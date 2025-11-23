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Новини Мирний план США
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Келлог про мирну угоду: Гадаю, ми зможемо підштовхнути до цього українців, а потім росіян

Келлог про мирний план

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог вважає, що запропонований США мирний план є реальним щодо підписання як Україною, так і Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Келлог заявив в інтерв'ю Fox News

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"Це хороший план"

"Рамкова угода існує для того, щоб дійти висновку... Гадаю, ми можемо підштовхнути до цього українців, а пізніше і росіян.

Це хороший план. Є в ньому моменти, які потрібно чітко кодифікувати та трохи детальніше пояснити, але ми вже майже досягли мети", - зазначив спецпосланець.

За словами Келлога, Зеленський може приїхати до США, щоб підписати цю угоду, "але гарантій немає".

Також читайте: Мирний план підготували США, він базується на пропозиціях як РФ, так і України, - Рубіо

Проведення виборів в Україні

Також він наголосив на виборах як на умові плану, щоб "заспокоїти українців та вільний світ".

"У плані є ще один момент, який, на мою думку, також є важливим, а саме проведення виборів. У плані чітко зазначено, що Україна повинна провести вибори протягом 100 днів. З огляду на те, що мені розповіли люди, з якими я спілкувався, це можна зробити приблизно за 90 днів, але це буде цікавий процес. Я вважаю, що вибори необхідні, щоб заспокоїти народ і заспокоїти вільний світ, але це одна з умов плану", - розповів він.

Також читайте: Келлог залишить посаду спецпредставника Трампа з питань України в січні, - Reuters

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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перемовини (3805) США (26698) Келлог Кіт (259)
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Топ коментарі
+50
і гадати нема чого. просто йди на ***, штовхун з піндостану
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23.11.2025 10:18 Відповісти
+30
Бог, коли хоче покарати, забирає розум. Видно американці це заслужили !!!
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23.11.2025 10:20 Відповісти
+26
чому немає пункітв про скорочення кацапської армії і проведення виборів протягом 100 днів?
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23.11.2025 10:25 Відповісти
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і гадати нема чого. просто йди на ***, штовхун з піндостану
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23.11.2025 10:18 Відповісти
османська ******* і є той камінь, що штовхають.
А "піндосами" називають американців (наразі наших партнерів) або тупа фсбешна кацапня, або гнидота типу подоляків-зоркіних-педрових-іванлвих-литвинів. То Frol у когось з них на підсмокчі?
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23.11.2025 11:06 Відповісти
Один з 73 %?
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23.11.2025 13:19 Відповісти
Зібралося США шобло старих маразматиків типу Келлога на чолі з цим рудимгороднім опудаломТрампом , які роблять "політику навиворіт", в системі координат якої все помінялося місцями: агресор з жертвою . Давити ці аморальні старі маразматики і їх говорячі попугаї типу Рубіо і Венса, вирішили саме на жертву агресії -Україну, бо давити на Лапєстан- це затратно. Світ таким став: до влади в багатьох країнах прийшли абсолютно аморальні персонажі, такі, як Пуйло болотний, які і роблять цей світ під свої стандарти. Добром це не закінчиться і не тільки для України: на черзі Європа.
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23.11.2025 12:11 Відповісти
Меморандум: "Юридический анализ Плана-28 - он неприемлем, незаконен, ничтожен" /№1050/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=kzZMhrkh9sg
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23.11.2025 12:30 Відповісти
президент Украинского конгрессового комитета Америки Михаил Савкив в Нью-Йорке сделал заявление на церемонии чествования жертв Голодомора, цитируетhttps://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4061772-ukrainskij-kokus-u-kongresi-ssa-zaaviv-pro-neprijnatnist-mirnogo-planu-trampa.html "Укринформ"

Детали: Савкив зачитал заявление, которое получил от конгрессменов украинского кокуса.

