Навроцкий о мирном плане: Россия не соблюдает соглашения, Украина имеет решающий голос

Планирование мирных соглашений должно учитывать нарушение Россией договоренностей, а Украина должна определять ключевые решения на переговорах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Польши Кароль Навроцкий написал в Х.

"Новые предложения по прекращению российской войны против Украины должны учитывать тот факт, что Россия является страной, которая не соблюдает свои договоры. Любой мирный план, направленный на прекращение войны в Украине, инициированный Российской Федерацией, должен быть одобрен в Киеве. Украина стала жертвой преступной агрессии Путина, и украинцы, при поддержке Соединенных Штатов и стран ЕС, должны иметь решающий голос в мирных переговорах", - говорится в сообщении.

По его словам, любые договоренности о мире и безопасности в Европе могут быть достигнуты только при участии всех заинтересованных сторон.

"Ценой за мир ни в коем случае не должно быть достижение стратегических целей агрессором, а Российская Федерация была и остается агрессором", - написал Навроцкий.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

