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Новини Мирний план США
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Трамп заявив, що запропонований мирний план США не є остаточною пропозицією

Трамп повідомив, що нинішня мирна ініціатива — не фінальний документ

Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішній мирний план США для України не є остаточною пропозицією.

Про це він сказав, спілкуючись з журналістами біля Білого дому, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Нинішній план - не остаточна пропозиція

Журналісти запитали американського лідера, чи є план з 28 пунктів "остаточною пропозицією".

"Ні, далеко не так",- відповів Трамп.

Він додав: "Ми хотіли б досягти миру, це мало статися вже давно. Війна між Україною та Росією не мала б ніколи відбутися. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося. Ми намагаємося її закінчити. Так чи інакше, ми повинні покласти цьому край".

Раніше Трамп заявляв, що президенту Володимиру Зеленському доведеться прийняти план, запропонований США, або ж продовжити боротьбу.

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте також: Зустріч Дрісколла з послами НАТО щодо мирної угоди була похмурою, - The Guardian

Автор: 

США (26698) Трамп Дональд (8909) війна в Україні (8468)
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Топ коментарі
+32
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Трохи!
Карт в рукаві не вистачає!
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22.11.2025 20:11 Відповісти
+28
*****, як же він заїбав. Мудак кончений.
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22.11.2025 20:12 Відповісти
+16
Trump Always Chickens Out - TACO Trump )) Трампуша всегда сдаст назад !
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22.11.2025 20:13 Відповісти
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Трохи!
Карт в рукаві не вистачає!
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22.11.2025 20:11 Відповісти
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22.11.2025 20:15 Відповісти
та ні, просто через пів року план буде ще гірший
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22.11.2025 20:18 Відповісти
Ковалев 10. 2025, брись до раши каркать
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22.11.2025 20:25 Відповісти
ти падлюка, навіщо за фіцо голосувала? халявної кривавої нафти й газу хотілося?
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22.11.2025 20:39 Відповісти
не ганьбись
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22.11.2025 20:49 Відповісти
Ви підтримуєте кацапа
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22.11.2025 20:58 Відповісти
Гірший для тебе
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22.11.2025 20:34 Відповісти
а для тебе? може й цей для тебе хороший.
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22.11.2025 20:38 Відповісти
та нам пох на ті писульки
зелю спочатку прибрати тоді все буде ок
думаю якщо земразь повісити без суду то наступні не крастимуть ТАК принаймні
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23.11.2025 09:20 Відповісти
Да, на гачку рижий в тьопнутого. Дурачка і корчить.
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23.11.2025 09:39 Відповісти
та ні, кацапи туда ще не все застромили...
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22.11.2025 22:13 Відповісти
****** Вчергове вимазав Трампа у своє лайно!!
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22.11.2025 23:30 Відповісти
*****, як же він заїбав. Мудак кончений.
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22.11.2025 20:12 Відповісти
Trump Always Chickens Out - TACO Trump )) Трампуша всегда сдаст назад !
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22.11.2025 20:13 Відповісти
Что ж ты, тако, сдал назад?
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22.11.2025 22:49 Відповісти
Та навіщо заявляти ?! Ми вже й так бачимо, що рудий - 3.14-бол...
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22.11.2025 20:13 Відповісти
****** рижа....путінокацапська
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22.11.2025 20:14 Відповісти
А тим часом старе дідуганище за океаном прокинулося і вчинило публічний акт аутофеляції
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22.11.2025 20:15 Відповісти
Признаюсь чесно, довелося користуватися гуглом, щоб зрозуміти
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22.11.2025 23:10 Відповісти
Маразм
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22.11.2025 23:10 Відповісти
Не остаточний. Бо в остаточному згадає ще про ті 350 лярдів доларів які він начебто нам видав. Чи 500. я вже забув.
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22.11.2025 20:15 Відповісти
Якби ти був президентом другий термін поспіль, то світ уже навернувся б!
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22.11.2025 20:16 Відповісти
Ага. Це як цнотливій дівці брешуть що дай я тільки на пів шишечки... А як дійде до діла то вже затрахають без зупинки. Зеленському потрібно закінчувати вести з Тампоном справи і ближче підсідати до Європи. Бо вилизуючи Тампону потім втратиш і європейських партнерів. Як казала моя бабця, краще з розумним загубити чим з дурним знайти і вести справи
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22.11.2025 20:16 Відповісти
зеленському потрібно повіситись у кабінеті на банковій
бо йому або
сидіти пожиттево
або хтось встигне як с кадафі... ну лома у сраку... пісок у брюхо...
до мамирими не втече 💯
тобто втече але я там особисто його прибараню
маю досвід
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23.11.2025 09:22 Відповісти
Нав'язуючи цей план Україні, тампон робить те ж саме, що він робив з тарифами. Спочатку погрози, залякування, шантаж, а потім більшу частину тарифів або скасували, або суттєво зменшили.

