Встреча Дрисколла с послами НАТО по мирному соглашению была мрачной, - The Guardian

Дрісколл

Поздно вечером в пятницу, 21 ноября, в Киеве министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл проинформировал послов стран НАТО об американском мирном плане. Это произошло после переговоров с президентом Владимиром Зеленским и телефонного разговора с Белым домом.

Об этом пишет издание The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

Встреча была мрачной

"Ни одно соглашение не является идеальным, но оно должно быть заключено рано или поздно", – сказал Дрисколл, по словам одного из присутствующих.

Издание пишет, что настроение в комнате было мрачным. Ряд европейских послов поставили под сомнение содержание соглашения и способ, которым США вели переговоры с Россией, не информируя об этом союзников.

"Это была ужасная встреча. Снова спор типа "у вас нет карт"", – сказал источник, имея в виду заявление Трампа о том, что Зеленский не имеет козырей во время перепалки лидеров США и Украины в Белом доме 28 февраля.

Дрисколл отказался вдаваться в подробности относительно того, соответствует ли соглашение на столе переговоров плану из 28 пунктов, который был опубликован в прессе.

"Некоторые вещи важны, некоторые – декоративны, и мы сосредоточились на тех, которые имеют значение", – сказал он, согласно источнику.

На этой встрече также присутствовала временный поверенный в делах США в Киеве Джули Дэвис. Она заявила другим дипломатам, что, хотя условия соглашения являются жесткими для Украины, у нее нет другого выбора, как согласиться или же столкнуться с худшими последствиями в будущем.

"Соглашение от этого не станет лучше, оно станет хуже", – сказала она.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

