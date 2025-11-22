Встреча Дрисколла с послами НАТО по мирному соглашению была мрачной, - The Guardian
Поздно вечером в пятницу, 21 ноября, в Киеве министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл проинформировал послов стран НАТО об американском мирном плане. Это произошло после переговоров с президентом Владимиром Зеленским и телефонного разговора с Белым домом.
Об этом пишет издание The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.
Встреча была мрачной
"Ни одно соглашение не является идеальным, но оно должно быть заключено рано или поздно", – сказал Дрисколл, по словам одного из присутствующих.
Издание пишет, что настроение в комнате было мрачным. Ряд европейских послов поставили под сомнение содержание соглашения и способ, которым США вели переговоры с Россией, не информируя об этом союзников.
"Это была ужасная встреча. Снова спор типа "у вас нет карт"", – сказал источник, имея в виду заявление Трампа о том, что Зеленский не имеет козырей во время перепалки лидеров США и Украины в Белом доме 28 февраля.
Дрисколл отказался вдаваться в подробности относительно того, соответствует ли соглашение на столе переговоров плану из 28 пунктов, который был опубликован в прессе.
"Некоторые вещи важны, некоторые – декоративны, и мы сосредоточились на тех, которые имеют значение", – сказал он, согласно источнику.
На этой встрече также присутствовала временный поверенный в делах США в Киеве Джули Дэвис. Она заявила другим дипломатам, что, хотя условия соглашения являются жесткими для Украины, у нее нет другого выбора, как согласиться или же столкнуться с худшими последствиями в будущем.
"Соглашение от этого не станет лучше, оно станет хуже", – сказала она.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Надії юнаків живлять.
Тут вся проблема в Трампі який заточений тільки на вигоду для нього самого і для верхівки Америки, переважно.
ОЛЕКСІЙ ГОЛОБУЦЬКИЙ
https://www.facebook.com/oleksij.petrovic.golobuc.kij/posts/************************************************************************?__cft__%5B0%5D=AZW2ey6EOUMAh6HFNMJ_nnu_8-7ZsEEfkvPutYbIwG0NXwJArEjnK_iZGvsFP-ViJHXoNy8FjrrCz1astqOs2Pz-kN4U51zXnvWNm20wJn-Fq_IP_tsUc3wE7Z0jqI_uG4RipAb8m8-Gu0zgUOLsHv8ddjE4dOeMcdf6o1Dr9lFyVc0vT3im5HyFwNR_3TK_pm8&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·
Просто історична довідка, яка не має нічого спільного з **********, але…
Як США домовлялися з Північним В'єтнамом за спиною Південного
Класичний приклад Realpolitik із «подвійним дном»
В історії завершення В'єтнамської війни саме дії США у 1972-1973 роках вважаються взірцевим прикладом Realpolitik - коли інтереси наддержави стають важливішими за долю союзника. Американська дипломатія вела гру на двох рівнях - публічному та таємному, і ключові рішення ухвалювалися без участі Сайгона.
1. «Два столи»: публічний театр і секретні переговори
Офіційні переговори в Парижі були радше постановкою для телекамер. Формат «чотирьох сторін» (США, Північний В'єтнам, Південний В'єтнам, В'єтконг) зазвичай зводився до нескінченних суперечок:
• про «форму столу»,
• про «порядок розсаджування»,
• про «симетричність» представництва.
Паралельно тривали справжні переговори - таємні, у заміських віллах під Парижем.
Учасники:
• Генрі Кіссінджер - США
• Ле Дик Тхо - Північний В'єтнам
Південний В'єтнам до цих зустрічей не допускали. Президент Тьєу дізнавався про зміст розмов постфактум і часто у сильно відредагованому вигляді.
2. Головна поступка (Жовтнева зрада 1972 року)
Упродовж років США наполягали на «дзеркальному відведенні»:
«Ми йдемо - і армія Північного В'єтнаму також має піти з території Півдня». Ханой категорично відмовлявся й стверджував, що на Півдні воюють «місцеві повстанці».
У жовтні 1972 року, прагнучи встигнути до виборів у США, Кіссінджер таємно зняв вимогу щодо виведення північнов'єтнамських військ.
• США погодилися повністю вивести свої війська.
• Північному В'єтнаму дозволили залишити свої 150-тисячні регулярні сили на територіях Південного В'єтнаму, які вони контролювали.
Це був смертний вирок Сайгону: американці полишали країну, а ворожа армія залишалася просто під боком.
3. Шок Сайгона і «Мир під рукою»
Коли Кіссінджер прилетів до Сайгона та показав Тьєу проєкт угоди, той вибухнув люттю. Він відмовився підписувати документ, назвавши його капітуляцією. За спогадами свідків, Тьєу плакав і кричав, що США фактично знищують його державу.
Кіссінджер повернувся до Вашингтона і, попри спротив союзника, публічно оголосив: «Мир уже під рукою» (Peace is at hand).
Цим він загнав Тьєу у безвихідь: тепер саме президент Південного В'єтнаму виглядав єдиною людиною, яка нібито "заважає миру".
