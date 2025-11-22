РУС
Макрон, Мерц и Стармер обсудили план США относительно Украины

Европа реагирует на "мирный план" США: готовят разговор с Зеленским

22 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели неформальное обсуждение американского плана по Украине на полях саммита G20 в Йоханнесбурге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

Как отмечает издание, лидеры трех стран встретились перед расширенной встречей с остальными главами европейских государств и правительств.

Читайте также: Зеленский обсудил с Туском план Трампа: Европа должна быть включена в процесс

Что известно о встрече?

Несколькими часами ранее в своем выступлении на саммите глава Франции отметил, что европейцы ищут ответ на "американский план" в отношении Украины.

"Не может быть мира в Украине без украинцев, без уважения к их суверенитету", - повторил Макрон, заявив, что группа G20, возможно, подходит к концу своего цикла существования в нынешнем виде.

"Мы переживаем такой момент в нашей геополитике, когда нам очень трудно решать за этим столом, вместе, включая членов, которые сегодня не присутствуют, крупные международные кризисы", - заявил он.

Читайте также: Орбан призвал ЕС поддержать план Трампа и заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшую помощь Украине, - Рolitico

Как известно, американский президент Дональд Трамп проигнорировал собрание.

Как сообщалось, лидеры ЕС уже заявили, что план Трампа требует доработки, поскольку нельзя менять границы силой и ограничивать численность ВСУ.

Что предшествовало?

По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте также: Работаем конструктивно с Европой и США, чтобы американский план завершения войны был согласован, - Зеленский

Автор: 

переговоры (5175) США (28337) Макрон Брижит (4) Стармер Кир (280) Фридрих Мерц (282)
+3
"трамбон"рашистська шлюха.яка виконує забаганки сутинера куйла.який купив цю шлюху в далекому минулому .давши їй гроші для погашення боргів у США....."шлюха" відробляє .допомагаючи, куйлу в окупації України.розвалючи співпрацю з ЄС І НАТО І Т.Д...І Т.П
22.11.2025 17:16 Ответить
+2
Потім буде спільна заява типу "лише президент трамп може забезпечити мир в Україні".
22.11.2025 16:40 Ответить
+2
Яе би то не було, але те, що лідери провідних Європейських країн не схвалюють "мирний" план ху...ла- трампа, це для нас гарно! Європейскі лідери розуміють, що якщо впаде Україна, то вони наступні у війні з кацапами!
22.11.2025 16:49 Ответить
Потім буде спільна заява типу "лише президент трамп може забезпечити мир в Україні".
22.11.2025 16:40 Ответить
Заяви важливі, але, як відомо саме дії, а не заяви Трампа реально змінюють стан речей.
Лідери і оточення президента знають про схильність Трампа до нарцисизму і відповідно використовують ці свої знання, якщо це допомагає отримати необхідний результат.
Схвалення та захоплення широкого загалу мабуть необхідне Трампу, як каніфоль смичку скрипаля
План-28 імені Трампа, який обговорюється зараз, має емоційну і раціональну складову.
Емоційно план Трампа принижує Україну та європейські країни НАТО, які підтримують Україну і протидіють військовому злочинцю путлеру.
Раціональний (поза емоціями) аналіз плану Трампа, у порівнянні з відомими минулими планами, проєктами мирних угод з агресором, призводить до неочікуваних висновків:
https://www.youtube.com/watch?v=-Dkc9LSwXDw
22.11.2025 17:42 Ответить
Европа ще 100 років тому контролювавши всю планету зараз одне ВЕЛИКЕ НІЩО

- роздута соціалка не дає можливості витрачатись на оборонку
- міграційна політика перетворила Европу в шалаш для арабів

в результаті МАТИ цивілізації зараз при смерті і щоб вона прокинулась маж бути щось дійсно нереальне....хіба що араби спалять Ватикан
22.11.2025 16:43 Ответить
Трамп закусив вудила
22.11.2025 16:47 Ответить
... і мчить до прірви?
22.11.2025 17:00 Ответить
Яе би то не було, але те, що лідери провідних Європейських країн не схвалюють "мирний" план ху...ла- трампа, це для нас гарно! Європейскі лідери розуміють, що якщо впаде Україна, то вони наступні у війні з кацапами!
22.11.2025 16:49 Ответить
Саме так, тому вони зацікавлені продовжувати війну українськими руками, не даючи своїх солдатів і продовжуючи економічні стосунки з пуйлом.
22.11.2025 17:29 Ответить
Коаліція озабоченних ссикунів.
22.11.2025 17:00 Ответить
"трамбон"рашистська шлюха.яка виконує забаганки сутинера куйла.який купив цю шлюху в далекому минулому .давши їй гроші для погашення боргів у США....."шлюха" відробляє .допомагаючи, куйлу в окупації України.розвалючи співпрацю з ЄС І НАТО І Т.Д...І Т.П
22.11.2025 17:16 Ответить
може вже достатньо триндіти?
показать весь комментарий
