2 783 20

Больше похоже на "план Путина": представители Конгресса раскритиковали новый "мирный план" Трампа

конгресс о плане Трампа

Часть конгрессменов от Республиканской и Демократической партий выступила с критикой мирного плана, предложенного администрацией Трампа для урегулирования российско-украинской войны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что думают о плане Трампа представители Конгресса?

Сенатор Митч Макконнелл, бывший лидер республиканцев в Сенате, имеет впечатление, что в окружении Трампа больше сосредоточены на том, как задобрить диктатора Путина, чем на том, как обеспечить устойчивый мир.

"Путин потратил целый год, пытаясь выставить дураком президента Трампа. Если чиновники администрации больше беспокоятся о том, как умиротворить Путина, чем об обеспечении реального мира - президенту нужны новые советники. Вознаграждать российскую бойню было бы катастрофой для интересов Америки. А такая капитуляция, как выход из Афганистана при Байдене, была бы катастрофой для наследия "мира благодаря силе", - заявил Макконнелл.

Читайте также: Мирный план Трампа - фактическая капитуляция Украины, - Хиллари Клинтон

Сенатор-демократ Джин Шахин, которая является сопредседателем комитета по иностранным делам Сената, заявила, что это больше похоже на "план Путина".

"Что действительно нужно делать США - это давить на Путина, предоставить дальнобойное оружие, налагать вторичные санкции на компании, которые подпитывают российскую военную машину, и заставить Путина сесть за стол для настоящих переговоров. Мы в этом соглашении не должны представлять интересы России", - подчеркнула сенатор.

Глава комитета вооруженных сил в Сенате, республиканец Роджер Уикер отметил, что план из 28 пунктов имеет реальные недостатки и он "очень скептичен" относительно шансов этого документа обеспечить мир.

"Украину нельзя заставлять отдавать ее земли одному из худших военных преступников мира в лице Путина. Размеры и расположение вооруженных сил Украины - это суверенный выбор ее власти и народа. А любые заверения, предоставляемые Путину, не должны вознаграждать его злые действия или подрывать безопасность США или их союзников. В частности, любые предположения, что мы можем обеспечивать контроль над вооружением с таким серийным лжецом и убийцей, как Путин, следует воспринимать с особым скепсисом", - подчеркнул Уикер.

Читайте также: США давят на Зеленского по поводу подписания мирного соглашения, - Politico

Республиканец Брайан Фицпатрик, в свою очередь, начал сбор подписей для вынесения на голосование законопроекта об усиленных санкциях против России.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США отправляют генералов в РФ для переговоров о мирном плане, - The Guardian

Автор: 

Топ комментарии
+10
22.11.2025 10:33 Ответить
+8
Путин купил фото у Эпштейна...
22.11.2025 10:32 Ответить
+7
На Україну тиснуть ,під разними обертками, пропутінські сили котрі є у всіх країнах світу . Але саме гірше що ці ж сили є і в самій Україні . Це все дуже добре видно якщо включити розум та совість . Порядний українець ,якби він негативно не ставився до подій чи влади в країні ,не стане в чергу з пропутінськими силами та їх діями чи закликами ! Неможливо підтримувати те чого добивається путін чи орбан чи будь яка інша істота . Немає цьому виправдання і всі "філософські" оберти є звичайним приховуванням та виправданням намірів ворога ! Одне діло боротися з корупцією а інше радіти можливому скороченню військової допомоги батьківщіні !
22.11.2025 10:56 Ответить
Путин купил фото у Эпштейна...
22.11.2025 10:32 Ответить
22.11.2025 10:33 Ответить
Нет скорее всего это трамп хочет обменять фото эпштейна,которые тот передал через чуркина раше в обмен на то что трамп заставит обменять зе донбасс на пленки миндича
22.11.2025 10:51 Ответить
Інформація достовірна? Чи несеш бред сивої кобили
22.11.2025 11:08 Ответить
Поросята хочуть пропхати рило до корита, і в цьому намаганні готові пожимать і обнімать і Тромба і Х-ла, і скакать і майданіть
22.11.2025 11:27 Ответить
Хто обіймає ***** і трампа? Які поросята, до якого корита і що вас не влаштовує в майданах?
22.11.2025 11:39 Ответить
Трамп вважає заяви Зеленського про готовність до миру блефом і, на його переконання, схильний тиснути саме на українського президента, а не на путіна, оскільки бачить усі переваги на боці рф, - https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/trump-thinks-putin-holds-all-the-cards-how-will-zelensky-play-it-dd6t05jhd The Times

Видання зазначає, що Трамп не змінив підхід до війни з часу зустрічі в Овальному кабінеті у лютому. Він упевнений, що Зеленський намагається вибороти вигіднішу угоду, маючи слабкі позиції, тоді як путін, на його думку, володіє всіма «козирями». Саме тому, вважає Трамп, тиск має бути спрямований на Україну.
22.11.2025 10:37 Ответить
Тим самим трамп підставляе і Тайвань під удар Китаю, а без Тайваню і технологіям гаплик
22.11.2025 11:38 Ответить
Скандал века! Это не "план мира", а некомпетентная афера /№1048/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=JkjM3BRThhg
22.11.2025 10:37 Ответить
Що справді треба робити США - це тиснути на Путіна, надати далекобійну зброю, накладати вторинні санкції на компанії, які підживлюють російську воєнну машину, і змусити Путіна сідати за стіл для справжніх перемовин. Ми у цій угоді не маємо представляти інтереси Росії", - наголосила сенаторка.
Правильно мислить! 👍 Респект, не всі американські можновладці ******* як трамп та його оточення!
22.11.2025 10:39 Ответить
И что дальше после громких возмущений. Эта Шахин уже скомпрометировала себя когда еще с несколькими деиами пошла на сделку со спикером джонсоном и республиканцами , чтобы прекратить щатдаун. То есть фактически предала большинство своей демократической партии
22.11.2025 10:57 Ответить
А по твоему шатдаун треба було продовжити?
22.11.2025 10:59 Ответить
Не знаю американцам виднее но то что она предаласвоих пойдя против партии это факт.
22.11.2025 11:42 Ответить
Падники трампа так не думають, бо живуть в інфобульбашці російської пропаганди
22.11.2025 11:30 Ответить
И слать наличку главному «конструктору» «крылатой ракеты» «Фламинго» и директору оборонной компании "Fire Point" Денису Штилерману. Иначе дела не будет. )))))))))))
22.11.2025 11:42 Ответить
22.11.2025 10:43 Ответить
План Путіна-Трампа - Мюнхен 2.
22.11.2025 10:45 Ответить
На Україну тиснуть ,під разними обертками, пропутінські сили котрі є у всіх країнах світу . Але саме гірше що ці ж сили є і в самій Україні . Це все дуже добре видно якщо включити розум та совість . Порядний українець ,якби він негативно не ставився до подій чи влади в країні ,не стане в чергу з пропутінськими силами та їх діями чи закликами ! Неможливо підтримувати те чого добивається путін чи орбан чи будь яка інша істота . Немає цьому виправдання і всі "філософські" оберти є звичайним приховуванням та виправданням намірів ворога ! Одне діло боротися з корупцією а інше радіти можливому скороченню військової допомоги батьківщіні !
22.11.2025 10:56 Ответить
У конгресі щойно віддуплилися, що трамп- агент *******.
22.11.2025 11:01 Ответить
Штати досі ведуться на блєф голожопих москалів
22.11.2025 11:29 Ответить
 
 