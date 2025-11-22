РУС
Мирный план Трампа - фактическая капитуляция Украины, - Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон резко отреагировала на мирный план США для Украины

Ультиматум Трампа о завершении войны с Россией является предательством мира и свободы для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала бывшая государственный секретарь США Хиллари Клинтон в соцсети Х.

"Со своим ультиматумом о капитуляции Украины перед Россией Трамп наконец выиграл приз:

премию Невилла Чемберлена за предательство мира, свободы и справедливости", - написала Клинтон.

Напомним, британский премьер-министр Невилл Чемберлен в 1938 году подписал с Адольфом Гитлером Мюнхенское соглашение, уступив требованиям нацистской Германии в отношении Чехословакии.

Сейчас Чемберлена вспоминают как символ ошибочной политики умиротворения агрессора, которая не остановила, а наоборот ускорила начало Второй мировой войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США давят на Зеленского по поводу подписания мирного соглашения, - Politico

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США отправляют генералов в РФ для переговоров о мирном плане, - The Guardian

+15
Трамп = агент кремля. І що ще чекати від цього епштейнівського злодія?
22.11.2025 10:19
+14
Добре, що Америка - це не Трамп.
22.11.2025 10:19
+7
ну, нарешті хоч хтось з демократів роздуплився.....
все вірно хілларі!
цей трамп ще за моніку не відповів!
22.11.2025 10:20
Ты видишь ,чтобы американцы сильно протестовали против этого плана.Я нет.Все ограничится гневными комментариями нескольких таких политиков в соцсетях и на этом все
22.11.2025 10:29
Я не "відішь", я бачу
https://censor.net/ua/news/3586376/kongres-ssha-rozkrytykuvav-myrnyyi-plan-trampa-na-scho-tam-vkazaly
22.11.2025 10:32
Всего то пару конгрессменов от обоих партий таких как дон бейкон и митч макконелл которым нечего терять потому что они идут в отставку скоро.Остальные покорно молчат и заметь не только респы но и большинство демов ,которым выгодно сейчас растерзать трампа за такое но нет
показать весь комментарий
22.11.2025 11:03
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
22.11.2025 10:30 Ответить
Яку ж тільки дурню, той Швець несе...
22.11.2025 11:44
Можливо, він позбавить нас допомоги і розвідданих і після цього зніме частину санкцій з росії, які зможе. З миротворця і майбутнього нобелівського лауреата, воно перетвориться на епштейно-барівський вірус Америки, коли оприлюднять плівки епштейна і тому, на довиборах в 2026 році проголосують за демократів і вони його імпечментуть одразу до в'язниці. А на Україну в наступні 1.5 роки чекатимуть ще не простіші часи, якщо ЄС не подвоїть військову допомогу.
22.11.2025 10:46
1. Нічого на тих Епштейнівських плівках на Трампа не має;
2. Проміжні вибори в 2026 році виграють республіканці та підсиляться. Американці не проголосують за демократів;
3. Ніякого імпічменту Трампу не буде;
4. Про компромат на Трампа, що він чийсь там агент - це все дурня, на рівня дитячого садка. Трамп - бізнесмен, а не політик. Його основна мета збагачення. На Україну, світ, демократію, росію, Зеленського, *****, справедливість, війну, мир йому пох. Головне бабки
22.11.2025 11:50
і мені здається цей агент вдало схопив Зеленського за яйки на корупції і відмивання американських грошей. Тепер буде стискати їх, вимагаючи капітуляції, інакше #
22.11.2025 10:47 Ответить
Цей корцупційний скандал навпаки зменшуєш тиск на президента з боку трампа, бо йому важче тепер буде йти на поступки, бо всі подумають, що він пішов на них, через корцпційний скандал, як каже Портніков.
22.11.2025 10:56
Всего пару чел из огромной партии.Остальные молчат.Позор
22.11.2025 11:05
Гілларі все впорядку з головою , вона розуміє ,шо війна прийде до ЄС через два максімум роки ,як шо Україна підпише капітуляцію ...
22.11.2025 10:20 Ответить
думаю що набагато швидше
22.11.2025 10:29
We need to take down the EU-сказал как то один из идеологов движения МАГА и соратник трампа стив беннон.А еще он говорил ,что надо дружитьс россией видимо против того же ЕС
22.11.2025 10:31
Що ж ви створили з США, після Рейгана, якщо дозволили кацапам знищити Ічкерію, Грузію, Біларусь і тепер дозволяєте нищити Україну???
Де подівся той оплот демократії та міжнародний поліцейський, який наглядає за виконанням правил?
Перетворились на млявих та дріб'язкових торгашів.
22.11.2025 10:26 Ответить
Міжнародного поліцейського ніколи не було.
22.11.2025 10:28
Як це ніколи не було? Було! У голівудських фільмах.
22.11.2025 10:34
Все це гарні слова. Але демократи своїми діями і призвели до обрання тампона. Вони могли припинити цю війну, надавши нам всю необхідну зброю на початку війни і дозволивши нею користуватися без обмежень. Замість цього вони вигадали якусь дебільну формулу "Україна не має програти, а росія виграти". А самі тим часом створювали додаткові гендери, боролися з кліматичними змінами та запускали нелегальних мігрантів. Ну ось і догралися, що реднеки обрали тампона.
22.11.2025 10:26 Ответить
Цікаво, як трамп зібрався банити зброю і розвіддані (якщо не приймемо капітуляцію), як за соцопитуваннями навіть республіканські бобіки виступають ЗА поставки зброї.

І друге: а якщо капітулюємо, нафіга тоді треба зброя, якщо один із пунктів про "демілітаризацію" ?

p.s. це ж як треба любити прутня путіна
22.11.2025 10:28 Ответить
так, а що йому робити?
плівки епштейна в архівах кегебе!
викручується, як вміє....
22.11.2025 10:33 Ответить
Ох я бы не слишком верил бы этим соцопросам.Сам слышал от Пинкуса что сейчас даже больше республиканцев 74% против 63% демократов одобряют помощь Украине и что где гневные комментарии против этого плана или протесты в конгрессе . Ничего правда. Все ограничилось на пока жалким писком 2-3 сенаторов республиканцев и стольких же демократов. Ни тебе массовых уличных протестов против такой капитулянтской политики сша в отношении Украины , ни бойкота в конгрессе. Походу уже есть межпартийный консенсус насчет этого плана , а нас просто ставят перед фактом, что его нужно исполнить и Европа ничего с этим к сожалению сделать не сможет потому , что сама по большому счету сидит на американском вооружении и закупая его дает нам А что будет если сша опять прикроют краник как пишут некоторые западные издания они грозятся сделать
22.11.2025 10:41
На цей раз ця тупа курка права на 100%.
22.11.2025 10:30 Ответить
Сказала, в далі що з такими союзниками. Бої за дп і зп
22.11.2025 10:31
Якби містер ширінка не відібрав у нас ядерну зброю, то і війни б не було. Мадам ширінка теж винна у цій війні і її мудрі тези зараз вже не мають ніякого значення. Раніше треба було вмикати голову та відмовляти свого благовірного від дурних вчинків.
22.11.2025 10:32 Ответить
та ми і без містера ширінки самі віддали би цю ядерну зброю. в 90-х харчів не вистачало, людям пенсії і зарплати місяцями не платили, світло вимикали по кілька разів на день. то де брали би кошти на утримання і обслуговування цієї ядерної зброї? тим більше, що ще в Декларації про державний суверенітет України було прописано, що Україна буде безядерною державою. віддавати зброю було потрібно. от тільки потрібно було замість неї виторгувати реальні і дієві гарантії безпеки, а не підписувати той нікому не потрібний папірець у Будапешті.
22.11.2025 11:31
Нічого, вижили б тоді і зараз не було б такого пістєца. Північна Корея має ядерну зброю та їсть траву.
22.11.2025 11:35
на Північну Корею і без ядерки ніхто і не збирався нападати. тож тут порівняння недоречне.
22.11.2025 11:40
В раше было похожее и они голодали так что птндосам приходилось им ножки буша поисылать но все же армию и ядерку сохранили в отличии от нас , которые не голодали но все вышкописанное вплоть до 2014 года сокращали. Так кто же нам доктор
22.11.2025 11:49
Так гарно розказує, ніби армія України вже дійшла до Москви, і тут на тобі, поганий Трамп заставляє Україну капітулювати
22.11.2025 10:32
а, як на справді?
22.11.2025 10:34
Вчора в ефірі командир батальйону Свобода Петро Кузик заявив, що військові не збираються капітулювати.
Що вони реально валять дуже багато орків на фронті але не стає людей на передовій.
Він заявив, що треба всіх поліцейських, тилових військових на фронт.
Також майорів, броньованих чиновнивників, ітд. також на фронт.
Тоді всі питання з капітуляцією зникнуть самі собою.
Тоді буде зупинено орків і навіть можливе відвоювання окупованих територій.
22.11.2025 10:34 Ответить
22.11.2025 10:35 Ответить
Альтернатива какая? Ваш дед найден был при власти и все что вы смогли это по капельке выдавать оружие и кукарекать про as long as it takes. Даже щас когда стоит вопрос о выделение денег из русских ассетов вы и тут уже пересрались все между собой включая Европу и никто не хочет брать на себя ответственность. Ваша пассивность как раз и привела к таким планам и будет приводить к еще худшим планам пока вы не начнете действовать
22.11.2025 10:42
Шість років царювання зеленського - це проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.

Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських економічних та безпекових структур.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Дипломатія - засоби та професіоналізм ведення зовнішньої політики. Міжнародні відносини України.

Скрізь. До чого доторкнувся український «зеМідас» - перетворювалося виключно в лайно з відповідним результатом.
22.11.2025 10:43 Ответить
Хіларі Клінтон все правильно каже, але навряд чи Трамп знає, хто такий Чемберлен, про історію фашизму і нацизму. В своє перше президентство він заборонив будь-яку інформацію про те, як він вчився в школі. Його цікавлять лише гроші і власна велич, будь які поняття про мораль, загальнолюдські цінності, емпатію йому чужі, якщо він охоче обіймається з диктаторами і зневажає не лише політичних суперників-демократів США, а демократію як таку.
22.11.2025 10:46 Ответить
Слід поставити Трампу "Нобелівське тавро посіпаки №1 міжнародного тероризму".
22.11.2025 10:53
Слова правильні, коли вже не у владі. Питання - а хто там в 2009 році після війни кацапів проти Грузії разом орківською конякою натискав символічну кнопку перезавантаження???
22.11.2025 10:59 Ответить
Ну , не можна погодитись з тим що це - повна капітуляція , часткова - так . Так як Україна зберігається , суверенітет її теж , хоч країна і втрачає територію . Основною ціллю розв'язаної ****** війни , було якраз - знищення суверенітету України .
Класична капітуляція це дещо інше , це визнання повної поразки у війні і беззаперечне прийняття умов противника . Але ж у результаті припинення війни за трампівським планом , кацапи не отримують і половини своїх хотєлок , які вони озвучували на протязі всієї війни .
До того ж виходить що країна яка капітулювала , отримує гроші переможця , ну це взагалі - нонсенс .
22.11.2025 11:10 Ответить
Ні, Америка обісралась, та її обіцянки тепер можна всунути в дупу. А кацапи, грають Америку в усі дюрки, а ці дебіли думають що вони величні, Просрали, та проібали.
22.11.2025 11:26 Ответить
 
 