+13
В нього не карти,а наперстки(
22.11.2025 19:06 Ответить
+11
А у зеленського вічний Козир!
22.11.2025 19:06 Ответить
+9
Із солдафонською прямотою пан міністр сухопутних військ розповів послам НАТИ де вони з Трумпом бачили Європу взагалі та послів з їхніми країнами зокрема.
22.11.2025 19:07 Ответить
Всі карти в Трампа
22.11.2025 19:02 Ответить
В нього не карти,а наперстки(
22.11.2025 19:06 Ответить
Він по життю такий - американці ж вибрали його презом - двічі
22.11.2025 19:08 Ответить
Трамп сам нічого не може. Стоїть рачки перед хутіним і сіном
22.11.2025 19:19 Ответить
Та хоть навколішки - нам від цього не легше - буде давити Україну
22.11.2025 19:22 Ответить
Самое дурное что карты ему вручил сам Зеля. Когда зимой на встрече с Трампом прозвучал колокол, вернее даже набат, нужно было остановиться и прекратить пи@динг как не в себя. Нужно было понять что всё, баста, приплыли, это было уже очень серьёзно. Нужно было начинать наводить порядок, прекратить трепаться и вплотную заниматься фронтом. А у нас пленки о пи@динге западной помощи друзьями Зели датированы летом (!!) этого года.
22.11.2025 19:45 Ответить
Найпритомніше і найлогічніше коментує нинішню ситуацію з цим планом і всім іншим Світан. не розумію чому його ігнорує Цензор,а дає слово......несерйозним і сумнівним персонажам...
22.11.2025 19:04 Ответить
запитай у свого світана де ділись донецькі партизанські загони, які він особисто організовував при Таруті? всі дружно за динири воюють
22.11.2025 19:17 Ответить
факти можеш привести,посилання на правдиві джерел тощо ,чи просто ляпнув,як погана базарна баба?
22.11.2025 19:32 Ответить
про це він сам хвалився після полону( теж дивний випадок) знайдеш в неті
22.11.2025 19:34 Ответить
тобто він агент і працює на Путіна? а от Міндіч,Баканов,ти,Шефіри тощо,це віддані борці за Україну,незламні упівці 21 століття? ну-ну....
22.11.2025 19:36 Ответить
набери світан тарута - багато цікавого взнаєш про цього "експерта"
22.11.2025 19:37 Ответить
ну загуглив,почитав....якісь люди,імена яких мені ні про що не говорять,облаюють Світана,правда єдине,що можуть негативного сказати,це те що його прогнози не справджуються і що він літав тільки на учбових літаках,коротше,поганий...а що повинні говорити найняті зеленими анонімні журналюги та блохери? чувак,якщо для тебе авторитетами є публіка типу Мосейчук,Гнап,Любарскій.Табах,Портніков,Лєщєнко тощо....не старайся вішати локшину на вуха людям незміримо досвідченішими за тебе,мудрішими,знаючими,грамотнішими від тебе,такими як я,наприклад.
22.11.2025 19:49 Ответить
бебілко - йди дивись свою Латиніну - твій світан там часто був
22.11.2025 19:58 Ответить
що це гімно може тямити в політиці, економіці, міжнародгих відносинах і ще коментувати це? ще раджу дивитись тобі таких же "експердів" як буряченко, тимочко, ті теж в в войску при конях служили...на всьому розуміються
22.11.2025 20:01 Ответить
А у зеленського вічний Козир!
22.11.2025 19:06 Ответить
Із солдафонською прямотою пан міністр сухопутних військ розповів послам НАТИ де вони з Трумпом бачили Європу взагалі та послів з їхніми країнами зокрема.
22.11.2025 19:07 Ответить
Цей генеральчик підпорядкований Ді Венсу і хоче більше увійти в політику Америки (він балотувався в сенатори і не пройшов) тому він співатиме підлаштовуючись під Ді Венса. Той взагалі не розуміється ні на політиці, ні на війні з рабсією (інакше не пропонував би українцям знову їздити в гості до рабіян і торгувати з рабсією, ніби нічого не було) і підлаштовується під Трампа заглядаючи йому в рот. Він дуже хоче бути президентом після Трампа, що явно у нього не вийде, тому що американці вже наїлися трампізму. (Мені так здається)
22.11.2025 19:57 Ответить
Передайте цій жульці, що розказувати про страшні наслідки для України в майбутньому - це параноя. Хай лічиться, поки не пізно. Ніяких капітуляцій від трампа- путіна Україна не прийме. На цьому все.
22.11.2025 19:08 Ответить
Не треба звертати увагу на хотілки другорозрядних генералів, підлеглих особисто Ді Венсу, загалом це ніхто в американській політиці цей генерал штабний. Ді Венс співає другим голосом у Трампа, оскільки дуже хоче, щоб його висунули наступним кандидатом у президенти від республіканської партії.
Надії юнаків живлять.
Тут вся проблема в Трампі який заточений тільки на вигоду для нього самого і для верхівки Америки, переважно.
22.11.2025 20:05 Ответить
Трамп вже помирив газу та Ізраїль - миротворець Короче імели евреі того Трампа в виду
‼️Ізраїль атакував Газу 20 листопада, вбивши п'ятьох і поранивши 18 осіб у Хан-Юнісі. ЦАХАЛ заявив, що удари були відповіддю на обстріл ізраїльських військ палестинськими бойовиками.
Прем'єр-міністр https://suspilne.media/tag/izrail/ Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що угруповання ХАМАС буде роззброєне, а Газа демілітаризована.

Про це він сказав у зверненні, яке опубліковано у соцмережі Х.

"Наше неприйняття палестинської держави на будь-якій території не змінилося. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС роззброєний, легким чи важким шляхом", - заявив очільник ізраїльського уряду.

‼️Нетаньягу зазначив, що для досягнення цілей йому "не потрібні підкріплення чи лекції від будь-кого".
22.11.2025 19:09 Ответить
"договори підписані ізраілем не коштують навіть паперу, на якому вони написані" О. Бісмарк
22.11.2025 19:25 Ответить
Ви - захисник палестинських терористів
22.11.2025 19:39 Ответить
де я захищав терористів??? дура, не бреши.