Так воно у бізнесі себе поводило, так воно намагається все робити і у політиці. Примітивна і тупа тактика боягуза і нікчеми.

Його поведінка є типовою для ексгібционіста, який намгається лякати вразливих жіночок своїм крихітним дітородним органом, а потім, задоволений справленим ефектом, тікає до кущів
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22.11.2025 20:17 Відповісти
Цей вуйко Трамп і мертвого за......
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22.11.2025 20:19 Відповісти
А ви гадаєте як він постійно банкрутував - бо ідіоть
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22.11.2025 20:23 Відповісти
А вдруге став президентом бо навкруги хто?
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22.11.2025 22:48 Відповісти
73 %
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23.11.2025 09:42 Відповісти
Шо ж ти фраер здал назад..
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22.11.2025 20:20 Відповісти
Методичка нова !
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23.11.2025 09:43 Відповісти
Короче, як казали у нас в селі, вранці встав, куди йух туди й ноги
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22.11.2025 20:21 Відповісти
Тобто Україна - не індичка ?
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22.11.2025 20:21 Відповісти
сра* е США ,на української крові торгує нашим житт'ям ,землями , кончені ...хай пригадають скільки ми здали своєї зброї з 93р...я ще ніколи так не презирала США ,бо зрозуміла шо там сьогодні ******* колоністи і пройдисвіти ...
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22.11.2025 20:23 Відповісти
Бо ти дурепа....
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22.11.2025 20:34 Відповісти
...
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22.11.2025 20:37 Відповісти
У Трампа вже рейтинг меньше 40%. Нехай продувжуе. Не заважайте йому!
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22.11.2025 20:27 Відповісти
Одну війну "завершить",а нову почне(
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22.11.2025 20:30 Відповісти
Два тижні, 350 лярдів доларів, путєн - гарний хлопець, карти є/немає, я закінчів 8 воїн, торгівля з рф...
І так по кругу...
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22.11.2025 20:28 Відповісти
Після відвідування проктолога та масажу простати)))яке кончене)))
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22.11.2025 20:29 Відповісти
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22.11.2025 20:31 Відповісти
Китай хоче інфраструктуру Тайіаня, яка у випадку війни буде зруйнована.
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22.11.2025 20:33 Відповісти
там щє основні індустріальні центри зосереджені на матеріку якомога ближче до Тайваня, щоб йому нескладно було іх всі швиденько роздуплити.
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22.11.2025 21:18 Відповісти
А я що казав, ТАКО здасть назад.
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22.11.2025 20:32 Відповісти
трамп намагається щоб ху*ло не програло цю війну -

вже один рік пройшов- ще залишилося три
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22.11.2025 20:37 Відповісти
потрібно постійно тиснути на цю руду Іпан....уту гниду
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22.11.2025 20:38 Відповісти
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22.11.2025 20:40 Відповісти
сорвалась нобелевская премия!
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22.11.2025 20:40 Відповісти
москалі може ще чогось забагають і траммп відразу їх хотєлкі як нові умови почне просувати?
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22.11.2025 20:41 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003498450138&__cft__[0]=AZVx8OW_ASnpIHtSKeSyX_g-qq8JgI0aUAlf-o_rG2mBJ6L6AEqcUap1nHqxZKXQZHEIiDeL3O6s6YuKcR-JunR8Zvf8tYFW_M0yaO0EcIwECnMOmIZI9JGbBQC5eSsqCvHNYgm9IH3z7Mktv3R0bG-xEQ5hEE301mXVPnrpIhnZ38rgytEOn4wBIMA8r-Cjlo7wHawwwwt9q8eNzA5uEA5-Lg5_MtqW6p2tVEkH0MMWZg&__tn__=-UC%2CP-y-R Ольга Колесниченко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GmsFERnXSy2dWDfMrLxzE4qx6zwDUxgcRZi88zGoCcsQrYC1cAA7tK31vzyVATYQl&id=100003498450138&__cft__[0]=AZVx8OW_ASnpIHtSKeSyX_g-qq8JgI0aUAlf-o_rG2mBJ6L6AEqcUap1nHqxZKXQZHEIiDeL3O6s6YuKcR-JunR8Zvf8tYFW_M0yaO0EcIwECnMOmIZI9JGbBQC5eSsqCvHNYgm9IH3z7Mktv3R0bG-xEQ5hEE301mXVPnrpIhnZ38rgytEOn4wBIMA8r-Cjlo7wHawwwwt9q8eNzA5uEA5-Lg5_MtqW6p2tVEkH0MMWZg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 дн. ·