4. Різдвяні бомбардування як інструмент тиску
Коли Ханой побачив розкол між США і Сайгоном та почав затягувати процес, Ніксон наказав розпочати операцію Linebacker II - найжорстокіші бомбардування Північного В'єтнаму літаками B-52.
Ефект був подвійним:
• Північний В'єтнам повернувся до переговорів (на тих самих умовах, що й у жовтні).
• Тьєу отримав демонстрацію американської сили, але також сигнал, що США діють у власних інтересах, а не заради нього.
5. Ультиматум союзнику
У січні 1973 року, коли угода вже була готова, Ніксон перейшов до прямих погроз. Він надіслав Тьєу серію листів із чітким меседжем:
• або Тьєу підписує угоду як є,
• або США підписують її в односторонньому порядку, після чого Південний В'єтнам втратить будь-яку допомогу і залишиться абсолютно сам.
Щоб пом'якшити удар, Ніксон дав секретну обіцянку (яку не міг виконати політично): «Якщо Північ порушить перемир'я, ми відповімо всією силою».
Загнаний у кут, Тьєу підписав угоду.
6. Суть концепції «достойного інтервалу»
Історики часто посилаються на ідею decent interval - «достойного інтервалу», якою керувався Кіссінджер. Цинічний розрахунок був простий:
Південний В'єтнам не обов'язково мав вижити. Він мав протриматися хоча б рік-два після виходу США, щоб падіння Сайгона не виглядало прямим наслідком американського відступу, а списувалося на внутрішні проблеми самого Півдня.
Саме так у підсумку і сталося.
==
Цю довідку мені допомогли створити два ШІ: ChatGPT і Gemini 3pro.
Сложившуюся 15 августа ситуацию эксперты стали назвать «Сайгоном на стероидах», сравнивая ее с операцией 1975 года, когда Соединенным Штатам пришлось экстренно вывозить на вертолетах своих граждан из столицы Южного Вьетнама. Нынешняя эвакуация из Афганистана оказалась гораздо более резонансным событием, на две недели приковавшим к себе внимание всех мировых СМИ.
Многих взволновал вопрос: были ли погибшие люди предупреждены о невозможности выжить на самолете, летящем на скорости 900 км в час при температуре -50 градусов?
Хаос в аэропорту Кабула возмутил союзников США. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 18 августа назвал его «позорным для Запада» и призвал применить все возможности, чтобы вывести из захваченной талибами страны афганцев, поддерживавших проамериканский режим.
«Кадры отчаяния в аэропорту Кабула постыдны для политического Запада, тем более мы должны сейчас поддержать тех, кому мы обязаны благодаря их работе и поддержке, их участию», - заявил Франк-Вальтер Шайнмайер.
«Мы давали списки американцев «Талибану». Теперь они могут стучать в двери и хватать их. Эта страна никогда не видела подобной глупости… Мы выставили себя дураками перед всем миром», - https://www.foxnews.com/transcript/hannity-interviews-trump-on-afghanistan-biden рассказал Дональд Трамп в интервью изданию Fox News.
ВИСНОВОК ОДИН- ПОСЛАТИ США НА ФІК . І европейці мають зробити теж саме .
Бо США здадуть усіх , а самі живуть на другому боці планети ‼️‼️‼️
І НЕ ХАМІ, московська потвора. Я ж тобі не хамлю
ТРЕБА підіймати ставки - руйнувати хремль , ЗАБОРОНЯТИ ШВИДКО ТЕЛЕГРАМ , через який йде шалена масковстка пропаганда на українців .
ПРОПАГАНДА - це все що вони вміють добре робити усі тисячоліття.
а ми як виживатимемо -риторичне питання
Що вибере Зеля, капітуляцію зразка Мюнхена 1938 чи опір, зразка Черчілля?
Доречі, є свідчення, що Черчіль перед своїм знаменитим виступом у британському парламент 1940 року про опір німецьким нацистам, вийшов на вулиці Лондона і поговорив з простими британцями, робітниками, чоловіками, жінками.
Він попросив їх відповісти, що вони вибирають, сепаратний мир, який був офіційно запропонований Британії Гітлером через Італію Муссоліні чи опір і страждання?
Більшість вибрали опір.
Люди казали, ми будемо битися, навіть якщо Гітлер висадитися в Британії, ми навіть будемо битися тут на вулицях Лондона але ніколи не станемо рабами нацистів .
Після цього Черчіль відхилив пропозицію Гітлера про сепаратний мир і сказав парламенті, що ми будемо битися з нацистами в небесах і на морі, на британських холмах і навіть на Пікаділлі (центральна вулиця Лондона).
Хоча ситуація для Британії була тоді критична. Більше сотні тисяч британських солдат та офіцерів були оточені гітлерівцями у Франції в районі Дюнкерка.
Але , Зеля на відміну від Черчіля, просто чмо.
Все йде так як хоче *****. Трамп ганьбить Америку.
Враження таке що ***** миру - хоче , а от Україна не хоче , і вся проблема лише у впертющій Україні . пц
А ви ***** запитали , він - збирається ваш ідіотський план підписувати ? От я читаю кацапів у соцмережах , і зетнутих на всю голову , і не дуже , і ті і інші кажуть що їх такий план не влаштовує .
Відповідь на всю цю гниль від України і європейців у інфографіці: