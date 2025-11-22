Трамп заявив, що запропонований мирний план США не є остаточною пропозицією
Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішній мирний план США для України не є остаточною пропозицією.
Про це він сказав, спілкуючись з журналістами біля Білого дому, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Нинішній план - не остаточна пропозиція
Журналісти запитали американського лідера, чи є план з 28 пунктів "остаточною пропозицією".
"Ні, далеко не так",- відповів Трамп.
Він додав: "Ми хотіли б досягти миру, це мало статися вже давно. Війна між Україною та Росією не мала б ніколи відбутися. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося. Ми намагаємося її закінчити. Так чи інакше, ми повинні покласти цьому край".
Раніше Трамп заявляв, що президенту Володимиру Зеленському доведеться прийняти план, запропонований США, або ж продовжити боротьбу.
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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Карт в рукаві не вистачає!
зелю спочатку прибрати тоді все буде ок
думаю якщо земразь повісити без суду то наступні не крастимуть ТАК принаймні
бо йому або
сидіти пожиттево
або хтось встигне як с кадафі... ну лома у сраку... пісок у брюхо...
до мамирими не втече 💯
тобто втече але я там особисто його прибараню
маю досвід
Так воно у бізнесі себе поводило, так воно намагається все робити і у політиці. Примітивна і тупа тактика боягуза і нікчеми.
Його поведінка є типовою для ексгібционіста, який намгається лякати вразливих жіночок своїм крихітним дітородним органом, а потім, задоволений справленим ефектом, тікає до кущів
І так по кругу...
вже один рік пройшов- ще залишилося три
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GmsFERnXSy2dWDfMrLxzE4qx6zwDUxgcRZi88zGoCcsQrYC1cAA7tK31vzyVATYQl&id=100003498450138&__cft__[0]=AZVx8OW_ASnpIHtSKeSyX_g-qq8JgI0aUAlf-o_rG2mBJ6L6AEqcUap1nHqxZKXQZHEIiDeL3O6s6YuKcR-JunR8Zvf8tYFW_M0yaO0EcIwECnMOmIZI9JGbBQC5eSsqCvHNYgm9IH3z7Mktv3R0bG-xEQ5hEE301mXVPnrpIhnZ38rgytEOn4wBIMA8r-Cjlo7wHawwwwt9q8eNzA5uEA5-Lg5_MtqW6p2tVEkH0MMWZg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 дн. ·
Коли сьогодні я відкрила звернення президента щодо «28 пунктів», які йому передала американська сторона, я зловила себе на відчутті, знайомому ще з 2021 року. Саме тоді я вперше дуже уважно почала слухати кожне його слово.
У 2018 році я пройшла свій перший базовий курс профайлінгу в https://www.facebook.com/groups/473398024322900/user/100063749154868/?__cft__[0]=AZVx8OW_ASnpIHtSKeSyX_g-qq8JgI0aUAlf-o_rG2mBJ6L6AEqcUap1nHqxZKXQZHEIiDeL3O6s6YuKcR-JunR8Zvf8tYFW_M0yaO0EcIwECnMOmIZI9JGbBQC5eSsqCvHNYgm9IH3z7Mktv3R0bG-xEQ5hEE301mXVPnrpIhnZ38rgytEOn4wBIMA8r-Cjlo7wHawwwwt9q8eNzA5uEA5-Lg5_MtqW6p2tVEkH0MMWZg&__tn__=-]K-y-R Школа Профайлинга Одеській школі профайлера. Потім Сергій і Лариса приїжджали до Ізмаїла, і я вдруге проходила курс уже глибше. А в кінці 2021 року - під час карантину - я пройшла третій, розширений курс онлайн. У той самий час я почала навчатися на медіатора, працюючи з техніками мовної поведінки, конфліктної динаміки і психології впливу.
Тому коли я слухала звернення Зеленського в той період, я раптом почала бачити в його промовах не просто політичні меседжі, а структуру впливу - чітку, дуже продуману, з використанням прийомів профайлінгу, де слово не інформує, а формує реакцію. Я тоді ж сказала своїм друзям фразу, яку пам'ятаю досі:
«Хтось у команді Зеленського дуже захоплюється профайлінгом. Бо це вже не просто комунікація - це технологія».
І справді: в його промовах часто використовували психологічні «ворота» - ці мікросекунди, через які людина перестає чинити опір і починає приймати те, що зазвичай не прийняла б. Це форма маніпуляції, яка працює не через силу аргументу, а через силу емоційного стану, в який тебе вводять.
