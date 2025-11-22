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Новини Мирний план США
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Туск про мирний план США: Нічого про Україну без України

Туск: Нічого про Польщу без поляків і нічого про Україну без України

Прем’єр Польщі Дональд Туск висловив здивування щодо згадки Польщі у 28-пунктному плані США і наголосив, що рішення щодо України мають ухвалюватися лише за участі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Туска у соцмережі Х.

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"Усі рішення, що стосуються Польщі, будуть ухвалювати поляки. Нічого про нас без нас. Що стосується мирних зусиль, усі переговори мають залучати Україну. Нічого про Україну без України", – написав Туск.

Нагадаємо, в оприлюдненому проєкті 28-пунктного мирного плану США зазначається,  що на території Польщі будуть розміщені винищувачі НАТО.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Автор: 

Польща (9330) Туск Дональд (683) Україна (7339) Трамп Дональд (8906)
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Топ коментарі
+9
"визнання російської мови державною..."
Нехай засунуть свій ізик собі у дупу
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22.11.2025 10:52 Відповісти
+8
ідіотизм, цинізм і дурість у майбутньому будуть вимірюватися у трампах.
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22.11.2025 10:59 Відповісти
+4
побачимо, яку вагу має голос Туска, але здається що 0 целих ..уй десятих
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22.11.2025 11:08 Відповісти
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"визнання російської мови державною..."
Нехай засунуть свій ізик собі у дупу
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22.11.2025 10:52 Відповісти
ідіотизм, цинізм і дурість у майбутньому будуть вимірюватися у трампах.
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22.11.2025 10:59 Відповісти
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
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22.11.2025 11:04 Відповісти
"Це ж було вже" ©
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22.11.2025 11:05 Відповісти
побачимо, яку вагу має голос Туска, але здається що 0 целих ..уй десятих
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22.11.2025 11:08 Відповісти
Европу просто поставят перед фактом как и нас и они ничего с эти не сделают ибо как и мы зависят от американской военной поддержки.Весь этот либеральный и гедонистический мир долгое время жил в иллюзии ,что они что то значат и решают в этом мире полагаясь и отдав в свою оборону полностью в руки сша
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22.11.2025 11:21 Відповісти
Если конечно яйца не отрастят и перестанут лебезить перед штатами постоянно идя в фарватере их политики.Но на это как по мне надежды мало
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22.11.2025 13:31 Відповісти
А що тут без України? Всі основні пункти були узгоджені Зельоними з Кацапією, і готові до підпису ще в 2022 році. Тепер тільки Зе-шобло змінило пункт про повний аудит партнерської допомоги Україні, на повну амністію обом сторонам. Ми кацапам все прощаємо і не маємо претензій, зате проти Зельоних теж ніяких розслідувань, або судових справ.
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22.11.2025 11:12 Відповісти
Саме так.
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22.11.2025 11:23 Відповісти
 
 