Келлог про мирну угоду: Гадаю, ми зможемо підштовхнути до цього українців, а потім росіян
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог вважає, що запропонований США мирний план є реальним щодо підписання як Україною, так і Росією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Келлог заявив в інтерв'ю Fox News
"Це хороший план"
"Рамкова угода існує для того, щоб дійти висновку... Гадаю, ми можемо підштовхнути до цього українців, а пізніше і росіян.
Це хороший план. Є в ньому моменти, які потрібно чітко кодифікувати та трохи детальніше пояснити, але ми вже майже досягли мети", - зазначив спецпосланець.
За словами Келлога, Зеленський може приїхати до США, щоб підписати цю угоду, "але гарантій немає".
Проведення виборів в Україні
Також він наголосив на виборах як на умові плану, щоб "заспокоїти українців та вільний світ".
"У плані є ще один момент, який, на мою думку, також є важливим, а саме проведення виборів. У плані чітко зазначено, що Україна повинна провести вибори протягом 100 днів. З огляду на те, що мені розповіли люди, з якими я спілкувався, це можна зробити приблизно за 90 днів, але це буде цікавий процес. Я вважаю, що вибори необхідні, щоб заспокоїти народ і заспокоїти вільний світ, але це одна з умов плану", - розповів він.
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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А "піндосами" називають американців (наразі наших партнерів) або тупа фсбешна кацапня, або гнидота типу подоляків-зоркіних-педрових-іванлвих-литвинів. То Frol у когось з них на підсмокчі?
https://www.youtube.com/watch?v=kzZMhrkh9sg
Детали: Савкив зачитал заявление, которое получил от конгрессменов украинского кокуса.
Дословно из заявления:
"Предлагаемый мирный план для Украины, явно ставит интересы диктатора- агрессора Путина выше суверенитета и безопасности демократической Украины. Это неприемлемо".
а вот в западной Европе люди считают, что огромное количество американцев -это очень недалёкие и малообразованные люди, которые вообще ни хрена не читают классическую литературу, совершенно не знают мировую историю и географию, интересуются только бейсболом и ценами в супермаркетах.
Ну, в общем, такие же невежественные мудаки, как их Рыжий павлин, которого они избрали президентом..
Плюс бажання заробити.
В университетах профессоров снимают на хрен с должности заведующего кафедрой по достижении возраста 60 лет :
считается, что после 60 лет человек уже не способен продуцировать что-либо полезное и творчески адекватное.
Цей пункт 100% смерть для зе і не вигідний для европи. Тому будуть динаміти цей план до останнього
Хоча панночки як кохали його, так і будуть до смерті десь з екзілів в німеччині чи ще де.
Але як казали "мудреці" не важливо як пройдуть і коли вибори-важливо як порахують.
Краматорськ - десь 50 000 населення.
Слов'янськ - теж 50 000.
Ну, може трохи менше, але люди по вулицям ходять, матері з дітьми, машини їздять, магазини працюють, кафешки (ага, шаурма для військових, так )))
А Дружківка?
А ще купа прифронтових міст?
І тут прорашистських відвертих ждунів фактично нема. Усі вивелися або перефарбувалися як стало прилітати.
Як і куди евакуювати таку кількість народу разом з майном?
Під росією тут навряд чи хто захоче залишатися.
Та абсолютно таке неможливо.
Фізично неможливо.
Теперь мы будем блокировать абсолютно любую помощь Украине. Европа немедленно должна поддержать план Трампа и начать переговоры с РФ, -
Орбан не слишком умен, но даже он обязан понимать исключительную кровавость «мирного плана» Уиткоффа-Дмитриева.
Орбан все-таки венгр. Т.е должен помнить то, с каким азартом русские танки плющили студенточек и старушек в Будапеште 1956 года.
Уиткофф и Дмитриев -кабинетные одуванчики. Они не соображают, какие потенциалы горя и смерти заложены в их «проекте».
Оккупация россией Краматорской агломерации, на которой настаивает «план», это, как минимум 200 тысяч беженцев, это массовые расстрелы тех, кто бежать не сможет или не успеет.
Это десятки тысяч изнасилований, это повешенные пенсионеры и дети, а в каждом подвале разграбленных и загаженных домов -тюрьма и пыточная ФСБ.
Русские, при всем желании просто не умеют иначе, что доказано Бучей, Мариуполем, Марьинкой, Бахмутом и т.д.
Вступив в ту часть Донецкой области, которая осталась Украинской - русские орки дадут волю своему садизму.
Россия -явление столь же гадкое и опасное, как Германия Гитлера. Оккупационный стиль обоих Рейхов ( русского и III-го) идентичен.
Это сейчас, в провонявших трупами лесополках оркам некого грабить, насиловать и расстреливать, кроме, как друг друга. Поэтому тема военных преступлений РФ ушла из медийного поля.
Но вторгнувшись в ПГТ и города Краматорской агломерации орки устроят невиданный грабеж, бойню и геноцид, так как за четыре года войны и пропаганды озверены на все украинское. А украинцев в КА -около 80%.
Да, там есть «ждуны», их примерно 5%. Но и им придется горько за то, что «вяло ждали». Ограбят и распотрошат и их тоже.
Нет ни малейших сомнений в том, что сотни квадратных километров КА превратятся в одно глобальное преступление, которое затмит Бучу и Ирпень. Регулировать этот процесс невозможно.
Невзоров
@nevzotovtv
Ему кто то что то рассказал и он на это основе строит свои Хотелки !!!!!
"Це бізнес дєтка, нічєго лічного ..."
З іншого боку адміністрація Байдена була більше до нас прихильна. Не без вивертів, але ж там є генерали Пентагону і вони щось Байдену казали.
сказав що в оон "Україна позірувала" коли сказала що "ми самі будемо обирати союзи, куди вступати"
ще гикнеться американцям ця моральна гнучкість
"Україна ніколи не просила США бути посередником чи організатором капітуляції України.
Україна ніколи не просила, щоби американські солдати помирали за Україну.
Україна сьогодні хоче лише, щоб Америка продавала за гроші зброю та була партнером."
Це ж треба , за його логікою - спочатку треба змусити жертву припинити спротив , а вже потім вимагати від агресора не продовжувати агресію . !!
А може ці речі треба робити навпаки , котяра , ти про це не думав .?
Уявіть ситуацію - грабіжник грабує жертву , підходить коп і каже жертві - ану давай припиняй чинити спротив ! Жертва підкоряється , припиняє , і тоді коп каже грабіжнику - пане може ви вже перестанете грабувати .!!
Я в **** якщо чесно ..
99.99розробка кремля.