У Женеві 23 листопада відбудуться переговори між Україною та США щодо мирного плану, - CNN
У неділю, 23 листопада, у Швейцарії відбудуться консультації української переговорної делегації з американськими високопосадовцями щодо американського мирного плану припинення війни РФ проти України.
Про це пише CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зустріч делегацій у Женеві
Зазначається, що міністр армії США Ден Дрісколл та його команда вранці 22 листопада прибули до Женеви (Швейцарія), де він зустрінеться з українськими високопосадовцями, щоб обговорити подальші кроки на шляху до миру.
За словами співрозмовника CNN, до перемовин приєднаються також державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф.
"Мета — узгодити формулювання до зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Дональдом Трампом",- йдеться у повідомленні.
Планується зустріч делегацій США та РФ
Видання зазначає, що також запланована зустріч між російською та американською делегаціями для обговорення запропонованого мирного плану, яка "відбудеться швидко". За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, ця зустріч відбудеться не в Женеві.
Він відмовився уточнити, де і коли відбудеться зустріч.
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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Але зєля пішло в рознос.
Йому вже схоже ***** що підписувати, аби ще трошки хапнути і за це нічого не було.
А росія тут де?
А росію все влаштовує. Сидить і п'є шампанське.
Роздадуть різним диктаторам? А ***** дозволить? Тут хіба що північні корейці можуть претендувати, бо білорусам зась через недолугість останніх. І кОрбан навряд чи щось отримає, крім в'ялих обіцянок, як сракою не вертів.
Ті, хто за владні крісла чубиться, не будуть ніяких рашокадирівців розважати, бо втечуть ще до того, як вони в Київ увійдуть.
По-друге, ніякій Польщі ніякий Львів ***** не віддасть, тим більше щоб "задобрити". кОрбану може тимчасово щось і дасть, лише для того, щоб підірвати ЄС і НАТО (агресори-окупанти).
По-третє, скільки втікачів з ТОТ до Європи вже повернули на вимогу *****?
Четверте. Може покажете, де саме ви це пророкували? Коментарі зберігли? Хоча б піврічної давнини. Бажано, з усіма версіями пророцтв. Бо можна, як цигану, наворожити все підряд, щось та і справдиться.
А ви мене у пішу подорож відправляєте.
А якщо щось не знайду, у вас і відмовка є: потерли правду.
Поїде до Трампа і там в святковій атмосфері під оплески Венса, Віткофа , Тампа та інших українофобів, поставить свій підпис?
Чи просто з свого офісу в режиме онлайн по відеозв'язку підпише?
Трансляцію підпису капітуляції зелі буде вести телемарафон на весь світ?
Вони домовляються за себе за наш рахунок. Тобто у нас представників немає.
хто ж іще
Оманські угоди виконуються, в Женеві будуть вирішувати чи варто голобородці виписувати премію...
Треба, щоб привселюдно та публічно, цього дементного тампона та його козирних безмізглих шахраїв послали за кораблем мацква, НАХ....!!!!
як цікаво виходить! а виходить, що проти України воює сша руками москалів? чи як?
принаймні роззброювали Україну пєндоси в 90-их напевно ще енергійніше, ніж кацапня...