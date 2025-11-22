Орбан призвал ЕС поддержать новый мирный план и заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшую помощь Украине, - Рolitico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, давно выступающий против поддержки Украины, рассматривает противоречивый новый дипломатический мирный план как повод задержать помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Рolitico.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В письме, отправленном в субботу президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, Орбан призвал ЕС подписать условия 28-пунктного предложения США, которое предусматривает отказ Украины от территории и существенное сокращение армии, одновременно предоставляя Вашингтону 50-процентную долю прибыли от реконструкции страны.

В письме он отметил, что Венгрия не поддерживает предоставление Европейским союзом какой-либо дальнейшей финансовой помощи в любой форме и не дает согласия на принятие такого решения в рамках ЕС.

Читайте также: Мирный план США не должен основываться на капитуляции Украины, - Науседа

Что предшествовало?

По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.

Читайте: Начинаем консультации с высокопоставленными должностными лицами США о параметрах мирного соглашения, - Умеров

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США отправляют генералов в РФ для переговоров о мирном плане, - The Guardian