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Новини Мирний план США
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Зустріч Дрісколла з послами НАТО щодо мирної угоди була похмурою, - The Guardian

Дрісколл

Пізно ввечері п'ятниці, 21 листопада, в Києві міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл проінформував послів країн НАТО про американський мирний план. Це відбулося після переговорів із президентом Володимиром Зеленським і телефонної розмови з Білим домом.

Про це пише видання The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зустріч була похмурою 

"Жодна угода не є ідеальною, але вона має бути укладена рано чи пізно", – сказав Дрісколл, за словами одного з присутніх.

Видання пише, що настрій у кімнаті був похмурим. Низка європейських послів поставили під сумнів зміст угоди і спосіб, у який США вели переговори з Росією, не інформуючи про це союзників.

"Це була жахлива зустріч. Знову суперечка на кшталт "у вас немає карт"", – сказало джерело, маючи на увазі заяву Трампа про те, що Зеленський не має козирів під час перепалки лідерів США та України в Білому домі 28 лютого.

Дрісколл відмовився вдаватися в подробиці щодо того, чи відповідає угода на столі переговорів плану з 28 пунктів, який був опублікований у пресі.

"Деякі речі є важливими, деякі – декоративними, і ми зосередилися на тих, що мають значення", – сказав він, згідно з джерелом.

На цій зустрічі також була присутня тимчасова повірена у справах США в Києві Джулі Девіс. Вона заявила іншим дипломатам, що, хоча умови угоди є жорсткими для України, у неї немає іншого вибору, як погодитися або ж зіткнутися з гіршими наслідками в майбутньому.

"Угода від цього не стане кращою, вона стане гіршою", – сказала вона.

Читайте також: Зеленський поінформував лідерів країн Північної Європи та Балтії про роботу над планом закінчення війни

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте також: У Женеві 23 листопада відбудуться переговори між Україною та США щодо мирного плану, - CNN

Автор: 