Коли сьогодні я відкрила звернення президента щодо «28 пунктів», які йому передала американська сторона, я зловила себе на відчутті, знайомому ще з 2021 року. Саме тоді я вперше дуже уважно почала слухати кожне його слово.

У 2018 році я пройшла свій перший базовий курс профайлінгу в https://www.facebook.com/groups/473398024322900/user/100063749154868/?__cft__[0]=AZVx8OW_ASnpIHtSKeSyX_g-qq8JgI0aUAlf-o_rG2mBJ6L6AEqcUap1nHqxZKXQZHEIiDeL3O6s6YuKcR-JunR8Zvf8tYFW_M0yaO0EcIwECnMOmIZI9JGbBQC5eSsqCvHNYgm9IH3z7Mktv3R0bG-xEQ5hEE301mXVPnrpIhnZ38rgytEOn4wBIMA8r-Cjlo7wHawwwwt9q8eNzA5uEA5-Lg5_MtqW6p2tVEkH0MMWZg&__tn__=-]K-y-R Школа Профайлинга Одеській школі профайлера. Потім Сергій і Лариса приїжджали до Ізмаїла, і я вдруге проходила курс уже глибше. А в кінці 2021 року - під час карантину - я пройшла третій, розширений курс онлайн. У той самий час я почала навчатися на медіатора, працюючи з техніками мовної поведінки, конфліктної динаміки і психології впливу.

Тому коли я слухала звернення Зеленського в той період, я раптом почала бачити в його промовах не просто політичні меседжі, а структуру впливу - чітку, дуже продуману, з використанням прийомів профайлінгу, де слово не інформує, а формує реакцію. Я тоді ж сказала своїм друзям фразу, яку пам'ятаю досі:

«Хтось у команді Зеленського дуже захоплюється профайлінгом. Бо це вже не просто комунікація - це технологія».

І справді: в його промовах часто використовували психологічні «ворота» - ці мікросекунди, через які людина перестає чинити опір і починає приймати те, що зазвичай не прийняла б. Це форма маніпуляції, яка працює не через силу аргументу, а через силу емоційного стану, в який тебе вводять.

Саме з цим відчуттям я сьогодні читала його нову промову про «28 пунктів».

Чесно кажучи, слухати я її не можу.

Тому я читаю. І розкладаю текст як профайлер.

Тому що мені хочеться показати - наскільки нами зараз маніпулюють.

І як саме в цій промові президент намагається зняти відповідальність із себе - і перекласти її на нас.

Тож розглянемо по пунктах.

1. Загальна мета звернення

Це не інформування.

Це - психологічна підготовка суспільства до важкого рішення, яке ще не озвучене, але вже укладене в рамку «неминучості».

Уся структура промови спрямована не на те, щоб щось пояснити, а на те, щоб:

• зняти відповідальність із влади,

• перекласти її на «обставини»,

• ввести людей у стан розгубленості, де будь-яке рішення влади видається єдино можливим.

Це класика кризової політичної психології.

2. Ключова маніпуляція №1: ДИЛЕМА БЕЗ ВИБОРУ

Його формулювання:

«Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або важка зима»

Це називається MANUFACTURED DILEMMA - штучна дилема.

Психологічний прийом, коли людині нав'язують два варіанти, обидва погані, але…

справжнього третього варіанту не дають.

В реальності завжди є більше можливостей. Але подача така, ніби вибір вже зроблено - між поразкою і ще більшою поразкою.

Чому це маніпуляція?

