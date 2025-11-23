РУС
Новости Мирный план Трампа
5 375 70

Келлог о мирном соглашении: Думаю, мы сможем подтолкнуть к этому украинцев, а затем россиян

Келлог о мирном плане

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог считает, что предложенный США мирный план является реальным для подписания как Украиной, так и Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Келлог заявил в интервью Fox News

"Это хороший план"

"Рамочное соглашение существует для того, чтобы прийти к выводу... Думаю, мы можем подтолкнуть к этому украинцев, а позже и россиян.

Это хороший план. В нем есть моменты, которые нужно четко кодифицировать и немного подробнее объяснить, но мы уже почти достигли цели", - отметил спецпосланник.

По словам Келлога, Зеленский может приехать в США, чтобы подписать это соглашение, "но гарантий нет".

Проведение выборов в Украине

Также он подчеркнул выборы как условие плана, чтобы "успокоить украинцев и свободный мир".

"В плане есть еще один момент, который, по моему мнению, также важен, а именно проведение выборов. В плане четко указано, что Украина должна провести выборы в течение 100 дней. Учитывая то, что мне рассказали люди, с которыми я общался, это можно сделать примерно за 90 дней, но это будет интересный процесс. Я считаю, что выборы необходимы, чтобы успокоить народ и успокоить свободный мир, но это одно из условий плана", - рассказал он.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

+42
і гадати нема чого. просто йди на ***, штовхун з піндостану
23.11.2025 10:18 Ответить
+24
Бог, коли хоче покарати, забирає розум. Видно американці це заслужили !!!
23.11.2025 10:20 Ответить
+22
чому немає пункітв про скорочення кацапської армії і проведення виборів протягом 100 днів?
23.11.2025 10:25 Ответить
і гадати нема чого. просто йди на ***, штовхун з піндостану
23.11.2025 10:18 Ответить
османська ******* і є той камінь, що штовхають.
А "піндосами" називають американців (наразі наших партнерів) або тупа фсбешна кацапня, або гнидота типу подоляків-зоркіних-педрових-іванлвих-литвинів. То Frol у когось з них на підсмокчі?
23.11.2025 11:06 Ответить
Один з 73 %?
показать весь комментарий
23.11.2025 13:19 Ответить
Зібралося США шобло старих маразматиків типу Келлога на чолі з цим рудимгороднім опудаломТрампом , які роблять "політику навиворіт", в системі координат якої все помінялося місцями: агресор з жертвою . Давити ці аморальні старі маразматики і їх говорячі попугаї типу Рубіо і Венса, вирішили саме на жертву агресії -Україну, бо давити на Лапєстан- це затратно. Світ таким став: до влади в багатьох країнах прийшли абсолютно аморальні персонажі, такі, як Пуйло болотний, які і роблять цей світ під свої стандарти. Добром це не закінчиться і не тільки для України: на черзі Європа.
23.11.2025 12:11 Ответить
Меморандум: "Юридический анализ Плана-28 - он неприемлем, незаконен, ничтожен" /№1050/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=kzZMhrkh9sg
23.11.2025 12:30 Ответить
Виборами заспокоїти українців не вийде.Території основне...території і повна деокупація...
23.11.2025 10:18 Ответить
А при чому тут ваші територіальні питання з Мексикою, Венесуелою, Данією до війни в Україні?)
показать весь комментарий
23.11.2025 11:05 Ответить
Тобі на цвинтарі вже прогули ставляють, гадаю що тебе вже можно підштовхнути...
показать весь комментарий
23.11.2025 10:19 Ответить
Бог, коли хоче покарати, забирає розум. Видно американці це заслужили !!!
23.11.2025 10:20 Ответить
У кожної країни свої 73 %
показать весь комментарий
Дайте Україні потрібну зброю у необхідній кількості і ЗСУ самі підштовхнуть русню по самі гланди
23.11.2025 10:21 Ответить
То ви дуже сильно перебільшуєте нашу роль у планах США. Вони нас підтримують тільки тому що це поки входить в їх геостратегічні плани. Якщо геополітична ситуація зміниться то залишимось ми у розбитого корита. А США залишать нас наодинці як тих же південнов'єьнамців чи афганців.
показать весь комментарий
23.11.2025 11:16 Ответить
Вже зрозуміло,що ви маєте на увазі(Москалі вам переклали англійською ***** хотєлки поділені з 12 пунктів на 28,і зробили вигляд ,що це саме ви таке надумали(А тепер ***** ,в своїй ботоксній посмішці з бункера заявив,что ми гатови абсуждать(Добре,що сьогодні до москви щось вже долетіло)До 27 варто вимкнути світло і в бункері,тобто в бункері буде,а транслювати свою маячню через астанківський туалет можливості не буде)
23.11.2025 10:25 Ответить
Що він меле?! Пропонує заставити жертву підмахувати гвалтівнику? Він при своєму розумі?
23.11.2025 10:25 Ответить
Ні. Йому просто начхати.
показать весь комментарий
Ніт, "просто" у них свої інтереси - "не штовхайте нас до ядерного конфлікту з РФ".
Плюс бажання заробити.
показать весь комментарий
23.11.2025 11:05 Ответить
чому немає пункітв про скорочення кацапської армії і проведення виборів протягом 100 днів?
показать весь комментарий
23.11.2025 10:25 Ответить
+++
23.11.2025 10:47 Ответить
Какие выборы вы о чём!?вся верхушка попадёт под суд!вау мечтать не Вредно Вредно не мечтать!🤣😅😂
показать весь комментарий
Кацапе, йди нах@й звідси. Тут водкі нєт!
показать весь комментарий
У плані є ще один момент, який, на мою думку, також є важливим, а саме проведення виборів.