ти сама написала що ізраіль порушив договір
22.11.2025 19:43 Ответить
Я надала приклад, ЩО ТРАМПА можно послати на фік, як зробив Ізраїль .
І не ругайся
22.11.2025 19:48 Ответить
звісно трампа можна послати куди подалі, але для цього втікачки-ухилянтки типу тебе повинні перестати обирати всяких Фіцо, і повинні повернутися в Україну, почати працювати в оборонці, або на фронті.
22.11.2025 19:50 Ответить
Я працюю там де треба Україні, а ти просто пистиж на форумі
22.11.2025 19:52 Ответить
це ти сама вирішила, чи тобі Буданов завдання придумав?
22.11.2025 19:54 Ответить
ТОБТО ТРАМП ТАК ЖЕ ЗДАСТЬ І ЕВРОПУ , якщо вона не буде оборонятися
22.11.2025 19:10 Ответить
ЯК США ЗДАВАЛО СВОЇХ СОЮЗНИКІВ У ВЬЕТНАМІ

ОЛЕКСІЙ ГОЛОБУЦЬКИЙ

https://www.facebook.com/oleksij.petrovic.golobuc.kij/posts/************************************************************************?__cft__%5B0%5D=AZW2ey6EOUMAh6HFNMJ_nnu_8-7ZsEEfkvPutYbIwG0NXwJArEjnK_iZGvsFP-ViJHXoNy8FjrrCz1astqOs2Pz-kN4U51zXnvWNm20wJn-Fq_IP_tsUc3wE7Z0jqI_uG4RipAb8m8-Gu0zgUOLsHv8ddjE4dOeMcdf6o1Dr9lFyVc0vT3im5HyFwNR_3TK_pm8&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

Просто історична довідка, яка не має нічого спільного з **********, але…

Як США домовлялися з Північним В'єтнамом за спиною Південного

Класичний приклад Realpolitik із «подвійним дном»

В історії завершення В'єтнамської війни саме дії США у 1972-1973 роках вважаються взірцевим прикладом Realpolitik - коли інтереси наддержави стають важливішими за долю союзника. Американська дипломатія вела гру на двох рівнях - публічному та таємному, і ключові рішення ухвалювалися без участі Сайгона.

1. «Два столи»: публічний театр і секретні переговори

Офіційні переговори в Парижі були радше постановкою для телекамер. Формат «чотирьох сторін» (США, Північний В'єтнам, Південний В'єтнам, В'єтконг) зазвичай зводився до нескінченних суперечок:

• про «форму столу»,

• про «порядок розсаджування»,

• про «симетричність» представництва.

Паралельно тривали справжні переговори - таємні, у заміських віллах під Парижем.

Учасники:

• Генрі Кіссінджер - США

• Ле Дик Тхо - Північний В'єтнам

Південний В'єтнам до цих зустрічей не допускали. Президент Тьєу дізнавався про зміст розмов постфактум і часто у сильно відредагованому вигляді.

2. Головна поступка (Жовтнева зрада 1972 року)

Упродовж років США наполягали на «дзеркальному відведенні»:

«Ми йдемо - і армія Північного В'єтнаму також має піти з території Півдня». Ханой категорично відмовлявся й стверджував, що на Півдні воюють «місцеві повстанці».

У жовтні 1972 року, прагнучи встигнути до виборів у США, Кіссінджер таємно зняв вимогу щодо виведення північнов'єтнамських військ.

• США погодилися повністю вивести свої війська.

• Північному В'єтнаму дозволили залишити свої 150-тисячні регулярні сили на територіях Південного В'єтнаму, які вони контролювали.

Це був смертний вирок Сайгону: американці полишали країну, а ворожа армія залишалася просто під боком.

3. Шок Сайгона і «Мир під рукою»

Коли Кіссінджер прилетів до Сайгона та показав Тьєу проєкт угоди, той вибухнув люттю. Він відмовився підписувати документ, назвавши його капітуляцією. За спогадами свідків, Тьєу плакав і кричав, що США фактично знищують його державу.

