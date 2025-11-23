Келлог щодо завершення війни: Ми перебуваємо приблизно на останніх двох метрах
Спеціальний посланець американського президента Дональда Трампа Кіт Келлог очікує на швидке завершення війни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Келлог заявив в інтерв'ю Fox News.
Так, Келлог переконаний, що Трамп покладе край війні, яка є "найдовшою у Європі з часів Другої світової війни".
"Він довів війну до такого стану, коли в армії ми говоримо, що останні 10 метрів до мети – завжди найважчі. Ми перебуваємо приблизно на останніх двох метрах. Ми майже на місці", - заявив спецпосланець.
Він наголосив, що США мають додати супровідні документи – це будуть гарантії безпеки.
Також Келлог повідомив, що нещодавно провів переговори з українською стороною та "українці дійсно довіряють американцям".
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог вважає, що запропонований США мирний план є реальним щодо підписання як Україною, так і Росією.
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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«ХАМАС» повідомив США, що вважає мирну угоду з Ізраїлем розірваною, повідомивши про готовність відновити бойові дії в Газі. ХАМАС повідомив США про готовність перейти до бойових дій у секторі Газа. Там додали, що угода про припинення вогню розірвана, "оскільки Ізраїль систематично її порушує". Про це повідомив телеканал Al Hadath
Після виведення ЗСУ з Донбасу та їх скорочення.
Спочатку Пороха тримали за руки мэркєль і сракозі і інші шредери... І вимагали "розведення військ" тощо тощо . Потім Щєльман зєльцман відкрито відводив війська - і теж одразу "сіру зону " займали орки, особливо де пагорби і терикони, що зручно для артилерії.
Все що пише трамп, це план москви. Краснова підганяють, бо на росії центробанк присів на жопу, дає прутіну неприємні сигнали..