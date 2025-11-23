Келлог о мирном соглашении: Думаю, мы сможем подтолкнуть к этому украинцев, а затем россиян
Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог считает, что предложенный США мирный план является реальным для подписания как Украиной, так и Россией.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Келлог заявил в интервью Fox News
"Это хороший план"
"Рамочное соглашение существует для того, чтобы прийти к выводу... Думаю, мы можем подтолкнуть к этому украинцев, а позже и россиян.
Это хороший план. В нем есть моменты, которые нужно четко кодифицировать и немного подробнее объяснить, но мы уже почти достигли цели", - отметил спецпосланник.
По словам Келлога, Зеленский может приехать в США, чтобы подписать это соглашение, "но гарантий нет".
Проведение выборов в Украине
Также он подчеркнул выборы как условие плана, чтобы "успокоить украинцев и свободный мир".
"В плане есть еще один момент, который, по моему мнению, также важен, а именно проведение выборов. В плане четко указано, что Украина должна провести выборы в течение 100 дней. Учитывая то, что мне рассказали люди, с которыми я общался, это можно сделать примерно за 90 дней, но это будет интересный процесс. Я считаю, что выборы необходимы, чтобы успокоить народ и успокоить свободный мир, но это одно из условий плана", - рассказал он.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
А "піндосами" називають американців (наразі наших партнерів) або тупа фсбешна кацапня, або гнидота типу подоляків-зоркіних-педрових-іванлвих-литвинів. То Frol у когось з них на підсмокчі?
https://www.youtube.com/watch?v=kzZMhrkh9sg
Плюс бажання заробити.
Цей пункт 100% смерть для зе і не вигідний для европи. Тому будуть динаміти цей план до останнього
Хоча панночки як кохали його, так і будуть до смерті десь з екзілів в німеччині чи ще де.
Але як казали "мудреці" не важливо як пройдуть і коли вибори-важливо як порахують.
Краматорськ - десь 50 000 населення.
Слов'янськ - теж 50 000.
Ну, може трохи менше, але люди по вулицям ходять, матері з дітьми, машини їздять, магазини працюють, кафешки (ага, шаурма для військових, так )))
А Дружківка?
А ще купа прифронтових міст?
І тут прорашистських відвертих ждунів фактично нема. Усі вивелися або перефарбувалися як стало прилітати.
Як і куди евакуювати таку кількість народу разом з майном?
Під росією тут навряд чи хто захоче залишатися.
Та абсолютно таке неможливо.
Фізично неможливо.
Теперь мы будем блокировать абсолютно любую помощь Украине. Европа немедленно должна поддержать план Трампа и начать переговоры с РФ, -
Орбан не слишком умен, но даже он обязан понимать исключительную кровавость «мирного плана» Уиткоффа-Дмитриева.
Орбан все-таки венгр. Т.е должен помнить то, с каким азартом русские танки плющили студенточек и старушек в Будапеште 1956 года.
Уиткофф и Дмитриев -кабинетные одуванчики. Они не соображают, какие потенциалы горя и смерти заложены в их «проекте».
Оккупация россией Краматорской агломерации, на которой настаивает «план», это, как минимум 200 тысяч беженцев, это массовые расстрелы тех, кто бежать не сможет или не успеет.
Это десятки тысяч изнасилований, это повешенные пенсионеры и дети, а в каждом подвале разграбленных и загаженных домов -тюрьма и пыточная ФСБ.
Русские, при всем желании просто не умеют иначе, что доказано Бучей, Мариуполем, Марьинкой, Бахмутом и т.д.
Вступив в ту часть Донецкой области, которая осталась Украинской - русские орки дадут волю своему садизму.
Россия -явление столь же гадкое и опасное, как Германия Гитлера. Оккупационный стиль обоих Рейхов ( русского и III-го) идентичен.
Это сейчас, в провонявших трупами лесополках оркам некого грабить, насиловать и расстреливать, кроме, как друг друга. Поэтому тема военных преступлений РФ ушла из медийного поля.
Но вторгнувшись в ПГТ и города Краматорской агломерации орки устроят невиданный грабеж, бойню и геноцид, так как за четыре года войны и пропаганды озверены на все украинское. А украинцев в КА -около 80%.
Да, там есть «ждуны», их примерно 5%. Но и им придется горько за то, что «вяло ждали». Ограбят и распотрошат и их тоже.
Нет ни малейших сомнений в том, что сотни квадратных километров КА превратятся в одно глобальное преступление, которое затмит Бучу и Ирпень. Регулировать этот процесс невозможно.
Невзоров
@nevzotovtv
Ему кто то что то рассказал и он на это основе строит свои Хотелки !!!!!
"Це бізнес дєтка, нічєго лічного ..."
З іншого боку адміністрація Байдена була більше до нас прихильна. Не без вивертів, але ж там є генерали Пентагону і вони щось Байдену казали.
сказав що в оон "Україна позірувала" коли сказала що "ми самі будемо обирати союзи, куди вступати"
ще гикнеться американцям ця моральна гнучкість
"Україна ніколи не просила США бути посередником чи організатором капітуляції України.
Україна ніколи не просила, щоби американські солдати помирали за Україну.
Україна сьогодні хоче лише, щоб Америка продавала за гроші зброю та була партнером."
Це ж треба , за його логікою - спочатку треба змусити жертву припинити спротив , а вже потім вимагати від агресора не продовжувати агресію . !!
А може ці речі треба робити навпаки , котяра , ти про це не думав .?
Уявіть ситуацію - грабіжник грабує жертву , підходить коп і каже жертві - ану давай припиняй чинити спротив ! Жертва підкоряється , припиняє , і тоді коп каже грабіжнику - пане може ви вже перестанете грабувати .!!
Я в **** якщо чесно ..
99.99розробка кремля.