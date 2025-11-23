Мирний план підготували США, він базується на пропозиціях як РФ, так і України, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що мирна пропозиція була розроблена Вашингтоном і пропонується як міцна основа для поточних переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рубіо написав у соцмережі Х.

"Мирна пропозиція була підготовлена США. Вона пропонується як міцна основа для подальших переговорів. Вона базується на пропозиціях російської сторони, але також враховує попередні та поточні пропозиції України", - написав Рубіо.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше видання The Guardian писало, що "мирний план" США міг бути спочатку написаний російською.

Частина конгресменів від Республіканської та Демократичної партій виступила з критикою мирного плану, заявивши, що він "більше схожий на "план Путіна"".

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.