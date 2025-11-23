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Новини Мирний план США
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Карні анонсував розмову із Зеленським: говоритимуть про новий мирний план

Новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні

Сьогодні, 23 листопада, прем’єр-міністр Канади Марк Карні планує обговорити із президентом України Володимиром Зеленським деталі мирного плану США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Контакти з Трампом

Зазначається, що європейські та інші західні лідери заявили в суботу, що план з 28 пунктів слугує основою для подальшої роботи. Карні повідомив, що вони довели свою спільну позицію до Вашингтону.

"Кожному з нас не потрібно телефонувати президенту США Дональду Трампу та повідомляти про цю позицію", - зауважив він журналістам у кулуарах саміту G20 у Йоганнесбурзі.

Прем’єр додав, що подальші дії "виконують наші радники з національної безпеки".

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Контакти з Зеленським

"Сьогодні пізніше я буду розмовляти з президентом Зеленським, щоб узгодити деякі аспекти цього питання", - наголосив Карні.

Глава канадського уряду прокоментував запропонований "мирний план". "Нам подобається пункт номер один, Україна як суверенна держава - це хороший початок", - відзначив прем’єр.

Він додав, що в неділю радники з національної безпеки обговорять "безліч інших питань", і що відгуки будуть надіслані до Вашингтону.

Також читайте: Карні і Мерц обговорили мирний план: підтвердили непохитну підтримку України

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) перемовини (3807) Карні Марк (75)
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Він бачив склад пнреговорної групи зеленського? Про з ним можна говорити після цього? Хіба що про відставку!
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23.11.2025 13:03 Відповісти
Нельзя их ждёт суд всемирный они при войне воруют
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23.11.2025 17:22 Відповісти
Гундосий буде пропихувати амністію для себе і своєї шобли...
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23.11.2025 13:04 Відповісти
Канада також має бути зацікавлена в справедливому для України вирішенню війни з кацапами. Бо її південний сусід пропихуючи план-капітуляцію тут, у нас, потім почне намагатися втілювати подібне і у Канаді. Вже ж погрожував приєднати. Разом з Гренландією.
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23.11.2025 13:15 Відповісти
Проблеми індіанців шерифа не хвилюють. Це консолідована позиція наглосаксів. Короче, всім пофіг, аби ви там помирились. Будуть вам гарантії, мільон дерев, е-бабуся, все буде, но потом.
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23.11.2025 13:22 Відповісти
Розбір відеозвернення Зеленського: як він використовуватиме тиск США для порятунку рейтингу.
https://www.youtube.com/watch?v=LR00l6QjpxA
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23.11.2025 14:17 Відповісти
- Єсть лі у вас план, містер Фікс?
- Єсть лі у мєня план, єсть лі у мєня план???
- Да у мєня куча планов!
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23.11.2025 14:51 Відповісти
ЗАБИВАЙ КАЙФОНЁМ
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23.11.2025 17:23 Відповісти
 
 