Трамп заявив, що запропонований мирний план США не є остаточною пропозицією

Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішній мирний план США для України не є остаточною пропозицією.

Про це він сказав, спілкуючись з журналістами біля Білого дому, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Нинішній план - не остаточна пропозиція

Журналісти запитали американського лідера, чи є план з 28 пунктів "остаточною пропозицією".

"Ні, далеко не так",- відповів Трамп.

Він додав: "Ми хотіли б досягти миру, це мало статися вже давно. Війна між Україною та Росією не мала б ніколи відбутися. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося. Ми намагаємося її закінчити. Так чи інакше, ми повинні покласти цьому край".

Раніше Трамп заявляв, що президенту Володимиру Зеленському доведеться прийняти план, запропонований США, або ж продовжити боротьбу.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте також: Зустріч Дрісколла з послами НАТО щодо мирної угоди була похмурою, - The Guardian