• Людину ставлять у позицію «меншого зла».

• Коли суспільство вже втомлене, воно погоджується на варіант, який здається «менш болючим».

• Таким чином важке рішення влади стає психологічно «легше проковтнути».

Це технологія, якою користуються перед непопулярними рішеннями.

3. Ключова маніпуляція №2: ПЕРЕКЛАД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ЗОВНІШНІ СИЛИ

Він каже:

• «Найважчий момент нашої історії»

• «Тиск на Україну один із найважчих»

• «Можемо втратити ключового партнера»

Це - техніка externalization:

створення образу «зовнішньої сили», яка змушує робити вибір.

Що це дає?

• Влада виглядає не ініціатором рішення, а жертвою обставин.

• Будь-яке рішення потім можна подати як «нас змусили».

• Знімається відповідальність з конкретних осіб (президента, ОП, МЗС).

Психологічно це працює так:

коли відповідальність розмита - протест слабшає.

4. Маніпуляція №3: ЕМОЦІЙНА ЕСКАЛАЦІЯ ПЕРЕД КЛЮЧОВИМ МЕСЕДЖЕМ

У зверненні використано комбінацію:

• страх втрати партнера (Вашингтон),

• страх важкої зими,

• страх втрати гідності,

• страх втрати майбутнього.

Це техніка emotional overload - емоційне перевантаження.

Коли людину завалюють кількома страхами одразу, вона втрачає здатність мислити критично.

Психіка входить у режим шукати порятунок, а не аналізувати суть.

Після цього емоційного «накручування» подається ключовий меседж - прийняття важкого рішення.

Це класичний «foot-in-the-door», коли людина погоджується на те, що в іншій ситуації ніколи б не прийняла.

5. Маніпуляція №4: СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ «НЕМИНУЧОСТІ»

Фрази типу:

• «один із найважчих моментів»

• «ми стоїмо перед складним вибором»

• «треба прийняти рішення»

використовують техніку inevitability framing - рамка неминучості.

Сенс:

«Це станеться в будь-якому разі.

Тому ваше завдання - не сперечатися, а прийняти».

У такій рамці люди перестають шукати альтернативи, бо вірять, що їх не існує.

6. Маніпуляція №5: АПЕЛЯЦІЯ ДО ГІДНОСТІ ЯК ЗАМІНА ЗМІСТУ

Він каже:

• «втрата гідності»

• «життя без свободи й справедливості»

Гідність - дуже сильний психологічний тригер для українського суспільства після Революції Гідності.

З психології це називається шлях заміщення:

коли складний раціональний зміст (28 пунктів, умови США/Трампа, реальні поступки) заміщується емоційною категорією, яку ніхто не може заперечити.

Замість того, щоб говорити прямо:

«знаходиться план, який містить поступки Росії»,

використовується абстракція:

«щоб не втратити гідність».

Переходить увага з конкретики → на емоційний символ.

Це робиться, щоб уникнути реакції суспільства на реальні деталі.

7. Маніпуляція №6: КОЛЕКТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Фраза:

«Україна стоїть перед вибором»

"Україна" - це узагальнення.

Не влада.

Не ОП.

Не президент.

А «ми всі».

Це техніка collective diffusion of responsibility:

розмивання відповідальності на всіх, щоб ніхто не міг сказати:

«Це їхнє рішення, не наше».

Після цього легше подати будь-яку угоду як «наш спільний вибір».

8. Маніпуляція №7: ЗМІНА ПОВІСТКИ - ВІД ВІЙНИ ДО ПСЕВДОМОРАЛІСТИКИ

Уся промова спрямована на те, щоб перевести дискусію:

НЕ → «що таке ці 28 пунктів?»

НЕ → «чи є там поступки Москві?»

НЕ → «чи безпечно це для держави?»

А в площину:

• «ми мусимо прийняти складне рішення»,

• «гідність»,

• «партнерство»,

• «зима»,

• «вибір між поганим і гіршим».

Це deviation strategy - стратегія відвернення уваги.

Коли замість суті подають емоційні обгортки.

9. Психологічний портрет автора звернення

У цьому зверненні видно:

• високу тривожність

• страх втратити контроль

• орієнтацію на зовнішню оцінку

• спробу зменшити відповідальність за наслідки

• прагнення перекласти провину на процес, а не на рішення

Це поведінка людини, яка опинилась між двома силами:

внутрішнім суспільним тиском і зовнішнім тиском партнерів.

