22 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели неформальное обсуждение американского плана по Украине на полях саммита G20 в Йоханнесбурге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

Как отмечает издание, лидеры трех стран встретились перед расширенной встречей с остальными главами европейских государств и правительств.

Что известно о встрече?

Несколькими часами ранее в своем выступлении на саммите глава Франции отметил, что европейцы ищут ответ на "американский план" в отношении Украины.

"Не может быть мира в Украине без украинцев, без уважения к их суверенитету", - повторил Макрон, заявив, что группа G20, возможно, подходит к концу своего цикла существования в нынешнем виде.

"Мы переживаем такой момент в нашей геополитике, когда нам очень трудно решать за этим столом, вместе, включая членов, которые сегодня не присутствуют, крупные международные кризисы", - заявил он.

Как известно, американский президент Дональд Трамп проигнорировал собрание.

Как сообщалось, лидеры ЕС уже заявили, что план Трампа требует доработки, поскольку нельзя менять границы силой и ограничивать численность ВСУ.

Что предшествовало?

По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

