Орбан призвал ЕС поддержать новый мирный план и заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшую помощь Украине, - Рolitico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, давно выступающий против поддержки Украины, рассматривает противоречивый новый дипломатический мирный план как повод задержать помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Рolitico.

В письме, отправленном в субботу президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, Орбан призвал ЕС подписать условия 28-пунктного предложения США, которое предусматривает отказ Украины от территории и существенное сокращение армии, одновременно предоставляя Вашингтону 50-процентную долю прибыли от реконструкции страны.

В письме он отметил, что Венгрия не поддерживает предоставление Европейским союзом какой-либо дальнейшей финансовой помощи в любой форме и не дает согласия на принятие такого решения в рамках ЕС.

Что предшествовало?

По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

США (28337) Евросоюз (17845) Орбан Виктор (614)
Топ комментарии
+15
Лайно рвануло впєрьод !!!
22.11.2025 15:20 Ответить
+13
Чи можуть оператори ССО обнулити цього поца дроном?
22.11.2025 15:25 Ответить
+12
Цигана не питали. Йому теж допомогу можна заблокувати.
22.11.2025 15:29 Ответить
Лайно рвануло впєрьод !!!
Чи можуть оператори ССО обнулити цього поца дроном?
Та він і так від "рвєнія" лопне як жаба надута соломиною.
22.11.2025 16:55 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2025/11/22/663981/ Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару арестован
https://charter97.org/ru/news/2025/11/22/663981/
Орбан з фіцо, уже обгадилися і стали в чергу!!
22.11.2025 15:25 Ответить
а шо Дон Пердо каже ?
22.11.2025 15:29 Ответить
наче раніше вона не блокувала
22.11.2025 15:27 Ответить
Рашистка Угорщина, точніше її підер во вій красі
22.11.2025 16:14 Ответить
Цигана не питали. Йому теж допомогу можна заблокувати.
Міг би і не закликати, свиння. Всі й так знають хто ти є та чия рука в твоєї сраці стирчить.
22.11.2025 15:29 Ответить
не рука а шось друге
22.11.2025 15:32 Ответить
Ти знаєш де знаходиться героичєскій крєйсєр"масква"? Він пішов *****.Там і твоє місце.Пуйло тобі не допоможе,він тебе використає як непотріб.Потім непотріб викидають.
22.11.2025 15:35 Ответить
Угорський пдрс
22.11.2025 15:35 Ответить
Коли вже цей угорський вибл@док закриє свій смердючий писок ?
22.11.2025 15:44 Ответить
коли ССО чи СБУ(через радикалізованого угорського опозиціонера) його ліквідують.
22.11.2025 15:47 Ответить
поки "зелені зрадники" при владі не перекриють цьому уйобку "дружбу", до тих пір воно і буде прорашистське лайно .вий,,,буватися .як" вош на гребінці" ,
22.11.2025 15:48 Ответить
22.11.2025 15:48 Ответить
ЧИЙ ЦЕ ПЛАН видно по тому хто за нього виступає
22.11.2025 15:49 Ответить
Нічого нового, шакали завили. Але не довго їм, думаю що орбан буде десь в Ростові, як встигне
22.11.2025 16:02 Ответить
Орбан, спокійно переоберуть прем'єр-міністром у квітні наступного року. Абсолютна більшість угорців його підтримують. В опозиції не має жодного шансу.
22.11.2025 16:13 Ответить
Подивилася рейтинги партій, то наче ні. Його випереджає опозиція, а по індивідуальному рейтингу він аж третій.
22.11.2025 16:59 Ответить
Опозиційна Тиса має 43%, орбанівська фідес 34%, рахувати вмієш, чи ти тупе?
22.11.2025 16:59 Ответить
Только у этого ********** спросить забыли ты лучше недоносок, подыскивай себе домишко на болотах авось подфартит добежать...
22.11.2025 16:02 Ответить
ти подохнеш як собака скажений зі своїм хкуйлом і трампоном
22.11.2025 16:07 Ответить
Раніше я тільки смоктав у ху....ла за гроші, в зараз ще і трампонутому буду
22.11.2025 16:09 Ответить
Це ворог України. Легітимна ціль для ГУР.
22.11.2025 16:16 Ответить
Сподіваюсь мадяри таки зроблять правильний вибір навесні.
22.11.2025 16:26 Ответить
Дупа путіна завши буде блокувати діарею. Пху на тебе лайно
22.11.2025 16:28 Ответить
...завжди знайдеться підар серед порядних людей!!!
22.11.2025 16:38 Ответить
Коли ця потвора сдохне вже?
22.11.2025 16:42 Ответить
Шматок гімна цей орбан.
22.11.2025 16:57 Ответить
Кутьо фосо
22.11.2025 17:00 Ответить
Дайте вітє сєльоткі.
22.11.2025 17:02 Ответить
Відправте його на родіну, в Югру. Там харашо.
22.11.2025 17:20 Ответить
Москалія, Угорщина, Північна Корея - ВОРОГИ України!
22.11.2025 17:41 Ответить
До речі неясно, що в тому "плані" про Південь України? Чи то вже вирішено і не обговорюється??
22.11.2025 17:45 Ответить
Чого треба, щоб підірвати нафтопровід на вході до України ?
22.11.2025 17:47 Ответить
 
 