Перед началом работы над мирным планом нужно точно знать, кто является его автором и где он создан, - Туск.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что прежде чем партнеры начнут работать над мирным планом из 28 пунктов, было бы хорошо точно знать, кто является его автором и где он был создан.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети Х.
"Вместе с лидерами Европы, Канады и Японии мы заявили о нашей готовности работать над 28-пунктным планом, несмотря на некоторые оговорки. Однако, прежде чем мы начнем нашу работу, было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан", - говорится в сообщении.
Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что мирное предложение было разработано Вашингтоном. Оно основано на предложениях российской стороны, но также учитывает предыдущие и текущие предложения Украины.
Что предшествовало?
- Ранее издание The Guardian писало, что "мирный план" США мог быть изначально написан на русском языке.
- Часть конгрессменов от Республиканской и Демократической партий выступила с критикой мирного плана, заявив, что он "больше похож на "план Путина"".
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
