Орбан закликав ЄС підтримати новий мирний план та заявив, що Угорщина блокуватиме подальшу допомогу Україні, - Рolitico

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який давно виступає проти підтримки України, розглядає суперечливий новий дипломатичний мирний план як привід затримати допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Рolitico.

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У листі, надісланому в суботу президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Орбан закликав ЄС підписати умови 28-пунктної пропозиції США, яка передбачає відмову України від території та суттєве скорочення армії, водночас надаючи Вашингтону 50-відсоткову частку прибутку від реконструкції країни.

У листі він зазначив, що Угорщина не підтримує надання Європейським союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги у будь-якій формі та не дає згоди на ухвалення такого рішення у межах ЄС.

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Що передувало?

За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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