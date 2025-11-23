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Новини Мирний план США
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Мирний план підготували США, він базується на пропозиціях як РФ, так і України, - Рубіо

Рубо про мирний план

Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що мирна пропозиція була розроблена Вашингтоном і пропонується як міцна основа для поточних переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рубіо написав у соцмережі Х.

"Мирна пропозиція була підготовлена США. Вона пропонується як міцна основа для подальших переговорів. Вона базується на пропозиціях російської сторони, але також враховує попередні та поточні пропозиції України", - написав Рубіо.

Також читайте: У Женеві 23 листопада відбудуться переговори між Україною та США щодо мирного плану, - CNN

Рубо про мирний план

Що передувало?

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Автор: 

перемовини (3805) США (26698) Рубіо Марко (446)
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Топ коментарі
+54
Так а де пропозиції України серед 28 пунктів ?
Зелю за пограбоване не переслідувати ? Не проводити аудит допомоги і тому звільнити ***** і його вбивць від кримінальної відповідальності за страшні злочини ?
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23.11.2025 09:59 Відповісти
+25
А ну-ну,подробніше про ті пропозиції від України.Хто ті пропозиції вносив від імені України:ЗЕленський,Єрмак,Умєров,Сибіга?
Галімат'є імені трампа-путіна ?
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23.11.2025 10:02 Відповісти
+22
" Якщо хтось реально торгує інтересами України в обмін на особисту недоторканність і закриття корупційних історій - це не «складний компроміс», а пряма зрада.

Люди віддають життя за країну, а нам натомість пропонують сценарій, де корупція часів війни списується одним розчерком пера під красиві слова про «мир» і «врегулювання».

Корупція та отакі «договорняки» під час війни - це удар по кожному, хто воює й хто втратив близьких. Якщо хтось вирішив купити собі амністію ціною майбутнього країни - суспільство має право знати і право реагувати жорстко.

(с)
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23.11.2025 10:03 Відповісти
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Карьеристы сраные. Трамп все равно попадет в историю как прокремлевская подстилка.
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23.11.2025 18:00 Відповісти
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23.11.2025 18:58 Відповісти
То в чому ж полягають пропозиції України?
Мирний план США розробляли Віткофф, Дмитрієв і зять Трампа Кушнер. Джерело: https://censor.net/ua/n3586528
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23.11.2025 19:23 Відповісти
"Мирний план" це акуратно прописані на коліні Дмитрієва вимоги путіна
https://www.youtube.com/watch?v=C7cAbJMJZ4M
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23.11.2025 19:24 Відповісти
да ти шо?
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23.11.2025 19:39 Відповісти
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