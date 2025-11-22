УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9871 відвідувач онлайн
Новини Мирний план США
710 6

Зеленський і Стармер обговорили планування мирного процесу: тривають консультації на різних рівнях

Зеленський поговорив зі Стармером

Президент Володимир Зеленський поговорив із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Тривала була в нас розмова, обговорили багато нюансів дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу. Будемо й надалі координуватись, і вдячний усьому британському суспільству за підтримку", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що завтра радники працюватимуть у Швейцарії – представники України, Сполучених Штатів та формату E3, а саме: Британії, Франції та Німеччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Дрісколла з послами НАТО щодо мирної угоди була похмурою, - The Guardian

"Абсолютна більшість лідерів Європи готові допомагати й долучитись. Зараз тривають консультації на різних рівнях, і активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення. Дякую!" - ддав він.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 23 листопада у Швейцарії відбудуться консультації української переговорної делегації з американськими високопосадовцями щодо американського мирного плану припинення війни РФ проти України.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) Стармер Кір (367)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не пудри нам мізки!
Просто скажи: чому переговори очолює завгосп, голова ОПи, якого ми, нарід України, не обирали
показати весь коментар
22.11.2025 20:22 Відповісти
показати весь коментар
22.11.2025 20:48 Відповісти
Очолив делегацію завгосп неспроста:щоби довести переговори до абсурду,хоча реально потрібно негайно прийти до закінчення війни.
В.Івченко,член комітету ВР з питань нацбезпеки,в програмі Суперпозиція:
"У нас більше 500 тисяч загиблих солдатів, стільки ж поранених. Це образно. Я вважаю, що ці цифри можуть бути навіть більші".
показати весь коментар
22.11.2025 20:36 Відповісти
Тут Володька заметушився, в з міндічем та єлдаком не поспішав. Яка несподіванка...
показати весь коментар
22.11.2025 20:51 Відповісти
Скоро такі знимки будуть компрометувати гірше ніж із архіву Епштейна.
показати весь коментар
23.11.2025 01:28 Відповісти
 
 