Зустріч Дрісколла з послами НАТО щодо мирної угоди була похмурою, - The Guardian
Пізно ввечері п'ятниці, 21 листопада, в Києві міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл проінформував послів країн НАТО про американський мирний план. Це відбулося після переговорів із президентом Володимиром Зеленським і телефонної розмови з Білим домом.
Про це пише видання The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зустріч була похмурою
"Жодна угода не є ідеальною, але вона має бути укладена рано чи пізно", – сказав Дрісколл, за словами одного з присутніх.
Видання пише, що настрій у кімнаті був похмурим. Низка європейських послів поставили під сумнів зміст угоди і спосіб, у який США вели переговори з Росією, не інформуючи про це союзників.
"Це була жахлива зустріч. Знову суперечка на кшталт "у вас немає карт"", – сказало джерело, маючи на увазі заяву Трампа про те, що Зеленський не має козирів під час перепалки лідерів США та України в Білому домі 28 лютого.
Дрісколл відмовився вдаватися в подробиці щодо того, чи відповідає угода на столі переговорів плану з 28 пунктів, який був опублікований у пресі.
"Деякі речі є важливими, деякі – декоративними, і ми зосередилися на тих, що мають значення", – сказав він, згідно з джерелом.
На цій зустрічі також була присутня тимчасова повірена у справах США в Києві Джулі Девіс. Вона заявила іншим дипломатам, що, хоча умови угоди є жорсткими для України, у неї немає іншого вибору, як погодитися або ж зіткнутися з гіршими наслідками в майбутньому.
"Угода від цього не стане кращою, вона стане гіршою", – сказала вона.
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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Ви завжди в темі і пишітe розумні речі.
Я не пам'ятаю жодного президента Америки який підписував чи наполягав на чомусь не читаючи. Можливо, Буш молодший. Який сором.
Верх політичного цинізму.
А те що є спромоглося надіслати секретутку щоби 'пожвавити' переговірні процеси з 'союзником', сподіваючись перебити новим зашкваром свіжий корупційний скандал.
І саме тому після підписання цього папірця Франсуа Міттера підійшов до нашої делегації і запитав: "Невже ви не розумієте, що вас зараз просто обдурили?" як каже пуйло: "Надули."
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй. Я неспроста виділив займенники їх та їхня - три партнери взяли спільні зобов'язання і, якщо хоч один їх не виконав, відповідальні всі, тобто кожен з партнерів відповідальний не тільки за свої дії, а за дії двох інших. Так, в Будапештському меморандумі не прописана відповідальність, бо наслідки (матеріальні, фінансові збитки) невиконання зобов'язань на момент підписання було неможливо передбачити. У таких випадках, коли є збитки, а в договорі не передбачена відповідальність, її встановлює суд (для того людство і створило суди) і це вам підтвердить любий, навіть самий нікчемний юрист.
Коли всі у 2014 році питали, чому наша сторона не наполягає на виконанні Будапешського меморандуму, вона прямо так їм і відповіла, що в цьому меморандумі написано те, що я вам сказала.
І якщо всі так як ви написали, то в будь-якому випадку всі побачили що (ми всі знаємо цю фразу (Що підписання будь-якого договору з рабсією не коштує того паперу на якому цей договір написаний). Те саме стосується й інших країн, як ви написали. Допомагати слабкій країні з злодійкуватим урядом, особливо допомагати ,ніхто не хоче. А допомагають і поважають сильних.
А якщо вибрали такого президента самі то самі й відповідаємо. Я, до речі, за нього не голосувала. Я вже 20 років живу в Америці, а син мій воює за Україну з 2022 року. Додому поки не збирається, тому що так само як і я ненавидить путіна лютою ненавистю.
Давайте залишимося кожен при своїй думці і не влаштовуватимемо тут срач. Я поважаю вашу думку.
""За три роки Мінські домовленості не принесли миру, вони не працюють. За цей час на окупованих територіях побудовані міністерства та банки неіснуючих ЛНР та ДНР, вибори президента призначені - це дедалі більше відсуває нас від можливості повернути ці території", - зазначила вона. Тимошенко нагадала, що в перший день укладання Мінських домовленостей вона публічно в ефірі телеканалу ICTV заявила, що вони є шляхом затягування часу, який призведе до більш сильної, більш фундаментальної, інституціолізованої і більш жорстокої окупації." (Пізніше вона вимагала повернення до Будапештського формату у ВР)
А по друге, я багато років прожив в Криму, тому свого часу персонально (контакти по роботі, на військових зборах - я офіцер запасу і зв'язки по принципу "ти мнє, я тєбє", якщо розумієте, що це таке) знав немало офіцерів з частин в Керчі, Феодосії, долині Кизилташ (там були самі круті морпіхи навіть за часів СРСР) та ще кількох н.п. , і можу впевнено стверджувати, що у десантників і морпіхів, які тримали блокаду, було вдосталь своїх танків і БМП. До речі на відміну від БТР з готовністю 40-50%, на диво саме в Криму 90 % танків і БМП ЗСУ постійно підтримувались в бойовому стані.
або чиюсь брехню постіть.