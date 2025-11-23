РУС
4 037 74

Мирный план подготовили США, он базируется на предложениях как РФ, так и Украины, - Рубио.

Рубо о мирном плане

Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что мирное предложение было разработано Вашингтоном и предлагается как прочная основа для текущих переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Рубио написал в соцсети Х.

"Мирное предложение было подготовлено США. Оно предлагается как прочная основа для дальнейших переговоров. Оно базируется на предложениях российской стороны, но также учитывает предыдущие и текущие предложения Украины", - написал Рубио.

Читайте также: В Женеве 23 ноября состоятся переговоры между Украиной и США по мирному плану, - CNN

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

переговоры (5184) США (28353) Рубио Марко (314)
Топ комментарии
+41
Так а де пропозиції України серед 28 пунктів ?
Зелю за пограбоване не переслідувати ? Не проводити аудит допомоги і тому звільнити ***** і його вбивць від кримінальної відповідальності за страшні злочини ?
23.11.2025 09:59 Ответить
+20
А ну-ну,подробніше про ті пропозиції від України.Хто ті пропозиції вносив від імені України:ЗЕленський,Єрмак,Умєров,Сибіга?
Галімат'є імені трампа-путіна ?
23.11.2025 10:02 Ответить
+17
"враховує попередні та поточні пропозиції України" - в чому саме, цікаво?
Мабуть мова йде про виключення з "мирного плану" пункту, який передбачав аудит всієї міжнародної допомоги? Джерело: https://censor.net/ua/n3586450
То за це наших "українців" слід судити за державну зраду й мародерство.
А цей кацапський "план" можеш скурити або використати за прямим призначенням - підтерти свій замурзаний американський зад.
23.11.2025 10:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*** ** ***придурок
23.11.2025 09:57 Ответить
** 3.14дарас
23.11.2025 10:00 Ответить
Меморандум: "Юридический анализ Плана-28 - он неприемлем, незаконен, ничтожен" /№1050/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=kzZMhrkh9sg
23.11.2025 12:28 Ответить
23.11.2025 09:58 Ответить
Распутье …
23.11.2025 10:02 Ответить
Тані. Він якраз йде своєю дорогою. Правда, ця дорога для Укра'ни - дорога до Голгофи.
23.11.2025 10:42 Ответить
Та який, нахрін, вибір? Маринад на шашлики от і весь його вибір, удобища...
23.11.2025 10:08 Ответить
Або шашлики чи шаурма.
23.11.2025 10:19 Ответить
ну і під суд одразу. У нього немає такого права. Нехай готується до довічного. А якщо втече - все життя буде озиратися
23.11.2025 10:15 Ответить
я особисто поїду до ісраеля та прикончу падлу
досвід маю
23.11.2025 11:24 Ответить
" Якщо хтось реально торгує інтересами України в обмін на особисту недоторканність і закриття корупційних історій - це не «складний компроміс», а пряма зрада.

Люди віддають життя за країну, а нам натомість пропонують сценарій, де корупція часів війни списується одним розчерком пера під красиві слова про «мир» і «врегулювання».

Корупція та отакі «договорняки» під час війни - це удар по кожному, хто воює й хто втратив близьких. Якщо хтось вирішив купити собі амністію ціною майбутнього країни - суспільство має право знати і право реагувати жорстко.

