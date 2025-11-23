Карні анонсував розмову із Зеленським: говоритимуть про новий мирний план

Сьогодні, 23 листопада, прем’єр-міністр Канади Марк Карні планує обговорити із президентом України Володимиром Зеленським деталі мирного плану США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Контакти з Трампом

Зазначається, що європейські та інші західні лідери заявили в суботу, що план з 28 пунктів слугує основою для подальшої роботи. Карні повідомив, що вони довели свою спільну позицію до Вашингтону.

"Кожному з нас не потрібно телефонувати президенту США Дональду Трампу та повідомляти про цю позицію", - зауважив він журналістам у кулуарах саміту G20 у Йоганнесбурзі.

Прем’єр додав, що подальші дії "виконують наші радники з національної безпеки".

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Контакти з Зеленським

"Сьогодні пізніше я буду розмовляти з президентом Зеленським, щоб узгодити деякі аспекти цього питання", - наголосив Карні.

Глава канадського уряду прокоментував запропонований "мирний план". "Нам подобається пункт номер один, Україна як суверенна держава - це хороший початок", - відзначив прем’єр.

Він додав, що в неділю радники з національної безпеки обговорять "безліч інших питань", і що відгуки будуть надіслані до Вашингтону.

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