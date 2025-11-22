Туск про мирний план США: Нічого про Україну без України

Прем’єр Польщі Дональд Туск висловив здивування щодо згадки Польщі у 28-пунктному плані США і наголосив, що рішення щодо України мають ухвалюватися лише за участі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Туска у соцмережі Х.

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"Усі рішення, що стосуються Польщі, будуть ухвалювати поляки. Нічого про нас без нас. Що стосується мирних зусиль, усі переговори мають залучати Україну. Нічого про Україну без України", – написав Туск.

Нагадаємо, в оприлюдненому проєкті 28-пунктного мирного плану США зазначається, що на території Польщі будуть розміщені винищувачі НАТО.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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