Цей пункт 100% смерть для зе і не вигідний для европи. Тому будуть динаміти цей план до останнього
23.11.2025 10:29 Ответить
Якраз навпаки. Якщо вибори будуть усього через 100 днів чи іще раніше, тобто не буде достатньо часу на підготовку, передвиборчу кампанію і усі інші необхідні процедури, то Зеля, скоріше за все, знову виграє, остаточно захопить владу, знищить опозицію і зіллє Україну русні.
показать весь комментарий
23.11.2025 11:14 Ответить
Да за нього не буде ніхто вже голосувати хоч через день, хоч через 300. Ні бусіфіковані ні інші верстви населення.
Хоча панночки як кохали його, так і будуть до смерті десь з екзілів в німеччині чи ще де.

Але як казали "мудреці" не важливо як пройдуть і коли вибори-важливо як порахують.
23.11.2025 11:19 Ответить
Як вони взагалі собі це уявляють.
Краматорськ - десь 50 000 населення.
Слов'янськ - теж 50 000.
Ну, може трохи менше, але люди по вулицям ходять, матері з дітьми, машини їздять, магазини працюють, кафешки (ага, шаурма для військових, так )))
А Дружківка?
А ще купа прифронтових міст?
І тут прорашистських відвертих ждунів фактично нема. Усі вивелися або перефарбувалися як стало прилітати.
Як і куди евакуювати таку кількість народу разом з майном?
Під росією тут навряд чи хто захоче залишатися.
Та абсолютно таке неможливо.
Фізично неможливо.
23.11.2025 10:30 Ответить
Маріуполь і Костянтинівка теж такими були... І що з ними зараз? Я про Констаху теж саме думав але...
показать весь комментарий
Орбан:

Теперь мы будем блокировать абсолютно любую помощь Украине. Европа немедленно должна поддержать план Трампа и начать переговоры с РФ, -

Орбан не слишком умен, но даже он обязан понимать исключительную кровавость «мирного плана» Уиткоффа-Дмитриева.

Орбан все-таки венгр. Т.е должен помнить то, с каким азартом русские танки плющили студенточек и старушек в Будапеште 1956 года.



Уиткофф и Дмитриев -кабинетные одуванчики. Они не соображают, какие потенциалы горя и смерти заложены в их «проекте».

Оккупация россией Краматорской агломерации, на которой настаивает «план», это, как минимум 200 тысяч беженцев, это массовые расстрелы тех, кто бежать не сможет или не успеет.

Это десятки тысяч изнасилований, это повешенные пенсионеры и дети, а в каждом подвале разграбленных и загаженных домов -тюрьма и пыточная ФСБ.

Русские, при всем желании просто не умеют иначе, что доказано Бучей, Мариуполем, Марьинкой, Бахмутом и т.д.

Вступив в ту часть Донецкой области, которая осталась Украинской - русские орки дадут волю своему садизму.