(с)
23.11.2025 10:03 Ответить
це не перша зрада
не втік щоб пограбувати
23.11.2025 10:05 Ответить
Не втік, бо не було куди втікати.
На відміну від Овоща, апартаменти в районі МКАДу йому були приготовані особливі, і відрізнялись від овощних як ШІЗО/ПКТ від держдачі.
23.11.2025 10:12 Ответить
кажуть що в білорусь збиралось втікати
23.11.2025 10:14 Ответить
на зустріч танковим колонам, логічно
23.11.2025 10:17 Ответить
***** десь же пропав на півтори доби
що воно робило
23.11.2025 10:19 Ответить
бухало та нюхало від страху
теж мені секрет
слабкі люди завжди так роблять
23.11.2025 11:25 Ответить
"акакаяразніца"
23.11.2025 10:18 Ответить
"где перьод гдє задніца"
повна назва стратегії зебілів перед загрозою повномасштабної війни
23.11.2025 10:21 Ответить
Можливо там є таємний додаток на кшалт пакту Рібентропа-Молотова.
23.11.2025 10:21 Ответить
А "пропозиції України" від кого отримали? Від яника? деркача? медведчука? мураєва?
23.11.2025 10:01 Ответить
не тупи від Гундосіка з Єрмаком звичайно! Умєров відвозив особисто до Флориди
23.11.2025 10:18 Ответить
від Умерова
23.11.2025 10:37 Ответить
Пропозиції терористів поважніші за Гельсінкі-75. Зара адміністрація "краснова"-- такий самий гопнік, як і кремлівська гебня.
23.11.2025 10:03 Ответить
Базується на пропозиціях... Хочеться задати питання пару Рубіо. А чому не на міжнародному праві? Вам на нього теж насрати, як і х@йлу?
23.11.2025 10:10 Ответить
Банда ішака, звісно, причетна до появи цього т.з. "плану". Просто ішак хоче створити ілюзію своєї непричетності та видати себе за "героя - патріота", який, буцім -то , з чимось не погоджується.
23.11.2025 10:13 Ответить
"Мирна пропозиція була підготовлена США. Вона пропонується як міцна основа для подальших переговорів. Вона базується на пропозиціях російської сторони, але також враховує попередні та поточні пропозиції України", - написав Рубіо. США ВРАХОВУЄ ПРОПОЗИЦІЇ КОРУПЦІОНЕРІВ ЗРАДНИКІВ УКРАЇНИ .АЛЕ НЕ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ.ЦЕ НЕБО І ЗЕМЛЯ.АМЕРИКАНСЬКИЙ ОСЬ ТАКИЙ СЬОГОДНІШНИЙ КУЙ ЗОВСІМ НЕ АМЕРИКАНСЬКЕ ДИШЛО ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ....ПНХ-ТРБНСША
23.11.2025 10:15 Ответить
У Зеленського навколо одні дегенерати, як і вн сам, то що вони підпишуть !!!Тим більше що українців серед них немає , тому пока їх не позбутися , нічого хорошого нас не чекає
23.11.2025 10:16 Ответить
Нехай підписують і відкривають кордон...
23.11.2025 10:20 Ответить
*****, ухилєсік. Нехай підписують і демобілізують, а ти підеш рочків на 5 замість нас.
23.11.2025 10:59 Ответить
Я хз чий то план , але кацапи його підписувати теж не збираються . І це факт .
Я ще не чув від жодного кацапа , що їх мовляв - той план влаштовує .
..
23.11.2025 10:21 Ответить
це "крємлєвській стиль переговорів", започаткований ще громико, про нього написали у всіх підручниках про торгівлю

висувається дві пропозиції : одна "ніби крємлєвська", а друга ще впертіша "ні це не наш план", мовляв вибирайте ту що слабкіша, бо інакше переговори закінчаться

плюс, поставити термін до п'ятниці і при цьому до вечору четверка підбурювати і спростовувати плітки, і тиснути що "окремі пункти не оговорюються, ухвалюйте цєліком", що суперечить традицийному методу "обговорювати пункт за пунктом"

трамп має схожу манеру переговорів, про що він писав в своїй книзі
23.11.2025 10:28 Ответить
Так справа в тому що кацапів не влаштовує цей - "слабкіший" план , до якого вони нас ************ . Тобто - якщо ми з ним і погодимось , то вони не погодяться . Зе завтра скаже - ми згодні підписуємо , а ***** скаже - а ми ні . І що тоді ?
Там у них головна претензія до цього плану - суверенна Україна продовжує існувати далі , хоч і в обмежених правах . І саме це їх бісить до нестями .
Ніхто цього плану не підпише , ні ми ні кацапи . імхо
23.11.2025 10:40 Ответить
вони підпишуть в останній момент, але до останнього будуть викручувати руки