І вона вибирає комунікаційну тактику, в якій головне - не сказати зайвого, не викликати бунту й водночас закласти фундамент для майбутнього непопулярного кроку.

10. Ключова маніпуляція №8: САМООБІЛЕННЯ ТА ГЕРОЇЗАЦІЯ

Це технологія, коли політик переводить увагу з реальних запитань на власну моральність.

У кризові моменти вона використовується для заміни конкретики сакральністю, а відповідальності - «високою місією».

У зверненні Зеленського вона проявилась у кількаетапній схемі.

1. Апеляція до присяги = сакралізація власної позиції

«Свою відповідь я дав ще 20 травня 2019 року…»

«Для мене це не формальність. Це присяга.»

Це спосіб підняти власну позицію до рівня морального обов'язку, який не можна ставити під сумнів.

Так критика автоматично перетворюється на «атаку на святе».

2. Створення образу особистої бездоганності

«Щодня я залишаюся вірним кожному слову.»

«Я ніколи її не зраджу.»

Це - самообілення, яке замінює реальні відповіді на питання:

• Які саме пункти плану неприйнятні?

• Які позиції Україна відстоює?

• Які ризики стоять у цих «28 пунктах»?

Моральна ідеалізація підмінює аналіз змісту.

3. Героїзація через обіцянку «боротьби»

«Я буду боротися…»

«Я буду переконувати…»

«Я буду пропонувати альтернативи…»

Це створення образу активного героя, який протистоїть тиску, хоча реальних аргументів чи альтернатив у промові не подано.

Так формується емоційне відчуття, що «з нами борються», навіть якщо ми не знаємо - за що саме.

4. Заміна конкретики емоційною драмою

Це центральна функція технології:

• замість аналізу - «присяга»;

• замість позиції - «вірність»;

• замість стратегії - «боротьба»;

• замість відповідальності - «моральна місія».

Героїзація створює ілюзію правильності.

Самообілення - ілюзію чистоти.

Разом вони знімають потребу ставити незручні запитання.

11. Підсумок: головні маніпуляції промови

1. Штучна дилема

(«або втрата гідності, або втрата партнера»).

2. Винесення відповідальності назовні

(«на нас тиснуть»).

3. Емоційне перевантаження

(страх, дефіцит, «важка зима»).

4. Рамка "неминучості"

(«ми змушені прийняти рішення»).

5. Абстракції замість конкретики

(«гідність» замість «умов плану»).

6. Колективізація відповідальності

(«Україна має вирішити»).

7. Відвернення уваги

(немає жодного слова про зміст 28 пунктів).

Доповнення:

Фраза:

Українці, у житті кожної нації настає момент, коли всім потрібно говорити чесно, спокійно, без чуток, без пліток, без зайвого.

(Прийом створення «особливої атмосфери правди» - люди несвідомо знижують критику.)
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22.11.2025 20:43 Відповісти
...новий аматор з герменевтики і семантичної експертизи..:
кайзерський ліс - що б це значило? Схоже на впн...
...розбір профайлів в пошуку фальшивих смислов... слова не такі, все не так, все пропало...хаяти все...

що було, то було: результат виборів не нарисовали, а зробили виборці,
але зараз накидувати на вентилятор усілякий непотріб і правильні достойні дії преза перекручувати.. це що?

...мабудь бажаєте зустрічати пу?... дик...він вже йде до вас...і має план, як укр громадян до сибиру швиденько на перевиховання доправити ліс валити...

...хм...в Німеччині зараз чимало піздніх переселенців з сибиру, Казахстану, Узбекістану - рузких німців... які у своїй подавляючей більшості кажуть, що Україна сама винна, що пу не підкорилася, пручається...адже адин нарот...

