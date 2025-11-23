Келлог о завершении войны: Мы находимся примерно на последних двух метрах

Специальный посланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог ожидает скорого завершения войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом Келлог заявил в интервью Fox News.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Так, Келлог убежден, что Трамп положит конец войне, которая является "самой длительной в Европе со времен Второй мировой войны".

"Он довел войну до такого состояния, когда в армии мы говорим, что последние 10 метров до цели – всегда самые тяжелые. Мы находимся примерно на последних двух метрах. Мы почти на месте", – заявил спецпосланник.

Он подчеркнул, что США должны добавить сопроводительные документы – это будут гарантии безопасности.

Читайте также: Карни и Мерц обсудили мирный план: подтвердили непоколебимую поддержку Украины

Также Келлог сообщил, что недавно провел переговоры с украинской стороной и "украинцы действительно доверяют американцам".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что предложенный США мирный план является реальным для подписания как Украиной, так и Россией.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.