Мирний план США не має базуватися на капітуляції України, - Науседа

Будь-які мирні ініціативи повинні враховувати позицію України, не порушувати її суверенітет та підтримувати боротьбу за свободу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у Х президент Литви Гітанас Науседа.

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"Жодна мирна ініціатива не може базуватися на капітуляції України. Ми повністю підтримуємо Президента Зеленського та Україну у їхній справедливій боротьбі за свободу", – йдеться в дописі.

Науседа наголосив, що суверенітет, територіальна цілісність України та міжнародне право "не підлягають обговоренню".

"Ми солідарні з Україною – нічого про Україну без України", – додав Науседа.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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