Дословно из заявления:

"Предлагаемый мирный план для Украины, явно ставит интересы диктатора- агрессора Путина выше суверенитета и безопасности демократической Украины. Это неприемлемо".
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23.11.2025 14:14 Відповісти
Виборами заспокоїти українців не вийде.Території основне...території і повна деокупація...
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23.11.2025 10:18 Відповісти
А при чому тут ваші територіальні питання з Мексикою, Венесуелою, Данією до війни в Україні?)
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23.11.2025 11:05 Відповісти
Тобі на цвинтарі вже прогули ставляють, гадаю що тебе вже можно підштовхнути...
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23.11.2025 10:19 Відповісти
Бог, коли хоче покарати, забирає розум. Видно американці це заслужили !!!
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23.11.2025 10:20 Відповісти
У кожної країни свої 73 %
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23.11.2025 10:46 Відповісти
Мы привыкли считать, что американцы - это самая развитая и передовая нация, глядя на достижения, сделанные чаще всего недавними иммигрантами последних 100 лет :

а вот в западной Европе люди считают, что огромное количество американцев -это очень недалёкие и малообразованные люди, которые вообще ни хрена не читают классическую литературу, совершенно не знают мировую историю и географию, интересуются только бейсболом и ценами в супермаркетах.

Ну, в общем, такие же невежественные мудаки, как их Рыжий павлин, которого они избрали президентом..
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23.11.2025 14:19 Відповісти
Дайте Україні потрібну зброю у необхідній кількості і ЗСУ самі підштовхнуть русню по самі гланди
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23.11.2025 10:21 Відповісти
То ви дуже сильно перебільшуєте нашу роль у планах США. Вони нас підтримують тільки тому що це поки входить в їх геостратегічні плани. Якщо геополітична ситуація зміниться то залишимось ми у розбитого корита. А США залишать нас наодинці як тих же південнов'єьнамців чи афганців.
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23.11.2025 11:16 Відповісти
Вже зрозуміло,що ви маєте на увазі(Москалі вам переклали англійською ***** хотєлки поділені з 12 пунктів на 28,і зробили вигляд ,що це саме ви таке надумали(А тепер ***** ,в своїй ботоксній посмішці з бункера заявив,что ми гатови абсуждать(Добре,що сьогодні до москви щось вже долетіло)До 27 варто вимкнути світло і в бункері,тобто в бункері буде,а транслювати свою маячню через астанківський туалет можливості не буде)
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23.11.2025 10:25 Відповісти
Що він меле?! Пропонує заставити жертву підмахувати гвалтівнику? Він при своєму розумі?
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23.11.2025 10:25 Відповісти
Ні. Йому просто начхати.
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23.11.2025 10:37 Відповісти
Ніт, "просто" у них свої інтереси - "не штовхайте нас до ядерного конфлікту з РФ".
Плюс бажання заробити.
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23.11.2025 11:05 Відповісти
пан Анатолий, откуда из сенильного маразматика разум, если он давно уже разменял 9-ый десяток лет ?

В университетах профессоров снимают на хрен с должности заведующего кафедрой по достижении возраста 60 лет :

считается, что после 60 лет человек уже не способен продуцировать что-либо полезное и творчески адекватное.
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23.11.2025 17:12 Відповісти
чому немає пункітв про скорочення кацапської армії і проведення виборів протягом 100 днів?
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23.11.2025 10:25 Відповісти
+++
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23.11.2025 10:47 Відповісти
Какие выборы вы о чём!?вся верхушка попадёт под суд!вау мечтать не Вредно Вредно не мечтать!🤣😅😂
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23.11.2025 10:26 Відповісти
Кацапе, йди нах@й звідси. Тут водкі нєт!
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23.11.2025 11:04 Відповісти
У плані є ще один момент, який, на мою думку, також є важливим, а саме проведення виборів. Джерело: https://censor.net/ua/n3586476

Цей пункт 100% смерть для зе і не вигідний для европи. Тому будуть динаміти цей план до останнього
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23.11.2025 10:29 Відповісти
Якраз навпаки. Якщо вибори будуть усього через 100 днів чи іще раніше, тобто не буде достатньо часу на підготовку, передвиборчу кампанію і усі інші необхідні процедури, то Зеля, скоріше за все, знову виграє, остаточно захопить владу, знищить опозицію і зіллє Україну русні.
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23.11.2025 11:14 Відповісти
Да за нього не буде ніхто вже голосувати хоч через день, хоч через 300. Ні бусіфіковані ні інші верстви населення.
Хоча панночки як кохали його, так і будуть до смерті десь з екзілів в німеччині чи ще де.