цей план - план крємля, бо там прописано чим росія підкуплятиме трампа
23.11.2025 10:48 Ответить
Так вони ж фактично нічого не отримують . Цілі есвео , які вони перед собою ставили на її початку , і заради яких розпочинали війну - не досягнуті . То навіщо їм підписувати той план ?
23.11.2025 10:57 Ответить
вони заблокують багато можливостей для України : торгівлю в Чорному морі, можливість купувати

оборонні технології на Заході, вступ до НАТО, москалі будуть мати зиск від видобутку в Україні копалин (через спільні фірми-прокладки на Заході), ті копалини що містять донбас та крим відійдуть росії і туди прийдуть видобувати газ, нафту та літій західні компанії

"цілі сво" не досягаються за один етап, русскій полоз буде стискати Україну своїми кільцями рік за роком, це багаторічний план русскіх
23.11.2025 11:21 Ответить
Не заблокують . Бо в України є засоби які можуть заблокувати торгівлю і їм . Такі засоби які вже заблокували їхній військовий флот в Чорному морі . Який зараз ховається невідомо де , днем з вогнем не знайдеш .
Та навіть якщо і заблокують , не це було основною ціллю так званої - есвео . Основними цілями були - денацифікація , демілітаризація , примусова зміна влади на лояльну мацькві , коридор в Придністров'я та інша маячня . Потім до цього додалась вимога віддати Херсон і Запоріжжя . Але жодна з цих цілей - на сьогодні не досягнута . І якщо кацапи погодяться з планом трампа - досягнута вже і не буде ,, в найближчі 10 років так це точно . Бо в тому плані йдеться про військову гарантію Україні від США - на кшталт 5 статті НАТО , у разі повторної агресії кацапів . Тобто - кацапи , погодившись на план Трампа , отримують піррову перемогу .
Тому вони й ниють про те що цей план повна хрінь і їх він не влаштовує .
23.11.2025 11:50 Ответить
рубіо намагається "зберегти гарну міну при поганій грі", вже всі зрозуміли що віткофф - прокладка, а за венсом стоять республіканці, які хочуть контролювати трампа, і використовують українську трагедію для свого кадрового посилення

прочитав тут в "жівом журналє" Іларіонова що навіть консервативний історик і прихильник Британської імперії ніал фергюсон вважає що трамп, путін, сі а також консерватори з Британії та Франції, мають знов поділити "євразію" для припинення майбутніх війн - і цей план з 28 пунктів годиться як інструмент - і це каже шотландець ! яким же чином українська незалежність "загрожувала консервативній Європі" ?

мовляв, "експеримент з глобальною економікою без глобального уряду" потрібно зупиняти, і "повертатися в старі добрі імперіалістичні часи", де Україні відведено бути колонією росії - отакі зараз консерватори пішли !
23.11.2025 10:22 Ответить
Дивлячись на цих підарасів мені дуже хочеться побачити як китайці будуть витирати сраку їхніми планами з розподілу чогось там прямо з пересувної сцени гей-параду в Нью-Йорку.
23.11.2025 11:03 Ответить
Пиз....ди..Ть як троцкій!!! Казковий довбойоб!!!
23.11.2025 10:24 Ответить
але також враховує попередні та поточні пропозиції України Джерело: https://censor.net/ua/n3586474

