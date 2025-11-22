Зеленский и Стармер обсудили планирование мирного процесса: продолжаются консультации на разных уровнях

Президент Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"У нас был длительный разговор, обсудили много нюансов дипломатической работы в планировании мирного процесса. Будем и в дальнейшем координироваться, и благодарен всему британскому обществу за поддержку", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что завтра советники будут работать в Швейцарии - представители Украины, Соединенных Штатов и формата E3, а именно: Великобритании, Франции и Германии.

"Абсолютное большинство лидеров Европы готовы помогать и присоединиться. Сейчас продолжаются консультации на разных уровнях, и активность каждого, кто стремится к настоящему и длительному миру, имеет значение. Благодарю!" - добавил он.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 23 ноября в Швейцарии состоятся консультации украинской переговорной делегации с американскими высокопоставленными чиновниками по американскому мирному плану прекращения войны РФ против Украины.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.