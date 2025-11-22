Навроцький про мирний план: Росія не дотримується угод, Україна має вирішальний голос
Планування мирних домовленостей повинно враховувати порушення Росією угод, а Україна має визначати ключові рішення на переговорах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Польщі Кароль Навроцький написав у Х.
"Нові пропозиції щодо припинення російської війни проти України повинні враховувати той факт, що Росія є країною, яка не дотримується своїх договорів. Будь-який мирний план, спрямований на припинення війни в Україні, ініційований Російською Федерацією, має бути схвалений у Києві. Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна, і українці, за підтримки Сполучених Штатів та країн ЄС, повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах", - йдеться в дописі. .
За його словами, будь-які домовленості щодо миру та безпеки в Європі можуть бути досягнуті лише за участі всіх зацікавлених сторін.
"Ціною за мир жодним чином не має бути досягнення стратегічних цілей агресором, а Російська Федерація була і є агресором", - написав Навроцький.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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Ось такі вони, запарєбрікаваї орки в реальності!!
Вчорашня зустріч в українському посольстві пройшла «нудотним тоном», а дискусія «швидко вийшла з-під контролю». Повірена США заявила, що Києву «залишилося лише питання часу, коли доведеться укладати угоду».
Дрісколл назвав війну «лайном, яке потрібно закінчити», і наполягав, щоб Зеленський підписав угоду до четверга, зазначивши, що «Україна в дуже поганому становищі, і зараз найкращий час для миру».
Посли ЄС назвали позицію США «шокуючою» і вбачають у плані «стратегічну перемогу Росії». Американці запевнили, що це «найкраще, на що Україна може розраховувати».
На підтвердження цього публікуємо список працівників Центрального апарату УДБ НКВС УРСР у кількості 310 осіб. Ось окремі імена: Артур Карлович Аркалбаст, Лазар Соломонович Арров-Тандетницький, Альбин Мартинович Багден, Віктор Михайлович Блюман, Леонід Маркович Воля-Гойхман
Голова ВУЧК (з грудня 1918) Шварц Ісаак Ізраїлевич (1879 - 1951)
Нарком внутрішніх справ УСРР (14 червня 1937 - 25 січня 1938) Леплевський Ізраїль Мойсейович (1894 - 1938)
Заступник наркома (11 липня 1934 - 7 квітня 1937) Кацнельсон Зиновій Борисович (1892 - 1938). Закінчив юридичний факультет Московського університету (1915)
міндіч....цукерман....шефір....зеленський....єрмак...умеров.
‼️ВЗАГАЛІ, Польща, Румунія, Болгарія, Фінляндія і інші ( прикордонні країни) мали би ввести в Україну мобільні групи по збиттю БПЛА в 100 км зоні вздовж кордону з ЄС
і робити це треба швидко і БЕЗ ШУМУ У ЗМІ.
Взяти та пегерати Тампона, Зеля б сказав - я не маю права підписувати такі документи.
Його ніхто не підтримав)
Але, треба визнати, намагання було потужне, нахраписте
Якщо б вела ,тоді був би,цей вирішальний голос .
Знаєте, що помітив. Що люди, які пішли на війну вперше в 2014, та і деякі з таких як я, що воюють з 2022, не бачать себе без війни. Тому мир для них будь-який, навіть з кордонами 1918 року сприймається з острахом, бо ж не знають що робити після війни. Тому і зʼявляються публікації всяких там в Х зараз з погрозами, чи ниттям. Але більшість хоче все ж, аби війна завершилась, більшість хоче жити, і навіть служити без війни. Піти в ПВК, які нарешті створять сподіваюсь і заробляти. Головне зараз відстояти власні позиції і завершити то все. А ті хто з вавками у голові, навіть за наявності аудиторії, під них підлаштовуватися не буде ніхто, знайдете себе і після війни. Робота буде, от повірте на слово.
‼️Ізраїль атакував Газу 20 листопада, вбивши п'ятьох і поранивши 18 осіб у Хан-Юнісі. ЦАХАЛ заявив, що удари були відповіддю на обстріл ізраїльських військ палестинськими бойовиками.
Прем'єр-міністр https://suspilne.media/tag/izrail/ Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що угруповання ХАМАС буде роззброєне, а Газа демілітаризована.
Про це він сказав у зверненні, яке опубліковано у соцмережі Х.
"Наше неприйняття палестинської держави на будь-якій території не змінилося. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС роззброєний, легким чи важким шляхом", - заявив очільник ізраїльського уряду.
‼️Нетаньягу зазначив, що для досягнення цілей йому "не потрібні підкріплення чи лекції від будь-кого".
Ярослав Стецько (1912-1986) - український політичний діяч, один із керівників Організації українських націоналістів.
але Україна вистояла...
Україна зараз в рази сильніше, ніж була тоді..
а якісь дідлайна, хло та трумп,
хочуть поставити Україну на коліна перед рашистами,
становлючи різні там дід лайни на 27,
про якесь перемир'я,
вигідне для хла та московської орди..
Все одно Кримнаш ми не контролюємо, самі лише трати "на каву" та на "місцеві вца" , все одно звільняти нема чим - а юридично всі області і так наші 👆