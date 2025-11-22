Мирный план США не должен основываться на капитуляции Украины, - Науседа
Любые мирные инициативы должны учитывать позицию Украины, не нарушать ее суверенитет и поддерживать борьбу за свободу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Х президент Литвы Гитанас Науседа.
"Ни одна мирная инициатива не может быть основана на капитуляции Украины. Мы полностью поддерживаем президента Зеленского и Украину в их справедливой борьбе за свободу", – говорится в сообщении.
Науседа подчеркнул, что суверенитет, территориальная целостность Украины и международное право "не подлежат обсуждению".
"Мы солидарны с Украиной – ничего об Украине без Украины", – добавил Науседа.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил план по прекращению войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Він згідний підписати любу капітуляцію, тільки б штати дали йому сухим вийти з корупційного скандалу і далі спокійно собі обкрадати Україну.
Які гасла, хто лідер, що конкретно робити? Бузіти... все пропало, всі погані... це що?
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
Слава Україні!! Пильнуймо Українці, за діями громадянина зеленського і групи осіб, з Урядового кварталу95!!!
Ракети не зробили? Ну так спробуй це зробити, коли ЩОДНЯ прилітає балістика. Де ти їх будеш ховати? Тут якраз еуропецям треба було побудувати завод і клєпати ці ракети для нас. Або спільно з нами. Але вони і цього НЕ ЗРОБИЛИ. Один лише триндьож про захоплення героїчним опором українців і співчуття після чергової ракетної атаки.