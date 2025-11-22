Навроцкий о мирном плане: Россия не соблюдает соглашения, Украина имеет решающий голос
Планирование мирных соглашений должно учитывать нарушение Россией договоренностей, а Украина должна определять ключевые решения на переговорах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Польши Кароль Навроцкий написал в Х.
"Новые предложения по прекращению российской войны против Украины должны учитывать тот факт, что Россия является страной, которая не соблюдает свои договоры. Любой мирный план, направленный на прекращение войны в Украине, инициированный Российской Федерацией, должен быть одобрен в Киеве. Украина стала жертвой преступной агрессии Путина, и украинцы, при поддержке Соединенных Штатов и стран ЕС, должны иметь решающий голос в мирных переговорах", - говорится в сообщении.
По его словам, любые договоренности о мире и безопасности в Европе могут быть достигнуты только при участии всех заинтересованных сторон.
"Ценой за мир ни в коем случае не должно быть достижение стратегических целей агрессором, а Российская Федерация была и остается агрессором", - написал Навроцкий.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Ось такі вони, запарєбрікаваї орки в реальності!!
Вчорашня зустріч в українському посольстві пройшла «нудотним тоном», а дискусія «швидко вийшла з-під контролю». Повірена США заявила, що Києву «залишилося лише питання часу, коли доведеться укладати угоду».
Дрісколл назвав війну «лайном, яке потрібно закінчити», і наполягав, щоб Зеленський підписав угоду до четверга, зазначивши, що «Україна в дуже поганому становищі, і зараз найкращий час для миру».
Посли ЄС назвали позицію США «шокуючою» і вбачають у плані «стратегічну перемогу Росії». Американці запевнили, що це «найкраще, на що Україна може розраховувати».
міндіч....цукерман....шефір....зеленський....єрмак...умеров.
‼️ВЗАГАЛІ, Польща, Румунія, Болгарія, Фінляндія і інші ( прикордонні країни) мали би ввести в Україну мобільні групи по збиттю БПЛА в 100 км зоні вздовж кордону з ЄС
і робити це треба швидко і БЕЗ ШУМУ У ЗМІ.
Взяти та пегерати Тампона, Зеля б сказав - я не маю права підписувати такі документи.
Його ніхто не підтримав)
Але, треба визнати, намагання було потужне, нахраписте
Якщо б вела ,тоді був би,цей вирішальний голос .
Знаєте, що помітив. Що люди, які пішли на війну вперше в 2014, та і деякі з таких як я, що воюють з 2022, не бачать себе без війни. Тому мир для них будь-який, навіть з кордонами 1918 року сприймається з острахом, бо ж не знають що робити після війни. Тому і зʼявляються публікації всяких там в Х зараз з погрозами, чи ниттям. Але більшість хоче все ж, аби війна завершилась, більшість хоче жити, і навіть служити без війни. Піти в ПВК, які нарешті створять сподіваюсь і заробляти. Головне зараз відстояти власні позиції і завершити то все. А ті хто з вавками у голові, навіть за наявності аудиторії, під них підлаштовуватися не буде ніхто, знайдете себе і після війни. Робота буде, от повірте на слово.
але Україна вистояла...
Україна зараз в рази сильніше, ніж була тоді..
а якісь дідлайна, хло та трумп,
хочуть поставити Україну на коліна перед рашистами,
становлючи різні там дід лайни на 27,
про якесь перемир'я,
вигідне для хла та московської орди..
Все одно Кримнаш ми не контролюємо, самі лише трати "на каву" та на "місцеві вца" , все одно звільняти нема чим - а юридично всі області і так наші 👆