Келлог про мирну угоду: Гадаю, ми зможемо підштовхнути до цього українців, а потім росіян

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог вважає, що запропонований США мирний план є реальним щодо підписання як Україною, так і Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Келлог заявив в інтерв'ю Fox News

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"Це хороший план"

"Рамкова угода існує для того, щоб дійти висновку... Гадаю, ми можемо підштовхнути до цього українців, а пізніше і росіян.

Це хороший план. Є в ньому моменти, які потрібно чітко кодифікувати та трохи детальніше пояснити, але ми вже майже досягли мети", - зазначив спецпосланець.

За словами Келлога, Зеленський може приїхати до США, щоб підписати цю угоду, "але гарантій немає".

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Проведення виборів в Україні

Також він наголосив на виборах як на умові плану, щоб "заспокоїти українців та вільний світ".

"У плані є ще один момент, який, на мою думку, також є важливим, а саме проведення виборів. У плані чітко зазначено, що Україна повинна провести вибори протягом 100 днів. З огляду на те, що мені розповіли люди, з якими я спілкувався, це можна зробити приблизно за 90 днів, але це буде цікавий процес. Я вважаю, що вибори необхідні, щоб заспокоїти народ і заспокоїти вільний світ, але це одна з умов плану", - розповів він.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.