якесь роздвоєння особистості: самі чухнули в Німеччину, при цьому неповажають цю країну і пу для них взирець... але в ФРН на халяву жити жирно можна...але..расєя...попереду планеты всей...от вам і основна таргет- группа для afd яка на пуйловських дріжжах міцніє і за мир дружбу жвачку торговлю з рашей репетує...
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22.11.2025 22:15 Відповісти
Чокнута? Так, *********!
Кайзеровський ліс - нехай так
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23.11.2025 22:16 Відповісти
На рахунок результатів виборів: я погоджуюсь, що в Україні 73% долбойобів, і нема на то ради...
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23.11.2025 22:19 Відповісти
Многа букф ! Авсе набагато простіше. Дурні повинні страждати.
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23.11.2025 09:50 Відповісти
План не остаточний - мабуть забув щє якусь нашу область для здачі вписати.
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22.11.2025 20:43 Відповісти
Це не план, це легалізація вбивць- збоченців- гвалтівників.

війська РФ розстріляли 5 українських військовополонених.
"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин"
26.
Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за свої дії під час війни та погодяться не висувати жодних претензій і не розглядати жодних скарг у майбутньому.
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22.11.2025 20:46 Відповісти
просто усвідомте всі і досить бути дітьми , світ не знає що робити з ядерним ****** от і все .... тож всі ці танці з бубном 12 років і відбуваються
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22.11.2025 20:46 Відповісти
А якщо іще простіше, то весь світ на цій війні добре заробляє, особливо китай, а тепер і трампакс намагається не відстати.
При чому тут ядерка ?!
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23.11.2025 09:54 Відповісти
безумовно заробляють, окрім української нації !
350 річна геноцидна лінія проти українців продовжується.
для того щоб розірвати гордіїв вузол нам потрібно усвідомити що окрім української нації ніхто не зацікавлений в успішній Україні.
тож нам після війни потрібно відсіяти всі нації окрім етнічних українців від управління Україною, це наше виживання.
принаймні перші 30 рокі поки не буде впроваджено механізм натуралізації .
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23.11.2025 11:05 Відповісти
+++++
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23.11.2025 11:25 Відповісти
Старий збоченець "задню увімкнув". Очікувано. Далі буде.
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22.11.2025 20:47 Відповісти
Х.йло хоче більшого, в інше згодне на більше. Дайте тільки ще розкрасти репараціїйний кредит.
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22.11.2025 20:49 Відповісти
пошёл ты ***** ***** прокацапский со своим планом по сдаче Украины!*** тебе а не Украина мразь ***ловская!
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22.11.2025 20:51 Відповісти
CNN

"Сенатор від Кентуккі Мітч МакКоннелл, колишній лідер республіканців у Сенаті, рішуче розкритикував адміністрацію Трампа за її план, натякаючи, що чиновники намагаються задобрити президента Росії Володимира Путіна.

«Путін провів увесь рік, намагаючись обдурити президента Трампа», - сказав МакКоннелл у заяві вчора. «Якщо чиновники адміністрації більше турбуються про задоволення Путіна, ніж про забезпечення справжнього миру, тоді президенту варто знайти нових радників.

