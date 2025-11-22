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Новини Мирний план США
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Більше схоже на "план Путіна": представники Конгресу розкритикували новий "мирний план" Трампа

конгрес про план Трампа

Частина конгресменів від Республіканської та Демократичної партій виступила з критикою мирного плану, запропонованого адміністрацією Трампа для врегулювання російсько-української війни

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Що думають про план Трампа представники Конгресу?

Сенатор Мітч Макконнелл, колишній лідер республіканців у Сенаті, має враження, що в оточенні Трампа більше зосереджені на тому, як задобрити диктатора Путіна, аніж на тому, як забезпечити сталий мир.

"Путін витратив цілий рік, намагаючись виставити за дурня президента Трампа. Якщо посадовці адміністрації більше турбуються про те, як умиротворити Путіна, аніж про забезпечення реального миру - президенту потрібні нові радники. Винагороджувати російську бійню було би катастрофою для інтересів Америки. А така капітуляція, як вихід з Афганістану за Байдена, була би катастрофою для спадку "миру завдяки силі", - заявив Макконелл.

Також читайте: Мирний план Трампа - фактична капітуляція України, - Гілларі Клінтон

Сенаторка-демократка Джин Шахін, яка є співголовою комітету закордонних справ Сенату, заявила, що це більш нагадує "план Путіна".

"Що справді треба робити США - це тиснути на Путіна, надати далекобійну зброю, накладати вторинні санкції на компанії, які підживлюють російську воєнну машину, і змусити Путіна сідати за стіл для справжніх перемовин. Ми у цій угоді не маємо представляти інтереси Росії", - наголосила сенаторка.

Очільник комітету збройних сил у Сенаті, республіканець Роджер Вікер зауважив, що план із 28 пунктів має реальні недоліки і він "дуже скептичний" щодо шансів цього документа забезпечити мир.

"Україну не можна примушувати віддавати її землі одному з найгірших воєнних злочинців світу в особі Путіна. Розміри та розташування Збройних сил України - це суверенний вибір її влади та народу. А будь-які запевнення, що надаються Путіну, не мають винагороджувати його лихі дії чи підривати безпеку США або їхніх союзників. Зокрема, будь-які припущення, що ми можемо забезпечувати контроль над озброєнням з таким серійним брехуном і вбивцею як Путін слід сприймати з особливим скепсисом", - наголосив Вікер.

Також читайте: США тиснуть на Зеленського щодо підписання мирної угоди, - Politico

Республіканець Браян Фіцпартік своєю чергою розпочав збір підписів для винесення на голосування законопроєкту про посилені санкції проти Росії.

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США відправляють генералів до РФ для переговорів про мирний план, - The Guardian

Автор: 

Конгрес США (1281) США (26685) Трамп Дональд (8906)
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Топ коментарі
+32
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22.11.2025 10:33 Відповісти
+23
Що справді треба робити США - це тиснути на Путіна, надати далекобійну зброю, накладати вторинні санкції на компанії, які підживлюють російську воєнну машину, і змусити Путіна сідати за стіл для справжніх перемовин. Ми у цій угоді не маємо представляти інтереси Росії", - наголосила сенаторка.
Правильно мислить! 👍 Респект, не всі американські можновладці ******* як трамп та його оточення!
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22.11.2025 10:39 Відповісти
+19
Путин купил фото у Эпштейна...
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22.11.2025 10:32 Відповісти
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Путин купил фото у Эпштейна...
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22.11.2025 10:32 Відповісти
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22.11.2025 10:33 Відповісти
Нет скорее всего это трамп хочет обменять фото эпштейна,которые тот передал через чуркина раше в обмен на то что трамп заставит обменять зе донбасс на пленки миндича
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22.11.2025 10:51 Відповісти
Інформація достовірна? Чи несеш бред сивої кобили
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22.11.2025 11:08 Відповісти
Хто обіймає ***** і трампа? Які поросята, до якого корита і що вас не влаштовує в майданах?
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22.11.2025 11:39 Відповісти
Кацап, а що ти тут робиш?
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22.11.2025 12:35 Відповісти
ти зараз натякаєш на плівки сенатора россосії деркача, які бувли визнані фальшивкою? Його бач аж до сернатора підвищили за те що насрав таким як ти в макітр,у що обрали зеленого довбойоба.
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22.11.2025 12:38 Відповісти
Встигли прочитати маячню з "пожиманіями", За Ніщо відповідальний З повними "мозгами"! 🤯😁
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22.11.2025 12:40 Відповісти
Злякались власного дурості і вирішили видалити коментар, чи до чого це
"Встигли прочитати? 😀"
Ви обрали Зеленського без Майдану, пАпріколу. Ніколи ще Укаїна не жила так заможно, мирно та весело, як зараз.
.
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22.11.2025 13:09 Відповісти
А , та ти справжній зелений довбень.
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22.11.2025 13:32 Відповісти
Двушка на маскву від 95 кварталу тебе не турбує, зелена потвора? 🤬
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22.11.2025 12:04 Відповісти
Трамп вважає заяви Зеленського про готовність до миру блефом і, на його переконання, схильний тиснути саме на українського президента, а не на путіна, оскільки бачить усі переваги на боці рф, - https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/trump-thinks-putin-holds-all-the-cards-how-will-zelensky-play-it-dd6t05jhd The Times