Россия -явление столь же гадкое и опасное, как Германия Гитлера. Оккупационный стиль обоих Рейхов ( русского и III-го) идентичен.



Это сейчас, в провонявших трупами лесополках оркам некого грабить, насиловать и расстреливать, кроме, как друг друга. Поэтому тема военных преступлений РФ ушла из медийного поля.

Но вторгнувшись в ПГТ и города Краматорской агломерации орки устроят невиданный грабеж, бойню и геноцид, так как за четыре года войны и пропаганды озверены на все украинское. А украинцев в КА -около 80%.

Да, там есть «ждуны», их примерно 5%. Но и им придется горько за то, что «вяло ждали». Ограбят и распотрошат и их тоже.

Нет ни малейших сомнений в том, что сотни квадратных километров КА превратятся в одно глобальное преступление, которое затмит Бучу и Ирпень. Регулировать этот процесс невозможно.

Невзоров

@nevzotovtv
23.11.2025 10:38 Ответить
Від Констахи вже мало що залишилося. Там вже кіллзона.
показать весь комментарий
В березні 2025 року нацик Келлог так висловився про припинення допомоги Україні від США "Це схоже на те, як коли вдарити мула дошкою по носі. Це привернуло їхню увагу". Може це падло думало, що тупі українці не читають cbs news, де він цинічно чеше все по теорії "ріал політік". Так Кіт вважається нашим другом. А хто ж тоді Бобі Дрісколл? Рейхсфюрер по окоончательному вирішенюю україгського питання?
показать весь комментарий
Якщо вже штовхати, то краще вивезти ЕрЗе в одному мішку на середину моста Патона - і звідти стуснути.
показать весь комментарий
Суперський план. Спочатку штовхають до миру жертву агресії, а потім якось та вмовлять самого агресора
показать весь комментарий
Штовхають не до миру, а до капітуляції. Це чомусь різні речі.
показать весь комментарий
Все в них "спочатку українці". Вчепилися зубами в слабшого. Гієни. А для кацапів тільки червона доріжка. Падлюки трампонівскі. Цинічні мерзотники.
показать весь комментарий
старому ***...Н называет процесс выборов во время войны Интересным,

Ему кто то что то рассказал и он на это основе строит свои Хотелки !!!!!
показать весь комментарий
келог краще б прибрали дєрьмака, подоляка, татарова... хоча якщо українці це самі не зробили, дначить не допоможе... стадо покірне
показать весь комментарий
Келлог теж увврувпа, що це українці почали війну і тому миру не хочуть, через що починати з них треба? У Келлога здається адеквптна донька. Нехай би краще за старим доглядала.
показать весь комментарий
Йдеш вже, так їди вже, підштовкувач
показать весь комментарий
дуже велика різниця міш келлогом та його Доцьою ...
показать весь комментарий
З тих пір, як вимінювали в індіанців золото і землі на брязкальця та бухло, ці аферисти так і не розжилися ані мізками, ані сумлінням.
показать весь комментарий
З аборигенами майбутньої Америки розмовляли предки цих аферистів.
"Це бізнес дєтка, нічєго лічного ..."

З іншого боку адміністрація Байдена була більше до нас прихильна. Не без вивертів, але ж там є генерали Пентагону і вони щось Байдену казали.
показать весь комментарий
Падло старе щоб ти здохло. Ще пам'ятаю як воно називало Україну віслюком якого потрібно бити по носі
показать весь комментарий
Запевняю вас що ці американські ублюдки продажні, ще й на вибори нам приведуть якогось ************* і скажуть або голосуйте за нього або віддамо )(уйлу ще й Київ і Львів
показать весь комментарий
і цей прогнувся

сказав що в оон "Україна позірувала" коли сказала що "ми самі будемо обирати союзи, куди вступати"

