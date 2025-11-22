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Новини Мирний план США
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Мирний план США не має базуватися на капітуляції України, - Науседа

Литва підтримує Україну: Жодна мирна ініціатива без капітуляції

Будь-які мирні ініціативи повинні враховувати позицію України, не порушувати її суверенітет та підтримувати боротьбу за свободу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у Х президент Литви Гітанас Науседа.

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"Жодна мирна ініціатива не може базуватися на капітуляції України. Ми повністю підтримуємо Президента Зеленського та Україну у їхній справедливій боротьбі за свободу", – йдеться в дописі.

Науседа наголосив,  що суверенітет, територіальна цілісність України та міжнародне право "не підлягають обговоренню".

"Ми солідарні з Україною – нічого про Україну без України", – додав Науседа.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Автор: 

Литва (2691) Науседа Гітанас (401)
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Топ коментарі
+5
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
Слава Україні!! Пильнуймо Українці, за діями громадянина зеленського і групи осіб, з Урядового кварталу95!!!
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22.11.2025 15:17 Відповісти
+4
У зелі теж інша думка.
Він згідний підписати любу капітуляцію, тільки б штати дали йому сухим вийти з корупційного скандалу і далі спокійно собі обкрадати Україну.
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22.11.2025 15:17 Відповісти
+3
У ********* класика української літератури, Леся Подеревянського, є п'єса " Кам'яний довбо@об". В п'єсі, серед дійових осіб, є такі персонажі: Кам'яний довбо@об і Довбо@об звичайний. У так званому " Мирному плані Трампа" є пункти, в яких русня вимагає заборонити Україні завдавати удари по москві та пітеру, обмеження кількості особового складу ВСУ та кількості озброєння, а також позвблоковий статус України. Все це свідчить про те, що московитам не потрібен мир, і що вони планують нову агресію проти України. Хто цього не розуміє, той повинен обрати собі амплуа: Кам'яний довбо@об або Довбо@об звичайний. Третього варіанту просто не існує.
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22.11.2025 15:27 Відповісти
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у Трампа другое мнение , надо побыстрее закончить войну , а дальше хоть потоп
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22.11.2025 15:14 Відповісти
У зелі теж інша думка.
Він згідний підписати любу капітуляцію, тільки б штати дали йому сухим вийти з корупційного скандалу і далі спокійно собі обкрадати Україну.
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22.11.2025 15:17 Відповісти
а у вас яка думка? що нам треба далі робити?
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22.11.2025 15:17 Відповісти
На ранню весну - Майдан !!!
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22.11.2025 15:21 Відповісти
Майдан?! На радість пу?
Які гасла, хто лідер, що конкретно робити? Бузіти... все пропало, всі погані... це що?
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22.11.2025 16:46 Відповісти
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
Слава Україні!! Пильнуймо Українці, за діями громадянина зеленського і групи осіб, з Урядового кварталу95!!!
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22.11.2025 15:17 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!
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22.11.2025 15:23 Відповісти
Еуропейцям час нарешті вийти зі сплячки і почати допомагати Україні по-справжньому. Треба дати українцям далекобійні ракети, ППО, **********, літаки і ще багато чого. Не колись, а тут і зараз. Бо штати на чолі з тампоном явно хочуть усунутися від будь-якої допомоги Україні і злитися в екстазі з ******.
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22.11.2025 15:22 Відповісти
Що не так робить Європа? Невже вона не допомагає Україні? Якось за нападами на Європу(точніше перевод стрілок в їх бік), залишається поза увагою Зеленський. Хто заважав йому 6,5 років робити ракети, в тому числі і далекобійні? Він же обіцяв 3 тисячі балістики до кінця року, де вони? А де його відосна і марафонна "Фламінго"? На ці ж ракети мільярди евро дали європейці. Немає питань до Зеленського? Хоча свою продюсерську функцію виконав Міндіч, він же головний конструктор по відосах, а йому виділи мальярди на побудову ракети. Здається він бізнес-партнер, друг і однієї крові із Зеленським? Я нічого не переплутав?
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22.11.2025 15:38 Відповісти
Шо не так з ЄС? Та все! Починаючи з першого дня війни, вони КУПУВАЛИ НАФТУ ТА ГАЗ у кацапні. І це тривало аж до цього року. Тобто спонсорували війну ПРОТИ НАС, Обіцяли дати тауруси? Дали? НЕ ДАЛИ. 300 кацапських мільярдів, які лежать на рахунках у бельгії дали? НЕ ДАЛИ. Снаряди, ****, збирали мало не два роки, щоб дати обіцяний мільйон. ППО мають, але НЕ ДАЮТЬ. І зараз замість тго, щоб збивате кацапське залізяччя воно стоіть десь у ангарах і вкривається пилюкою. Небо закрили на заході України? НЕ ЗАКРИЛИ. Дрони збивають У СВОЄМУ ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ? НЕ ЗБИВАЮТЬ. Військових досі не можуть назбирати, щоб відправити до України. Мало???

