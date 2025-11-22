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Новини Мирний план США
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У Женеві 23 листопада відбудуться переговори між Україною та США щодо мирного плану, - CNN

Віткофф та Рубіо

У неділю, 23 листопада, у Швейцарії відбудуться консультації української переговорної делегації з американськими високопосадовцями щодо американського мирного плану припинення війни РФ проти України.

Про це пише CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зустріч делегацій у Женеві 

Зазначається, що міністр армії США Ден Дрісколл та його команда вранці 22 листопада прибули до Женеви (Швейцарія), де він зустрінеться з українськими високопосадовцями, щоб обговорити подальші кроки на шляху до миру.

За словами співрозмовника CNN, до перемовин приєднаються також державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф.

"Мета — узгодити формулювання до зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Дональдом Трампом",- йдеться у повідомленні.

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Планується зустріч делегацій США та РФ 

Видання зазначає, що також запланована зустріч між російською та американською делегаціями для обговорення запропонованого мирного плану, яка "відбудеться швидко". За словами чиновника, який говорив на умовах анонімності, ця зустріч відбудеться не в Женеві. 

Він відмовився уточнити, де і коли відбудеться зустріч.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Автор: 

перемовини (3805) США (26698) Швейцарія (935)
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Топ коментарі
+18
Зустріч кремлівських агентів єрмака та віткоффа під прикриттям всіх інших!
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22.11.2025 18:39 Відповісти
+14
Мирний план проти України - потрібно речі називати своїми іменами
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22.11.2025 18:38 Відповісти
+10
Примус до капітуляції. Ганьба США.
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22.11.2025 18:39 Відповісти
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Мирний план проти України - потрібно речі називати своїми іменами
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22.11.2025 18:38 Відповісти
«Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана. Источник: https://www.ponomaroleg.com/sammit-es-v-bryussele-18-dekabrya-budet-ochen-zharkim/ (с)
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22.11.2025 18:49 Відповісти
Зустріч кремлівських агентів єрмака та віткоффа під прикриттям всіх інших!
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22.11.2025 18:39 Відповісти
Схема втечі бакая з ДУС кучми до ******, отримала нові варіанти???
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22.11.2025 18:51 Відповісти
Тільки "втеча" бакая в кацапстан сама по собі була дуже дивна. Коли колону з майном супроводжувала УДО та ДАІ до самого держкордону, то це важко назвати втечею. У вантажівках везли викопані пальми з зимнього саду бакая.
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22.11.2025 18:59 Відповісти
Примус до капітуляції. Ганьба США.
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22.11.2025 18:39 Відповісти
А малоросу не ганьба?
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22.11.2025 19:22 Відповісти
Скільки малоросу років, а скільки США?
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22.11.2025 20:46 Відповісти
Закінчиться це пуком у калюжу
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22.11.2025 18:39 Відповісти
Ваші слова та богу у вуха.
Але зєля пішло в рознос.
Йому вже схоже ***** що підписувати, аби ще трошки хапнути і за це нічого не було.
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22.11.2025 18:42 Відповісти
Та вже закiнчилось
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22.11.2025 18:53 Відповісти
Про "мір" між Україною і росією домовляється США і Україна.
А росія тут де?
А росію все влаштовує. Сидить і п'є шампанське.
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22.11.2025 18:41 Відповісти
дякуйте , імбіцилам 73% , за вибір ( дагаварімся пасередіне) каганат 🤢🤥мародерів , яких ,педофіл -барига Трампло узяв , за збочені сраки
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22.11.2025 20:26 Відповісти
Тепер скажіть що я вас не попереджав що так буде. А ви ідіоти мені не вірили що осінню Україну будуть примушувати до капітуляції після того як знищать всю нашу енергетику. Знаєте що буде далі? Далі Україну розділять на три-п'ять шматків і роздадуть різним диктаторам які навколо України вже понадівали фартушки і взяли виделки. А ви ідіоти далі чубіться за крісла у владі. Скоро будете всі битися в ямах і розважати рашистів, кадирівців, корейців і остальну нечисть яка з'їдеться на цю землю як на дикий захід
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22.11.2025 18:45 Відповісти