Я так розумію, що пропозиція від банди зелених мародерів лише одна - їх амністія за скоєні злочині та можливість безкарно скористатись награбованим в народу України за роки війни
23.11.2025 10:24 Ответить
Ще трохи практики, й трампівці переплюнуть у брехні й кацапів!
23.11.2025 10:27 Ответить
Ну що українці помаленьку потихеньку але з цього "мирного плану" який так вчасно появився зразу після "міндічгейту" починають стирчати вуха "крота" єрмака. ****** на спецоперацію ФСБ по прикриттю ЗЕбанди яка була на грані провалу з цими корупційними скандалами - далі буде!
23.11.2025 10:34 Ответить
від України тільки один пункт пропозиції: амністія за крадіжки допомоги зеленським і шоблою і готовність до капітуляції.
23.11.2025 10:36 Ответить
Бреше як дихає. Зрозуміло, що вигорожує Трампа. За джерелами з кола, близкого до Білого Дома, цей план розробляв Віткофф з Дмітрієвим. Навіть високопосадовці в Білому Домі про цей план не знали. Усі ж пам'ятають минулий приїзд Дмітрієва, коли його Рубіо і на поріг не пустив. Два брати-акробати вирішили щось наваяти і тицнути Україні. Бо у рудого нобелівська премія у 2026 році згорає, а у Віткоффа плани на бізнес на окупованих українських територіях.
23.11.2025 10:44 Ответить
Я сумніваюся, що план розроблявся виключно американцями?! Але, не варто бігти поперед паровозу. Йде процес!
23.11.2025 11:47 Ответить
План розробляли Дмітрієв разом з Віткоффом. А Дмітрієв представляє дочок путіна. Здається мені, що за так званий Генералом СВР стоять саме доньки з челюддю.
23.11.2025 12:52 Ответить
Дохазяйнувались
23.11.2025 10:48 Ответить
Що в тому плані зі своєї сторони зобов'язана зробити росія?
23.11.2025 10:58 Ответить
Дати трампонутому грошей
23.11.2025 11:16 Ответить
мирна пропозиція підготовлена нинішніми США, які вжЕ зрадили Україну наплювавши на "будапешт", пропонується як міцна основа для подальших окупації України (а згодом Європи, якщо Україна прогнеться) Гітлером нинішнього століття...
сором і ганьба трумпівській Омериці, яку колись-чомусь-хтось вважали еталон демократії та справедливості, а насправді трумпівські США виявилися звичайними зрадниками, брехунами, баригами та мародерами, продуманими хвойдами *****......
23.11.2025 11:09 Ответить
Я вважаю, що Ви помиляєтеся! І не судіть. Вас ніхто не уповноважував, і про це не просив! Хоча, я кому! Ви троль!
23.11.2025 11:50 Ответить
23.11.2025 12:16 Ответить
З нашого боку це тільки ні якого моніторингу наданих грошей
23.11.2025 11:15 Ответить
а що там нарід Мінським угодам не міг простити? ???
Українські пропозиціії - це вимога недоторканності до Зеленського і його мародерів??
23.11.2025 11:21 Ответить
Я понимаю что в рф немало мычащих на украинском и вместо Украины. Но, в этот раз кто?
23.11.2025 11:25 Ответить
Обікрав Енергоатом, продає Донбас. Кажете комік?
23.11.2025 11:25 Ответить
Остаётся Украине выбрать каким дустом присыпать периметр страны и на то подходящее время
23.11.2025 11:27 Ответить
дорослі люди а не розуміють
закони працюють тільки ті що люди вважають справедливими
так і з угодами

господі, планета мавп, як у книжці
23.11.2025 11:28 Ответить
23.11.2025 11:44 Ответить
Цікаво, а які ж пропозиції були від України? Я його вважав більш адекватним ніж трампакси і венси. І тут помилився!
23.11.2025 12:16 Ответить
Як відповідь на їх план для початку зпалити опудали Трампа + ..уйла в обнімку навпроти амерського посольства. Трете опудало на черзі, щоб знало що чекає в реальності за обнімання з уйобками
23.11.2025 12:30 Ответить
Якби це був план Вашингтона, то навряд би там було місце російській мові та московській церкві та і решті хотєлок! І ще були б якісь зобов'язання для росії.
23.11.2025 12:41 Ответить
Ага, план на пропозиціях України також. Тому ваші 28 пунктів були як відро крижаної води на голову Україні і ЄС. Так віртуозно брехати надо вміти.
23.11.2025 12:42 Ответить
Пункт про собачу як державну, точно зеля запропонував. Він ще до припізденства гоаорив "атстаньтє"
23.11.2025 13:07 Ответить
Брешешь ! Нет там ничего гот УКраины...твой виткофф проболтался
23.11.2025 13:33 Ответить
Тобто, частину того трешу з подачі ЗЄ подав Умеров.

Цікаво, скорочення ЗСУ чи ліквідацію ракетних програм...
23.11.2025 13:36 Ответить
 
 