Кіссінджер повернувся до Вашингтона і, попри спротив союзника, публічно оголосив: «Мир уже під рукою» (Peace is at hand).

Цим він загнав Тьєу у безвихідь: тепер саме президент Південного В'єтнаму виглядав єдиною людиною, яка нібито "заважає миру".

4. Різдвяні бомбардування як інструмент тиску

Коли Ханой побачив розкол між США і Сайгоном та почав затягувати процес, Ніксон наказав розпочати операцію Linebacker II - найжорстокіші бомбардування Північного В'єтнаму літаками B-52.

Ефект був подвійним:

• Північний В'єтнам повернувся до переговорів (на тих самих умовах, що й у жовтні).

• Тьєу отримав демонстрацію американської сили, але також сигнал, що США діють у власних інтересах, а не заради нього.

5. Ультиматум союзнику

У січні 1973 року, коли угода вже була готова, Ніксон перейшов до прямих погроз. Він надіслав Тьєу серію листів із чітким меседжем:

• або Тьєу підписує угоду як є,

• або США підписують її в односторонньому порядку, після чого Південний В'єтнам втратить будь-яку допомогу і залишиться абсолютно сам.

Щоб пом'якшити удар, Ніксон дав секретну обіцянку (яку не міг виконати політично): «Якщо Північ порушить перемир'я, ми відповімо всією силою».

Загнаний у кут, Тьєу підписав угоду.

6. Суть концепції «достойного інтервалу»

Історики часто посилаються на ідею decent interval - «достойного інтервалу», якою керувався Кіссінджер. Цинічний розрахунок був простий:

Південний В'єтнам не обов'язково мав вижити. Він мав протриматися хоча б рік-два після виходу США, щоб падіння Сайгона не виглядало прямим наслідком американського відступу, а списувалося на внутрішні проблеми самого Півдня.

Саме так у підсумку і сталося.

==

Цю довідку мені допомогли створити два ШІ: ChatGPT і Gemini 3pro.
22.11.2025 19:12 Ответить
А як США здавало союзників в Афгані - тєж завдяки Трампу - усі памʼятають
22.11.2025 19:16 Ответить
в соцсетях распространились https://twitter.com/i/status/1426990913872666627 видео, как толпы афганцев в панике под звуки выстрелов вбегают в аэропорт Кабула - единственный возможный выход из города. На https://twitter.com/i/status/1427000691407654914 других видео сотни людей устраивают беспорядочные столпотворения вокруг нескольких самолетов в отчаянной попытке попасть внутрь какого-нибудь из них. При этом, по словам очевидцев, в аэропорту не было заметно никакой охраны.

Сложившуюся 15 августа ситуацию эксперты стали назвать «Сайгоном на стероидах», сравнивая ее с операцией 1975 года, когда Соединенным Штатам пришлось экстренно вывозить на вертолетах своих граждан из столицы Южного Вьетнама. Нынешняя эвакуация из Афганистана оказалась гораздо более резонансным событием, на две недели приковавшим к себе внимание всех мировых СМИ.
22.11.2025 19:18 Ответить
Мировую общественность шокировали https://youtu.be/sv4Qvifu7D4 видео падений афганцев со взлетевших самолетов. Шесть разбившихся человек были найдены на взлетной полосе аэропорта Хамида Карзая и в его окрестностях. Останки еще одного американцы обнаружили в отсеке для шасси самолета Boeing C-17, вылетевшего 16 августа из Кабула и приземлившегося «в третьей стране». Впоследствии оказалось, что это был футболист афганской «молодежки» Заки Анвари.

Многих взволновал вопрос: были ли погибшие люди предупреждены о невозможности выжить на самолете, летящем на скорости 900 км в час при температуре -50 градусов?

Хаос в аэропорту Кабула возмутил союзников США. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 18 августа назвал его «позорным для Запада» и призвал применить все возможности, чтобы вывести из захваченной талибами страны афганцев, поддерживавших проамериканский режим.

