Більше схоже на "план Путіна": представники Конгресу розкритикували новий "мирний план" Трампа
Частина конгресменів від Республіканської та Демократичної партій виступила з критикою мирного плану, запропонованого адміністрацією Трампа для врегулювання російсько-української війни
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Що думають про план Трампа представники Конгресу?
Сенатор Мітч Макконнелл, колишній лідер республіканців у Сенаті, має враження, що в оточенні Трампа більше зосереджені на тому, як задобрити диктатора Путіна, аніж на тому, як забезпечити сталий мир.
"Путін витратив цілий рік, намагаючись виставити за дурня президента Трампа. Якщо посадовці адміністрації більше турбуються про те, як умиротворити Путіна, аніж про забезпечення реального миру - президенту потрібні нові радники. Винагороджувати російську бійню було би катастрофою для інтересів Америки. А така капітуляція, як вихід з Афганістану за Байдена, була би катастрофою для спадку "миру завдяки силі", - заявив Макконелл.
Сенаторка-демократка Джин Шахін, яка є співголовою комітету закордонних справ Сенату, заявила, що це більш нагадує "план Путіна".
"Що справді треба робити США - це тиснути на Путіна, надати далекобійну зброю, накладати вторинні санкції на компанії, які підживлюють російську воєнну машину, і змусити Путіна сідати за стіл для справжніх перемовин. Ми у цій угоді не маємо представляти інтереси Росії", - наголосила сенаторка.
Очільник комітету збройних сил у Сенаті, республіканець Роджер Вікер зауважив, що план із 28 пунктів має реальні недоліки і він "дуже скептичний" щодо шансів цього документа забезпечити мир.
"Україну не можна примушувати віддавати її землі одному з найгірших воєнних злочинців світу в особі Путіна. Розміри та розташування Збройних сил України - це суверенний вибір її влади та народу. А будь-які запевнення, що надаються Путіну, не мають винагороджувати його лихі дії чи підривати безпеку США або їхніх союзників. Зокрема, будь-які припущення, що ми можемо забезпечувати контроль над озброєнням з таким серійним брехуном і вбивцею як Путін слід сприймати з особливим скепсисом", - наголосив Вікер.
Республіканець Браян Фіцпартік своєю чергою розпочав збір підписів для винесення на голосування законопроєкту про посилені санкції проти Росії.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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"Встигли прочитати? 😀"
Ви обрали Зеленського без Майдану, пАпріколу. Ніколи ще Укаїна не жила так
заможно, мирно та весело, як зараз.
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Видання зазначає, що Трамп не змінив підхід до війни з часу зустрічі в Овальному кабінеті у лютому. Він упевнений, що Зеленський намагається вибороти вигіднішу угоду, маючи слабкі позиції, тоді як путін, на його думку, володіє всіма «козирями». Саме тому, вважає Трамп, тиск має бути спрямований на Україну.
Схоже, США, таки планують влаштувати Третю світову. Бо, якщо запалає Європа, Азія (або будуть значні ризики війни) - куди будуть тікати бізнеси? - В Штати.
Ну а США ще й зароблять, окрім цього - продаючи зброю сторонам конфлікту. А потім - надаючи кредити на відбудову. Так вже було.
Питання, тільки - чи буде так зараз? Бо, якщо Китай, руками росії, підімне під себе Європу- США, цілком ймовірно, вже просто не вивезуть. Ну або ж ціна буде настільки страшною, що Друга Світова покажеться просто "прогулянкою". Тільки безпосередні жертви будуть у сотні мільйонів життів. Українців, як ви розумієте, при цьому - вже просто не буде. Бо тут просто катком проїде все туди-сюди. Ось над якою прірвою ми балансуємо, куди нас штовхають Штати.
Власне, Китай зараз проводить чистки генералітету у себе в армії (так само, як і срср перед 2 Світовою), та швидко вводить в стрій авіаносці. У Китаю та Штатів великі борги, великі пузирі на ринках. Особливо погіршилася ситуація після "боротьби" з ковідом, коли економіку поставили
на паузу"на карантин" і заливали всі проблеми друкарським верстатом (політика "кількісного пом'якшення"). Власне, це прискорило розвиток ситуації саме в напрямку - "війна все спише".
У Китаю, до того ж - багато молодих самотніх чоловіків, яких треба кудись дівати. Та мінімум бажання пояснювати свому населенню пройо6и на особливості економічної політики компартії КНР та особисто товарища Сі.
