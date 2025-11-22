РУС
Навроцкий о мирном плане: Россия не соблюдает соглашения, Украина имеет решающий голос

Навроцкий: Украина ключевая в мирных переговорах из-за нарушений РФ

Планирование мирных соглашений должно учитывать нарушение Россией договоренностей, а Украина должна определять ключевые решения на переговорах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Польши Кароль Навроцкий написал в Х.

"Новые предложения по прекращению российской войны против Украины должны учитывать тот факт, что Россия является страной, которая не соблюдает свои договоры. Любой мирный план, направленный на прекращение войны в Украине, инициированный Российской Федерацией, должен быть одобрен в Киеве. Украина стала жертвой преступной агрессии Путина, и украинцы, при поддержке Соединенных Штатов и стран ЕС, должны иметь решающий голос в мирных переговорах", - говорится в сообщении.

По его словам, любые договоренности о мире и безопасности в Европе могут быть достигнуты только при участии всех заинтересованных сторон.

"Ценой за мир ни в коем случае не должно быть достижение стратегических целей агрессором, а Российская Федерация была и остается агрессором", - написал Навроцкий.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

россия (98105) Украина (45216) Навроцкий Кароль (87)
+6
точно, Навроцький. Ви маєте зараз відчайдушно захищати та допомагати Україні - бо якщо Україна не втримується, ВІЙНА ПРИЙДЕ ДО ВАС

‼️ВЗАГАЛІ, Польща, Румунія, Болгарія, Фінляндія і інші ( прикордонні країни) мали би ввести в Україну мобільні групи по збиттю БПЛА в 100 км зоні вздовж кордону з ЄС
і робити це треба швидко і БЕЗ ШУМУ У ЗМІ.
22.11.2025 12:26
+6
👉👉👉Не мир є нашою ціллю, а воля і перемога нашої нації, що є покликана Богом виконати своє призначення на землі.

Ярослав Стецько (1912-1986) - український політичний діяч, один із керівників Організації українських націоналістів.
22.11.2025 12:51
+5
Уже зрозуміло, що Трамп обісрався з планом путіна-Трампа.
Його ніхто не підтримав)
Але, треба визнати, намагання було потужне, нахраписте
22.11.2025 12:29
❗️ Переписати мирний план США до четверга, 27 листопада, намагаються Зеленський разом із лідерами Франції, Німеччини та інших європейських країн, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.
22.11.2025 12:21
Черговий бот з лайном ******, гадить в мережі відвідувачам!!
Ось такі вони, запарєбрікаваї орки в реальності!!
22.11.2025 12:27
США чинять жорстокий тиск на Європу та Україну, прагнучи підписати мирний план до четверга, https://www.ft.com/content/f4112e32-b742-4e91-9c51-aab08067e53e - FT.

Вчорашня зустріч в українському посольстві пройшла «нудотним тоном», а дискусія «швидко вийшла з-під контролю». Повірена США заявила, що Києву «залишилося лише питання часу, коли доведеться укладати угоду».

Дрісколл назвав війну «лайном, яке потрібно закінчити», і наполягав, щоб Зеленський підписав угоду до четверга, зазначивши, що «Україна в дуже поганому становищі, і зараз найкращий час для миру».

Посли ЄС назвали позицію США «шокуючою» і вбачають у плані «стратегічну перемогу Росії». Американці запевнили, що це «найкраще, на що Україна може розраховувати».
22.11.2025 12:22
Вибірково організований комуністичним тоталітарним режимом штучний голод або Голодомор в Україні 1932-1933 років призвів до загибелі від 7 до 10 мільйонів українців, що становило на той час 25% населення України. Голодомор знищив чи не половину населення Центральної і Східної України.

На підтвердження цього публікуємо список працівників Центрального апарату УДБ НКВС УРСР у кількості 310 осіб. Ось окремі імена: Артур Карлович Аркалбаст, Лазар Соломонович Арров-Тандетницький, Альбин Мартинович Багден, Віктор Михайлович Блюман, Леонід Маркович Воля-Гойхман

Голова ВУЧК (з грудня 1918) Шварц Ісаак Ізраїлевич (1879 - 1951)

Нарком внутрішніх справ УСРР (14 червня 1937 - 25 січня 1938) Леплевський Ізраїль Мойсейович (1894 - 1938)

Заступник наркома (11 липня 1934 - 7 квітня 1937) Кацнельсон Зиновій Борисович (1892 - 1938). Закінчив юридичний факультет Московського університету (1915)

міндіч....цукерман....шефір....зеленський....єрмак...умеров.
22.11.2025 12:23
Ну це був єврейський комунізм. Так називали те, що було на території бувшої російської імперії в Європі.
22.11.2025 14:31
Поляк вирішив постібатися, як нещодавно Трамп.
22.11.2025 12:26
22.11.2025 12:26
А якщо б ВР винесла документ що вони проти такої домовленності, щоб показати Тампону що саме ВР вирішує, А президент нічого в країне не може підписувати документи.

