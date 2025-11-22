Мирний план США не має базуватися на капітуляції України, - Науседа
Будь-які мирні ініціативи повинні враховувати позицію України, не порушувати її суверенітет та підтримувати боротьбу за свободу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у Х президент Литви Гітанас Науседа.
"Жодна мирна ініціатива не може базуватися на капітуляції України. Ми повністю підтримуємо Президента Зеленського та Україну у їхній справедливій боротьбі за свободу", – йдеться в дописі.
Науседа наголосив, що суверенітет, територіальна цілісність України та міжнародне право "не підлягають обговоренню".
"Ми солідарні з Україною – нічого про Україну без України", – додав Науседа.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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Він згідний підписати любу капітуляцію, тільки б штати дали йому сухим вийти з корупційного скандалу і далі спокійно собі обкрадати Україну.
Які гасла, хто лідер, що конкретно робити? Бузіти... все пропало, всі погані... це що?
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
Слава Україні!! Пильнуймо Українці, за діями громадянина зеленського і групи осіб, з Урядового кварталу95!!!
Ракети не зробили? Ну так спробуй це зробити, коли ЩОДНЯ прилітає балістика. Де ти їх будеш ховати? Тут якраз еуропецям треба було побудувати завод і клєпати ці ракети для нас. Або спільно з нами. Але вони і цього НЕ ЗРОБИЛИ. Один лише триндьож про захоплення героїчним опором українців і співчуття після чергової ракетної атаки.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/druh-zelenskoho-mindich-do-2024-roku-mav-almaznij-biznes-u-rosiji-jakij-splachuvav-tam-podatki-rozsliduvannja-zheleznjaka.html
А в 2020 році на росію відправили більше сотні двигунів на літаки і гелікоптери, якими сьогодні росіяни скидають КАБи і ракети на нас, не чули? А на протязі чотирьох років бізнес-партнер і друг Зеленського міндіч організував з допомогою Зеленського злочинну організацію, яка крала з допомоги партнерів мільярди і частину з цього возина на росію для фінансування її армії. Не чули? Ще писати чи самі відшукаєете те, що робила наша влада попри те, що в нас війна. В Європі війни немає. Не вішайте локшину на вуха, спочатку потрібно навести лад в себе, а потім тикати пальцем на сусідів. Влада добре навчилася переводити стрілки на США та ЄС.
Так ще треба були глибше копнути. Знайти ролик, де зеленський порівнює Україну з повією. Його інтерв'ю з гандоном, в якому він розповідає, як з ****** буде домовлятися. Дописи у соцмережах про корпоративи в саунах олігархів. Про папана-ватніка і мамашу риму. Про нерухомість у Криму. Про офшори та ухиляння від сплати податків. Про тричі ухилянта. Ну шоб вже був портрет довершений. Чого так слабєнько, га?
Все це і є спробою один негатив перекрити іншим. Але дуже примітивною. Шо - в ЄС мало окремих корумпованих політиків, які брали (і беруть) гроші у *****? Нагадати про шрьодера та меркель? Чи про австріячку, яка танцювала з ним вальс? Чи може про саркозі, який у каддафі брав гроші? Чи про орбана та фіцо, які тупо на підсосі у кремлдєй? І яких захищає тампон, через що і досі прокачується нафта через територію України? Чи про тампона, який проводив конкурси краси у параші і брав бабло у *****, коли банкрутів? Чи про бідона, який брав відкати у китайців?
Ну і що??? Ми говоримо про зеленського та його шоблу чи про Україну та людей, які у ній живуть??? Про Вас в тому числі, до речі. Це ВАМ, а не зеленському та його бізнес-партнерам не давали всього того, що я перерахував у попередньому коментарі. Це ВАМ на голову падали та падають кацапськи бомби та ракети через пасивність еуропейців. Це ВАМ не дають грошей для виплат зарплат та пенсій. Це ВАМ відмовляють у можливості повноцінно помститися кацапам.
А шо робите ВИ??? Займаєтесь полюванням на відьом і постійно лізете у минуле. Але ж ми живемо ТУТ і ЗАРАЗ. Ну добре, перерахуєте ви всі змарновані можливості - І ЩО??? Що - у нас магічним чином щось покращиться??? НІ! Досить вже оцією ментальною мастурбацією займатися! Досить розкидатися лайном у коментарях. Країна на краю прірви, а ви все ніяк не можете награтися у ці ігри.
"я хочу подивитися, як рудий виродок відкличе підтримку Україні.
цього не буде, бо загнаний у кут путіним та внутрішніми проблемами клоун просто блефує.
зберігайте спокій."