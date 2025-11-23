Мирный план подготовили США, он базируется на предложениях как РФ, так и Украины, - Рубио.
Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что мирное предложение было разработано Вашингтоном и предлагается как прочная основа для текущих переговоров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Рубио написал в соцсети Х.
"Мирное предложение было подготовлено США. Оно предлагается как прочная основа для дальнейших переговоров. Оно базируется на предложениях российской стороны, но также учитывает предыдущие и текущие предложения Украины", - написал Рубио.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее издание The Guardian писало, что "мирный план" США мог быть изначально написан на русском языке.
- Часть конгрессменов от Республиканской и Демократической партий выступила с критикой мирного плана, заявив, что он "больше похож на "план Путина"".
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
досвід маю
Зелю за пограбоване не переслідувати ? Не проводити аудит допомоги і тому звільнити ***** і його вбивць від кримінальної відповідальності за страшні злочини ?
Люди віддають життя за країну, а нам натомість пропонують сценарій, де корупція часів війни списується одним розчерком пера під красиві слова про «мир» і «врегулювання».
Корупція та отакі «договорняки» під час війни - це удар по кожному, хто воює й хто втратив близьких. Якщо хтось вирішив купити собі амністію ціною майбутнього країни - суспільство має право знати і право реагувати жорстко.
(с)
не втік щоб пограбувати
На відміну від Овоща, апартаменти в районі МКАДу йому були приготовані особливі, і відрізнялись від овощних як ШІЗО/ПКТ від держдачі.
що воно робило
теж мені секрет
слабкі люди завжди так роблять
повна назва стратегії зебілів перед загрозою повномасштабної війни
Мабуть мова йде про виключення з "мирного плану" пункту, який передбачав аудит всієї міжнародної допомоги? Джерело: https://censor.net/ua/n3586450
То за це наших "українців" слід судити за державну зраду й мародерство.
А цей кацапський "план" можеш скурити або використати за прямим призначенням - підтерти свій замурзаний американський зад.
Галімат'є імені трампа-путіна ?
Тут - переклад статті Фрідмана в New York Times, в якій прямо вказується, що з України ніхто не брав участі в "розробці" цього "плану".
Я ще не чув від жодного кацапа , що їх мовляв - той план влаштовує .
..
висувається дві пропозиції : одна "ніби крємлєвська", а друга ще впертіша "ні це не наш план", мовляв вибирайте ту що слабкіша, бо інакше переговори закінчаться
плюс, поставити термін до п'ятниці і при цьому до вечору четверка підбурювати і спростовувати плітки, і тиснути що "окремі пункти не оговорюються, ухвалюйте цєліком", що суперечить традицийному методу "обговорювати пункт за пунктом"
трамп має схожу манеру переговорів, про що він писав в своїй книзі
Там у них головна претензія до цього плану - суверенна Україна продовжує існувати далі , хоч і в обмежених правах . І саме це їх бісить до нестями .
Ніхто цього плану не підпише , ні ми ні кацапи . імхо
цей план - план крємля, бо там прописано чим росія підкуплятиме трампа
оборонні технології на Заході, вступ до НАТО, москалі будуть мати зиск від видобутку в Україні копалин (через спільні фірми-прокладки на Заході), ті копалини що містять донбас та крим відійдуть росії і туди прийдуть видобувати газ, нафту та літій західні компанії
"цілі сво" не досягаються за один етап, русскій полоз буде стискати Україну своїми кільцями рік за роком, це багаторічний план русскіх
Та навіть якщо і заблокують , не це було основною ціллю так званої - есвео . Основними цілями були - денацифікація , демілітаризація , примусова зміна влади на лояльну мацькві , коридор в Придністров'я та інша маячня . Потім до цього додалась вимога віддати Херсон і Запоріжжя . Але жодна з цих цілей - на сьогодні не досягнута . І якщо кацапи погодяться з планом трампа - досягнута вже і не буде ,, в найближчі 10 років так це точно . Бо в тому плані йдеться про військову гарантію Україні від США - на кшталт 5 статті НАТО , у разі повторної агресії кацапів . Тобто - кацапи , погодившись на план Трампа , отримують піррову перемогу .
Тому вони й ниють про те що цей план повна хрінь і їх він не влаштовує .
прочитав тут в "жівом журналє" Іларіонова що навіть консервативний історик і прихильник Британської імперії ніал фергюсон вважає що трамп, путін, сі а також консерватори з Британії та Франції, мають знов поділити "євразію" для припинення майбутніх війн - і цей план з 28 пунктів годиться як інструмент - і це каже шотландець ! яким же чином українська незалежність "загрожувала консервативній Європі" ?
мовляв, "експеримент з глобальною економікою без глобального уряду" потрібно зупиняти, і "повертатися в старі добрі імперіалістичні часи", де Україні відведено бути колонією росії - отакі зараз консерватори пішли !
Я так розумію, що пропозиція від банди зелених мародерів лише одна - їх амністія за скоєні злочині та можливість безкарно скористатись награбованим в народу України за роки війни
сором і ганьба трумпівській Омериці, яку колись-чомусь-хтось вважали еталон демократії та справедливості, а насправді трумпівські США виявилися звичайними зрадниками, брехунами, баригами та мародерами, продуманими хвойдами *****......
Українські пропозиціії - це вимога недоторканності до Зеленського і його мародерів??
закони працюють тільки ті що люди вважають справедливими
так і з угодами
господі, планета мавп, як у книжці
Цікаво, скорочення ЗСУ чи ліквідацію ракетних програм...