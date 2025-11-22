У Женеві 23 листопада відбудуться переговори між Україною та США щодо мирного плану, - CNN

У неділю, 23 листопада, у Швейцарії відбудуться консультації української переговорної делегації з американськими високопосадовцями щодо американського мирного плану припинення війни РФ проти України.

Про це пише CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зустріч делегацій у Женеві

Зазначається, що міністр армії США Ден Дрісколл та його команда вранці 22 листопада прибули до Женеви (Швейцарія), де він зустрінеться з українськими високопосадовцями, щоб обговорити подальші кроки на шляху до миру.

За словами співрозмовника CNN, до перемовин приєднаються також державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф.

"Мета — узгодити формулювання до зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Дональдом Трампом",- йдеться у повідомленні.

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Планується зустріч делегацій США та РФ

Видання зазначає, що також запланована зустріч між російською та американською делегаціями для обговорення запропонованого мирного плану, яка "відбудеться швидко". За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, ця зустріч відбудеться не в Женеві.

Він відмовився уточнити, де і коли відбудеться зустріч.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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