Больше похоже на "план Путина": представители Конгресса раскритиковали новый "мирный план" Трампа

Часть конгрессменов от Республиканской и Демократической партий выступила с критикой мирного плана, предложенного администрацией Трампа для урегулирования российско-украинской войны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что думают о плане Трампа представители Конгресса?

Сенатор Митч Макконнелл, бывший лидер республиканцев в Сенате, имеет впечатление, что в окружении Трампа больше сосредоточены на том, как задобрить диктатора Путина, чем на том, как обеспечить устойчивый мир.

"Путин потратил целый год, пытаясь выставить дураком президента Трампа. Если чиновники администрации больше беспокоятся о том, как умиротворить Путина, чем об обеспечении реального мира - президенту нужны новые советники. Вознаграждать российскую бойню было бы катастрофой для интересов Америки. А такая капитуляция, как выход из Афганистана при Байдене, была бы катастрофой для наследия "мира благодаря силе", - заявил Макконнелл.

Читайте также: Мирный план Трампа - фактическая капитуляция Украины, - Хиллари Клинтон

Сенатор-демократ Джин Шахин, которая является сопредседателем комитета по иностранным делам Сената, заявила, что это больше похоже на "план Путина".

"Что действительно нужно делать США - это давить на Путина, предоставить дальнобойное оружие, налагать вторичные санкции на компании, которые подпитывают российскую военную машину, и заставить Путина сесть за стол для настоящих переговоров. Мы в этом соглашении не должны представлять интересы России", - подчеркнула сенатор.

Глава комитета вооруженных сил в Сенате, республиканец Роджер Уикер отметил, что план из 28 пунктов имеет реальные недостатки и он "очень скептичен" относительно шансов этого документа обеспечить мир.

"Украину нельзя заставлять отдавать ее земли одному из худших военных преступников мира в лице Путина. Размеры и расположение вооруженных сил Украины - это суверенный выбор ее власти и народа. А любые заверения, предоставляемые Путину, не должны вознаграждать его злые действия или подрывать безопасность США или их союзников. В частности, любые предположения, что мы можем обеспечивать контроль над вооружением с таким серийным лжецом и убийцей, как Путин, следует воспринимать с особым скепсисом", - подчеркнул Уикер.

Читайте также: США давят на Зеленского по поводу подписания мирного соглашения, - Politico

Республиканец Брайан Фицпатрик, в свою очередь, начал сбор подписей для вынесения на голосование законопроекта об усиленных санкциях против России.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США отправляют генералов в РФ для переговоров о мирном плане, - The Guardian