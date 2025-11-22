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Новини Мирний план США
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РФ не може нав’язувати свої умови Україні та Європі, - Туск

Туск про мирний план

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія не може нав'язувати свої умови Україні і Європі, і наголосив, що мирна пропозиція США вимагає спільної роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі Х після телефонної розмови з Володимиром Зеленський.

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Так, Туск зазначив, що Зеленський висловив свою позицію щодо мирної пропозиції США.

"Вона вимагає спільної роботи. Росія не може нав'язувати свої умови Україні та Європі. Все, що стосується Польщі, має бути узгоджено з польським урядом", – написав Туск.

Також читайте: Зеленський обговорив із Туском мирний план щодо України: Європа має бути включена в процес

Туск про мирний процес

Що передувало?

  • За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.
  • Лідери ЄС вже заявили, що план Трампа потребує доопрацювання, оскільки не можна змінювати кордони силою та обмежувати чисельність ЗСУ.
  • 23 листопада, у Швейцарії відбудуться консультації української переговорної делегації з американськими високопосадовцями щодо американського мирного плану припинення війни РФ проти України
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішній мирний план США для України не є остаточною пропозицією.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) Туск Дональд (683)
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Топ коментарі
+6
Туск має рацію.... Респект!
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22.11.2025 20:33 Відповісти
+5
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22.11.2025 20:33 Відповісти
+4
Що заважає вам полякам вписатись військами за Україну? Всі такі розумні за чужий рахунок
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22.11.2025 20:46 Відповісти
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Туск має рацію.... Респект!
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22.11.2025 20:33 Відповісти
орки хер ложили на Польшу і всю Європу, х.йло знає , що він цих розовощоких за місяць роз..шить. вписатись своїми військами за Україну х..р там, а говорити коли вмирають чужі , а не свої то таке
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22.11.2025 20:51 Відповісти
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22.11.2025 20:33 Відповісти
Сама москвія ні а ось у тандемі з трампом робить спроби
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22.11.2025 20:39 Відповісти
для цього в хіуйла є трампон
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22.11.2025 20:40 Відповісти
чому не може? америці пофіг, а ви європейці обісрались.
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22.11.2025 20:40 Відповісти
+ орбан_фіцо і rolnicy...
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22.11.2025 20:43 Відповісти
Країни Європи масово виступили проти плану Трампа і заявили,

що будь-яка мирна угода має погоджуватися з Україною та Європою

У Бельгії зібралися міністри закордонних справ ЄС.

Обурюються: війна триває, російські удари не зменшуються,

а москва не демонструє готовності до справжнього припинення вогню.

Європейці хочуть зрозуміти,

що саме пропонує Вашингтон після таємних переговорів з Кремлем і як це вплине на безпеку континенту.

Але план "капітуляці" тотально не сприймають.

"Миру не може бути без України,

і Європа має бути за столом переговорів.

І, як я казала, зараз багато розмов про різні формати діалогу.

Але у Швеції є лише дві ключові позиції: підтримка України та посилення тиску на росію..

Саме це потрібно, щоб змінити ситуацію так, аби росія сама захотіла сісти за стіл переговорів.

Бо очевидно: зараз москва не готова до серйозних мирних розмов",

- наголосила міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард
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22.11.2025 20:42 Відповісти
Що заважає вам полякам вписатись військами за Україну? Всі такі розумні за чужий рахунок
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22.11.2025 20:46 Відповісти
Правильно. рф - не може. А Орбан з Навроцьким - можуть.
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22.11.2025 20:47 Відповісти
Нас чекає третя світова, після мирного плана Трампа.
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22.11.2025 20:50 Відповісти
То нав'яжіть росії свої умови, хто заважає? Бо язиком чесати всі вміють.
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22.11.2025 20:51 Відповісти
Москалі можуть те, що ви їм дозволяєте. Якщо вони щось нав'язують, то це означає ваш провал.
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22.11.2025 20:58 Відповісти
США також.
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22.11.2025 21:13 Відповісти
Навʼязують Штати, якщо зором все в порядку.
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22.11.2025 21:14 Відповісти
Так амеры ничего и не навязывают. Они предлагают. Не согласны - ипитест сами. Да мудаки и сволочи, ну это как раз и есть политика если с нее содрать тонкий слой дипломатии и политкорректности. Вопрос в другом, без них получиться или нет? Если получиться, то можно посылать нах тех американцев и дальше воевать. Но судя по шоковому состоянию Европы, такого варианта нет. Какие варианты европейцы предлагают. Долбиться ещё года три тем же темпом. Так без американцев и этого не получиться.
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22.11.2025 21:40 Відповісти
 
 