Але як казали "мудреці" не важливо як пройдуть і коли вибори-важливо як порахують.
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23.11.2025 11:19 Відповісти
Як вони взагалі собі це уявляють.
Краматорськ - десь 50 000 населення.
Слов'янськ - теж 50 000.
Ну, може трохи менше, але люди по вулицям ходять, матері з дітьми, машини їздять, магазини працюють, кафешки (ага, шаурма для військових, так )))
А Дружківка?
А ще купа прифронтових міст?
І тут прорашистських відвертих ждунів фактично нема. Усі вивелися або перефарбувалися як стало прилітати.
Як і куди евакуювати таку кількість народу разом з майном?
Під росією тут навряд чи хто захоче залишатися.
Та абсолютно таке неможливо.
Фізично неможливо.
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23.11.2025 10:30 Відповісти
Маріуполь і Костянтинівка теж такими були... І що з ними зараз? Я про Констаху теж саме думав але...
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23.11.2025 10:37 Відповісти
Орбан:

Теперь мы будем блокировать абсолютно любую помощь Украине. Европа немедленно должна поддержать план Трампа и начать переговоры с РФ, -

Орбан не слишком умен, но даже он обязан понимать исключительную кровавость «мирного плана» Уиткоффа-Дмитриева.

Орбан все-таки венгр. Т.е должен помнить то, с каким азартом русские танки плющили студенточек и старушек в Будапеште 1956 года.



Уиткофф и Дмитриев -кабинетные одуванчики. Они не соображают, какие потенциалы горя и смерти заложены в их «проекте».

Оккупация россией Краматорской агломерации, на которой настаивает «план», это, как минимум 200 тысяч беженцев, это массовые расстрелы тех, кто бежать не сможет или не успеет.

Это десятки тысяч изнасилований, это повешенные пенсионеры и дети, а в каждом подвале разграбленных и загаженных домов -тюрьма и пыточная ФСБ.

Русские, при всем желании просто не умеют иначе, что доказано Бучей, Мариуполем, Марьинкой, Бахмутом и т.д.

Вступив в ту часть Донецкой области, которая осталась Украинской - русские орки дадут волю своему садизму.

Россия -явление столь же гадкое и опасное, как Германия Гитлера. Оккупационный стиль обоих Рейхов ( русского и III-го) идентичен.



Это сейчас, в провонявших трупами лесополках оркам некого грабить, насиловать и расстреливать, кроме, как друг друга. Поэтому тема военных преступлений РФ ушла из медийного поля.

Но вторгнувшись в ПГТ и города Краматорской агломерации орки устроят невиданный грабеж, бойню и геноцид, так как за четыре года войны и пропаганды озверены на все украинское. А украинцев в КА -около 80%.

Да, там есть «ждуны», их примерно 5%. Но и им придется горько за то, что «вяло ждали». Ограбят и распотрошат и их тоже.

Нет ни малейших сомнений в том, что сотни квадратных километров КА превратятся в одно глобальное преступление, которое затмит Бучу и Ирпень. Регулировать этот процесс невозможно.

Невзоров

@nevzotovtv
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23.11.2025 10:38 Відповісти
Від Констахи вже мало що залишилося. Там вже кіллзона.
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23.11.2025 10:46 Відповісти
В березні 2025 року нацик Келлог так висловився про припинення допомоги Україні від США "Це схоже на те, як коли вдарити мула дошкою по носі. Це привернуло їхню увагу". Може це падло думало, що тупі українці не читають cbs news, де він цинічно чеше все по теорії "ріал політік". Так Кіт вважається нашим другом. А хто ж тоді Бобі Дрісколл? Рейхсфюрер по окоончательному вирішенюю україгського питання?
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23.11.2025 10:32 Відповісти
Якщо вже штовхати, то краще вивезти ЕрЗе в одному мішку на середину моста Патона - і звідти стуснути.
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23.11.2025 10:33 Відповісти
Суперський план. Спочатку штовхають до миру жертву агресії, а потім якось та вмовлять самого агресора
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23.11.2025 10:33 Відповісти
Штовхають не до миру, а до капітуляції. Це чомусь різні речі.
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23.11.2025 11:10 Відповісти
Все в них "спочатку українці". Вчепилися зубами в слабшого. Гієни. А для кацапів тільки червона доріжка. Падлюки трампонівскі. Цинічні мерзотники.
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23.11.2025 10:35 Відповісти
старому ***...Н называет процесс выборов во время войны Интересным,

