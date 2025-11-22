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Новини Мирний план США
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Орбан закликав ЄС підтримати новий мирний план та заявив, що Угорщина блокуватиме подальшу допомогу Україні, - Рolitico

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який давно виступає проти підтримки України, розглядає суперечливий новий дипломатичний мирний план як привід затримати допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Рolitico.

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У листі, надісланому в суботу президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Орбан закликав ЄС підписати умови 28-пунктної пропозиції США, яка передбачає відмову України від території та суттєве скорочення армії, водночас надаючи Вашингтону 50-відсоткову частку прибутку від реконструкції країни.

У листі він зазначив, що Угорщина не підтримує надання Європейським союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги у будь-якій формі та не дає згоди на ухвалення такого рішення у межах ЄС.

Також читайте: Мирний план США не має базуватися на капітуляції України, - Науседа

Що передувало?

За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.

Читайте: Розпочинаємо консультації з високопосадовцями США про параметри мирної угоди, - Умєров

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США відправляють генералів до РФ для переговорів про мирний план, - The Guardian

Автор: 

США (26685) Євросоюз (15184) Орбан Віктор (945)
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Топ коментарі
+23
Лайно рвануло впєрьод !!!
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22.11.2025 15:20 Відповісти
+16
Чи можуть оператори ССО обнулити цього поца дроном?
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22.11.2025 15:25 Відповісти
+15
Цигана не питали. Йому теж допомогу можна заблокувати.
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22.11.2025 15:29 Відповісти
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Лайно рвануло впєрьод !!!
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22.11.2025 15:20 Відповісти
Чи можуть оператори ССО обнулити цього поца дроном?
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22.11.2025 15:25 Відповісти
Та він і так від "рвєнія" лопне як жаба надута соломиною.
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22.11.2025 16:55 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2025/11/22/663981/ Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару арестован
https://charter97.org/ru/news/2025/11/22/663981/
Орбан з фіцо, уже обгадилися і стали в чергу!!
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22.11.2025 15:25 Відповісти
а шо Дон Пердо каже ?
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22.11.2025 15:29 Відповісти
наче раніше вона не блокувала
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22.11.2025 15:27 Відповісти
Рашистка Угорщина, точніше її підер во вій красі
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22.11.2025 16:14 Відповісти
Цигана не питали. Йому теж допомогу можна заблокувати.
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22.11.2025 15:29 Відповісти
Міг би і не закликати, свиння. Всі й так знають хто ти є та чия рука в твоєї сраці стирчить.
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22.11.2025 15:29 Відповісти
не рука а шось друге
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22.11.2025 15:32 Відповісти
Ти знаєш де знаходиться героичєскій крєйсєр"масква"? Він пішов *****.Там і твоє місце.Пуйло тобі не допоможе,він тебе використає як непотріб.Потім непотріб викидають.
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22.11.2025 15:35 Відповісти
Угорський пдрс
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22.11.2025 15:35 Відповісти
Коли вже цей угорський вибл@док закриє свій смердючий писок ?
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22.11.2025 15:44 Відповісти
коли ССО чи СБУ(через радикалізованого угорського опозиціонера) його ліквідують.
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22.11.2025 15:47 Відповісти
у квітні 2026р. Коли (сподіваюсь) програє вибори.
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22.11.2025 18:34 Відповісти
поки "зелені зрадники" при владі не перекриють цьому уйобку "дружбу", до тих пір воно і буде прорашистське лайно .вий,,,буватися .як" вош на гребінці" ,
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22.11.2025 15:48 Відповісти
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22.11.2025 15:48 Відповісти
ЧИЙ ЦЕ ПЛАН видно по тому хто за нього виступає
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22.11.2025 15:49 Відповісти
Нічого нового, шакали завили. Але не довго їм, думаю що орбан буде десь в Ростові, як встигне
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22.11.2025 16:02 Відповісти
Орбан, спокійно переоберуть прем'єр-міністром у квітні наступного року. Абсолютна більшість угорців його підтримують. В опозиції не має жодного шансу.
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22.11.2025 16:13 Відповісти
Подивилася рейтинги партій, то наче ні. Його випереджає опозиція, а по індивідуальному рейтингу він аж третій.
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22.11.2025 16:59 Відповісти
Опозиційна Тиса має 43%, орбанівська фідес 34%, рахувати вмієш, чи ти тупе?
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22.11.2025 16:59 Відповісти
Є. І хвамілія його Мадяр.( Не наш Бровді).
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23.11.2025 22:11 Відповісти
Ну, як кажуть, дай Бог! Якщо, Орбан програє, то в України потенційно буде новий союзник, чи як мінімум нейтральна держава. Але шансів на це мало. Орбан владу не віддасть.
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23.11.2025 22:14 Відповісти
Только у этого ********** спросить забыли ты лучше недоносок, подыскивай себе домишко на болотах авось подфартит добежать...
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22.11.2025 16:02 Відповісти
ти подохнеш як собака скажений зі своїм хкуйлом і трампоном
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22.11.2025 16:07 Відповісти
Раніше я тільки смоктав у ху....ла за гроші, в зараз ще і трампонутому буду
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22.11.2025 16:09 Відповісти
Це ворог України. Легітимна ціль для ГУР.
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22.11.2025 16:16 Відповісти
Сподіваюсь мадяри таки зроблять правильний вибір навесні.
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22.11.2025 16:26 Відповісти
Дупа путіна завши буде блокувати діарею. Пху на тебе лайно
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22.11.2025 16:28 Відповісти
...завжди знайдеться підар серед порядних людей!!!
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22.11.2025 16:38 Відповісти
Коли ця потвора сдохне вже?
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22.11.2025 16:42 Відповісти
Шматок гімна цей орбан.
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22.11.2025 16:57 Відповісти
Кутьо фосо
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22.11.2025 17:00 Відповісти
Дайте вітє сєльоткі.
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22.11.2025 17:02 Відповісти
Відправте його на родіну, в Югру. Там харашо.
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22.11.2025 17:20 Відповісти
Москалія, Угорщина, Північна Корея - ВОРОГИ України!
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22.11.2025 17:41 Відповісти
До речі неясно, що в тому "плані" про Південь України? Чи то вже вирішено і не обговорюється??
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22.11.2025 17:45 Відповісти
Чи мова тільки про підконтрольну частину Донбасу? Тобто план капітуляції України! Дякуємо "потужним" союзникам!
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22.11.2025 17:49 Відповісти
Чого треба, щоб підірвати нафтопровід на вході до України ?
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22.11.2025 17:47 Відповісти
Падла ти недорізана, мадяр. ..бучий!!
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22.11.2025 18:16 Відповісти
А тепер, усіх, хто проставив сердечко на каналі цензора - у бан)) і все, москальсбкі тролі і єрмаківські - нах
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22.11.2025 19:34 Відповісти
а можна поміняти той кусок бамбаса на всю угорщину?? трамп жеж хоче мир любою ціною і йому не важливо хто заплатить, нехай подарує нам угорщину
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22.11.2025 20:02 Відповісти
Було б дивно аби ця прорашиська жаба чмОрбан не квакнула.
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23.11.2025 02:26 Відповісти
Не те що руки б не подав йому, на обличчя йому б не насцяв якщо б воно було охоплено полумʼям
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23.11.2025 12:46 Відповісти
 
 