«Кадры отчаяния в аэропорту Кабула постыдны для политического Запада, тем более мы должны сейчас поддержать тех, кому мы обязаны благодаря их работе и поддержке, их участию», - заявил Франк-Вальтер Шайнмайер.
22.11.2025 19:19 Ответить
в США вспыхнул скандал из-за того, что американские представители в Кабуле сообщали талибам, кого им нужно пропускать через блокпосты в аэропорт Хамида Карзая. Таким образом исламистская группировка получила имена афганцев, сотрудничавших с американцами, и теперь сможет расправиться с теми из них, кто не уехал.
«Мы давали списки американцев «Талибану». Теперь они могут стучать в двери и хватать их. Эта страна никогда не видела подобной глупости… Мы выставили себя дураками перед всем миром», - https://www.foxnews.com/transcript/hannity-interviews-trump-on-afghanistan-biden рассказал Дональд Трамп в интервью изданию Fox News.
22.11.2025 19:21 Ответить
‼️‼️‼️
ВИСНОВОК ОДИН- ПОСЛАТИ США НА ФІК . І европейці мають зробити теж саме .
Бо США здадуть усіх , а самі живуть на другому боці планети ‼️‼️‼️
22.11.2025 19:23 Ответить
Тітка, коли в Україну повернешся?
22.11.2025 19:28 Ответить
Яке твое діло , кацапе 2025 . Дуй до своїх андрофагів
22.11.2025 19:30 Ответить
Заткни пельку, дуро словацьке.
22.11.2025 19:34 Ответить
Що, кацапе, не подобається що ти АНДРОФАГ
І НЕ ХАМІ, московська потвора. Я ж тобі не хамлю
22.11.2025 19:37 Ответить
Трамп невдовзі можуть обрати зовсім іншу людину з зовсім іншимм поглядами. У країн НАТО час є, вони розберуться ще між собою. Я б більше зосередився на нас... і не в 2025, а в 2019 році. Але усе, нажаль...
22.11.2025 19:21 Ответить
Сьогодні- важливе СОГОДЕННЯ . Нельзя тратити час на спогади
ТРЕБА підіймати ставки - руйнувати хремль , ЗАБОРОНЯТИ ШВИДКО ТЕЛЕГРАМ , через який йде шалена масковстка пропаганда на українців .
ПРОПАГАНДА - це все що вони вміють добре робити усі тисячоліття.
22.11.2025 19:27 Ответить
Тітка, коли в Україну повернешся?
22.11.2025 19:32 Ответить
22.11.2025 19:40 Ответить
Це не угода,обдріська. Це позорисько для США.
22.11.2025 19:13 Ответить
вони якось ганьбу переживуть
а ми як виживатимемо -риторичне питання
22.11.2025 19:20 Ответить
Ну якщо припустити, що кожен персонаж з боку США має посаду і звання в ФСБ, то їх риторика і поведінка цілком логічна та послідовна.
22.11.2025 19:15 Ответить
До вас просто не доходить що ФСБ тут ні до чого, що просто Трампу потрібне припинення вогню, в які наслідки це буде мати йому байдуже? Просто Трампу ***** на Україну, в от Росія для нього це інструмент стримання Китаю
22.11.2025 19:55 Ответить
Участь в розробці "мирного плану" полягав у тому що віткофф отримав від кацапів вимоги які записав та передав трампу.
22.11.2025 19:15 Ответить
Навіщо ви називаєте капітуляцію мирною угодою? Ви ж цим підігруєте )(уйлу так само як підігрували в 2014-му називаючи рашистські війська зеленими чоловічками. Тоді давайте розстріли людей називати звільненням від страждань і бідного життя
22.11.2025 19:15 Ответить
У США запропонували Тампа номінувати на премію Чемберлена.
Що вибере Зеля, капітуляцію зразка Мюнхена 1938 чи опір, зразка Черчілля?
Доречі, є свідчення, що Черчіль перед своїм знаменитим виступом у британському парламент 1940 року про опір німецьким нацистам, вийшов на вулиці Лондона і поговорив з простими британцями, робітниками, чоловіками, жінками.
Він попросив їх відповісти, що вони вибирають, сепаратний мир, який був офіційно запропонований Британії Гітлером через Італію Муссоліні чи опір і страждання?
Більшість вибрали опір.
Люди казали, ми будемо битися, навіть якщо Гітлер висадитися в Британії, ми навіть будемо битися тут на вулицях Лондона але ніколи не станемо рабами нацистів .
Після цього Черчіль відхилив пропозицію Гітлера про сепаратний мир і сказав парламенті, що ми будемо битися з нацистами в небесах і на морі, на британських холмах і навіть на Пікаділлі (центральна вулиця Лондона).
Хоча ситуація для Британії була тоді критична. Більше сотні тисяч британських солдат та офіцерів були оточені гітлерівцями у Франції в районі Дюнкерка.