Видання зазначає, що Трамп не змінив підхід до війни з часу зустрічі в Овальному кабінеті у лютому. Він упевнений, що Зеленський намагається вибороти вигіднішу угоду, маючи слабкі позиції, тоді як путін, на його думку, володіє всіма «козирями». Саме тому, вважає Трамп, тиск має бути спрямований на Україну.
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22.11.2025 10:37 Відповісти
Тим самим трамп підставляе і Тайвань під удар Китаю, а без Тайваню і технологіям гаплик
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22.11.2025 11:38 Відповісти
Що підставляє - то правда. Але, вони вже будують напівпровідникові заводи у Штатах. Будує, в тому числі й тайванська TSMC.
Схоже, США, таки планують влаштувати Третю світову. Бо, якщо запалає Європа, Азія (або будуть значні ризики війни) - куди будуть тікати бізнеси? - В Штати.
Ну а США ще й зароблять, окрім цього - продаючи зброю сторонам конфлікту. А потім - надаючи кредити на відбудову. Так вже було.
Питання, тільки - чи буде так зараз? Бо, якщо Китай, руками росії, підімне під себе Європу- США, цілком ймовірно, вже просто не вивезуть. Ну або ж ціна буде настільки страшною, що Друга Світова покажеться просто "прогулянкою". Тільки безпосередні жертви будуть у сотні мільйонів життів. Українців, як ви розумієте, при цьому - вже просто не буде. Бо тут просто катком проїде все туди-сюди. Ось над якою прірвою ми балансуємо, куди нас штовхають Штати.

Власне, Китай зараз проводить чистки генералітету у себе в армії (так само, як і срср перед 2 Світовою), та швидко вводить в стрій авіаносці. У Китаю та Штатів великі борги, великі пузирі на ринках. Особливо погіршилася ситуація після "боротьби" з ковідом, коли економіку поставили на паузу "на карантин" і заливали всі проблеми друкарським верстатом (політика "кількісного пом'якшення"). Власне, це прискорило розвиток ситуації саме в напрямку - "війна все спише".
У Китаю, до того ж - багато молодих самотніх чоловіків, яких треба кудись дівати. Та мінімум бажання пояснювати свому населенню пройо6и на особливості економічної політики компартії КНР та особисто товарища Сі.

