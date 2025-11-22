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Новини Мирний план США
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Мирний план Трампа - фактична капітуляція України, - Гілларі Клінтон

Гілларі Клінтон різко відреагувала на мирний план США для України

Ультиматум Трампа щодо завершення війни з Росією є зрадою миру та свободи для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала колишня державна секретар США Гілларі Клінтон у соцмережі Х.

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"Зі своїм ультиматумом про капітуляцію України перед Росією Трамп нарешті виграв приз:

премію Невілла Чемберлена за зраду миру, свободи та справедливості"Є, - написала Клінтон.

Нагадаємо,  британський прем’єр-міністр Невілл Чемберлен у 1938 році підписав з Адольфом Гітлером Мюнхенську угоду, поступившись вимогам нацистської Німеччини щодо Чехословаччини.

Зараз Чемберлена згадують як символ хибної політики умиротворення агресора, що не зупинила, а навпаки пришвидшила початок Другої світової війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США тиснуть на Зеленського щодо підписання мирної угоди, - Politico

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США відправляють генералів до РФ для переговорів про мирний план, - The Guardian

Автор: 

США (26685) Україна (7339) Клінтон Гілларі (108)
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Топ коментарі
+24
Трамп = агент кремля. І що ще чекати від цього епштейнівського злодія?
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22.11.2025 10:19 Відповісти
+23
Добре, що Америка - це не Трамп.
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22.11.2025 10:19 Відповісти
+11
Що ж ви створили з США, після Рейгана, якщо дозволили кацапам знищити Ічкерію, Грузію, Біларусь і тепер дозволяєте нищити Україну???
Де подівся той оплот демократії та міжнародний поліцейський, який наглядає за виконанням правил?
Перетворились на млявих та дріб'язкових торгашів.
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22.11.2025 10:26 Відповісти
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Добре, що Америка - це не Трамп.
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22.11.2025 10:19 Відповісти
Ты видишь ,чтобы американцы сильно протестовали против этого плана.Я нет.Все ограничится гневными комментариями нескольких таких политиков в соцсетях и на этом все
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22.11.2025 10:29 Відповісти
Я не "відішь", я бачу
https://censor.net/ua/news/3586376/kongres-ssha-rozkrytykuvav-myrnyyi-plan-trampa-na-scho-tam-vkazaly
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22.11.2025 10:32 Відповісти
Всего то пару конгрессменов от обоих партий таких как дон бейкон и митч макконелл которым нечего терять потому что они идут в отставку скоро.Остальные покорно молчат и заметь не только респы но и большинство демов ,которым выгодно сейчас растерзать трампа за такое но нет
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22.11.2025 11:03 Відповісти
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
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22.11.2025 10:30 Відповісти
Яку ж тільки дурню, той Швець несе...
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22.11.2025 11:44 Відповісти
По вищенаведеному відео в мене нема що заперечити. А у вас є?
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22.11.2025 12:05 Відповісти
Типове лайно несеться від запарєбрікавага орка, на конкретику прикладів та фактів від Швеця!!
московіту правда очі коле, тому воно вчергове і несе лайно!!
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22.11.2025 12:23 Відповісти
Америка сліпа і це результат діяльності, а точніше бездіяльності наших дипломатів та й важко назвати дипломатами тих повій з рестораторками, яких заселив в дипломатичні амбасади Зелендіч.
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23.11.2025 00:54 Відповісти
Трамп = агент кремля. І що ще чекати від цього епштейнівського злодія?
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22.11.2025 10:19 Відповісти
Можливо, він позбавить нас допомоги і розвідданих і після цього зніме частину санкцій з росії, які зможе. З миротворця і майбутнього нобелівського лауреата, воно перетвориться на епштейно-барівський вірус Америки, коли оприлюднять плівки епштейна і тому, на довиборах в 2026 році проголосують за демократів і вони його імпечментуть одразу до в'язниці. А на Україну в наступні 1.5 роки чекатимуть ще не простіші часи, якщо ЄС не подвоїть військову допомогу.
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22.11.2025 10:46 Відповісти
1. Нічого на тих Епштейнівських плівках на Трампа не має;
2. Проміжні вибори в 2026 році виграють республіканці та підсиляться. Американці не проголосують за демократів;
3. Ніякого імпічменту Трампу не буде;
4. Про компромат на Трампа, що він чийсь там агент - це все дурня, на рівня дитячого садка. Трамп - бізнесмен, а не політик. Його основна мета збагачення. На Україну, світ, демократію, росію, Зеленського, *****, справедливість, війну, мир йому пох. Головне бабки
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22.11.2025 11:50 Відповісти
Черговий вкид лайна ********** в мережу!!
