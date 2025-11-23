РУС
Келлог о завершении войны: Мы находимся примерно на последних двух метрах

Келлог о завершении войны

Специальный посланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог ожидает скорого завершения войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Келлог заявил в интервью Fox News.

Так, Келлог убежден, что Трамп положит конец войне, которая является "самой длительной в Европе со времен Второй мировой войны".

"Он довел войну до такого состояния, когда в армии мы говорим, что последние 10 метров до цели – всегда самые тяжелые. Мы находимся примерно на последних двух метрах. Мы почти на месте", – заявил спецпосланник.

Он подчеркнул, что США должны добавить сопроводительные документы – это будут гарантии безопасности.

Также Келлог сообщил, что недавно провел переговоры с украинской стороной и "украинцы действительно доверяют американцам".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что предложенный США мирный план является реальным для подписания как Украиной, так и Россией.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

США (28353) Келлог Кит (241) війна в Україні (6941)
Топ комментарии
+6
А що ти скажеш на це?

«ХАМАС» повідомив США, що вважає мирну угоду з Ізраїлем розірваною, повідомивши про готовність відновити бойові дії в Газі. ХАМАС повідомив США про готовність перейти до бойових дій у секторі Газа. Там додали, що угода про припинення вогню розірвана, "оскільки Ізраїль систематично її порушує". Про це повідомив телеканал Al Hadath
показать весь комментарий
23.11.2025 12:30 Ответить
+6
маячню зараз мелеш тут ти.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:57 Ответить
+5
От,дурне.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:29 Ответить
Меморандум: "Юридический анализ Плана-28 - он неприемлем, незаконен, ничтожен" /№1050/ Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=kzZMhrkh9sg
показать весь комментарий
23.11.2025 12:27 Ответить
Ну і що там гаспадін швєц вам понарозказував ,він за майже чотитири роки вже стільки маячні намолов ,що далі вже нікуди
показать весь комментарий
23.11.2025 12:34 Ответить
маячню зараз мелеш тут ти.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:57 Ответить
Гаспадін швєц - колишній кагєбіст ,а колишніш кагєбістів небуває
показать весь комментарий
23.11.2025 13:24 Ответить
Зелений каганат Швеця боїться. А що робить Швець? В основному, налізує західну пресу і відкриті документи.
показать весь комментарий
23.11.2025 13:34 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2025 13:25 Ответить
Він має на увазі - в глибину?.. Таки так, пора...
показать весь комментарий
23.11.2025 12:28 Ответить
І йому, і Трампу !!!
показать весь комментарий
23.11.2025 12:52 Ответить
От,дурне.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:29 Ответить
То ви дурні - до цих пір живете в паралельній реальності казочок про "перемогу " і "кордони 91 року " ,а чиї "кордони 91 року " бо нагадаю ,що до 25 грудня 1991 року юридично ще існував ссср,так чиї "кордони 91 року" ?
показать весь комментарий
23.11.2025 13:29 Ответить
А що ти скажеш на це?