Це виглядає безумством, але по всьому - світ планомірно штовхають до великої війни. Навмисно руйнуючи його баланс, заохочуючи агресорів та руйнуючи міжнародне право. Хтось хоче посписувати собі всі борги, та зайнятися звичайним не прикритим мародерством та грабунком. Хтось, на тлі "надзвичайного стану" - мати необмежену владу.
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23.11.2025 19:00 Відповісти
траМпон это циничный, бездушный , тупой ублюдок …, для которого карты , гольф и бабло на первом месте, он за 5 центов зайца в поле загоняет ! Какой же мерзостью надо быть , чтоб давить не на агрессора , а на жертву …
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22.11.2025 13:37 Відповісти
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
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22.11.2025 10:37 Відповісти
Що справді треба робити США - це тиснути на Путіна, надати далекобійну зброю, накладати вторинні санкції на компанії, які підживлюють російську воєнну машину, і змусити Путіна сідати за стіл для справжніх перемовин. Ми у цій угоді не маємо представляти інтереси Росії", - наголосила сенаторка.
Правильно мислить! 👍 Респект, не всі американські можновладці ******* як трамп та його оточення!
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22.11.2025 10:39 Відповісти
И что дальше после громких возмущений. Эта Шахин уже скомпрометировала себя когда еще с несколькими деиами пошла на сделку со спикером джонсоном и республиканцами , чтобы прекратить щатдаун. То есть фактически предала большинство своей демократической партии
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22.11.2025 10:57 Відповісти
А по твоему шатдаун треба було продовжити?
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22.11.2025 10:59 Відповісти
Не знаю американцам виднее но то что она предаласвоих пойдя против партии это факт.
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22.11.2025 11:42 Відповісти
Демократи - не партія Слуг народу.
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22.11.2025 12:48 Відповісти
Ошибаешся.Жесткая пвртийная дисциплина там не хуже чем в какой то диктаторской стране типа Китая и похлеще чем у респов
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22.11.2025 13:27 Відповісти
І какоє ж наказаніє?!
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22.11.2025 13:37 Відповісти
Володимир Краснобокий кацап, не мути воду...Шахін, Віцеголова Групи підтримки України в Сенаті США, завжди підтримувала Україну...
В липні 2025 року сенаторки Джин Шахін (Демократична партія) та Ліза Меркавскі (Республіканська партія) подали законопроєкт, який передбачав надання Україні 54,6 мільярда доларів допомоги протягом двох наступних років. Але при рижому вся допомога Україні заморожена
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22.11.2025 15:09 Відповісти
Падники трампа так не думають, бо живуть в інфобульбашці російської пропаганди
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22.11.2025 11:30 Відповісти
И слать наличку главному «конструктору» «крылатой ракеты» «Фламинго» и директору оборонной компании "Fire Point" Денису Штилерману. Иначе дела не будет. )))))))))))
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22.11.2025 11:42 Відповісти
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22.11.2025 10:43 Відповісти
План Путіна-Трампа - Мюнхен 2.
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22.11.2025 10:45 Відповісти
На Україну тиснуть ,під разними обертками, пропутінські сили котрі є у всіх країнах світу . Але саме гірше що ці ж сили є і в самій Україні . Це все дуже добре видно якщо включити розум та совість . Порядний українець ,якби він негативно не ставився до подій чи влади в країні ,не стане в чергу з пропутінськими силами та їх діями чи закликами ! Неможливо підтримувати те чого добивається путін чи орбан чи будь яка інша істота . Немає цьому виправдання і всі "філософські" оберти є звичайним приховуванням та виправданням намірів ворога ! Одне діло боротися з корупцією а інше радіти можливому скороченню військової допомоги батьківщіні !
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22.11.2025 10:56 Відповісти
У конгресі щойно віддуплилися, що трамп- агент *******.
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22.11.2025 11:01 Відповісти
Штати досі ведуться на блєф голожопих москалів
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22.11.2025 11:29 Відповісти
А закордонні офіцери все хочуть чужими руками жар загрібати
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22.11.2025 11:56 Відповісти
> Путін витратив цілий рік, намагаючись виставити за дурня президента Трампа

Навіть топові американські політики не хочуть зрозуміти.
Трамп і путін виставляють за дурнів все НАТО! Вони діють спільно, розігрують цю тупу комедію, в якій підіграють одне одному, обсмоктуючи питання санкцій, які нібито от-от введуть, ще трошечки, але щось постійно заважає. Заважає рука путіна в дупі ляльки-Трампа.
Трамп прийняв в США найбільшого світового терориста всіх часів, Трамп закликає поступитись цьому терористу, Трамп тисне на жертву агресії і робить вигляд, що це насправді допомога жертві.
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22.11.2025 12:07 Відповісти
Це не схоже на план путіна, це є план путіна. Правильну назву дав йому Андрії Іларіонов: Будапештський меморандум 2.
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22.11.2025 12:14 Відповісти
Він і є такий. Ваш трумп або хворий, або краснов. Або і те, і інше.
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22.11.2025 14:36 Відповісти
https://t.me/yigal_levin/90291 YIGAL LEVIN

Ситуация на фронте российско-украинской войны на 2023 год и на сегодня - стратегический уровень.