Ему кто то что то рассказал и он на это основе строит свои Хотелки !!!!!
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23.11.2025 10:35 Відповісти
келог краще б прибрали дєрьмака, подоляка, татарова... хоча якщо українці це самі не зробили, дначить не допоможе... стадо покірне
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23.11.2025 10:38 Відповісти
Келлог теж увврувпа, що це українці почали війну і тому миру не хочуть, через що починати з них треба? У Келлога здається адеквптна донька. Нехай би краще за старим доглядала.
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23.11.2025 10:38 Відповісти
Йдеш вже, так їди вже, підштовкувач
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23.11.2025 10:39 Відповісти
дуже велика різниця міш келлогом та його Доцьою ...
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23.11.2025 10:40 Відповісти
З тих пір, як вимінювали в індіанців золото і землі на брязкальця та бухло, ці аферисти так і не розжилися ані мізками, ані сумлінням.
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23.11.2025 10:41 Відповісти
З аборигенами майбутньої Америки розмовляли предки цих аферистів.
"Це бізнес дєтка, нічєго лічного ..."

З іншого боку адміністрація Байдена була більше до нас прихильна. Не без вивертів, але ж там є генерали Пентагону і вони щось Байдену казали.
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23.11.2025 11:10 Відповісти
Падло старе щоб ти здохло. Ще пам'ятаю як воно називало Україну віслюком якого потрібно бити по носі
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23.11.2025 10:44 Відповісти
Запевняю вас що ці американські ублюдки продажні, ще й на вибори нам приведуть якогось ************* і скажуть або голосуйте за нього або віддамо )(уйлу ще й Київ і Львів
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23.11.2025 10:47 Відповісти
і цей прогнувся

сказав що в оон "Україна позірувала" коли сказала що "ми самі будемо обирати союзи, куди вступати"

