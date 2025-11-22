Мирный план США не должен основываться на капитуляции Украины, - Науседа

Любые мирные инициативы должны учитывать позицию Украины, не нарушать ее суверенитет и поддерживать борьбу за свободу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Х президент Литвы Гитанас Науседа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Ни одна мирная инициатива не может быть основана на капитуляции Украины. Мы полностью поддерживаем президента Зеленского и Украину в их справедливой борьбе за свободу", – говорится в сообщении.

Науседа подчеркнул, что суверенитет, территориальная целостность Украины и международное право "не подлежат обсуждению".

"Мы солидарны с Украиной – ничего об Украине без Украины", – добавил Науседа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начинаем консультации с высокопоставленными чиновниками США о параметрах мирного соглашения, - Умеров

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил план по прекращению войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий о мирном плане: Россия не соблюдает соглашения, Украина имеет решающий голос