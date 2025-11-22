Зустріч Дрісколла з послами НАТО щодо мирної угоди була похмурою, - The Guardian

Пізно ввечері п'ятниці, 21 листопада, в Києві міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл проінформував послів країн НАТО про американський мирний план. Це відбулося після переговорів із президентом Володимиром Зеленським і телефонної розмови з Білим домом.

Про це пише видання The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зустріч була похмурою

"Жодна угода не є ідеальною, але вона має бути укладена рано чи пізно", – сказав Дрісколл, за словами одного з присутніх.

Видання пише, що настрій у кімнаті був похмурим. Низка європейських послів поставили під сумнів зміст угоди і спосіб, у який США вели переговори з Росією, не інформуючи про це союзників.

"Це була жахлива зустріч. Знову суперечка на кшталт "у вас немає карт"", – сказало джерело, маючи на увазі заяву Трампа про те, що Зеленський не має козирів під час перепалки лідерів США та України в Білому домі 28 лютого.

Дрісколл відмовився вдаватися в подробиці щодо того, чи відповідає угода на столі переговорів плану з 28 пунктів, який був опублікований у пресі.

"Деякі речі є важливими, деякі – декоративними, і ми зосередилися на тих, що мають значення", – сказав він, згідно з джерелом.

На цій зустрічі також була присутня тимчасова повірена у справах США в Києві Джулі Девіс. Вона заявила іншим дипломатам, що, хоча умови угоди є жорсткими для України, у неї немає іншого вибору, як погодитися або ж зіткнутися з гіршими наслідками в майбутньому.

"Угода від цього не стане кращою, вона стане гіршою", – сказала вона.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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