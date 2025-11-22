УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11652 відвідувача онлайн
Новини Мирний план США
2 741 26

Навроцький про мирний план: Росія не дотримується угод, Україна має вирішальний голос

Навроцький: Україна ключова у мирних переговорах через порушення РФ

Планування мирних домовленостей повинно враховувати порушення Росією угод, а Україна має визначати ключові рішення на переговорах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Польщі Кароль Навроцький написав у Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Нові пропозиції щодо припинення російської війни проти України повинні враховувати той факт, що Росія є країною, яка не дотримується своїх договорів. Будь-який мирний план, спрямований на припинення війни в Україні, ініційований Російською Федерацією, має бути схвалений у Києві. Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна, і українці, за підтримки Сполучених Штатів та країн ЄС, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах", - йдеться в дописі. .

За його словами, будь-які домовленості щодо миру та безпеки в Європі можуть бути досягнуті лише за участі всіх зацікавлених сторін.

"Ціною за мир жодним чином не має бути досягнення стратегічних цілей агресором, а Російська Федерація була і є агресором", - написав Навроцький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Мирний план" США ставить під сумнів "репараційний кредит" для України на 140 мільярдів євро, – FT

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск про мирний план США: Нічого про Україну без України

Автор: 

росія (70300) Україна (7339) Навроцький Кароль (149)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
точно, Навроцький. Ви маєте зараз відчайдушно захищати та допомагати Україні - бо якщо Україна не втримується, ВІЙНА ПРИЙДЕ ДО ВАС

‼️ВЗАГАЛІ, Польща, Румунія, Болгарія, Фінляндія і інші ( прикордонні країни) мали би ввести в Україну мобільні групи по збиттю БПЛА в 100 км зоні вздовж кордону з ЄС
і робити це треба швидко і БЕЗ ШУМУ У ЗМІ.
показати весь коментар
22.11.2025 12:26 Відповісти
+9
👉👉👉Не мир є нашою ціллю, а воля і перемога нашої нації, що є покликана Богом виконати своє призначення на землі.

Ярослав Стецько (1912-1986) - український політичний діяч, один із керівників Організації українських націоналістів.
показати весь коментар
22.11.2025 12:51 Відповісти
+6
Уже зрозуміло, що Трамп обісрався з планом путіна-Трампа.
Його ніхто не підтримав)
Але, треба визнати, намагання було потужне, нахраписте
показати весь коментар
22.11.2025 12:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
❗️ Переписати мирний план США до четверга, 27 листопада, намагаються Зеленський разом із лідерами Франції, Німеччини та інших європейських країн, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.
показати весь коментар
22.11.2025 12:21 Відповісти
Черговий бот з лайном ******, гадить в мережі відвідувачам!!
Ось такі вони, запарєбрікаваї орки в реальності!!
показати весь коментар
22.11.2025 12:27 Відповісти
США чинять жорстокий тиск на Європу та Україну, прагнучи підписати мирний план до четверга, https://www.ft.com/content/f4112e32-b742-4e91-9c51-aab08067e53e - FT.

Вчорашня зустріч в українському посольстві пройшла «нудотним тоном», а дискусія «швидко вийшла з-під контролю». Повірена США заявила, що Києву «залишилося лише питання часу, коли доведеться укладати угоду».

Дрісколл назвав війну «лайном, яке потрібно закінчити», і наполягав, щоб Зеленський підписав угоду до четверга, зазначивши, що «Україна в дуже поганому становищі, і зараз найкращий час для миру».

Посли ЄС назвали позицію США «шокуючою» і вбачають у плані «стратегічну перемогу Росії». Американці запевнили, що це «найкраще, на що Україна може розраховувати».
показати весь коментар
22.11.2025 12:22 Відповісти
Вибірково організований комуністичним тоталітарним режимом штучний голод або Голодомор в Україні 1932-1933 років призвів до загибелі від 7 до 10 мільйонів українців, що становило на той час 25% населення України. Голодомор знищив чи не половину населення Центральної і Східної України.

На підтвердження цього публікуємо список працівників Центрального апарату УДБ НКВС УРСР у кількості 310 осіб. Ось окремі імена: Артур Карлович Аркалбаст, Лазар Соломонович Арров-Тандетницький, Альбин Мартинович Багден, Віктор Михайлович Блюман, Леонід Маркович Воля-Гойхман

Голова ВУЧК (з грудня 1918) Шварц Ісаак Ізраїлевич (1879 - 1951)

Нарком внутрішніх справ УСРР (14 червня 1937 - 25 січня 1938) Леплевський Ізраїль Мойсейович (1894 - 1938)

Заступник наркома (11 липня 1934 - 7 квітня 1937) Кацнельсон Зиновій Борисович (1892 - 1938). Закінчив юридичний факультет Московського університету (1915)

міндіч....цукерман....шефір....зеленський....єрмак...умеров.
показати весь коментар
22.11.2025 12:23 Відповісти
Ну це був єврейський комунізм. Так називали те, що було на території бувшої російської імперії в Європі.
показати весь коментар
22.11.2025 14:31 Відповісти
точно, Навроцький. Ви маєте зараз відчайдушно захищати та допомагати Україні - бо якщо Україна не втримується, ВІЙНА ПРИЙДЕ ДО ВАС

‼️ВЗАГАЛІ, Польща, Румунія, Болгарія, Фінляндія і інші ( прикордонні країни) мали би ввести в Україну мобільні групи по збиттю БПЛА в 100 км зоні вздовж кордону з ЄС
і робити це треба швидко і БЕЗ ШУМУ У ЗМІ.
показати весь коментар
22.11.2025 12:26 Відповісти
А якщо б ВР винесла документ що вони проти такої домовленності, щоб показати Тампону що саме ВР вирішує, А президент нічого в країне не може підписувати документи.

