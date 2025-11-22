Туск о мирном плане США: Ничего об Украине без Украины
Премьер Польши Дональд Туск выразил удивление по поводу упоминания Польши в 28-пунктном плане США и подчеркнул, что решения по Украине должны приниматься только при участии Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Туска в соцсети Х.
"Все решения, касающиеся Польши, будут принимать поляки. Ничего о нас без нас. Что касается мирных усилий, все переговоры должны привлекать Украину. Ничего об Украине без Украины", – написал Туск.
Напомним, в обнародованном проекте 28-пунктного мирного плана США отмечается, что на территории Польши будут размещены истребители НАТО.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