ще гикнеться американцям ця моральна гнучкість
показать весь комментарий
@ (у перекладі):
"Україна ніколи не просила США бути посередником чи організатором капітуляції України.
Україна ніколи не просила, щоби американські солдати помирали за Україну.
Україна сьогодні хоче лише, щоб Америка продавала за гроші зброю та була партнером."
показать весь комментарий
то так...спершу агресора підштовхнемо?? План їм кремлівський капітуляції підсунемо??
показать весь комментарий
Світ перетворюється на божевільню, коли при владі маразматики, ідіоти та нарциси...
показать весь комментарий
Дивний келих як і всі ******** трампонівські. Підштовхнути жертву в лапи агресору бо жертва не хоче йти до пащі звіра...
показать весь комментарий
Ви тільки вдумайтесь що воно несе. Зкоюється злочин, а приходить американський поліцейський і каже давайте зараз доб'ємо жертву а потім щось будемо робити з злочинцем. Може даже розцілуємо його і нагородимо його будинком в якому проживала жертва
показать весь комментарий
Потім з'ясується, що Келлог такі слова не говорив. Як і не приймав участі у розробці цього плану Віткоффа.
показать весь комментарий
Ідіот . А я вважав його більш менш адекватним ..
Це ж треба , за його логікою - спочатку треба змусити жертву припинити спротив , а вже потім вимагати від агресора не продовжувати агресію . !!
А може ці речі треба робити навпаки , котяра , ти про це не думав .?
показать весь комментарий
Чорт забирай , я ще й досі ніяк не можу в це повірити . В те що людина при здоровому глузді - може таке сказати !
Уявіть ситуацію - грабіжник грабує жертву , підходить коп і каже жертві - ану давай припиняй чинити спротив ! Жертва підкоряється , припиняє , і тоді коп каже грабіжнику - пане може ви вже перестанете грабувати .!!
Я в **** якщо чесно ..
показать весь комментарий
Діду, навіщо ти псуєш залишки чогось людського ,що було , в твоїй особі ,в цій дебільній адміністрації?Це така тобі віддяка від неї, що тебе навіть не "підштовхнули" а "виштовхнули" з неї.
показать весь комментарий
Ок, визнаємо рюску мову державною, і тотально використовуємо українську та англійську, а от що означає "підтримка російської церкви"? Це що, дотація її з бюджету? Тобто, я туди ні ногою, але з моїх податківкацапським попам на підтримку? Що це за #уйня?
показать весь комментарий
Ха ! Повідомляють у пророс. пабліках, що на РФ збираються ввести десятину для хрестиянської церкви - на усіх громадян РФ.
показать весь комментарий
Америка віддасть Україну, то отримає облизні і в Азії і в південній Америці.
показать весь комментарий
цинічне підступне чмо. Вдушися тими срібняками, якими тебе русня купила
показать весь комментарий
А хіба цього придурка не звільнили? Чого це він голос подав???
показать весь комментарий
На фона трампакса і венса виглядав ніби розумнішим...На жаль ні....
показать весь комментарий
під загрозою міжнародного аудиту зеля підписав би все що завгодно але навіть це неможливо бо цей "план" порушує конституцію України і з точки зору міжнародного права він теж нікчемний.
показать весь комментарий
Що заважає ввести дієві санкції проти росії, якими ви намагаєтесь спокусити Україну, вже зараз?
показать весь комментарий
Навколо нас одні штовхуни, а дегенерат Зеленський намагається з ними шось погодити, замість того щоб зняти Сирського і поставити розумного головкома, чи Драпатого чи Білецького чи Оболенського чи Прокопенко, чого він тримає Сирського, бо він не українець? Отаке вибрали чудо
показать весь комментарий
Дивно, що США ще не почали нас бомбити і схоже потрібно до цього готуватись. Поки в Білому домі рулять аморальні збоченці такий розвиток подій стає реалістичнішим не по днях, а по годинах.
показать весь комментарий
"Підштовхувач" хренів. Чи може підмахувач для пуйла?
показать весь комментарий
Чи вони дурману обкурилися,чи їх пуйло купив (інформація 35млрд.$),чи то деменція,чи бажання попасти в список номінантів Нобелівської премії?
99.99розробка кремля.
показать весь комментарий
та 100%, а 0.01% то папір амерський, прийняли участь
показать весь комментарий
І цей виявився довбой*бом!
показать весь комментарий
В ближайшем будущем узнаем, сколько зелёная жопа потратила миллионов баксятины в лоббисткие структуры.
показать весь комментарий
Той їхній план капітуляції України явно написаний в Кремлі, а вони виставляють, що то Трамп його видумав.
показать весь комментарий
Трумпа свого у сраку штовхайте
показать весь комментарий