Взяти та пегерати Тампона, Зеля б сказав - я не маю права підписувати такі документи.
показати весь коментар
22.11.2025 12:28 Відповісти
Уже зрозуміло, що Трамп обісрався з планом путіна-Трампа.
Його ніхто не підтримав)
Але, треба визнати, намагання було потужне, нахраписте
показати весь коментар
22.11.2025 12:29 Відповісти
Зрозуміло лише те, що Україна в глибокій дупі, завдяки потужним менеджерам.
показати весь коментар
22.11.2025 12:45 Відповісти
Про потужних менеджерів зараз і говорити не хочеться. Спочатку треба вижити, а потім розберемся хто є ху.
показати весь коментар
22.11.2025 12:57 Відповісти
🙃
показати весь коментар
22.11.2025 13:34 Відповісти
Якщо стане на коліна перед Богом, усе порішається
показати весь коментар
22.11.2025 13:03 Відповісти
Україна має вирішальний голос ? Україне не веде агресивну міжнародну політику.
Якщо б вела ,тоді був би,цей вирішальний голос .
показати весь коментар
22.11.2025 12:30 Відповісти
https://t.me/bahshiddemon/2857 Бахмутський Демон 👹

Знаєте, що помітив. Що люди, які пішли на війну вперше в 2014, та і деякі з таких як я, що воюють з 2022, не бачать себе без війни. Тому мир для них будь-який, навіть з кордонами 1918 року сприймається з острахом, бо ж не знають що робити після війни. Тому і зʼявляються публікації всяких там в Х зараз з погрозами, чи ниттям. Але більшість хоче все ж, аби війна завершилась, більшість хоче жити, і навіть служити без війни. Піти в ПВК, які нарешті створять сподіваюсь і заробляти. Головне зараз відстояти власні позиції і завершити то все. А ті хто з вавками у голові, навіть за наявності аудиторії, під них підлаштовуватися не буде ніхто, знайдете себе і після війни. Робота буде, от повірте на слово.
показати весь коментар
22.11.2025 12:37 Відповісти
Трамп вже помирив газу та Ізраїль - миротворець Короче імели евреі того Трампа в виду
‼️Ізраїль атакував Газу 20 листопада, вбивши п'ятьох і поранивши 18 осіб у Хан-Юнісі. ЦАХАЛ заявив, що удари були відповіддю на обстріл ізраїльських військ палестинськими бойовиками.
Прем'єр-міністр https://suspilne.media/tag/izrail/ Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що угруповання ХАМАС буде роззброєне, а Газа демілітаризована.

Про це він сказав у зверненні, яке опубліковано у соцмережі Х.

"Наше неприйняття палестинської держави на будь-якій території не змінилося. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС роззброєний, легким чи важким шляхом", - заявив очільник ізраїльського уряду.

‼️Нетаньягу зазначив, що для досягнення цілей йому "не потрібні підкріплення чи лекції від будь-кого".
показати весь коментар
22.11.2025 12:43 Відповісти
Ну з Божим народом ясно, за них Провидіння, а якому богові поклоняється український народ?
показати весь коментар
22.11.2025 13:02 Відповісти
👉👉👉Не мир є нашою ціллю, а воля і перемога нашої нації, що є покликана Богом виконати своє призначення на землі.

Ярослав Стецько (1912-1986) - український політичний діяч, один із керівників Організації українських націоналістів.
показати весь коментар
22.11.2025 12:51 Відповісти
і НАвроцький норм мужик получається. І всі кругом нормальні. Один Зе і Єлдак - два підора, два коляра, один зелений, а вторий ***
показати весь коментар
22.11.2025 12:59 Відповісти
в році 2022 було найгірше,
але Україна вистояла...

Україна зараз в рази сильніше, ніж була тоді..

а якісь дідлайна, хло та трумп,
хочуть поставити Україну на коліна перед рашистами,
становлючи різні там дід лайни на 27,
про якесь перемир'я,
вигідне для хла та московської орди..
показати весь коментар
22.11.2025 13:00 Відповісти
Ру взагалі недоговороздатна, про що він?
показати весь коментар
22.11.2025 13:00 Відповісти
Не тільки раська не дотримується угод. США теж не дотримуються угод , а трампівські угоди - це взагалі шахрайські схеми. Недарма ж на нього стільки справ було заведено, а шість банкрутств- це просто найвищій рівень шахрая-генія.
показати весь коментар
22.11.2025 13:07 Відповісти
Можно було б підмахнути будь що, аби лиш випустили усіх полонених і арештованих цивільних! Всім українцям дозволити поїхати з ТОТ без жодних перешкод і фільтрацій!! Просто мирно випустити Українців!!
Все одно Кримнаш ми не контролюємо, самі лише трати "на каву" та на "місцеві вца" , все одно звільняти нема чим - а юридично всі області і так наші 👆
показати весь коментар
22.11.2025 13:51 Відповісти
Ти ж не живеш там. В слов'янську чи краматорську.
показати весь коментар
23.11.2025 22:22 Відповісти
Так само як Польща не дотримується санкцій, у всіх тільки завжди власні інтереси важливі.
показати весь коментар
22.11.2025 14:00 Відповісти
Мабуть росії начхати на будь які угоди домовленості і пр вони пруть не рахуючись з втратами, повільно але пруть.
показати весь коментар
22.11.2025 14:09 Відповісти
 
 