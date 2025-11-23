РУС
Карни и Мерц обсудили мирный план: подтвердили непоколебимую поддержку Украины

Карни о мирном плане

Премьер-министр Канады Марк Карни и канцлер Германии Фридрих Мерц провели встречу на полях саммита лидеров G20, во время которой договорились сотрудничать с целью достижения справедливого мира для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в офисе Карни.

Так, отмечается, что Карни и Мерц подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины.

По итогам беседы они подчеркнули, что любое урегулирование российско-украинской войны должно предусматривать участие Украины, уважать ее основные интересы и предоставлять гарантии безопасности.

Оба лидера обязались сотрудничать с союзниками для достижения справедливого и прочного мира в Украине.

Что предшествовало?

  • По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.
  • Лидеры ЕС уже заявили, что мирный план требует доработки, поскольку нельзя менять границы силой и ограничивать численность ВСУ.
  • ЕС намерен изменить как минимум четыре пункта плана.
  • 23 ноября в Швейцарии состоятся консультации украинской переговорной делегации с американскими высокопоставленными чиновниками по поводу американского мирного плана прекращения войны РФ против Украины
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний мирный план США для Украины не является окончательным предложением.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Ага. Будуть до останнього непохитно стояти поруч...щоб відспівати? Краще б вправили трампону залишки мізків.
показать весь комментарий
23.11.2025 10:50 Ответить
Обіцяють зебіла підтримати, коли він буде підписувати нашу капітуляцію, чи що ?
показать весь комментарий
23.11.2025 10:58 Ответить
@ (в перекладі):
"Рашисти б'ються одинадцятий рік за Донецьку область, але ніяк не можуть захопити її повністю, і швидше за все їм не вдасться цього зробити. Якщо, звісно, Україна добровільно не відступить зі своїх позицій у рамках підписання так званої "мирної угоди". Віддавати фортифікації не можна, бо вони справді надійно захищають країну від захоплення окупантами територій.
Таким чином, головний пункт у "мирному плані", на який Україні не варто погоджуватися - це здача без бою Краматорська, Слов'янська, Дружківки, Сіверська та Лимана.
Втрата фортифікацій, які росія десять років не може взяти - ось це серйозно. Ось за це треба стояти на смерть. Це не можна віддавати за жодних умов. Це все одно, що їжачок зніме з себе шкурку разом із колючками. Бо десять років росія намагається взяти цей укріпрайон і десять років не може цього зробити, не можна це віддавати".
показать весь комментарий
23.11.2025 11:00 Ответить
А ось і нєжданчік для тампона

«ХАМАС» повідомив США, що вважає мирну угоду з Ізраїлем розірваною, повідомивши про готовність відновити бойові дії в Газі. ХАМАС повідомив США про готовність перейти до бойових дій у секторі Газа. Там додали, що угода про припинення вогню розірвана, "оскільки Ізраїль систематично її порушує".

Про це повідомив телеканал Al Hadath
показать весь комментарий
23.11.2025 11:48 Ответить
Меморандум: "Юридический анализ Плана-28 - он неприемлем, незаконен, ничтожен" /№1050/ Юрий Швец https://www.youtube.com/watch?v=kzZMhrkh9sg Московіти з трампом, намагаються зґвалтувати Україну на очах всього Світу! 🇺🇦🇪🇺🫡🇪🇺🇺🇦
показать весь комментарий
23.11.2025 12:50 Ответить
 
 