Згинь нечисть ***********!! Смерть ******!!
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22.11.2025 12:24 Відповісти
Трамп не бізнесмен,а чотирижди ухилянт банкрот,на додачу ще і руде *****
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22.11.2025 12:28 Відповісти
Ви так впевнено кажете, ніби слухали оригінали плівок усі) трамп хоче не заробляти гроші, а паразитувати на політично-неосвіченому електораті, що успішно робить. І до виборів ще рік, за рік його рейтинг впаде більше і тоді видно буде, виграє він, чи його імпечментуть.
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22.11.2025 12:35 Відповісти
Вряд ли респы выиграют промежутку в 2026 .Все опросы на стороне демов. Представители демов даже выигрывают сейчас округв в красных штатах . Недавно в Техасе , а это очень DEEP red state как говорят американцы выиграл демократ в каком то округу, а до того в вирджинии хоть это и колеблющийся штат . А это о многом говорит особенно Техас.
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22.11.2025 12:50 Відповісти
Підозрюю що епштейнівське кіно з Трампом в головній ролі в руках у ***** і тому ніхто його не оприлюднить поки збоченець танцює під балалайку.
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23.11.2025 00:59 Відповісти
і мені здається цей агент вдало схопив Зеленського за яйки на корупції і відмивання американських грошей. Тепер буде стискати їх, вимагаючи капітуляції, інакше #
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22.11.2025 10:47 Відповісти
Цей корцупційний скандал навпаки зменшуєш тиск на президента з боку трампа, бо йому важче тепер буде йти на поступки, бо всі подумають, що він пішов на них, через корцпційний скандал, як каже Портніков.
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22.11.2025 10:56 Відповісти
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22.11.2025 12:34 Відповісти
ну, нарешті хоч хтось з демократів роздуплився.....
все вірно хілларі!
цей трамп ще за моніку не відповів!
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22.11.2025 10:20 Відповісти
Всего пару чел из огромной партии.Остальные молчат.Позор
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22.11.2025 11:05 Відповісти
Гілларі все впорядку з головою , вона розуміє ,шо війна прийде до ЄС через два максімум роки ,як шо Україна підпише капітуляцію ...
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22.11.2025 10:20 Відповісти
думаю що набагато швидше
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22.11.2025 10:29 Відповісти
We need to take down the EU-сказал как то один из идеологов движения МАГА и соратник трампа стив беннон.А еще он говорил ,что надо дружитьс россией видимо против того же ЕС
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22.11.2025 10:31 Відповісти
Що ж ви створили з США, після Рейгана, якщо дозволили кацапам знищити Ічкерію, Грузію, Біларусь і тепер дозволяєте нищити Україну???
Де подівся той оплот демократії та міжнародний поліцейський, який наглядає за виконанням правил?
Перетворились на млявих та дріб'язкових торгашів.
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22.11.2025 10:26 Відповісти
Міжнародного поліцейського ніколи не було.
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22.11.2025 10:28 Відповісти
Як це ніколи не було? Було! У голівудських фільмах.
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22.11.2025 10:34 Відповісти
Був.
Після другої світової саме цю задачу США поклали самі на себе, щоби потім не витрачати великі кошти та людські життя, зупиняючи третю світову. Саме тому основа НАТО - військо США і їх присутність у Європі. Саме тому армії тої ж Німеччини, Франції тощо слабіші. Саме за це США мали привілеї - політичні й економічні, з якими Європа мирилась.
Але рожево-чорний обама почав перезавантаження з маацквою, після анексії частини Грузії. Трумп у першій каденції - купа гучних заяв, а на виході пшик (кімвиньхунь його тупо проігнорував). У другій каденції - взагалі цирк і фактично рекетир, по відношенню до України. Притому цю кришу-США створював не він, бо не є професійним політиком.
А між трампами - старий млявий байден, що лякався жорстких рішень
За рахунком - США не виконали того завдання, яке самі на себе і поклали - третя світова вже йде.
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22.11.2025 13:15 Відповісти
Після другої світової два гегемони просто поділили зони впливу.
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22.11.2025 13:42 Відповісти
гегемони здулись..
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22.11.2025 12:35 Відповісти
Все це гарні слова. Але демократи своїми діями і призвели до обрання тампона. Вони могли припинити цю війну, надавши нам всю необхідну зброю на початку війни і дозволивши нею користуватися без обмежень. Замість цього вони вигадали якусь дебільну формулу "Україна не має програти, а росія виграти". А самі тим часом створювали додаткові гендери, боролися з кліматичними змінами та запускали нелегальних мігрантів. Ну ось і догралися, що реднеки обрали тампона.
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22.11.2025 10:26 Відповісти
Цікаво, як трамп зібрався банити зброю і розвіддані (якщо не приймемо капітуляцію), як за соцопитуваннями навіть республіканські бобіки виступають ЗА поставки зброї.

