Мирний план Трампа - фактична капітуляція України, - Гілларі Клінтон
Ультиматум Трампа щодо завершення війни з Росією є зрадою миру та свободи для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала колишня державна секретар США Гілларі Клінтон у соцмережі Х.
"Зі своїм ультиматумом про капітуляцію України перед Росією Трамп нарешті виграв приз:
премію Невілла Чемберлена за зраду миру, свободи та справедливості"Є, - написала Клінтон.
Нагадаємо, британський прем’єр-міністр Невілл Чемберлен у 1938 році підписав з Адольфом Гітлером Мюнхенську угоду, поступившись вимогам нацистської Німеччини щодо Чехословаччини.
Зараз Чемберлена згадують як символ хибної політики умиротворення агресора, що не зупинила, а навпаки пришвидшила початок Другої світової війни.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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https://censor.net/ua/news/3586376/kongres-ssha-rozkrytykuvav-myrnyyi-plan-trampa-na-scho-tam-vkazaly
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
московіту правда очі коле, тому воно вчергове і несе лайно!!
2. Проміжні вибори в 2026 році виграють республіканці та підсиляться. Американці не проголосують за демократів;
3. Ніякого імпічменту Трампу не буде;
4. Про компромат на Трампа, що він чийсь там агент - це все дурня, на рівня дитячого садка. Трамп - бізнесмен, а не політик. Його основна мета збагачення. На Україну, світ, демократію, росію, Зеленського, *****, справедливість, війну, мир йому пох. Головне бабки
Згинь нечисть ***********!! Смерть ******!!
ухилянтбанкрот,на додачу ще і руде *****
все вірно хілларі!
цей трамп ще за моніку не відповів!
Де подівся той оплот демократії та міжнародний поліцейський, який наглядає за виконанням правил?
Перетворились на млявих та дріб'язкових торгашів.
Після другої світової саме цю задачу США поклали самі на себе, щоби потім не витрачати великі кошти та людські життя, зупиняючи третю світову. Саме тому основа НАТО - військо США і їх присутність у Європі. Саме тому армії тої ж Німеччини, Франції тощо слабіші. Саме за це США мали привілеї - політичні й економічні, з якими Європа мирилась.
Але рожево-чорний обама почав перезавантаження з маацквою, після анексії частини Грузії. Трумп у першій каденції - купа гучних заяв, а на виході пшик (кімвиньхунь його тупо проігнорував). У другій каденції - взагалі цирк і фактично рекетир, по відношенню до України. Притому цю кришу-США створював не він, бо не є професійним політиком.
А між трампами - старий млявий байден, що лякався жорстких рішень
За рахунком - США не виконали того завдання, яке самі на себе і поклали - третя світова вже йде.
І друге: а якщо капітулюємо, нафіга тоді треба зброя, якщо один із пунктів про "демілітаризацію" ?
p.s. це ж як треба любити прутня путіна
плівки епштейна в архівах кегебе!
викручується, як вміє....
Що вони реально валять дуже багато орків на фронті але не стає людей на передовій.
Він заявив, що треба всіх поліцейських, тилових військових на фронт.
Також майорів, броньованих чиновнивників, ітд. також на фронт.
Тоді всі питання з капітуляцією зникнуть самі собою.
Тоді буде зупинено орків і навіть можливе відвоювання окупованих територій.
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських економічних та безпекових структур.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Дипломатія - засоби та професіоналізм ведення зовнішньої політики. Міжнародні відносини України.
Скрізь. До чого доторкнувся український «зеМідас» - перетворювалося виключно в лайно з відповідним результатом.
https://gazeta.ua/articles/life/_klinton-podaruvala-lavrovu-knopku-perevantazhennya-/284961
То як на мене, в кінці четвертого року страшної війни, варто принаймні критично ставитись до всього будь коли сказаного кацапами.
Класична капітуляція це дещо інше , це визнання повної поразки у війні і беззаперечне прийняття умов противника . Але ж у результаті припинення війни за трампівським планом , кацапи не отримують і половини своїх хотєлок , які вони озвучували на протязі всієї війни .
До того ж виходить що країна яка капітулювала , отримує гроші переможця , ну це взагалі - нонсенс .