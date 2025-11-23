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Новини Мирний план США
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Келлог щодо завершення війни: Ми перебуваємо приблизно на останніх двох метрах

Келлог про завершення війни

Спеціальний посланець американського президента Дональда Трампа Кіт Келлог очікує на швидке завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Келлог заявив в інтерв'ю Fox News.

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Так, Келлог переконаний, що Трамп покладе край війні, яка є "найдовшою у Європі з часів Другої світової війни".

"Він довів війну до такого стану, коли в армії ми говоримо, що останні 10 метрів до мети – завжди найважчі. Ми перебуваємо приблизно на останніх двох метрах. Ми майже на місці", - заявив спецпосланець.

Він наголосив, що США мають додати супровідні документи – це будуть гарантії безпеки.

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Також Келлог повідомив, що нещодавно провів переговори з українською стороною та "українці дійсно довіряють американцям".

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог вважає, що запропонований США мирний план є реальним щодо підписання як Україною, так і Росією.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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США (26698) Келлог Кіт (259) війна в Україні (8475)
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Топ коментарі
+12
А що ти скажеш на це?

«ХАМАС» повідомив США, що вважає мирну угоду з Ізраїлем розірваною, повідомивши про готовність відновити бойові дії в Газі. ХАМАС повідомив США про готовність перейти до бойових дій у секторі Газа. Там додали, що угода про припинення вогню розірвана, "оскільки Ізраїль систематично її порушує". Про це повідомив телеканал Al Hadath
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23.11.2025 12:30 Відповісти
+11
На останніх двох метрах до чого? До здачі України *****?
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23.11.2025 12:33 Відповісти
+8
От,дурне.
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23.11.2025 12:29 Відповісти
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Меморандум: "Юридический анализ Плана-28 - он неприемлем, незаконен, ничтожен" /№1050/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=kzZMhrkh9sg
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23.11.2025 12:27 Відповісти
Ну і що там гаспадін швєц вам понарозказував ,він за майже чотитири роки вже стільки маячні намолов ,що далі вже нікуди
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23.11.2025 12:34 Відповісти
маячню зараз мелеш тут ти.
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23.11.2025 12:57 Відповісти
Гаспадін швєц - колишній кагєбіст ,а колишніш кагєбістів небуває
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23.11.2025 13:24 Відповісти
Зелений каганат Швеця боїться. А що робить Швець? В основному, налізує західну пресу і відкриті документи.
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23.11.2025 13:34 Відповісти
у Швеця виключно проукраїнська позиція. тож не мели дурниць. не всі 100% колишніх кагебістів працюють зараз на інтереси кремля. віж Швеця за роки повномасштабного вторгнення та і раніше до вторгнення не було жодних прокремлівських заяв. ні явних, ні завуальованих.
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23.11.2025 14:08 Відповісти
сміх без причини - ...
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23.11.2025 14:09 Відповісти
Пуйло з Дмітрієвим пообіцяли цьому старому дятлу Келлогу і всій шоблі маразматиків Трампа бабла , от вони і лізуть із шкури, щоб заробити на безбідну старість.
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23.11.2025 14:18 Відповісти
Він має на увазі - в глибину?.. Таки так, пора...
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23.11.2025 12:28 Відповісти
І йому, і Трампу !!!
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23.11.2025 12:52 Відповісти
От,дурне.
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23.11.2025 12:29 Відповісти
Не скигли, свинорус,все буде -Україна!
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23.11.2025 14:04 Відповісти
А що ти скажеш на це?

