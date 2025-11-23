РУС
Карни анонсировал разговор с Зеленским: будут говорить о новом мирном плане

Новый премьер-министр Канады Марк Карни

Сегодня, 23 ноября, премьер-министр Канады Марк Карни планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским детали мирного плана США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Контакты с Трампом

Отмечается, что европейские и другие западные лидеры заявили в субботу, что план из 28 пунктов служит основой для дальнейшей работы. Карни сообщил, что они довели свою общую позицию до Вашингтона.

"Каждому из нас не нужно звонить президенту США Дональду Трампу и сообщать об этой позиции", - отметил он журналистам в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге.

Премьер добавил, что дальнейшие действия "выполняют наши советники по национальной безопасности".

Контакты с Зеленским

"Сегодня позже я буду разговаривать с президентом Зеленским, чтобы согласовать некоторые аспекты этого вопроса", - подчеркнул Карни.

Глава канадского правительства прокомментировал предложенный "мирный план". "Нам нравится пункт номер один, Украина как суверенное государство - это хорошее начало", - отметил премьер.

Он добавил, что в воскресенье советники по национальной безопасности обсудят "множество других вопросов", и что отзывы будут отправлены в Вашингтон.

