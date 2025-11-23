Мирный план подготовили США, он базируется на предложениях как РФ, так и Украины, - Рубио.

Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что мирное предложение было разработано Вашингтоном и предлагается как прочная основа для текущих переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Рубио написал в соцсети Х.

"Мирное предложение было подготовлено США. Оно предлагается как прочная основа для дальнейших переговоров. Оно базируется на предложениях российской стороны, но также учитывает предыдущие и текущие предложения Украины", - написал Рубио.

Читайте также: В Женеве 23 ноября состоятся переговоры между Украиной и США по мирному плану, - CNN

Что предшествовало?

Напомним, ранее издание The Guardian писало, что "мирный план" США мог быть изначально написан на русском языке.

Часть конгрессменов от Республиканской и Демократической партий выступила с критикой мирного плана, заявив, что он "больше похож на "план Путина"".

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.