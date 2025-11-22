Орбан призвал ЕС поддержать новый мирный план и заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшую помощь Украине, - Рolitico
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, давно выступающий против поддержки Украины, рассматривает противоречивый новый дипломатический мирный план как повод задержать помощь Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Рolitico.
В письме, отправленном в субботу президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, Орбан призвал ЕС подписать условия 28-пунктного предложения США, которое предусматривает отказ Украины от территории и существенное сокращение армии, одновременно предоставляя Вашингтону 50-процентную долю прибыли от реконструкции страны.
В письме он отметил, что Венгрия не поддерживает предоставление Европейским союзом какой-либо дальнейшей финансовой помощи в любой форме и не дает согласия на принятие такого решения в рамках ЕС.
Что предшествовало?
По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
