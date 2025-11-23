ЕС определил три обязательных принципа мирного плана для Украины, - фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские союзники согласовали ключевые принципы мирного плана для Украины, их три.
Об этом говорится в заявлении фон дер Ляйен о мирных переговорах на сайте Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.
Так, по ее словам, любой надежный и устойчивый мирный план прежде всего "должен остановить убийства и положить конец войне, не сея семена будущего конфликта".
"Мы договорились о ключевых элементах, необходимых для справедливого и длительного мира и суверенитета Украины", - отметила фон дер Ляйен.
Ключевые принципы
- Во-первых, границы не могут быть изменены силой.
- Во-вторых, как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений в отношении вооруженных сил, которые сделают страну уязвимой для будущих атак и тем самым подорвут европейскую безопасность.
- В-третьих, центральная роль Европейского Союза в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена.
"Украина должна иметь свободу и суверенное право выбирать свою судьбу. Она выбрала европейскую судьбу. Это начинается с восстановления страны, ее интеграции в наш единый рынок и нашу оборонную промышленную базу, и, в конечном итоге, - присоединения к нашему Союзу", - подчеркнула президент Еврокомиссии.
Возвращение похищенных РФ детей
Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула необходимость возвращения украинских детей, похищенных Россией.
"Из всех ужасов, вызванных войной России, ни один не является таким болезненным, как этот. Десятки тысяч мальчиков и девочек остаются в плену в России. Они напуганы и скучают по своим близким. Мы должны поставить этих детей на первое место в глобальной повестке дня", – добавила она.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о том, что европейские союзники Украины отвергают план США по завершению войны РФ против Украины в его нынешнем виде. ЕС намерен изменить как минимум четыре пункта плана.
- Представители ЕС, которые будут участвовать в консультациях по новому мирному плану, будут давить на команду Трампа, чтобы она смягчила предложение о передаче России территории Донбасса.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
от, прямо тремтить перед нею!
Це як "+" і "-" або навпаки!
Будь які «плани», написані в Кремлі за спиною України - є неприйнятні і не будуть підтримані українським суспільством.
Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна - пастка політична, геополітична, а головне - російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки.
Єдине запитання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів: хто від України взагалі намагався це «погоджувати»? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда - це не просто помилка. Це вихід за межі мандату й удар по міжнародній довірі до України.
Не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах «плівок Міндіча» - у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності.
Не можна змішувати ці речі. Дипломатія - це сила держави. І саме тому її не можна робити заручником страхів, особистих інтересів чи спроб уникнути покарання. Україна мусить чітко розмежувати дві площини:
- переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники;
- а відповідальність за корупцію мають понести всі, хто був до неї причетний - незалежно від посад, зв'язків чи політичних страхів.
Ще раз наголошуємо: російський план неприйнятний у будь-якій формі. Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу - наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода.
Переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.
Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас - ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах.
давай ще!
