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Новини Мирний план США
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Перед початком роботи над мирним планом потрібно точно знати, хто є його автором і де він створений, - Туск

Туск про мирний план

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що перш ніж партнери почнуть працювати над мирним планом із 28-пунктів, було б добре точно знати, хто є його автором і де він був створений.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі Х.

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"Разом з лідерами Європи, Канади та Японії ми заявили про нашу готовність працювати над 28-пунктним планом, попри деякі застереження. Однак, перш ніж ми почнемо нашу роботу, було б добре точно знати, хто є автором плану та де він був створений", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не може нав’язувати свої умови Україні та Європі, - Туск

Туск про мирний план

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що мирна пропозиція була розроблена Вашингтоном. Вона базується на пропозиціях російської сторони, але також враховує попередні та поточні пропозиції України.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що запропонований мирний план США не є остаточною пропозицією

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Автор: 

перемовини (3807) Туск Дональд (683)
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Топ коментарі
+13
Логічно. Хоча там і так все зрозуміло. Те, що про гроші, колективна творчість уіткоффа та тампона. А політичну частину їм диктував дмітрієфф.
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23.11.2025 13:00 Відповісти
+13
Почати роботу потрібно з того, щоб викинути всі 28 пунктів плану капітуляції, які узготив басурманський зрадник умєров!
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23.11.2025 13:01 Відповісти
+9
Зроблено з темника ху...ла, бо все виглядає так. Наше тільки не контролюйте гроші, бо так Ізраїль не резиновий
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23.11.2025 13:04 Відповісти
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Логічно. Хоча там і так все зрозуміло. Те, що про гроші, колективна творчість уіткоффа та тампона. А політичну частину їм диктував дмітрієфф.
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23.11.2025 13:00 Відповісти
Розбір відеозвернення Зеленського: як він використовуватиме тиск США для порятунку рейтингу.
https://www.youtube.com/watch?v=LR00l6QjpxA
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23.11.2025 14:21 Відповісти
Почати роботу потрібно з того, щоб викинути всі 28 пунктів плану капітуляції, які узготив басурманський зрадник умєров!
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23.11.2025 13:01 Відповісти
От знову починають товкти воду в ступі: хто, коли, де? Підписуйте мінімально прийнятний варіант з нашого боку та й закидайте кацапам - нехай вони тепер відмовляються від цього плану!
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23.11.2025 13:02 Відповісти
Du bist wie einem Kind)
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23.11.2025 13:02 Відповісти
А що не зрозуміло звідки цей план ? Я знаю звідки.
Він з валики *****, його Рубіо вийняв, обнюхав і йому так сподобалось що він його трампону і привіз.
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23.11.2025 13:03 Відповісти
Зроблено з темника ху...ла, бо все виглядає так. Наше тільки не контролюйте гроші, бо так Ізраїль не резиновий
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23.11.2025 13:04 Відповісти
Туск має рацію!
І та рація працює на потрібній хвилі!!!
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23.11.2025 13:12 Відповісти
Люблю Туска🇵🇱 ❤️🇺🇦 це той політик ,до якого прислуховуються та поважаюють в ЄС , навіть якшо і ненавидять його...
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23.11.2025 13:12 Відповісти
Це логічне питання, повинно звучати від нашої влади!
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23.11.2025 13:28 Відповісти
Відкрию тобі Туск великий "секрет" - це хотєлки кацапів
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23.11.2025 13:33 Відповісти
28 пункт, хотєлка Зеленського.
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23.11.2025 13:38 Відповісти
Напевно це все ж таки - план американців , але за його основу взяті хотєлки кацапів ( що стосується кацапської мови , церкви та ін ). Але у цьому плані є таке що не влаштовує і кремль. Сам факт того що суверенна Україна продовжить існувати їх не влаштовує .
Цей план по суті - заморозка лінії фронту. І вона їм не потрібна .
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23.11.2025 13:36 Відповісти
Всім і так зрозуміло, що текст написано в москві, а адміністрація Трампа - передасти.
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23.11.2025 13:42 Відповісти
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23.11.2025 14:16 Відповісти
Туск, до речі, не поляк, а кашуб. Є такий народ потомків поморянських слов*ян. У них своя мова, яка відрізняється від польської, своя народна творчість, пісні, міфи. Навіть дивно, що за століття поляки їх не асимілювали.
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23.11.2025 14:37 Відповісти
Записуй! Мацква, кремль, куйло.
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23.11.2025 14:44 Відповісти
Сміливий тролінг білого дому, адже всім зрозуміло хто автор цього маразму...
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23.11.2025 16:40 Відповісти
Якась збочена паскуда допетрала назвати акт капітуляції жертви агресії мирним планом, а всі підхопили.
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23.11.2025 18:47 Відповісти
 
 