НАТО (7225) США (26698) Дрісколл Деніел Патрік (20)
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Топ коментарі
+27
В нього не карти,а наперстки(
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22.11.2025 19:06 Відповісти
+16
Із солдафонською прямотою пан міністр сухопутних військ розповів послам НАТИ де вони з Трумпом бачили Європу взагалі та послів з їхніми країнами зокрема.
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22.11.2025 19:07 Відповісти
+15
А у зеленського вічний Козир!
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22.11.2025 19:06 Відповісти
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22.11.2025 19:44 Відповісти
Дуже подобається ваше почуття гумору та поінформованість у світових подіях.
Ви завжди в темі і пишітe розумні речі.
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22.11.2025 20:45 Відповісти
план знищення України родом Юди із США , на пару із гебнявою "недорашкою" розпочався підписанням Будапештської брехні...Спочатку заберемо в України ядерну зброю, потім озброїмо рашиста, який у вказаний час , піде війною на Україну і розірвемо її на шматки .поруйнуємо і розпорошимо український народ по цілому світі...План,який в сьогоденні , христопродавці, пробують довести до логічного завершення....
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22.11.2025 19:47 Відповісти
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22.11.2025 19:58 Відповісти
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22.11.2025 19:59 Відповісти
Все це так, але є одне але. Наші депутати та міністри самі продавали їм українську зброю та українські літаки в обмін на дешевий газ. Класно разброили Україну за роки незалежності.
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22.11.2025 20:49 Відповісти
це дрібнички в порівнянні з тим, що рашисти прикупили для США ЦІЛУ АДМІНІСТРАЦІЮ НА ЧОЛІ З КОРУМПОВАНИМ "ТРАМБОНОМ" .Як і дрібниці , в порівнянні з тим,що ще до сьогодні США ,МАБУТЬ ВЕДУТЬ ТОРГІВЛЮ З РАШИСТОМ.НЕ КАЖУЧИ ПРО ЄС....
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23.11.2025 10:11 Відповісти
А як вам така новина, що Трамп навіть не читав на кшталт "свій" мирний план, частини з якого йому прочитали по гучному зв'язку.
Я не пам'ятаю жодного президента Америки який підписував чи наполягав на чомусь не читаючи. Можливо, Буш молодший. Який сором.
Верх політичного цинізму.
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24.11.2025 20:18 Відповісти
Норм зелене шобло країну в прірву кинуло
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22.11.2025 19:54 Відповісти
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22.11.2025 19:55 Відповісти
Похмурі посли - я їх розумію...
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22.11.2025 20:06 Відповісти
Треба було просто спитати "І ради цього ми відмовились від 3-го ядерного арсеналу?" і ввічливо показати на поріг.
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22.11.2025 20:07 Відповісти
Доведеться Трампу знову просити Путіна про черговий Тернопіль. Белокурой бестії Дрісколлу важко добить Україну. Дурне амерканське чмо не розуміє, що РФ до жопи мирні угоди, це просто черговий трамплін для остаточного нападу.
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22.11.2025 20:08 Відповісти
Дрісколл- це вже який по рахунку командуючий армії сша який пропонує підняти білі труси і здатися? Що це з армія американських імпотентів що всі вони пропонують безоговорочно здатися на милість ворогу? Армія сцикунів і капітулянтів під керівництвом паперової жовтої качки
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22.11.2025 20:21 Відповісти
"Жодна угода не є ідеальною, але вона має бути укладена рано чи пізно", - сказав Дрісколл,(куди ж Ви ,шлюхи ,спішите....???Невже рашистський куй такий смачний смачний Вам ,що Україну продаєте лише за те , щоб подавитись ним...???
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22.11.2025 20:24 Відповісти
В телефонній розмові треба було і сказати тампону, щоб більше не присилав жовтодзьобих безмізглих обдрищених передастів типу Дріскола та є*анутих на голову посланців тиму віткофа, котрі будуть вказувати спершу Україні а потім Прибалтійським і Скандинавським державам, а згодом і Європі, як здавати та продавати свої історичні ЗЕМЛІ...!!!
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22.11.2025 20:28 Відповісти
На жаль Україна не може такого сказати. Ви ж доросла людина і знаєте що не може.
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22.11.2025 20:59 Відповісти
Може і потрібно, але не в телефонній розмові, а перед всіма самими авторитетними ЗМІ Європи та США (обов'язково залучити канали новин ТБ США) натикати носом держдеп в Будапештський меморандум, по якому США відповідальні за суверенітет і територіальну цілісність України спільно з рашкою. Також анонсувати позов України в Міжнарродний суд до рашки і США, як партнерів (партнерство юридично закріплене Договором про нерозповсюдження ядерної зброї і підтверджене в Меморандумі), за збитки від війни. Тільки розголос і вплив на виборців США (таким чином і на Конгрес), а не закулісні договорнячки, здатні переламати ситуацію.
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22.11.2025 23:28 Відповісти
Таке могла зробити людина, яка не краде на енергетиці, і з оборони.
А те що є спромоглося надіслати секретутку щоби 'пожвавити' переговірні процеси з 'союзником', сподіваючись перебити новим зашкваром свіжий корупційний скандал.
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23.11.2025 02:07 Відповісти
Так. Ще після розмінування Чонгару і Вагнергейту всі ілюзії народу про героя Боневтіка повинні були розвіятись і сьогодні сподіватись, що оманська гнида зробить хоч якісь кроки на користь державі і народу, марна справа. Потрібно вимагати від ВР відсторонення просроченого і передачі влади новоствореному уряду національного порятунку.
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23.11.2025 12:09 Відповісти
Зелене болото нізащо не проголосують за відставку свого лідера, який як прийшов з Єрмаком так з ним і піде (хорошо щоб у буцигарню). Aле він туди не хоче, тому полетить зі своїми 5-6 активними менеджерами до Ізраїлю, який своїх не видає. До мамусi Римми.
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24.11.2025 20:28 Відповісти
Свого часу теж ніхто подумати не міг, що риги проголосують проти Януковича, але як дійшло до діла, то кожен з них почав турбуватись про свої шкурні інтереси.
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24.11.2025 21:46 Відповісти
Поки тільки 10 людей зі слуги народу пішли проти нашого "надвеличного політика", знаю що Микита Потураєв, якого тупим не назвеш, прийняв на себе роль лідера в цій справі. Але на зборах зелених тільки Мар'яна Безугла заговорила про Єрмака (а з неї хабарі гладкі, тому що вона принесла довідку від психолога чи психіатра що вона трохи з придурью) а решті вже відгукнулося, Єрмак як Зеленський, мстивий і злопам'ятний, вже почав цькування цих людей.
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25.11.2025 03:21 Відповісти
А ви знаєте, що за Будапештським меморандумом країни підписанти зобов'язувалися надати допомогу Україні у разі Ядерного нападу. І лише тому, Ядеркою Україну рабсія не бомбила, ось тому й попиту з країн підписантів немає.
І саме тому після підписання цього папірця Франсуа Міттера підійшов до нашої делегації і запитав: "Невже ви не розумієте, що вас зараз просто обдурили?" як каже пуйло: "Надули."
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24.11.2025 20:34 Відповісти
Такі документи як Меморандум потрібно вивчати та аналізувати кожну кому, а не читати. Будапештський меморандум не такий простий, як здається на перший погляд, це не чотирьохстороння угода, як прийнято вважати, а двостороння - одна сторона представлена коаліцією трьох, партнерство яких закріплене в Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї, додатком до якого є Будапештський меморандум, друга сторона договору - Україна. А тепер читайте уважно - 2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй. Я неспроста виділив займенники їх та їхня - три партнери взяли спільні зобов'язання і, якщо хоч один їх не виконав, відповідальні всі, тобто кожен з партнерів відповідальний не тільки за свої дії, а за дії двох інших. Так, в Будапештському меморандумі не прописана відповідальність, бо наслідки (матеріальні, фінансові збитки) невиконання зобов'язань на момент підписання було неможливо передбачити. У таких випадках, коли є збитки, а в договорі не передбачена відповідальність, її встановлює суд (для того людство і створило суди) і це вам підтвердить любий, навіть самий нікчемний юрист.
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24.11.2025 21:43 Відповісти
Я пам'ятаю що говорила наша бабуся Юля з цього приводу і шановний Віталій Портников, так вони обидва сказали те що я вам написала.
Коли всі у 2014 році питали, чому наша сторона не наполягає на виконанні Будапешського меморандуму, вона прямо так їм і відповіла, що в цьому меморандумі написано те, що я вам сказала.
І якщо всі так як ви написали, то в будь-якому випадку всі побачили що (ми всі знаємо цю фразу (Що підписання будь-якого договору з рабсією не коштує того паперу на якому цей договір написаний). Те саме стосується й інших країн, як ви написали. Допомагати слабкій країні з злодійкуватим урядом, особливо допомагати ,ніхто не хоче. А допомагають і поважають сильних.
А якщо вибрали такого президента самі то самі й відповідаємо. Я, до речі, за нього не голосувала. Я вже 20 років живу в Америці, а син мій воює за Україну з 2022 року. Додому поки не збирається, тому що так само як і я ненавидить путіна лютою ненавистю.
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25.11.2025 03:35 Відповісти
А хто наполягав, що жоден український танк не повинен був направлений до Криму на допомогу нашим військовим? Я добре пам'ятаю той час. Лікар Альцгеймер мене ще не відвідував.
Давайте залишимося кожен при своїй думці і не влаштовуватимемо тут срач. Я поважаю вашу думку.
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30.11.2025 04:20 Відповісти
І хто наполягав? Тільки давайте без Альцгеймера, а посилання на відео чи хоча б публікацію в ЗМІ. Я приведу перше, що попало під руку - https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-shlyax-do-miru-ce-peregovori-u-budapeshtskomu-formati/

