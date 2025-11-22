Мирный план Трампа - фактическая капитуляция Украины, - Хиллари Клинтон

Ультиматум Трампа о завершении войны с Россией является предательством мира и свободы для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала бывшая государственный секретарь США Хиллари Клинтон в соцсети Х.

"Со своим ультиматумом о капитуляции Украины перед Россией Трамп наконец выиграл приз:

премию Невилла Чемберлена за предательство мира, свободы и справедливости", - написала Клинтон.

Напомним, британский премьер-министр Невилл Чемберлен в 1938 году подписал с Адольфом Гитлером Мюнхенское соглашение, уступив требованиям нацистской Германии в отношении Чехословакии.

Сейчас Чемберлена вспоминают как символ ошибочной политики умиротворения агрессора, которая не остановила, а наоборот ускорила начало Второй мировой войны.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