Есть такой прием, один из первых которому нас обучали: для объективного анализа влезь в калоши абсолютно стороннего (но компетентного) наблюдателя.

Например, если через 50 лет эту карту увидит японский историк или, еще лучше, чилийский, например (Япония все-таки на стороне Украины была), - компетентный и грамотный историк, - и при этом еще и увидит цифры, что Россия потратила и потеряла для таких "приобретений", он однозначно назовет это военным провалом, крахом, вопиющей некомпетентностью и национальной импотенцией.

Да, украинским солдатам, которые потеряли в этих бесконечных посадках и селах своих друзей, здоровье и нервы, - не легче от этого, но стратегический уровень - это не про солдата, он вообще не про людей.

Стратегия и политика - это всегда про большие цифры, мощности, процессы, потенциал, возможности.

Человек в стратегии - это только сумма множеств, ресурс; впрочем, на военном языке это так и называется - человеческие ресурсы.

И да, внимание: я не собираюсь здесь писать дисклеймеры с оговорками, что у Украины тоже все хреново или и то хуже. Это и так знает и понимает любой украинец лучше вашего и нашего; я эту карту привожу, чтобы указать на совершенно иное.

Вот эти буквально нулевые приобретения при более чем одном миллионе общих потерь ВС РФ, где несколько сот тысяч - именно убитые (это уже задокументированные факты), как и сожженные тысячи единиц боевой техники, похеренная российская экономика и финансы, а также остальные общие потери Москвы - и все это при том, что у Украины: сотни тысяч дезертиров, "помощь" по чайной ложке от партнеров, провалы в мобилизации, организационные проблемы в армии и т. д.

То есть это то, чего Москва смогла добиться, воюя с такими Силами обороны Украины.

А какая бы картина была, если хоть малость, но исправить ситуацию: бустануть, прикрыть русскую ипсоху, прикрыть "помощь" партнеров (особенно американцев), заменив на реальную помощь, исправить хотя бы 20% от проблем с дезертирами, мобилизацией, организацией?

Вы думаете, США этого не понимают (и европейцы тоже, но там отдельная песня)? Еще как понимают: они прямо сейчас, когда ситуация вот такая, какую вы видите на карте, принуждают Украину к договору, близкому по форме и сути к капитуляции.

Принуждают не потому, что Украина слабая. Если бы она была слабой, то перед вами была бы совершенно иная карта. А потому что Россия вопиюще слабая и некомпетентная.

В этом и суть этого принуждения: за счет украинцев, чтобы они заплатили за эту русскую глупость и кровавую идиотию.

Мне кажется, именно на это киевские дипломаты должны будут указать на этой неделе в переговорах с США и Европой.

Не в том смысле, что, мол, смотрите, Россия слаба, давайте ее добивать - там никто Россию добивать не планировал и не планирует (а наоборот). А в том смысле: мол, мы все понимаем, здрасте, спасибо, но за лохов нас держать не надо.

Это основное. Все остальное - пыль.
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22.11.2025 15:34 Відповісти
Все вірно, НО,ви кажите про українських дипломатів, але в перемовинах фахових та професійних дипломатів з боку України нажаль нема. Є таки як барига-ларьочник, діскжокей тощо. Тому маємо таки результати.
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22.11.2025 18:11 Відповісти
Є ще один шар, про який не хочуть говорити вголос: особистий типаж. Трамп патологічно закоханий у архетип «сильного лідера».
Він дивиться на Путіна, Кіма, Ердогана, Орбана - і бачить не диктаторів, а людей, які «не дають себе принижувати».
Які принижують інших.
Його приваблює саме це: можливість жити над законами, над парламентами, над судовими системами.!!
Тому пішов цей нарцис на......уй !!
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22.11.2025 17:40 Відповісти
Усим (.) !!!!
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22.11.2025 18:26 Відповісти
Здається, конгресмени почали таки здогадуватися; не минуло і пів року.
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22.11.2025 22:43 Відповісти
 
 