Ракети не зробили? Ну так спробуй це зробити, коли ЩОДНЯ прилітає балістика. Де ти їх будеш ховати? Тут якраз еуропецям треба було побудувати завод і клєпати ці ракети для нас. Або спільно з нами. Але вони і цього НЕ ЗРОБИЛИ. Один лише триндьож про захоплення героїчним опором українців і співчуття після чергової ракетної атаки.
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22.11.2025 15:52 Відповісти
Я не розумію, хто криється під цим ніком подялояк чи єрмак. Тези ОПи зрозумілі, але не переконливі. Ви пишите, що європейці з першого дня купували російську нафту та газ? Так до цього часу Зеленський прокачує російську нафту до Європи, не чули? А бізнес-партнер і друг Зеленського міндіч, вів до кінця 2024 року алмазний бізнес у Росії, який сплачував там податки. Не чули?
https://zn.ua/ukr/POLITICS/druh-zelenskoho-mindich-do-2024-roku-mav-almaznij-biznes-u-rosiji-jakij-splachuvav-tam-podatki-rozsliduvannja-zheleznjaka.html
А в 2020 році на росію відправили більше сотні двигунів на літаки і гелікоптери, якими сьогодні росіяни скидають КАБи і ракети на нас, не чули? А на протязі чотирьох років бізнес-партнер і друг Зеленського міндіч організував з допомогою Зеленського злочинну організацію, яка крала з допомоги партнерів мільярди і частину з цього возина на росію для фінансування її армії. Не чули? Ще писати чи самі відшукаєете те, що робила наша влада попри те, що в нас війна. В Європі війни немає. Не вішайте локшину на вуха, спочатку потрібно навести лад в себе, а потім тикати пальцем на сусідів. Влада добре навчилася переводити стрілки на США та ЄС.
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22.11.2025 17:49 Відповісти
Я проплачений бот, який може писати як від імені єрмака, так і від імені подоляка. Бабло мені вони все одно разом переказують на криптовалютний рахунок.

Так ще треба були глибше копнути. Знайти ролик, де зеленський порівнює Україну з повією. Його інтерв'ю з гандоном, в якому він розповідає, як з ****** буде домовлятися. Дописи у соцмережах про корпоративи в саунах олігархів. Про папана-ватніка і мамашу риму. Про нерухомість у Криму. Про офшори та ухиляння від сплати податків. Про тричі ухилянта. Ну шоб вже був портрет довершений. Чого так слабєнько, га?

Все це і є спробою один негатив перекрити іншим. Але дуже примітивною. Шо - в ЄС мало окремих корумпованих політиків, які брали (і беруть) гроші у *****? Нагадати про шрьодера та меркель? Чи про австріячку, яка танцювала з ним вальс? Чи може про саркозі, який у каддафі брав гроші? Чи про орбана та фіцо, які тупо на підсосі у кремлдєй? І яких захищає тампон, через що і досі прокачується нафта через територію України? Чи про тампона, який проводив конкурси краси у параші і брав бабло у *****, коли банкрутів? Чи про бідона, який брав відкати у китайців?

Ну і що??? Ми говоримо про зеленського та його шоблу чи про Україну та людей, які у ній живуть??? Про Вас в тому числі, до речі. Це ВАМ, а не зеленському та його бізнес-партнерам не давали всього того, що я перерахував у попередньому коментарі. Це ВАМ на голову падали та падають кацапськи бомби та ракети через пасивність еуропейців. Це ВАМ не дають грошей для виплат зарплат та пенсій. Це ВАМ відмовляють у можливості повноцінно помститися кацапам.

А шо робите ВИ??? Займаєтесь полюванням на відьом і постійно лізете у минуле. Але ж ми живемо ТУТ і ЗАРАЗ. Ну добре, перерахуєте ви всі змарновані можливості - І ЩО??? Що - у нас магічним чином щось покращиться??? НІ! Досить вже оцією ментальною мастурбацією займатися! Досить розкидатися лайном у коментарях. Країна на краю прірви, а ви все ніяк не можете награтися у ці ігри.
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22.11.2025 18:11 Відповісти
У ********* класика української літератури, Леся Подеревянського, є п'єса " Кам'яний довбо@об". В п'єсі, серед дійових осіб, є такі персонажі: Кам'яний довбо@об і Довбо@об звичайний. У так званому " Мирному плані Трампа" є пункти, в яких русня вимагає заборонити Україні завдавати удари по москві та пітеру, обмеження кількості особового складу ВСУ та кількості озброєння, а також позвблоковий статус України. Все це свідчить про те, що московитам не потрібен мир, і що вони планують нову агресію проти України. Хто цього не розуміє, той повинен обрати собі амплуа: Кам'яний довбо@об або Довбо@об звичайний. Третього варіанту просто не існує.
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22.11.2025 15:27 Відповісти
Тим не менш він базується на капітуляції. Якось би вітькова по тихому придушити десь за рогом. Він дуже засмічує і так дебільні мізки трампона.
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22.11.2025 16:56 Відповісти
@ (у перекладі):
"я хочу подивитися, як рудий виродок відкличе підтримку Україні.
цього не буде, бо загнаний у кут путіним та внутрішніми проблемами клоун просто блефує.
зберігайте спокій."
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22.11.2025 18:05 Відповісти
 
 