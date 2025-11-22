Мирний план Трампа - фактична капітуляція України, - Гілларі Клінтон

Ультиматум Трампа щодо завершення війни з Росією є зрадою миру та свободи для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала колишня державна секретар США Гілларі Клінтон у соцмережі Х.

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"Зі своїм ультиматумом про капітуляцію України перед Росією Трамп нарешті виграв приз:

премію Невілла Чемберлена за зраду миру, свободи та справедливості"Є, - написала Клінтон.

Нагадаємо, британський прем’єр-міністр Невілл Чемберлен у 1938 році підписав з Адольфом Гітлером Мюнхенську угоду, поступившись вимогам нацистської Німеччини щодо Чехословаччини.

Зараз Чемберлена згадують як символ хибної політики умиротворення агресора, що не зупинила, а навпаки пришвидшила початок Другої світової війни.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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