«ХАМАС» повідомив США, що вважає мирну угоду з Ізраїлем розірваною, повідомивши про готовність відновити бойові дії в Газі. ХАМАС повідомив США про готовність перейти до бойових дій у секторі Газа. Там додали, що угода про припинення вогню розірвана, "оскільки Ізраїль систематично її порушує". Про це повідомив телеканал Al Hadath
показать весь комментарий
23.11.2025 12:30 Ответить
Мої два колеги-тунісці цьому свято вірять : жиди вічно нападають на невинних людей)
показать весь комментарий
23.11.2025 12:31 Ответить
Так буде і тут.
Після виведення ЗСУ з Донбасу та їх скорочення.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:48 Ответить
Були вже прецеденти!! Це ясно на 100 %>
Спочатку Пороха тримали за руки мэркєль і сракозі і інші шредери... І вимагали "розведення військ" тощо тощо . Потім Щєльман зєльцман відкрито відводив війська - і теж одразу "сіру зону " займали орки, особливо де пагорби і терикони, що зручно для артилерії.
Все що пише трамп, це план москви. Краснова підганяють, бо на росії центробанк присів на жопу, дає прутіну неприємні сигнали..
показать весь комментарий
23.11.2025 13:46 Ответить
Шо воно меле ?
показать весь комментарий
23.11.2025 12:31 Ответить
На останніх двох метрах до чого? До здачі України *****?
показать весь комментарий
23.11.2025 12:33 Ответить
До місця вічного спочинку пердунів.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:54 Ответить
Меморандум: "Юридический анализ Плана-28 - он неприемлем, незаконен, ничтожен" /№1050/ Юрий Швец https://www.youtube.com/watch?v=kzZMhrkh9sg Московіти з трампом, намагаються зґвалтувати Україну на очах всього Світу! 🇺🇦🇪🇺🫡🇪🇺🇺🇦
показать весь комментарий
23.11.2025 12:58 Ответить
Старе пердло, тобі два метра залишилось, 2х1 і вниз 2. Здохни вже, амерське чмо
показать весь комментарий
23.11.2025 12:34 Ответить
Вже було... 2 тижні,місяць,100 днів, а тепер метри. Далі що - 2м х 2м...?
показать весь комментарий
23.11.2025 12:34 Ответить
Далі буде асимптотичне наближення.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:49 Ответить
так ви мад* в* шки амеріканцські приймаючі корупціонерів з ОПи ,рятуїте кого ?!! зеленських бандитів ,які наробили збитків державі як і війна , чи ви груповушникі рятуїте Україну ?!!!! Конченні !!!...
показать весь комментарий
23.11.2025 12:35 Ответить
У глибокій сраці ви перебуваєте після сприйняття плану дмітрієва!
показать весь комментарий
23.11.2025 12:38 Ответить
Ви то в двух метрах, а українці?
показать весь комментарий
23.11.2025 12:38 Ответить
А українці зараз бьють по мацкві, і ***** мабуть верещить у трубку витькофу і молить надавити на Україну
показать весь комментарий
23.11.2025 13:03 Ответить
Здається старі мудаки зробили фальстарт.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:40 Ответить
Старий ідіот.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:43 Ответить
Ідіоти.
показать весь комментарий
23.11.2025 12:44 Ответить
Ще Слов'янськ та Краматорськ як мінимум. А це років 3 не менше і ще мільйон 200х пі..рів. Про які два метри він меле?
показать весь комментарий
23.11.2025 12:51 Ответить
Змова
показать весь комментарий
23.11.2025 12:57 Ответить
Результат
показать весь комментарий
23.11.2025 12:58 Ответить
Результат гарантії на сьогоднішній день
показать весь комментарий
23.11.2025 13:01 Ответить
ТАК ЩО ЙДИ КЕЛЛОГ З БІЛИМ ХАУСОМ ПІД ТРИ ЧОРТИ
показать весь комментарий
23.11.2025 13:02 Ответить
Виникає питання, А ми?
показать весь комментарий
23.11.2025 13:07 Ответить
Два метри швабри тобі в дупу, старе мудило!
показать весь комментарий
23.11.2025 13:28 Ответить
Шановний пане Келлог! Вам не пройти ці останні два метри!
показать весь комментарий
23.11.2025 13:42 Ответить
Пане Келлог, схаменіться.
показать весь комментарий
23.11.2025 13:49 Ответить
Щоб тебе падло на тих двох метрах і зарили
показать весь комментарий
23.11.2025 13:49 Ответить
Я вибачаюся, але чи законом я обов'язково матиму вивчити кацапську мову? Якщо я її не знаю і до мов взагалі не здібний, вивчити не зможу однозначно? Чи зможу працювати в медицині? Знаю англійську та румунську до рідної.
показать весь комментарий
23.11.2025 13:50 Ответить
ви не так зрозуміли, у нього понос і він за 2 метри ...
показать весь комментарий
23.11.2025 13:51 Ответить
 
 