Але , Зеля на відміну від Черчіля, просто чмо.
22.11.2025 19:17 Ответить
Зато в ху й ла є шістки орбан і фіцо і "валєт в побєгє " трамп
22.11.2025 19:18 Ответить
https://t.me/voynareal/126241 Журналіст: Це ваша остаточна пропозиція Україні щодо завершення війни? Трамп: Ні.
22.11.2025 19:20 Ответить
звісно що не остаточна. через пів року буде ще гірший план, а через рік, іще гірший чим через пів року.
22.11.2025 19:40 Ответить
Цей, тепер вже спецпредставник, як військовий просто виконує наказ, який дав йому трамп. І, схоже, як дружбан венса, у нього немає ніяких сертиментів відносно нас - є наказ, виконую. Питання, що може бути гіршим у разі відмови? Припинення продажі зброї, зняття санкцій з кацапів і накладання їх на Україну (ну, може на окремих "громадян" ), оголошення нам війни? Що саме "гірше"? Бо найгірше, що з нами трапилось, це "наша" влада: брехливі іновірці крадії. Ще раз: якщо і трапляться у нас якісь вибори, обираємо тільки своїх - не за прізвищами чи досягненнями, а своїх УКРАЇНЦІВ. Зі своїми ми розберемось, а от цих спробуй зачепи: гевалт - антисемітизм, погроми, голокост, хвошізди-націоналісти. А вибори своїх, ну, народ так обрав, дємократія...
22.11.2025 19:23 Ответить
Нічого не буде. Трамп побачиться, його знову заспокоюють і він знову почне прочитати скільки лиха несе ця війна.
22.11.2025 19:57 Ответить
Дрістущій Коллян погрожує послам країн НАТО..
Все йде так як хоче *****. Трамп ганьбить Америку.
22.11.2025 19:25 Ответить
Ні , ну ці - трампонуті вже реально починають дратувати .
Враження таке що ***** миру - хоче , а от Україна не хоче , і вся проблема лише у впертющій Україні . пц
А ви ***** запитали , він - збирається ваш ідіотський план підписувати ? От я читаю кацапів у соцмережах , і зетнутих на всю голову , і не дуже , і ті і інші кажуть що їх такий план не влаштовує .
22.11.2025 19:25 Ответить
А де наш мирний план, патужний може пояснити що значить 'справедливий мир'? Якщо нічого не предлагати і повністю залежити від інших, то нічого дивного що рішення приймуть за тебе. Штати ще доволі демократичні, якби на їх місці був кетай, то засунули б кукан у дупу бонапарту, підвели дроти зі струмом і під камерами би підписав що завгодно. А тут панькаються з ним, бачте, час дають на подумать.
22.11.2025 19:27 Ответить
22.11.2025 19:34 Ответить
Легко! Це щоб йому дали,на випадок чого,здриснути з України до награбованого бабла і не видавали!
22.11.2025 19:34 Ответить
А де ті гниди які нас заставляли підписати угоду про корислі копалини в обмін на безпеку і зброю? Вже ні безпеки ні зброї ні земельних ресурсів немає. Тепер ті ж самі вимагають віддати територію, незалежність і людей і все заради ілюзій і обіцянок 6-ти разового банкрута Тампона. Далі в нас вже точно не буде ні карт ні землі ні наших домівок. А Тампон скаже давайте ради миру сідайте в вагони і їдьте в Сибір і Магадан, я за вас домовився з )(уйлом і що він пообіцяв що вас забезпечить всім необхідним і буде поводитись з вами гарно. А все це тому що українці тупі і не вчили історію. Всі домовленості з ворогами в результаті знищували Україну, а українців на цілі століття прирікали на страждання і поневіряння.
22.11.2025 19:33 Ответить
22.11.2025 19:35 Ответить
Я вас попереджав, що засунеш палець в клітку з скаженим ведмедем, він тебе затягне всього і зжере. Станеш перед ворогом на одне коліно і тебе поставлять раком і будуть сношати всі і даже твої вчорашні друзі. Тут всі кричали що хочуть миру. Завтра будете всі вже в рашистській дирявій формі бігти в м'ясному штурмі з цеглиною в руці на країну НАТО чи на кулемети китайців.
22.11.2025 19:39 Ответить
После того как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 конгресс США запретил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D войскам ООН и США поддерживать Юг, Южный Вьетнам был поглощен социалистическим Севером.‼️
22.11.2025 19:45 Ответить
Оце Тампон і добивається своїм планом. Відрізати Україну від допомоги Європи. Зараз наказати Європі він не може. Бо підніметься всесь світ і даже американський народ закипить. А завтра підписавши капітуляцію, Тампон буде тикати всім цим папірцем, що любий хто продасть Україні хоч один патрон буде вважатися порушником угоди з усіма наслідками.
22.11.2025 19:51 Ответить
Це також може бути використано )(уйлом для наступного нападу на Україну. Мовляв, Україна виготовляє або завезла в обхід ембарго європейську зброю. А ви докажіть що це не так? покажіть рашистським наглядачам всі свої склади і заводи. Згадайте як при мінських договорняках ОБСЕ в складі рашистів, розвідували і переписували всі наші схови зброї і змальовували наші позиції і лінію оборони
22.11.2025 20:03 Ответить
Теперішнє збурення "миротворчості" *********** - це Де-жа-вью квітневих тез його "мирного плану".
Відповідь на всю цю гниль від України і європейців у інфографіці:

