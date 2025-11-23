Келлог о мирном соглашении: Думаю, мы сможем подтолкнуть к этому украинцев, а затем россиян

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог считает, что предложенный США мирный план является реальным для подписания как Украиной, так и Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Келлог заявил в интервью Fox News

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Это хороший план"

"Рамочное соглашение существует для того, чтобы прийти к выводу... Думаю, мы можем подтолкнуть к этому украинцев, а позже и россиян.

Это хороший план. В нем есть моменты, которые нужно четко кодифицировать и немного подробнее объяснить, но мы уже почти достигли цели", - отметил спецпосланник.

По словам Келлога, Зеленский может приехать в США, чтобы подписать это соглашение, "но гарантий нет".

Читайте также: Мирный план подготовили США, он базируется на предложениях как РФ, так и Украины, - Рубио

Проведение выборов в Украине

Также он подчеркнул выборы как условие плана, чтобы "успокоить украинцев и свободный мир".

"В плане есть еще один момент, который, по моему мнению, также важен, а именно проведение выборов. В плане четко указано, что Украина должна провести выборы в течение 100 дней. Учитывая то, что мне рассказали люди, с которыми я общался, это можно сделать примерно за 90 дней, но это будет интересный процесс. Я считаю, что выборы необходимы, чтобы успокоить народ и успокоить свободный мир, но это одно из условий плана", - рассказал он.

Читайте также: Келлог покинет пост спецпредставителя Трампа по вопросам Украины в январе, - Reuters

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.