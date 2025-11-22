РФ не може нав’язувати свої умови Україні та Європі, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія не може нав'язувати свої умови Україні і Європі, і наголосив, що мирна пропозиція США вимагає спільної роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі Х після телефонної розмови з Володимиром Зеленський.

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Так, Туск зазначив, що Зеленський висловив свою позицію щодо мирної пропозиції США.

"Вона вимагає спільної роботи. Росія не може нав'язувати свої умови Україні та Європі. Все, що стосується Польщі, має бути узгоджено з польським урядом", – написав Туск.

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Що передувало?

За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.

Лідери ЄС вже заявили, що план Трампа потребує доопрацювання, оскільки не можна змінювати кордони силою та обмежувати чисельність ЗСУ.

23 листопада, у Швейцарії відбудуться консультації української переговорної делегації з американськими високопосадовцями щодо американського мирного плану припинення війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішній мирний план США для України не є остаточною пропозицією.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.