Всю енергетику знищили? А я-то думаю, звідки у мене світло є. Від повністю знищеної енергетики, значить.
Роздадуть різним диктаторам? А ***** дозволить? Тут хіба що північні корейці можуть претендувати, бо білорусам зась через недолугість останніх. І кОрбан навряд чи щось отримає, крім в'ялих обіцянок, як сракою не вертів.
Ті, хто за владні крісла чубиться, не будуть ніяких рашокадирівців розважати, бо втечуть ще до того, як вони в Київ увійдуть.
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22.11.2025 18:49 Відповісти
По перше, ти зараз отримуєш світло з Європи. По друге, )(уйло тимчасово дасть Орбану закарпаття як мінімум, а Польщі Львів щоб задобрити. По третє, ті хто втечуть потім повернуть за вимогою )(уйла як вже зараз деякі страни екстрадують українських втікачів. По четверте, скажи що я не вгадав за весь цей час що тут сиджу?
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22.11.2025 19:02 Відповісти
По-перше, де інформація про зупинку ВСІХ українських АЕС? Є новини лише про зниження генерації, не про повне припинення (хоча таке було два роки тому)
По-друге, ніякій Польщі ніякий Львів ***** не віддасть, тим більше щоб "задобрити". кОрбану може тимчасово щось і дасть, лише для того, щоб підірвати ЄС і НАТО (агресори-окупанти).
По-третє, скільки втікачів з ТОТ до Європи вже повернули на вимогу *****?
Четверте. Може покажете, де саме ви це пророкували? Коментарі зберігли? Хоча б піврічної давнини. Бажано, з усіма версіями пророцтв. Бо можна, як цигану, наворожити все підряд, щось та і справдиться.
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22.11.2025 19:08 Відповісти
Можеш почитати історію. Якщо там не повитирали все. Бо тут же не ******* правду слухати.
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22.11.2025 19:18 Відповісти
Думав, у вас повне зібрання своїх творів є.
А ви мене у пішу подорож відправляєте.
А якщо щось не знайду, у вас і відмовка є: потерли правду.
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22.11.2025 19:19 Відповісти
та ти не тільки пісатєль . ти ще й чітатєль ???
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23.11.2025 07:55 Відповісти
Ти ідіот?
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22.11.2025 19:37 Відповісти
щети казав, що мобілізуєшся, коли стане погано. зараз погано - йди.
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22.11.2025 19:28 Відповісти
Маючи таку потужню команду переговорників як Єрмак і Умеров, то мова може йти не про інтереси України ,а про збереження кримінальних кланів близьких до президента ,щоб ні за що не відповідати.
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22.11.2025 18:47 Відповісти
Мені от просто цікаво, як зеля буде підписувати капітуляцію?
Поїде до Трампа і там в святковій атмосфері під оплески Венса, Віткофа , Тампа та інших українофобів, поставить свій підпис?
Чи просто з свого офісу в режиме онлайн по відеозв'язку підпише?
Трансляцію підпису капітуляції зелі буде вести телемарафон на весь світ?
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22.11.2025 18:50 Відповісти
Перший варіант.
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22.11.2025 18:53 Відповісти
Ще варіант, що не буде кому підписувати. Просто він може зникнути...)
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22.11.2025 19:09 Відповісти
Та послати нах тих америкосів! Хай Аляску для початку оркам повернуть! Термін договору по продажу вже давно сплив!
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22.11.2025 18:53 Відповісти
Аляска повністю американська. Вони їх купили.
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22.11.2025 19:38 Відповісти
Спочатку , посилай мегамародерів -зезрадників , які потрапили в пастку Трапу, який хоче вийти з єпштейнгейту , хоч , якось відмазанимза рахунок капітуляції України
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22.11.2025 20:56 Відповісти
Тобто Україна проведе пілотні переговори з адвокатом окупантів перед головними переговорами з самими окупантами. Значить на сьогодні діє такий формат проведення переговорів.
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22.11.2025 19:09 Відповісти
Я вважаю що не варто прирівнювати Україну і осіб які нас зараз по іронії долі презентують світу.
Вони домовляються за себе за наш рахунок. Тобто у нас представників немає.
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22.11.2025 19:58 Відповісти
Мене одне дивує, що Тампон в випадку якщо ми не підпишемо капітуляцію то заблокує нам зброю. Але ж якщо ми підпишемо капітуляцію то по одному з пунктів цієї капітуляцію всю зброю із ша не тільки заблокують і і вивезуть з України. Крім того отримаємо ще й санкції і ембарго на постачання зброї не тільки від сша а і від ЕС і інших країн. Це називається, нам дають ніж яким ми самі повинні зарізатись. А що буде коли Україна визнає окуповані території рашистськими? Завтра ж на цих територіях )(уйлом буде заведено війська ОДКБ, з пів мільйона корейців, ********** і остальної чорної нечисті, якоби для учєній. І тоді я вже даже не сумніваюся що ми не тільки втратимо Харків, Суми, Дліпро і Запоріжжя і все лівобережжя, а я сумніваюсь що ми втримаємо Львів.