Це виглядає безумством, але по всьому - світ планомірно штовхають до великої війни. Навмисно руйнуючи його баланс, заохочуючи агресорів та руйнуючи міжнародне право. Хтось хоче посписувати собі всі борги, та зайнятися звичайним не прикритим мародерством та грабунком. Хтось, на тлі "надзвичайного стану" - мати необмежену владу.
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
Правильно мислить! 👍 Респект, не всі американські можновладці ******* як трамп та його оточення!
В липні 2025 року сенаторки Джин Шахін (Демократична партія) та Ліза Меркавскі (Республіканська партія) подали законопроєкт, який передбачав надання Україні 54,6 мільярда доларів допомоги протягом двох наступних років. Але при рижому вся допомога Україні заморожена
Навіть топові американські політики не хочуть зрозуміти.
Трамп і путін виставляють за дурнів все НАТО! Вони діють спільно, розігрують цю тупу комедію, в якій підіграють одне одному, обсмоктуючи питання санкцій, які нібито от-от введуть, ще трошечки, але щось постійно заважає. Заважає рука путіна в дупі ляльки-Трампа.
Трамп прийняв в США найбільшого світового терориста всіх часів, Трамп закликає поступитись цьому терористу, Трамп тисне на жертву агресії і робить вигляд, що це насправді допомога жертві.
Ситуация на фронте российско-украинской войны на 2023 год и на сегодня - стратегический уровень.
Есть такой прием, один из первых которому нас обучали: для объективного анализа влезь в калоши абсолютно стороннего (но компетентного) наблюдателя.
Например, если через 50 лет эту карту увидит японский историк или, еще лучше, чилийский, например (Япония все-таки на стороне Украины была), - компетентный и грамотный историк, - и при этом еще и увидит цифры, что Россия потратила и потеряла для таких "приобретений", он однозначно назовет это военным провалом, крахом, вопиющей некомпетентностью и национальной импотенцией.
Да, украинским солдатам, которые потеряли в этих бесконечных посадках и селах своих друзей, здоровье и нервы, - не легче от этого, но стратегический уровень - это не про солдата, он вообще не про людей.
Стратегия и политика - это всегда про большие цифры, мощности, процессы, потенциал, возможности.
Человек в стратегии - это только сумма множеств, ресурс; впрочем, на военном языке это так и называется - человеческие ресурсы.
И да, внимание: я не собираюсь здесь писать дисклеймеры с оговорками, что у Украины тоже все хреново или и то хуже. Это и так знает и понимает любой украинец лучше вашего и нашего; я эту карту привожу, чтобы указать на совершенно иное.
Вот эти буквально нулевые приобретения при более чем одном миллионе общих потерь ВС РФ, где несколько сот тысяч - именно убитые (это уже задокументированные факты), как и сожженные тысячи единиц боевой техники, похеренная российская экономика и финансы, а также остальные общие потери Москвы - и все это при том, что у Украины: сотни тысяч дезертиров, "помощь" по чайной ложке от партнеров, провалы в мобилизации, организационные проблемы в армии и т. д.
То есть это то, чего Москва смогла добиться, воюя с такими Силами обороны Украины.
А какая бы картина была, если хоть малость, но исправить ситуацию: бустануть, прикрыть русскую ипсоху, прикрыть "помощь" партнеров (особенно американцев), заменив на реальную помощь, исправить хотя бы 20% от проблем с дезертирами, мобилизацией, организацией?
Вы думаете, США этого не понимают (и европейцы тоже, но там отдельная песня)? Еще как понимают: они прямо сейчас, когда ситуация вот такая, какую вы видите на карте, принуждают Украину к договору, близкому по форме и сути к капитуляции.
Принуждают не потому, что Украина слабая. Если бы она была слабой, то перед вами была бы совершенно иная карта. А потому что Россия вопиюще слабая и некомпетентная.
В этом и суть этого принуждения: за счет украинцев, чтобы они заплатили за эту русскую глупость и кровавую идиотию.
Мне кажется, именно на это киевские дипломаты должны будут указать на этой неделе в переговорах с США и Европой.
Не в том смысле, что, мол, смотрите, Россия слаба, давайте ее добивать - там никто Россию добивать не планировал и не планирует (а наоборот). А в том смысле: мол, мы все понимаем, здрасте, спасибо, но за лохов нас держать не надо.
Это основное. Все остальное - пыль.
Він дивиться на Путіна, Кіма, Ердогана, Орбана - і бачить не диктаторів, а людей, які «не дають себе принижувати».
Які принижують інших.
Його приваблює саме це: можливість жити над законами, над парламентами, над судовими системами.!!
Тому пішов цей нарцис на......уй !!