22.11.2025 19:33 Ответить
Союзники тут можна посперечатись, ЄС грає на обох сторонах в раші купляє ресурси забезпечуючи їм військовий бюджет, нам надає озброєння, кошти що дають не рахуєм тому що вони в більщості повертаються назад в їх економіку.
22.11.2025 19:46 Ответить
22.11.2025 19:44 Ответить
план знищення України родом Юди із США , на пару із гебнявою "недорашкою" розпочався підписанням Будапештської брехні...Спочатку заберемо в України ядерну зброю, потім озброїмо рашиста, який у вказаний час , піде війною на Україну і розірвемо її на шматки .поруйнуємо і розпорошимо український народ по цілому світі...План,який в сьогоденні , христопродавці, пробують довести до логічного завершення....
22.11.2025 19:47 Ответить
22.11.2025 19:58 Ответить
22.11.2025 19:59 Ответить
Норм зелене шобло країну в прірву кинуло
22.11.2025 19:54 Ответить
22.11.2025 19:55 Ответить
Похмурі посли - я їх розумію...
22.11.2025 20:06 Ответить
Треба було просто спитати "І ради цього ми відмовились від 3-го ядерного арсеналу?" і ввічливо показати на поріг.
22.11.2025 20:07 Ответить
Доведеться Трампу знову просити Путіна про черговий Тернопіль. Белокурой бестії Дрісколлу важко добить Україну. Дурне амерканське чмо не розуміє, що РФ до жопи мирні угоди, це просто черговий трамплін для остаточного нападу.
22.11.2025 20:08 Ответить
 
 