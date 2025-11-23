Карни и Мерц обсудили мирный план: подтвердили непоколебимую поддержку Украины

Премьер-министр Канады Марк Карни и канцлер Германии Фридрих Мерц провели встречу на полях саммита лидеров G20, во время которой договорились сотрудничать с целью достижения справедливого мира для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в офисе Карни.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Так, отмечается, что Карни и Мерц подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины.

По итогам беседы они подчеркнули, что любое урегулирование российско-украинской войны должно предусматривать участие Украины, уважать ее основные интересы и предоставлять гарантии безопасности.

Оба лидера обязались сотрудничать с союзниками для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

Читайте также: Келлог о мирном соглашении: Думаю, мы сможем подтолкнуть к этому украинцев, а затем россиян

Что предшествовало?

По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.

Лидеры ЕС уже заявили, что мирный план требует доработки, поскольку нельзя менять границы силой и ограничивать численность ВСУ.

ЕС намерен изменить как минимум четыре пункта плана.

23 ноября в Швейцарии состоятся консультации украинской переговорной делегации с американскими высокопоставленными чиновниками по поводу американского мирного плана прекращения войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний мирный план США для Украины не является окончательным предложением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон, Мерц и Стармер обсудили план США относительно Украины

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.