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22.11.2025 19:12 Відповісти
Доречі, також згідно плану капітуляції, Україна зобов'язана порізати всі далекобійні ракети і дрони. За цим будуть спостерігати рашистська комісія якій нададуть доступ до перевірки всіх українських складів і оборонних заводів. Це пізніше допишуть в підпунктах плану по демілітаризації України. Тут хтось рахує скільки Сосія дохзволить Україні мати солдат чи 300 чи 500тисяч? А який сенс в них, тобто тримати армію без далекобійної зброї а також без ******** зброї які постачає нам Европа? Заради м'ясних штурмів і оборони Львова і польських кордонів? да йдіть ви нах.
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22.11.2025 19:47 Відповісти
Все такие наивные!зеленскому просто тюрьма!вору этому с бригадой НЕВЫГОДНО!НЕТ НИКАКОГО ПЛАНА!!!
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22.11.2025 19:13 Відповісти
Те, що вся Трампісська шушера прямо чи опосередковано виконує вказівки з кремля цілком очевидно. Не зрозуміло тільки, що серед цього болота робить Марко Рубіо? Наче притомна людина? Невже так за посаду тримається?
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22.11.2025 19:20 Відповісти
кому очевидно?
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22.11.2025 19:31 Відповісти
Рубио это политическая проститутка , ему фиолетово «то ли за красных быть , то ли за белых» , главное от корыта и своего кресла не отрываться … , Вы еще этого не поняли ? Был оппонентом таМпона, а теперь с ним в засос и жопа в тепле …
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23.11.2025 09:17 Відповісти
Друзі,раджу послухати Світана,на мою думку він найадекватніше з усієї армії блохерів та аналітиків оцінює все,що відбувається довкола України....
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22.11.2025 19:30 Відповісти
Світан , завербоване ФСБ чучело , він ніякий , не военний єксперт Гнат, казав , що в них не було такого льетчика
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22.11.2025 21:00 Відповісти
Можливо...Звідки дані,з Бундеснахрінтендінс? Чи просто,як базарна баба плещете язиком?
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22.11.2025 21:22 Відповісти
Трампоно-хуйловські виродки!
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22.11.2025 19:30 Відповісти
может это надо делать до анонса "мирного плана"???
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22.11.2025 19:31 Відповісти
А чоиу цензор не пише в заголовку що за гнида очолює українську делегацію??
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22.11.2025 19:42 Відповісти
та ясно що єлдак, повєлітєль ларьков
хто ж іще
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22.11.2025 19:59 Відповісти
Послати на перемовини двох мегакорупціонерів. Це потужно.
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22.11.2025 19:56 Відповісти
Янукович вже спробував прийняти "план *****"...
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22.11.2025 19:59 Відповісти
Зелупчік робить всіх знову і знову. Найпотужніший лідор.
Оманські угоди виконуються, в Женеві будуть вирішувати чи варто голобородці виписувати премію...
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22.11.2025 20:29 Відповісти
З цим, республіканським смердючим лайном США, треба закінчувати на теренах України про здачу спершу Українських, а потім Прибалтійських, Скандинавських та Європейських земель....!!!
Треба, щоб привселюдно та публічно, цього дементного тампона та його козирних безмізглих шахраїв послали за кораблем мацква, НАХ....!!!!
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22.11.2025 20:44 Відповісти
Пішли куди подалі! Переговори проводити тільки за участю ЄС. США і москалі - одинакові вороги для нас
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22.11.2025 21:29 Відповісти
Умикофф..сделай доброе дело..здохни..нет тебя..нет проблеммы..
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22.11.2025 22:51 Відповісти
Послати подалі - військові корпорації, їхні спонсори, їх у першу чергу приструнять. Або хай не дадуть петріоти - прості американці їх знесуть.
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22.11.2025 23:28 Відповісти
"переговори між Україною та США щодо мирного плану"

як цікаво виходить! а виходить, що проти України воює сша руками москалів? чи як?
принаймні роззброювали Україну пєндоси в 90-их напевно ще енергійніше, ніж кацапня...
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23.11.2025 02:43 Відповісти
Із заголовка виходить, що ми з америкосами воюємо раз договорюємось "щодо мирного плану". Перекликається з попереднім коментом, але цікаво...
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23.11.2025 06:07 Відповісти
 
 