ще гикнеться американцям ця моральна гнучкість
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23.11.2025 10:45 Відповісти
@ (у перекладі):
"Україна ніколи не просила США бути посередником чи організатором капітуляції України.
Україна ніколи не просила, щоби американські солдати помирали за Україну.
Україна сьогодні хоче лише, щоб Америка продавала за гроші зброю та була партнером."
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23.11.2025 10:46 Відповісти
то так...спершу агресора підштовхнемо?? План їм кремлівський капітуляції підсунемо??
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23.11.2025 10:46 Відповісти
Світ перетворюється на божевільню, коли при владі маразматики, ідіоти та нарциси...
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23.11.2025 10:46 Відповісти
Дивний келих як і всі ******** трампонівські. Підштовхнути жертву в лапи агресору бо жертва не хоче йти до пащі звіра...
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23.11.2025 10:46 Відповісти
Ви тільки вдумайтесь що воно несе. Зкоюється злочин, а приходить американський поліцейський і каже давайте зараз доб'ємо жертву а потім щось будемо робити з злочинцем. Може даже розцілуємо його і нагородимо його будинком в якому проживала жертва
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23.11.2025 10:49 Відповісти
Потім з'ясується, що Келлог такі слова не говорив. Як і не приймав участі у розробці цього плану Віткоффа.
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23.11.2025 10:50 Відповісти
Ідіот . А я вважав його більш менш адекватним ..
Це ж треба , за його логікою - спочатку треба змусити жертву припинити спротив , а вже потім вимагати від агресора не продовжувати агресію . !!
А може ці речі треба робити навпаки , котяра , ти про це не думав .?
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23.11.2025 10:53 Відповісти
Чорт забирай , я ще й досі ніяк не можу в це повірити . В те що людина при здоровому глузді - може таке сказати !
Уявіть ситуацію - грабіжник грабує жертву , підходить коп і каже жертві - ану давай припиняй чинити спротив ! Жертва підкоряється , припиняє , і тоді коп каже грабіжнику - пане може ви вже перестанете грабувати .!!
Я в **** якщо чесно ..
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23.11.2025 11:27 Відповісти
Та це ж той, який казав: "військові не хочуть умирати…"
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23.11.2025 15:01 Відповісти
Діду, навіщо ти псуєш залишки чогось людського ,що було , в твоїй особі ,в цій дебільній адміністрації?Це така тобі віддяка від неї, що тебе навіть не "підштовхнули" а "виштовхнули" з неї.
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23.11.2025 10:54 Відповісти
Ок, визнаємо рюску мову державною, і тотально використовуємо українську та англійську, а от що означає "підтримка російської церкви"? Це що, дотація її з бюджету? Тобто, я туди ні ногою, але з моїх податківкацапським попам на підтримку? Що це за #уйня?
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23.11.2025 10:56 Відповісти
Ха ! Повідомляють у пророс. пабліках, що на РФ збираються ввести десятину для хрестиянської церкви - на усіх громадян РФ.
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23.11.2025 11:13 Відповісти
Америка віддасть Україну, то отримає облизні і в Азії і в південній Америці.
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23.11.2025 11:02 Відповісти
цинічне підступне чмо. Вдушися тими срібняками, якими тебе русня купила
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23.11.2025 11:06 Відповісти
А хіба цього придурка не звільнили? Чого це він голос подав???
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23.11.2025 11:07 Відповісти
На фона трампакса і венса виглядав ніби розумнішим...На жаль ні....
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23.11.2025 11:20 Відповісти
під загрозою міжнародного аудиту зеля підписав би все що завгодно але навіть це неможливо бо цей "план" порушує конституцію України і з точки зору міжнародного права він теж нікчемний.
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23.11.2025 11:24 Відповісти
Що заважає ввести дієві санкції проти росії, якими ви намагаєтесь спокусити Україну, вже зараз?
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23.11.2025 11:28 Відповісти
Навколо нас одні штовхуни, а дегенерат Зеленський намагається з ними шось погодити, замість того щоб зняти Сирського і поставити розумного головкома, чи Драпатого чи Білецького чи Оболенського чи Прокопенко, чого він тримає Сирського, бо він не українець? Отаке вибрали чудо
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23.11.2025 12:22 Відповісти
Дивно, що США ще не почали нас бомбити і схоже потрібно до цього готуватись. Поки в Білому домі рулять аморальні збоченці такий розвиток подій стає реалістичнішим не по днях, а по годинах.
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23.11.2025 12:22 Відповісти
"Підштовхувач" хренів. Чи може підмахувач для пуйла?
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23.11.2025 12:25 Відповісти
Чи вони дурману обкурилися,чи їх пуйло купив (інформація 35млрд.$),чи то деменція,чи бажання попасти в список номінантів Нобелівської премії?
99.99розробка кремля.
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23.11.2025 12:29 Відповісти
та 100%, а 0.01% то папір амерський, прийняли участь
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23.11.2025 12:47 Відповісти
І цей виявився довбой*бом!
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23.11.2025 12:41 Відповісти
В ближайшем будущем узнаем, сколько зелёная жопа потратила миллионов баксятины в лоббисткие структуры.
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23.11.2025 12:43 Відповісти
Той їхній план капітуляції України явно написаний в Кремлі, а вони виставляють, що то Трамп його видумав.
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23.11.2025 12:44 Відповісти
Трумпа свого у сраку штовхайте
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23.11.2025 13:10 Відповісти
На перевибори скомороха не погодиться ні путін, ні єрмак
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23.11.2025 13:52 Відповісти
Хватит пургу гнать, абсолютно всем понятно что Зетаньяху проект пейсатого кагала.
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23.11.2025 14:52 Відповісти
Повна капітуляція України, а потім зарахують Трампу як припинення цієї жахливої війни і як результат - Трампу премію Нобіля. А ху не хо?
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23.11.2025 14:04 Відповісти
Боже, покарай цю американську меркантильну мразоту, що зараз там при владі!
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23.11.2025 14:31 Відповісти
Визнав, що Рудий хоче підштовхнути українців до капітулірен на х......викотах. Рудий хоче бути арбітром, миротворцем. А вийшов як завжди - листоноша Х......з автозагаром
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23.11.2025 14:54 Відповісти
А чого це спочатку Українців старий пердун ?
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23.11.2025 15:25 Відповісти
Пиндосы пытаются правдами и неправдами продать Украине говно, завернутое в кашированную фольгу.
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23.11.2025 15:40 Відповісти
Цікаво що він заспівае коли Китай на Тайвань полізе
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23.11.2025 15:53 Відповісти
До того часу США сподіваються налагодити виробництво чіпів у інших країнах. Тому Тайвань таки здадуть.
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23.11.2025 16:22 Відповісти
А полізе двохсотвідсотково.... Але любій лікар скаже , що дебіл - то людіна , яка не здатна передбачати наслідки своїх дій... Будь то хоч х**ло...хоч рудий...хоч зелений блазень
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23.11.2025 16:25 Відповісти
А потім Путін тебе проштовхне в задній прохід.
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23.11.2025 16:02 Відповісти
А чому б не навпаки , містер ?
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23.11.2025 16:22 Відповісти
Будеш підштовхувати в зад свого рудого,він це ********. Навіть відео у ФСБ є.
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23.11.2025 17:34 Відповісти
 
 