Взяти та пегерати Тампона, Зеля б сказав - я не маю права підписувати такі документи.
22.11.2025 12:28
Уже зрозуміло, що Трамп обісрався з планом путіна-Трампа.
Його ніхто не підтримав)
Але, треба визнати, намагання було потужне, нахраписте
22.11.2025 12:29
Зрозуміло лише те, що Україна в глибокій дупі, завдяки потужним менеджерам.
22.11.2025 12:45
Про потужних менеджерів зараз і говорити не хочеться. Спочатку треба вижити, а потім розберемся хто є ху.
22.11.2025 12:57
🙃
22.11.2025 13:34
Якщо стане на коліна перед Богом, усе порішається
22.11.2025 13:03
Україна має вирішальний голос ? Україне не веде агресивну міжнародну політику.
Якщо б вела ,тоді був би,цей вирішальний голос .
22.11.2025 12:30
https://t.me/bahshiddemon/2857 Бахмутський Демон 👹

Знаєте, що помітив. Що люди, які пішли на війну вперше в 2014, та і деякі з таких як я, що воюють з 2022, не бачать себе без війни. Тому мир для них будь-який, навіть з кордонами 1918 року сприймається з острахом, бо ж не знають що робити після війни. Тому і зʼявляються публікації всяких там в Х зараз з погрозами, чи ниттям. Але більшість хоче все ж, аби війна завершилась, більшість хоче жити, і навіть служити без війни. Піти в ПВК, які нарешті створять сподіваюсь і заробляти. Головне зараз відстояти власні позиції і завершити то все. А ті хто з вавками у голові, навіть за наявності аудиторії, під них підлаштовуватися не буде ніхто, знайдете себе і після війни. Робота буде, от повірте на слово.
22.11.2025 12:37
Трамп вже помирив газу та Ізраїль - миротворець Короче імели евреі того Трампа в виду
‼️Ізраїль атакував Газу 20 листопада, вбивши п'ятьох і поранивши 18 осіб у Хан-Юнісі. ЦАХАЛ заявив, що удари були відповіддю на обстріл ізраїльських військ палестинськими бойовиками.
Прем'єр-міністр https://suspilne.media/tag/izrail/ Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що угруповання ХАМАС буде роззброєне, а Газа демілітаризована.

Про це він сказав у зверненні, яке опубліковано у соцмережі Х.

"Наше неприйняття палестинської держави на будь-якій території не змінилося. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС роззброєний, легким чи важким шляхом", - заявив очільник ізраїльського уряду.

‼️Нетаньягу зазначив, що для досягнення цілей йому "не потрібні підкріплення чи лекції від будь-кого".
22.11.2025 12:43
Ну з Божим народом ясно, за них Провидіння, а якому богові поклоняється український народ?
показать весь комментарий
22.11.2025 13:02
22.11.2025 12:51
і НАвроцький норм мужик получається. І всі кругом нормальні. Один Зе і Єлдак - два підора, два коляра, один зелений, а вторий ***
22.11.2025 12:59
в році 2022 було найгірше,
але Україна вистояла...

Україна зараз в рази сильніше, ніж була тоді..

а якісь дідлайна, хло та трумп,
хочуть поставити Україну на коліна перед рашистами,
становлючи різні там дід лайни на 27,
про якесь перемир'я,
вигідне для хла та московської орди..
22.11.2025 13:00
Ру взагалі недоговороздатна, про що він?
22.11.2025 13:00
Не тільки раська не дотримується угод. США теж не дотримуються угод , а трампівські угоди - це взагалі шахрайські схеми. Недарма ж на нього стільки справ було заведено, а шість банкрутств- це просто найвищій рівень шахрая-генія.
22.11.2025 13:07
Можно було б підмахнути будь що, аби лиш випустили усіх полонених і арештованих цивільних! Всім українцям дозволити поїхати з ТОТ без жодних перешкод і фільтрацій!! Просто мирно випустити Українців!!
Все одно Кримнаш ми не контролюємо, самі лише трати "на каву" та на "місцеві вца" , все одно звільняти нема чим - а юридично всі області і так наші 👆
22.11.2025 13:51
Так само як Польща не дотримується санкцій, у всіх тільки завжди власні інтереси важливі.
22.11.2025 14:00
Мабуть росії начхати на будь які угоди домовленості і пр вони пруть не рахуючись з втратами, повільно але пруть.
22.11.2025 14:09
 
 