І друге: а якщо капітулюємо, нафіга тоді треба зброя, якщо один із пунктів про "демілітаризацію" ?

p.s. це ж як треба любити прутня путіна
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22.11.2025 10:28 Відповісти
так, а що йому робити?
плівки епштейна в архівах кегебе!
викручується, як вміє....
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22.11.2025 10:33 Відповісти
Ох я бы не слишком верил бы этим соцопросам.Сам слышал от Пинкуса что сейчас даже больше республиканцев 74% против 63% демократов одобряют помощь Украине и что где гневные комментарии против этого плана или протесты в конгрессе . Ничего правда. Все ограничилось на пока жалким писком 2-3 сенаторов республиканцев и стольких же демократов. Ни тебе массовых уличных протестов против такой капитулянтской политики сша в отношении Украины , ни бойкота в конгрессе. Походу уже есть межпартийный консенсус насчет этого плана , а нас просто ставят перед фактом, что его нужно исполнить и Европа ничего с этим к сожалению сделать не сможет потому , что сама по большому счету сидит на американском вооружении и закупая его дает нам А что будет если сша опять прикроют краник как пишут некоторые западные издания они грозятся сделать
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22.11.2025 10:41 Відповісти
На цей раз ця тупа курка права на 100%.
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22.11.2025 10:30 Відповісти
Сказала, в далі що з такими союзниками. Бої за дп і зп
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22.11.2025 10:31 Відповісти
Якби містер ширінка не відібрав у нас ядерну зброю, то і війни б не було. Мадам ширінка теж винна у цій війні і її мудрі тези зараз вже не мають ніякого значення. Раніше треба було вмикати голову та відмовляти свого благовірного від дурних вчинків.
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22.11.2025 10:32 Відповісти
та ми і без містера ширінки самі віддали би цю ядерну зброю. в 90-х харчів не вистачало, людям пенсії і зарплати місяцями не платили, світло вимикали по кілька разів на день. то де брали би кошти на утримання і обслуговування цієї ядерної зброї? тим більше, що ще в Декларації про державний суверенітет України було прописано, що Україна буде безядерною державою. віддавати зброю було потрібно. от тільки потрібно було замість неї виторгувати реальні і дієві гарантії безпеки, а не підписувати той нікому не потрібний папірець у Будапешті.
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22.11.2025 11:31 Відповісти
Нічого, вижили б тоді і зараз не було б такого пістєца. Північна Корея має ядерну зброю та їсть траву.
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22.11.2025 11:35 Відповісти
на Північну Корею і без ядерки ніхто і не збирався нападати. тож тут порівняння недоречне.
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22.11.2025 11:40 Відповісти
Та невже? Де б зараз був людожер чучхе, якби його не підтримувала ядрьона раська та усі її «подаруночки» , щоб Корейському півострові була ядерна зброя та цю нікчему всі боялись.
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22.11.2025 12:13 Відповісти
та там і був би.
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22.11.2025 20:17 Відповісти
В раше было похожее и они голодали так что птндосам приходилось им ножки буша поисылать но все же армию и ядерку сохранили в отличии от нас , которые не голодали но все вышкописанное вплоть до 2014 года сокращали. Так кто же нам доктор
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22.11.2025 11:49 Відповісти
ну такоє. головне тут - раз прописали у Декларації про державний суверенітет свій безядерний статус, то ми повинні були це виконувати. от тільки позбавлятися ядерної зброї потрібно було з розумом, а не тупо зливати її кацапам. Костенко в одному інтерв'ю говорив, що американці нам пропонували 100 лярдів доларів за те, щоб ми не передавали свої ядерні боєголовки кацапам, а дали їх американцям, щоб вони переробили їх на ядерне паливо. а Кравчук із Кучмою таку пропозицію не прийняли і віддали боєголовки кацапам за фількину грамоту у Будапешті.
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22.11.2025 11:56 Відповісти
То які робимо висновки: треба було віддавати ЯЗ чи ніт?
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22.11.2025 12:15 Відповісти
Как всегда жизнь дурака учит но он понимает свои ошибки слишком поздно
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22.11.2025 13:39 Відповісти
звісно, треба було віддавати. раз записали це у Декларації про державний суверенітет. от тільки потрібно було віддавати її з розумом. американцям в обмін на членство у НАТО.
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22.11.2025 20:18 Відповісти
Нафіга нам було б те НАТО, якби у нас залишилась ЯЗ. Американцям неможна вірити, як і кацапам.
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22.11.2025 20:33 Відповісти
у нас не могла залишитись яз, бо ми прописали свій безядерний статус у Декларації про державний суверенітет.
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23.11.2025 03:43 Відповісти
У нас не повинна була початися війна, бо кацапи гарантували нам безпеку та захист у Будапештському меморандумі.
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23.11.2025 09:05 Відповісти
не повинна була. проте почалася. а будучии мудрими людьми, які мали би брати до уваги історичний досвід, особливо в контексті того як колись казав Бісмарк про кацапню і чого варті угоди підписані кацапнею, то наші тодішні керівники повинні були проявити цю мудрість і виторгувати дієві гарантії безпеки в обмін на свій безядерний статус, який був незвротнім, бо таке ми прописали у Декларації про державний суверенітет. послухайте мудру і поважну людину, яка на той час була у меншості не мала великого впливу на тодішню українську політику: https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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23.11.2025 12:39 Відповісти
Наші тодішні керівники працювали на кремль. Радянська спадщина і досі нам відхаркується кровью.
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23.11.2025 13:04 Відповісти
а, як на справді?
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22.11.2025 10:34 Відповісти
Вчора в ефірі командир батальйону Свобода Петро Кузик заявив, що військові не збираються капітулювати.
Що вони реально валять дуже багато орків на фронті але не стає людей на передовій.
Він заявив, що треба всіх поліцейських, тилових військових на фронт.
Також майорів, броньованих чиновнивників, ітд. також на фронт.
Тоді всі питання з капітуляцією зникнуть самі собою.
Тоді буде зупинено орків і навіть можливе відвоювання окупованих територій.
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22.11.2025 10:34 Відповісти
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22.11.2025 10:35 Відповісти
Альтернатива какая? Ваш дед найден был при власти и все что вы смогли это по капельке выдавать оружие и кукарекать про as long as it takes. Даже щас когда стоит вопрос о выделение денег из русских ассетов вы и тут уже пересрались все между собой включая Европу и никто не хочет брать на себя ответственность. Ваша пассивность как раз и привела к таким планам и будет приводить к еще худшим планам пока вы не начнете действовать
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22.11.2025 10:42 Відповісти
Шість років царювання зеленського - це проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.

Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських економічних та безпекових структур.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Дипломатія - засоби та професіоналізм ведення зовнішньої політики. Міжнародні відносини України.

Скрізь. До чого доторкнувся український «зеМідас» - перетворювалося виключно в лайно з відповідним результатом.
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22.11.2025 10:43 Відповісти
Хіларі Клінтон все правильно каже, але навряд чи Трамп знає, хто такий Чемберлен, про історію фашизму і нацизму. В своє перше президентство він заборонив будь-яку інформацію про те, як він вчився в школі. Його цікавлять лише гроші і власна велич, будь які поняття про мораль, загальнолюдські цінності, емпатію йому чужі, якщо він охоче обіймається з диктаторами і зневажає не лише політичних суперників-демократів США, а демократію як таку.
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22.11.2025 10:46 Відповісти
Слід поставити Трампу "Нобелівське тавро посіпаки №1 міжнародного тероризму".
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22.11.2025 10:53 Відповісти
Слова правильні, коли вже не у владі. Питання - а хто там в 2009 році після війни кацапів проти Грузії разом орківською конякою натискав символічну кнопку перезавантаження???
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22.11.2025 10:59 Відповісти
Там була кнопка 'перевантаження', якщо ви не в курсі.
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23.11.2025 02:32 Відповісти
Перевантаження - то був невірний переклад з боку американців, що подарували цю кнопку, слова "reset" (перезавантаження) на російську. Насправді, Клінтон прагнула перезавантажити відносини з Лавровим
https://gazeta.ua/articles/life/_klinton-podaruvala-lavrovu-knopku-perevantazhennya-/284961
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23.11.2025 03:59 Відповісти
Газета.юа там не була, і ніхто з них не спілкувався особисто з Клінтон, щоби точно знати, що вона прагнула. Ба більше, не Клінтон робила ту кнопку. Натомість газета подає твердження з кацапських джерел, замість того, щоби поцікавитись, а що мали на меті виконавці з держдепу.
То як на мене, в кінці четвертого року страшної війни, варто принаймні критично ставитись до всього будь коли сказаного кацапами.
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07.12.2025 02:20 Відповісти
Я Вам привів одне з перших джерел, яке знайшов зараз в інтернеті. Можете пошукати американські джерела. До чого тут конкретно це джерело? 21 століття на дворі. Є інтернет та телебачення. Я особисто пам'ятаю відео, як Клінтон з Лавровим, посміхаючись, тиснули на ту імпровізовану кнопку
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07.12.2025 02:46 Відповісти
Ну , не можна погодитись з тим що це - повна капітуляція , часткова - так . Так як Україна зберігається , суверенітет її теж , хоч країна і втрачає територію . Основною ціллю розв'язаної ****** війни , було якраз - знищення суверенітету України .
Класична капітуляція це дещо інше , це визнання повної поразки у війні і беззаперечне прийняття умов противника . Але ж у результаті припинення війни за трампівським планом , кацапи не отримують і половини своїх хотєлок , які вони озвучували на протязі всієї війни .
До того ж виходить що країна яка капітулювала , отримує гроші переможця , ну це взагалі - нонсенс .
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22.11.2025 11:10 Відповісти
Ні, Америка обісралась, та її обіцянки тепер можна всунути в дупу. А кацапи, грають Америку в усі дюрки, а ці дебіли думають що вони величні, Просрали, та проібали.
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22.11.2025 11:26 Відповісти
Пора вже занести Вітькофа до списку ворогів України.
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22.11.2025 12:04 Відповісти
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22.11.2025 12:46 Відповісти
Приємно бачити, що є ще адекватні американці.
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22.11.2025 14:05 Відповісти
Скорочення якої допомоги??? Уже давно не дають нічого безоплатно
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23.11.2025 23:49 Відповісти
 
 