Більше схоже на "план Путіна": представники Конгресу розкритикували новий "мирний план" Трампа

Частина конгресменів від Республіканської та Демократичної партій виступила з критикою мирного плану, запропонованого адміністрацією Трампа для врегулювання російсько-української війни

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Що думають про план Трампа представники Конгресу?

Сенатор Мітч Макконнелл, колишній лідер республіканців у Сенаті, має враження, що в оточенні Трампа більше зосереджені на тому, як задобрити диктатора Путіна, аніж на тому, як забезпечити сталий мир.

"Путін витратив цілий рік, намагаючись виставити за дурня президента Трампа. Якщо посадовці адміністрації більше турбуються про те, як умиротворити Путіна, аніж про забезпечення реального миру - президенту потрібні нові радники. Винагороджувати російську бійню було би катастрофою для інтересів Америки. А така капітуляція, як вихід з Афганістану за Байдена, була би катастрофою для спадку "миру завдяки силі", - заявив Макконелл.

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Сенаторка-демократка Джин Шахін, яка є співголовою комітету закордонних справ Сенату, заявила, що це більш нагадує "план Путіна".

"Що справді треба робити США - це тиснути на Путіна, надати далекобійну зброю, накладати вторинні санкції на компанії, які підживлюють російську воєнну машину, і змусити Путіна сідати за стіл для справжніх перемовин. Ми у цій угоді не маємо представляти інтереси Росії", - наголосила сенаторка.

Очільник комітету збройних сил у Сенаті, республіканець Роджер Вікер зауважив, що план із 28 пунктів має реальні недоліки і він "дуже скептичний" щодо шансів цього документа забезпечити мир.

"Україну не можна примушувати віддавати її землі одному з найгірших воєнних злочинців світу в особі Путіна. Розміри та розташування Збройних сил України - це суверенний вибір її влади та народу. А будь-які запевнення, що надаються Путіну, не мають винагороджувати його лихі дії чи підривати безпеку США або їхніх союзників. Зокрема, будь-які припущення, що ми можемо забезпечувати контроль над озброєнням з таким серійним брехуном і вбивцею як Путін слід сприймати з особливим скепсисом", - наголосив Вікер.

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Республіканець Браян Фіцпартік своєю чергою розпочав збір підписів для винесення на голосування законопроєкту про посилені санкції проти Росії.

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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