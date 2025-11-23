Перед початком роботи над мирним планом потрібно точно знати, хто є його автором і де він створений, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що перш ніж партнери почнуть працювати над мирним планом із 28-пунктів, було б добре точно знати, хто є його автором і де він був створений.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Разом з лідерами Європи, Канади та Японії ми заявили про нашу готовність працювати над 28-пунктним планом, попри деякі застереження. Однак, перш ніж ми почнемо нашу роботу, було б добре точно знати, хто є автором плану та де він був створений", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не може нав’язувати свої умови Україні та Європі, - Туск

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що мирна пропозиція була розроблена Вашингтоном. Вона базується на пропозиціях російської сторони, але також враховує попередні та поточні пропозиції України.

Що передувало?

Раніше видання The Guardian писало, що "мирний план" США міг бути спочатку написаний російською.

Частина конгресменів від Республіканської та Демократичної партій виступила з критикою мирного плану, заявивши, що він "більше схожий на "план Путіна"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що запропонований мирний план США не є остаточною пропозицією

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.