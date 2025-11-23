РУС
Новости Мирный план Трампа
798 13

Перед началом работы над мирным планом нужно точно знать, кто является его автором и где он создан, - Туск.

Туск о мирном плане

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что прежде чем партнеры начнут работать над мирным планом из 28 пунктов, было бы хорошо точно знать, кто является его автором и где он был создан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Туск написал в соцсети Х.

"Вместе с лидерами Европы, Канады и Японии мы заявили о нашей готовности работать над 28-пунктным планом, несмотря на некоторые оговорки. Однако, прежде чем мы начнем нашу работу, было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан", - говорится в сообщении.

Туск о мирном плане

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что мирное предложение было разработано Вашингтоном. Оно основано на предложениях российской стороны, но также учитывает предыдущие и текущие предложения Украины.

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Топ комментарии
+7
Комментировать
Сортировать:
Логічно. Хоча там і так все зрозуміло. Те, що про гроші, колективна творчість уіткоффа та тампона. А політичну частину їм диктував дмітрієфф.
показать весь комментарий
23.11.2025 13:00 Ответить
Почати роботу потрібно з того, щоб викинути всі 28 пунктів плану капітуляції, які узготив басурманський зрадник умєров!
показать весь комментарий
23.11.2025 13:01 Ответить
От знову починають товкти воду в ступі: хто, коли, де? Підписуйте мінімально прийнятний варіант з нашого боку та й закидайте кацапам - нехай вони тепер відмовляються від цього плану!
показать весь комментарий
23.11.2025 13:02 Ответить
Du bist wie einem Kind)
показать весь комментарий
23.11.2025 13:02 Ответить
А що не зрозуміло звідки цей план ? Я знаю звідки.
Він з валики *****, його Рубіо вийняв, обнюхав і йому так сподобалось що він його трампону і привіз.
показать весь комментарий
23.11.2025 13:03 Ответить
Зроблено з темника ху...ла, бо все виглядає так. Наше тільки не контролюйте гроші, бо так Ізраїль не резиновий
показать весь комментарий
23.11.2025 13:04 Ответить
Туск має рацію!
І та рація працює на потрібній хвилі!!!
показать весь комментарий
23.11.2025 13:12 Ответить
Люблю Туска🇵🇱 ❤️🇺🇦 це той політик ,до якого прислуховуються та поважаюють в ЄС , навіть якшо і ненавидять його...
показать весь комментарий
23.11.2025 13:12 Ответить
Це логічне питання, повинно звучати від нашої влади!
показать весь комментарий
23.11.2025 13:28 Ответить
Відкрию тобі Туск великий "секрет" - це хотєлки кацапів
показать весь комментарий
23.11.2025 13:33 Ответить
28 пункт, хотєлка Зеленського.
показать весь комментарий
23.11.2025 13:38 Ответить
Напевно це все ж таки - план американців , але за його основу взяті хотєлки кацапів ( що стосується кацапської мови , церкви та ін ). Але у цьому плані є таке що не влаштовує і кремль. Сам факт того що суверенна Україна продовжить існувати їх не влаштовує .
Цей план по суті - заморозка лінії фронту. І вона їм не потрібна .
показать весь комментарий
23.11.2025 13:36 Ответить
Всім і так зрозуміло, що текст написано в москві, а адміністрація Трампа - передасти.
показать весь комментарий
23.11.2025 13:42 Ответить
 
 