Макрон, Мерц и Стармер обсудили план США относительно Украины
22 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели неформальное обсуждение американского плана по Украине на полях саммита G20 в Йоханнесбурге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.
Как отмечает издание, лидеры трех стран встретились перед расширенной встречей с остальными главами европейских государств и правительств.
Что известно о встрече?
Несколькими часами ранее в своем выступлении на саммите глава Франции отметил, что европейцы ищут ответ на "американский план" в отношении Украины.
"Не может быть мира в Украине без украинцев, без уважения к их суверенитету", - повторил Макрон, заявив, что группа G20, возможно, подходит к концу своего цикла существования в нынешнем виде.
"Мы переживаем такой момент в нашей геополитике, когда нам очень трудно решать за этим столом, вместе, включая членов, которые сегодня не присутствуют, крупные международные кризисы", - заявил он.
Как известно, американский президент Дональд Трамп проигнорировал собрание.
Как сообщалось, лидеры ЕС уже заявили, что план Трампа требует доработки, поскольку нельзя менять границы силой и ограничивать численность ВСУ.
Что предшествовало?
По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Лідери і оточення президента знають про схильність Трампа до нарцисизму і відповідно використовують ці свої знання, якщо це допомагає отримати необхідний результат.
Схвалення та захоплення широкого загалу мабуть необхідне Трампу, як каніфоль смичку скрипаля
План-28 імені Трампа, який обговорюється зараз, має емоційну і раціональну складову.
Емоційно план Трампа принижує Україну та європейські країни НАТО, які підтримують Україну і протидіють військовому злочинцю путлеру.
Раціональний (поза емоціями) аналіз плану Трампа, у порівнянні з відомими минулими планами, проєктами мирних угод з агресором, призводить до неочікуваних висновків:
https://www.youtube.com/watch?v=-Dkc9LSwXDw
- роздута соціалка не дає можливості витрачатись на оборонку
- міграційна політика перетворила Европу в шалаш для арабів
в результаті МАТИ цивілізації зараз при смерті і щоб вона прокинулась маж бути щось дійсно нереальне....хіба що араби спалять Ватикан