«ХАМАС» повідомив США, що вважає мирну угоду з Ізраїлем розірваною, повідомивши про готовність відновити бойові дії в Газі. ХАМАС повідомив США про готовність перейти до бойових дій у секторі Газа. Там додали, що угода про припинення вогню розірвана, "оскільки Ізраїль систематично її порушує". Про це повідомив телеканал Al Hadath
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23.11.2025 12:30 Відповісти
Мої два колеги-тунісці цьому свято вірять : жиди вічно нападають на невинних людей)
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23.11.2025 12:31 Відповісти
Так а недоньяха ж повновласним хазяїном себе вважає у тому регіоні за підтримки "краснова". Якшо пуйлові усе дозволено, то чом би й бібі недоньясі не спробувати?
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23.11.2025 16:37 Відповісти
Ну,хазаїном він може себе вважати,але хамасці на це не зважали й напали знову 7го(Та й нечесно ведуть себе ті що за хамасців.Я вс е розумію,але не розумію багато речей ,котрі вони ,палестинці чи араби про це несуть,а брешуть аля про розп'ятих мальчікав(
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23.11.2025 16:52 Відповісти
Так буде і тут.
Після виведення ЗСУ з Донбасу та їх скорочення.
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23.11.2025 12:48 Відповісти
Були вже прецеденти!! Це ясно на 100 %>
Спочатку Пороха тримали за руки мэркєль і сракозі і інші шредери... І вимагали "розведення військ" тощо тощо . Потім Щєльман зєльцман відкрито відводив війська - і теж одразу "сіру зону " займали орки, особливо де пагорби і терикони, що зручно для артилерії.
Все що пише трамп, це план москви. Краснова підганяють, бо на росії центробанк присів на жопу, дає прутіну неприємні сигнали..
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23.11.2025 13:46 Відповісти
Попри все, нам лишилося лише триматися, зціпивши зуби. На ресурсній ********* ситуація в економіці критична. Плюс, ше затягнули гайки з інетом.
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23.11.2025 16:30 Відповісти
Шо воно меле ?
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23.11.2025 12:31 Відповісти
На останніх двох метрах до чого? До здачі України *****?
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23.11.2025 12:33 Відповісти
До місця вічного спочинку пердунів.
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23.11.2025 12:54 Відповісти
Меморандум: "Юридический анализ Плана-28 - он неприемлем, незаконен, ничтожен" /№1050/ Юрий Швец https://www.youtube.com/watch?v=kzZMhrkh9sg Московіти з трампом, намагаються зґвалтувати Україну на очах всього Світу! 🇺🇦🇪🇺🫡🇪🇺🇺🇦
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23.11.2025 12:58 Відповісти
дивлячись на трампа - вглиб
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23.11.2025 23:08 Відповісти
Старе пердло, тобі два метра залишилось, 2х1 і вниз 2. Здохни вже, амерське чмо
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23.11.2025 12:34 Відповісти
Вже було... 2 тижні,місяць,100 днів, а тепер метри. Далі що - 2м х 2м...?
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23.11.2025 12:34 Відповісти
Далі буде асимптотичне наближення.
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23.11.2025 12:49 Відповісти
так ви мад* в* шки амеріканцські приймаючі корупціонерів з ОПи ,рятуїте кого ?!! зеленських бандитів ,які наробили збитків державі як і війна , чи ви груповушникі рятуїте Україну ?!!!! Конченні !!!...
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23.11.2025 12:35 Відповісти
У глибокій сраці ви перебуваєте після сприйняття плану дмітрієва!
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23.11.2025 12:38 Відповісти
Ви то в двух метрах, а українці?
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23.11.2025 12:38 Відповісти
А українці зараз бьють по мацкві, і ***** мабуть верещить у трубку витькофу і молить надавити на Україну
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23.11.2025 13:03 Відповісти
Здається старі мудаки зробили фальстарт.
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23.11.2025 12:40 Відповісти
Старий ідіот.
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23.11.2025 12:43 Відповісти
Ідіоти.
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23.11.2025 12:44 Відповісти
Ще Слов'янськ та Краматорськ як мінимум. А це років 3 не менше і ще мільйон 200х пі..рів. Про які два метри він меле?
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23.11.2025 12:51 Відповісти
Змова
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23.11.2025 12:57 Відповісти
Результат
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23.11.2025 12:58 Відповісти
Результат гарантії на сьогоднішній день
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23.11.2025 13:01 Відповісти
ТАК ЩО ЙДИ КЕЛЛОГ З БІЛИМ ХАУСОМ ПІД ТРИ ЧОРТИ
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23.11.2025 13:02 Відповісти
Виникає питання, А ми?
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23.11.2025 13:07 Відповісти
Два метри швабри тобі в дупу, старе мудило!
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23.11.2025 13:28 Відповісти
Шановний пане Келлог! Вам не пройти ці останні два метри!
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23.11.2025 13:42 Відповісти
Пане Келлог, схаменіться.
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23.11.2025 13:49 Відповісти
Щоб тебе падло на тих двох метрах і зарили
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23.11.2025 13:49 Відповісти
Я вибачаюся, але чи законом я обов'язково матиму вивчити кацапську мову? Якщо я її не знаю і до мов взагалі не здібний, вивчити не зможу однозначно? Чи зможу працювати в медицині? Знаю англійську та румунську до рідної.
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23.11.2025 13:50 Відповісти
ви не так зрозуміли, у нього понос і він за 2 метри ...
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23.11.2025 13:51 Відповісти
І цей дурником прикинувся, даремно що вже у поважному віці...
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23.11.2025 16:22 Відповісти
Це Келог знаходиться за останні 2 метри до... самі знаєте до чого
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23.11.2025 17:34 Відповісти
Всі чули і читали, як американців ображають називаючи піндосами, але не всі знають чому. А все через наявність у вищих колах США отаких келогів, трампів та венсів, бо піндос це дебіл паскудний.
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23.11.2025 18:56 Відповісти
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
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23.11.2025 19:04 Відповісти
 
 