""За три роки Мінські домовленості не принесли миру, вони не працюють. За цей час на окупованих територіях побудовані міністерства та банки неіснуючих ЛНР та ДНР, вибори президента призначені - це дедалі більше відсуває нас від можливості повернути ці території", - зазначила вона. Тимошенко нагадала, що в перший день укладання Мінських домовленостей вона публічно в ефірі телеканалу ICTV заявила, що вони є шляхом затягування часу, який призведе до більш сильної, більш фундаментальної, інституціолізованої і більш жорстокої окупації." (Пізніше вона вимагала повернення до Будапештського формату у ВР)
А по друге, я багато років прожив в Криму, тому свого часу персонально (контакти по роботі, на військових зборах - я офіцер запасу і зв'язки по принципу "ти мнє, я тєбє", якщо розумієте, що це таке) знав немало офіцерів з частин в Керчі, Феодосії, долині Кизилташ (там були самі круті морпіхи навіть за часів СРСР) та ще кількох н.п. , і можу впевнено стверджувати, що у десантників і морпіхів, які тримали блокаду, було вдосталь своїх танків і БМП. До речі на відміну від БТР з готовністю 40-50%, на диво саме в Криму 90 % танків і БМП ЗСУ постійно підтримувались в бойовому стані.
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30.11.2025 23:55 Відповісти
Юлія Тимошенко хотіла Повернення до будапештського формату? Так вона ж перша репетувала що він недійсний, що ми підписали писульку якої можна підтертися. Ви якось із собою не в ладу здається.
або чиюсь брехню постіть.
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08.01.2026 23:14 Відповісти
Про "перша" це ви на ходу, для красного слівця придумали чи вона сама вам розказала?, бо коли Меморандум підписували, я щось не чув про такого політика, як Тимошенко і до урядових посад вона ще не доросла. По друге - не просто хотіла, а вимагала. По третє - критика недосконалих сторін Меморандуму не означає відмову від використання при необхідності. Недосконалість (а вона завжди присутня у всіх угодах, законах, постановах і т.д, і т.п.) любого міжнародного договору не обнуляє його юридичну значимість і не заважає використовувати позитивні складові документа на практиці в дипломатичній і в юридичній площині.
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08.01.2026 23:55 Відповісти
Рудий так само викаблучується як в Ірані. Побачив, що ЦАХАЛ розніс все ППО і розхерачив ракетну програму, тоді скинув людину бомб і гордо прорік -це все і зробив. І з ХАМАСОМ така ж історія - прискакав тоді коли викурили в чисте поле. А тепер прислав хотєлкі х...... і знову набуває щоки. Грає роль глобального ідіоти. Поменше таких ідіотів і життя було б спокійніше.
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22.11.2025 20:59 Відповісти
Саме США змусили Україну віддати ядерну зброю! Досить... Вони зрадники
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22.11.2025 21:37 Відповісти
З Україною ясно - капітуляція, а що кацапи повинні робити?!...
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22.11.2025 21:51 Відповісти
Платити Трампу!
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22.11.2025 22:16 Відповісти
Соглашения с Россией не достойны даже той бумаги, на которой написаны. Отто фон Бисмарк

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22.11.2025 22:15 Відповісти
і з сша також
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23.11.2025 02:14 Відповісти
це гарантії остаточного нападу
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23.11.2025 02:07 Відповісти
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