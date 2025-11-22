Мирный план Трампа - фактическая капитуляция Украины, - Хиллари Клинтон
Ультиматум Трампа о завершении войны с Россией является предательством мира и свободы для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала бывшая государственный секретарь США Хиллари Клинтон в соцсети Х.
"Со своим ультиматумом о капитуляции Украины перед Россией Трамп наконец выиграл приз:
премию Невилла Чемберлена за предательство мира, свободы и справедливости", - написала Клинтон.
Напомним, британский премьер-министр Невилл Чемберлен в 1938 году подписал с Адольфом Гитлером Мюнхенское соглашение, уступив требованиям нацистской Германии в отношении Чехословакии.
Сейчас Чемберлена вспоминают как символ ошибочной политики умиротворения агрессора, которая не остановила, а наоборот ускорила начало Второй мировой войны.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
2. Проміжні вибори в 2026 році виграють республіканці та підсиляться. Американці не проголосують за демократів;
3. Ніякого імпічменту Трампу не буде;
4. Про компромат на Трампа, що він чийсь там агент - це все дурня, на рівня дитячого садка. Трамп - бізнесмен, а не політик. Його основна мета збагачення. На Україну, світ, демократію, росію, Зеленського, *****, справедливість, війну, мир йому пох. Головне бабки
все вірно хілларі!
цей трамп ще за моніку не відповів!
Де подівся той оплот демократії та міжнародний поліцейський, який наглядає за виконанням правил?
Перетворились на млявих та дріб'язкових торгашів.
І друге: а якщо капітулюємо, нафіга тоді треба зброя, якщо один із пунктів про "демілітаризацію" ?
p.s. це ж як треба любити прутня путіна
плівки епштейна в архівах кегебе!
викручується, як вміє....
Що вони реально валять дуже багато орків на фронті але не стає людей на передовій.
Він заявив, що треба всіх поліцейських, тилових військових на фронт.
Також майорів, броньованих чиновнивників, ітд. також на фронт.
Тоді всі питання з капітуляцією зникнуть самі собою.
Тоді буде зупинено орків і навіть можливе відвоювання окупованих територій.
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських економічних та безпекових структур.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Дипломатія - засоби та професіоналізм ведення зовнішньої політики. Міжнародні відносини України.
Скрізь. До чого доторкнувся український «зеМідас» - перетворювалося виключно в лайно з відповідним результатом.
Класична капітуляція це дещо інше , це визнання повної поразки у війні і беззаперечне прийняття умов противника . Але ж у результаті припинення війни за трампівським планом , кацапи не отримують і половини своїх хотєлок , які вони озвучували на протязі всієї війни .
До того ж виходить що країна яка капітулювала , отримує гроші переможця , ну це взагалі - нонсенс .