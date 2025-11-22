Поздно вечером в пятницу, 21 ноября, в Киеве министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл проинформировал послов стран НАТО об американском мирном плане. Это произошло после переговоров с президентом Владимиром Зеленским и телефонного разговора с Белым домом.

Встреча была мрачной

"Ни одно соглашение не является идеальным, но оно должно быть заключено рано или поздно", – сказал Дрисколл, по словам одного из присутствующих.

Издание пишет, что настроение в комнате было мрачным. Ряд европейских послов поставили под сомнение содержание соглашения и способ, которым США вели переговоры с Россией, не информируя об этом союзников.

"Это была ужасная встреча. Снова спор типа "у вас нет карт"", – сказал источник, имея в виду заявление Трампа о том, что Зеленский не имеет козырей во время перепалки лидеров США и Украины в Белом доме 28 февраля.

Дрисколл отказался вдаваться в подробности относительно того, соответствует ли соглашение на столе переговоров плану из 28 пунктов, который был опубликован в прессе.

"Некоторые вещи важны, некоторые – декоративны, и мы сосредоточились на тех, которые имеют значение", – сказал он, согласно источнику.

На этой встрече также присутствовала временный поверенный в делах США в Киеве Джули Дэвис. Она заявила другим дипломатам, что, хотя условия соглашения являются жесткими для Украины, у нее нет другого выбора, как согласиться или же столкнуться с худшими последствиями в будущем.

"Соглашение от этого не станет лучше, оно станет хуже", – сказала она.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

