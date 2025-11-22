РУС
Новости
783 13

Мирный план США не должен основываться на капитуляции Украины, - Науседа

Литва поддерживает Украину: Никакая мирная инициатива без капитуляции

Любые мирные инициативы должны учитывать позицию Украины, не нарушать ее суверенитет и поддерживать борьбу за свободу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Х президент Литвы Гитанас Науседа.

"Ни одна мирная инициатива не может быть основана на капитуляции Украины. Мы полностью поддерживаем президента Зеленского и Украину в их справедливой борьбе за свободу", – говорится в сообщении.

Науседа подчеркнул, что суверенитет, территориальная целостность Украины и международное право "не подлежат обсуждению".

"Мы солидарны с Украиной – ничего об Украине без Украины", – добавил Науседа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начинаем консультации с высокопоставленными чиновниками США о параметрах мирного соглашения, - Умеров

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил план по прекращению войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий о мирном плане: Россия не соблюдает соглашения, Украина имеет решающий голос

Автор: 

Литва (2673) Науседа Гитанас (306)
Топ комментарии
+5
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
Слава Україні!! Пильнуймо Українці, за діями громадянина зеленського і групи осіб, з Урядового кварталу95!!!
22.11.2025 15:17 Ответить
+4
У зелі теж інша думка.
Він згідний підписати любу капітуляцію, тільки б штати дали йому сухим вийти з корупційного скандалу і далі спокійно собі обкрадати Україну.
22.11.2025 15:17 Ответить
+3
У ********* класика української літератури, Леся Подеревянського, є п'єса " Кам'яний довбо@об". В п'єсі, серед дійових осіб, є такі персонажі: Кам'яний довбо@об і Довбо@об звичайний. У так званому " Мирному плані Трампа" є пункти, в яких русня вимагає заборонити Україні завдавати удари по москві та пітеру, обмеження кількості особового складу ВСУ та кількості озброєння, а також позвблоковий статус України. Все це свідчить про те, що московитам не потрібен мир, і що вони планують нову агресію проти України. Хто цього не розуміє, той повинен обрати собі амплуа: Кам'яний довбо@об або Довбо@об звичайний. Третього варіанту просто не існує.
22.11.2025 15:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
у Трампа другое мнение , надо побыстрее закончить войну , а дальше хоть потоп
22.11.2025 15:14 Ответить
У зелі теж інша думка.
Він згідний підписати любу капітуляцію, тільки б штати дали йому сухим вийти з корупційного скандалу і далі спокійно собі обкрадати Україну.
22.11.2025 15:17 Ответить
а у вас яка думка? що нам треба далі робити?
22.11.2025 15:17 Ответить
На ранню весну - Майдан !!!
22.11.2025 15:21 Ответить
Майдан?! На радість пу?
Які гасла, хто лідер, що конкретно робити? Бузіти... все пропало, всі погані... це що?
22.11.2025 16:46 Ответить
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
Слава Україні!! Пильнуймо Українці, за діями громадянина зеленського і групи осіб, з Урядового кварталу95!!!
22.11.2025 15:17 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
22.11.2025 15:23 Ответить
Еуропейцям час нарешті вийти зі сплячки і почати допомагати Україні по-справжньому. Треба дати українцям далекобійні ракети, ППО, **********, літаки і ще багато чого. Не колись, а тут і зараз. Бо штати на чолі з тампоном явно хочуть усунутися від будь-якої допомоги Україні і злитися в екстазі з ******.
22.11.2025 15:22 Ответить
Що не так робить Європа? Невже вона не допомагає Україні? Якось за нападами на Європу(точніше перевод стрілок в їх бік), залишається поза увагою Зеленський. Хто заважав йому 6,5 років робити ракети, в тому числі і далекобійні? Він же обіцяв 3 тисячі балістики до кінця року, де вони? А де його відосна і марафонна "Фламінго"? На ці ж ракети мільярди евро дали європейці. Немає питань до Зеленського? Хоча свою продюсерську функцію виконав Міндіч, він же головний конструктор по відосах, а йому виділи мальярди на побудову ракети. Здається він бізнес-партнер, друг і однієї крові із Зеленським? Я нічого не переплутав?
22.11.2025 15:38 Ответить
Шо не так з ЄС? Та все! Починаючи з першого дня війни, вони КУПУВАЛИ НАФТУ ТА ГАЗ у кацапні. І це тривало аж до цього року. Тобто спонсорували війну ПРОТИ НАС, Обіцяли дати тауруси? Дали? НЕ ДАЛИ. 300 кацапських мільярдів, які лежать на рахунках у бельгії дали? НЕ ДАЛИ. Снаряди, ****, збирали мало не два роки, щоб дати обіцяний мільйон. ППО мають, але НЕ ДАЮТЬ. І зараз замість тго, щоб збивате кацапське залізяччя воно стоіть десь у ангарах і вкривається пилюкою. Небо закрили на заході України? НЕ ЗАКРИЛИ. Дрони збивають У СВОЄМУ ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ? НЕ ЗБИВАЮТЬ. Військових досі не можуть назбирати, щоб відправити до України. Мало???

Ракети не зробили? Ну так спробуй це зробити, коли ЩОДНЯ прилітає балістика. Де ти їх будеш ховати? Тут якраз еуропецям треба було побудувати завод і клєпати ці ракети для нас. Або спільно з нами. Але вони і цього НЕ ЗРОБИЛИ. Один лише триндьож про захоплення героїчним опором українців і співчуття після чергової ракетної атаки.
22.11.2025 15:52 Ответить
У ********* класика української літератури, Леся Подеревянського, є п'єса " Кам'яний довбо@об". В п'єсі, серед дійових осіб, є такі персонажі: Кам'яний довбо@об і Довбо@об звичайний. У так званому " Мирному плані Трампа" є пункти, в яких русня вимагає заборонити Україні завдавати удари по москві та пітеру, обмеження кількості особового складу ВСУ та кількості озброєння, а також позвблоковий статус України. Все це свідчить про те, що московитам не потрібен мир, і що вони планують нову агресію проти України. Хто цього не розуміє, той повинен обрати собі амплуа: Кам'яний довбо@об або Довбо@об звичайний. Третього варіанту просто не існує.
22.11.2025 15:27 Ответить
Тим не менш він базується на капітуляції. Якось би вітькова по тихому придушити десь за рогом. Він дуже засмічує і так дебільні мізки трампона.
22.11.2025 16:56 Ответить
 
 