Він продовжив: «Нагородження російської різанини було б катастрофічним для інтересів Америки. А капітуляція, подібна до відступу Байдена з Афганістану, була б катастрофою для спадщини миру через силу».
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22.11.2025 20:51 Відповісти
Прогнозовано відповзає.
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22.11.2025 21:07 Відповісти
Головне не питати його скільки там пунктів, бо це вже для рудого питання із зірочкою.
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22.11.2025 21:15 Відповісти
увидел Хйла в милитари и решил что как-то "план" не очень подходит. но до предложения газовых камер вместо пыток, или, там, гуманитарного голодомора, как-то лидеру демократического мира еще далеко. хотя за депортацию переселение украинских холопов новых российских граждан на плодородные почвы Сибири он наверное может пойти (все будет лучше чем в первых линиях на Польшу и Балтию с лопатами).
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22.11.2025 21:34 Відповісти
Щоб ти ******** кацапський підсрачник! Остаточно!
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22.11.2025 21:39 Відповісти
А скільки путін кинув пропагандистського ресурсу, щоб виставити зелене панталоне жертвою, щоб зебіли знову навколо нього єдналися💩🤡
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22.11.2025 21:51 Відповісти
"зебіли"-то одне,скажи мені кацапська путлоботіна,ти вже "боярки" хильнула?
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22.11.2025 22:22 Відповісти
Остаточно йому щось дасть "Біббі".
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22.11.2025 22:19 Відповісти
Це як на автомобілі вирубає задню але счеплення забув вімкнути
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22.11.2025 22:21 Відповісти
Був мене "Масквіч-412",так задня взагалі не вмикалась,їздив як на боліді F-1,але є нюанс.
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22.11.2025 22:25 Відповісти
@ "Це у Трампа немає карт, а не в України.
Все, що він може - прикрити обмін розвідданними.
Бо прикрити механізм PURL - постріл в коліно. Виробники зброї не зрозуміють, мʼяко кажучи. А це основні спонсори республіканської партіі.
А далі найголовніше питання. Рано чи пізно Трамп вторгнеться у Венесуелу.
Де його авіаносці, кораблі та літаки будуть нищити російські ракети та російські ЗРК. А піхоту нищитимуть російські фпв-дрони на оптоволокні, і вся ця високотехнологічна срань накриється мідним тазом за кілька тижнів.
Він не розуміє, що посилюючи рф через змушування нас капітулювати, він також посилює Весесуелу?
Хоча про що це я. У Трампа відсутні мізки абсолютно. Не президент економіки #1 у світі, а банальний та несмішний клоун, у якого горизонт планування закінчується на поході в туалет."
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22.11.2025 22:25 Відповісти
Підар помаранчевий, скоро вибори в конгрес республіканських істот виїбуть по повній
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22.11.2025 23:42 Відповісти
Кто нибудь из журналистов задаст клоуну вопрос о том в курсе ли он, что война началась в 2014ом? И второй, что конкретно этот сумасброд сделал бы на месте президента США в 22г, чтобы не началось полномасштабное вторжение? Этот популист играет на доверии как и зеленый оборотень. Но всему приходит конец.
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23.11.2025 00:04 Відповісти
Що тут, знов закордонні офіцери втікачі диванні вояки? Он як фуп перетворився на магніт для такого лайна, половина фупу - це офіцери, що наплювали на присягу і втекли закордон і звідти закликають воювати до останнього подиху хворими людьми, хапати цирозників і шизиків і т.д. (схоже, в них якась ненависть до людей із хворобами і фашистська думка, що їх треба пустити в розпил, не дивлячись навіть на те, чи принесе це якусь перевагу у війні, чи скоріше, навпаки, а офіцерів не можна, бо самі ахвіцери, щоб не дай боже ніхто не додумався в розшук таких оголосити і звань позбавити), деякі покидьки як старлєй-артилерист марк із Португалії закликають хапати 70-річних бабусь, а деякі як ахвіцера ТС, що втік до Польщі - до масових розстрілів людей. Те ж саме пишуть і відставники, закликають знущатись із хворих людей і пишуть, що вважають мобілізацію для них покаранням за те, що вони хворі, погано лікувались чи себе поводили (тупо знущальні дописи) -- он як детройт на фінансах чи хотаб чи відставний мент уніцдіма, що теж хоче розстрілювати людей. І до чого вони хочуть довести суспільство? Це влада їм це дозволяє, бо сама так зробила, що така політика із хворих голів покидьків переходила у реальність:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
Он, я казав, на пошті жінка розповідала, син 48 кг з пороком серця, схопили, на наступний день в формі, туберкульозника схопили і вже вбили. З генделика якось навіть алкашів загребли, більшість, правда, потім знову, кажуть, бухала, алкаші непотрібні, з них взяти нічого, напевно. Хіба що до розстрілів ще не додумались, хоча людей вже вбивають - Сахарук, Сопін, он під Рожнятовом знов труп знайшли на тому тижні.
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23.11.2025 00:14 Відповісти
Трамп взял яйца членограя в свою лапу и делает что хочет. Вофка и так лупатый, а сейчас глазёнки из орбит лезут.
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23.11.2025 01:24 Відповісти
Как только Трамп стал президентом стало ясно что в большую политику пришел большой ПОХ.ПОХ что он говорил вчера,ПОХ что он скажет сегодня,ПОХ что он будет говорить завтра.Про понятие "слово джентельмена" или "пацан сказал-пацан сделал" можно забывать.
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23.11.2025 03:27 Відповісти
Цитируя классика марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма:
- Шаг вперёд и два назад!
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23.11.2025 04:06 Відповісти
Трамп страхує себе на випадок провалу. Хоче, мерзотник. жити й процвітати! Всі українці мають бути готовими до радикальних рішень у власному керівництві. Тільки ніхто, поки що, ліпшого за С.І.Хмару не придумав.
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23.11.2025 09:03 Відповісти
 
 