоціями) аналіз плану Трампа, у порівнянні з відомими минулими планами, проєктами мирних угод з агресором, призводить до неочікуваних висновків:
https://www.youtube.com/watch?v=-Dkc9LSwXDw
Але в коментарі йдеться не про особистість Солоніна, а про раціональний аналіз плану Трампа-28 (чи хто там ще приймав участь у створенні цього плану). Маєте обгрунтовані заперечення до висновків, зокрема, щодо порівняльного аналізу плану Трампа-28 і стамбульських угод? Що гірше для України?
Я особисто не вірю жодному слову чи дописам Трампа, путлєра та їх поплічників, в тому числі наших корисних ідіотів.
Віра в людяність Трампа, щодо України, залишається тим, хто не бажає або не здатен рахувати, аналізувати, співставляти і робити обгрунтовані висновки. Тим, хто з різних причин зараз реагує емоціями, а не раціональним розумом.
Трамп не збирається рятувати Україну так, або інакше. Це аксіома. Виходячи з неї потрібно аналізувати і приймати рішення щодо нашої стратегії і тактики у разі прийняття або неприйняття запропонованого плану Трампа-28.
Але робити це необхідно з урахуванням ********* стану та порівняннм минулих планів (мінські, стамбульскі угоди), які вже існували, з новим планом Трампа-28 з обгрунтованими висновками.
Стосовно інших Ваших думок... Знаєте, є така категорія людей, яка носиться з ідеєю власної винятковості. Вони чомусь вважають, шо лише їм відкрилася абсолютна істина. А решта людства, на їхнє глибоке переконання, перебуває у мороці невігластва. Тому до цих непосвячених вони ставляться з певною поблажливістю, ба навіть співчуттям або легким презирством. Ну бо ж вони лише і лише вони знайшли отой священий Грааль. Таким людям я завжди відповідаю наступним чином: істина є багатогранним кристалом, і неможливо охопити поглядом відразу всі його грані; і немає на світі навіть двох людей, які розглядали б ці грані під однаковим кутом (цитата).
Я не претендую на правду і не називаю правдою свої коментарі. Мої коментарі - це IMHO, без жодних узагальнень та недоречних натяків на власну винятковість.
Ви процитували літературний опис однієї з моделей відносної істини (суб'єктивної або контекстно-залежної). Відносна істина залежить від точки зору, системи відліку, цінностей чи умов. Наприклад: «Це смачно» - для когось так, для когось ні. «Японська культура краща за європейську» - суб'єктивна оцінка. «Вбивство - зло» - у більшості культур так, але в деяких історичних контекстах (жертвоприношення, війни) вважалось і вважається обов'язком.
Абсолютна істина (з якою ви мабуть носилися у школі, а дехто носиться і зараз, бо це корисно і зручно) не залежить від точки зору - вона обʼєктивна. Носіями абсолютної істини є факти, які неможливо спростувати в межах логічної системи чи певної реальності (системи відліку). Приклади:
2 + 2 = 4 (в системі натуральних чисел з звичайною арифметикою); закон виключеного третього: або А, або не А (в класичній логіці); квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів (в евклідовій геометрії). Пізнавати абсолютні істини ніколи не пізно, поки живий і бути вдячним тим, хто може навчити Дякую за коментарі, бережіть себе.
Відповідь Ваша суцільне самомилування. Тому і коментувати її немає сенсу.
А знаєте, чому я Вас не сприймаю серйозно? Тому що Ви дивитеся пройдисвіта солоніна, та ще й радите його іншим. А для мене це вже симптом...
Клейте далі власні ярлики, для самозадоволення Вчасно приймайте пігулки, призначені лікарями.
Марк Солонін, якого ви класифікували, як "пройдисвіта" - відомий у світі історик WW2,
автор 11 книг та близько 100 публікацій, перекладених багатьма мовами.
А ви, дозвольте поцікавитися, хто?
Рендалл Флег (Randall Flagg, ймовірно, мається на увазі саме цей нікнейм, а не "Flag") - вигаданий персонаж, створений американським письменником Стівеном Кінгом.
Він з'являється як мінімум у дев'яти романах Кінга і є одним із найзухваліших лиходіїв у його мультивсесвіті, втіленням хаотичного зла, майстерним чаклуном і слугою "Зовнішньої Темряви" (Outer Dark)
Боже, який примітив... Все - ідіть зі своїм солоніним туди, куди не потрапляють прямі сонічні промені. Сам собі дивуюся, що я досі цю маячню ще коментую...
примітивнегостинне запрошення! В мене зовсім інші плани. Не сумуйте там без прямих сонячних променів . Бережіть себе.
- роздута соціалка не дає можливості витрачатись на оборонку
- міграційна політика перетворила Европу в шалаш для арабів
в результаті МАТИ цивілізації зараз при смерті і щоб вона прокинулась маж бути щось дійсно нереальне....хіба що араби спалять Ватикан
ще раз повторюю: язик і РПЦ - головна зброя рашенфашистів для знищення України і українців!!!