Туск о мирном плане США: Ничего об Украине без Украины

Туск: Ничего о Польше без поляков и ничего об Украине без Украины

Премьер Польши Дональд Туск выразил удивление по поводу упоминания Польши в 28-пунктном плане США и подчеркнул, что решения по Украине должны приниматься только при участии Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Туска в соцсети Х.

"Все решения, касающиеся Польши, будут принимать поляки. Ничего о нас без нас. Что касается мирных усилий, все переговоры должны привлекать Украину. Ничего об Украине без Украины", – написал Туск.

Напомним, в обнародованном проекте 28-пунктного мирного плана США отмечается, что на территории Польши будут размещены истребители НАТО.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

"визнання російської мови державною..."
Нехай засунуть свій ізик собі у дупу
22.11.2025 10:52 Ответить
ідіотизм, цинізм і дурість у майбутньому будуть вимірюватися у трампах.
22.11.2025 10:59 Ответить
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
22.11.2025 11:04 Ответить
"Це ж було вже" ©
22.11.2025 11:05 Ответить
побачимо, яку вагу має голос Туска, але здається що 0 целих ..уй десятих
22.11.2025 11:08 Ответить
Европу просто поставят перед фактом как и нас и они ничего с эти не сделают ибо как и мы зависят от американской военной поддержки.Весь этот либеральный и гедонистический мир долгое время жил в иллюзии ,что они что то значат и решают в этом мире полагаясь и отдав в свою оборону полностью в руки сша
22.11.2025 11:21 Ответить
А що тут без України? Всі основні пункти були узгоджені Зельоними з Кацапією, і готові до підпису ще в 2022 році. Тепер тільки Зе-шобло змінило пункт про повний аудит партнерської допомоги Україні, на повну амністію обом сторонам. Ми кацапам все прощаємо і не маємо претензій, зате проти Зельоних теж ніяких розслідувань, або судових справ.
22.11.2025 11:12 Ответить
Саме так.
22.11.2025 11:23 Ответить
 
 