Саме з цим відчуттям я сьогодні читала його нову промову про «28 пунктів».
Чесно кажучи, слухати я її не можу.
Тому я читаю. І розкладаю текст як профайлер.
Тому що мені хочеться показати - наскільки нами зараз маніпулюють.
І як саме в цій промові президент намагається зняти відповідальність із себе - і перекласти її на нас.
Тож розглянемо по пунктах.
1. Загальна мета звернення
Це не інформування.
Це - психологічна підготовка суспільства до важкого рішення, яке ще не озвучене, але вже укладене в рамку «неминучості».
Уся структура промови спрямована не на те, щоб щось пояснити, а на те, щоб:
• зняти відповідальність із влади,
• перекласти її на «обставини»,
• ввести людей у стан розгубленості, де будь-яке рішення влади видається єдино можливим.
Це класика кризової політичної психології.
2. Ключова маніпуляція №1: ДИЛЕМА БЕЗ ВИБОРУ
Його формулювання:
«Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або важка зима»
Це називається MANUFACTURED DILEMMA - штучна дилема.
Психологічний прийом, коли людині нав'язують два варіанти, обидва погані, але…
справжнього третього варіанту не дають.
В реальності завжди є більше можливостей. Але подача така, ніби вибір вже зроблено - між поразкою і ще більшою поразкою.
Чому це маніпуляція?
• Людину ставлять у позицію «меншого зла».
• Коли суспільство вже втомлене, воно погоджується на варіант, який здається «менш болючим».
• Таким чином важке рішення влади стає психологічно «легше проковтнути».
Це технологія, якою користуються перед непопулярними рішеннями.
3. Ключова маніпуляція №2: ПЕРЕКЛАД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ЗОВНІШНІ СИЛИ
Він каже:
• «Найважчий момент нашої історії»
• «Тиск на Україну один із найважчих»
• «Можемо втратити ключового партнера»
Це - техніка externalization:
створення образу «зовнішньої сили», яка змушує робити вибір.
Що це дає?
• Влада виглядає не ініціатором рішення, а жертвою обставин.
• Будь-яке рішення потім можна подати як «нас змусили».
• Знімається відповідальність з конкретних осіб (президента, ОП, МЗС).
Психологічно це працює так:
коли відповідальність розмита - протест слабшає.
4. Маніпуляція №3: ЕМОЦІЙНА ЕСКАЛАЦІЯ ПЕРЕД КЛЮЧОВИМ МЕСЕДЖЕМ
У зверненні використано комбінацію:
• страх втрати партнера (Вашингтон),
• страх важкої зими,
• страх втрати гідності,
• страх втрати майбутнього.
Це техніка emotional overload - емоційне перевантаження.
Коли людину завалюють кількома страхами одразу, вона втрачає здатність мислити критично.
Психіка входить у режим шукати порятунок, а не аналізувати суть.
Після цього емоційного «накручування» подається ключовий меседж - прийняття важкого рішення.
Це класичний «foot-in-the-door», коли людина погоджується на те, що в іншій ситуації ніколи б не прийняла.
5. Маніпуляція №4: СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ «НЕМИНУЧОСТІ»
Фрази типу:
• «один із найважчих моментів»
• «ми стоїмо перед складним вибором»
• «треба прийняти рішення»
використовують техніку inevitability framing - рамка неминучості.
Сенс:
«Це станеться в будь-якому разі.
Тому ваше завдання - не сперечатися, а прийняти».
У такій рамці люди перестають шукати альтернативи, бо вірять, що їх не існує.
6. Маніпуляція №5: АПЕЛЯЦІЯ ДО ГІДНОСТІ ЯК ЗАМІНА ЗМІСТУ
Він каже:
• «втрата гідності»
• «життя без свободи й справедливості»
Гідність - дуже сильний психологічний тригер для українського суспільства після Революції Гідності.
З психології це називається шлях заміщення:
коли складний раціональний зміст (28 пунктів, умови США/Трампа, реальні поступки) заміщується емоційною категорією, яку ніхто не може заперечити.
Замість того, щоб говорити прямо:
«знаходиться план, який містить поступки Росії»,
використовується абстракція:
«щоб не втратити гідність».
Переходить увага з конкретики → на емоційний символ.
Це робиться, щоб уникнути реакції суспільства на реальні деталі.
7. Маніпуляція №6: КОЛЕКТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Фраза:
«Україна стоїть перед вибором»
"Україна" - це узагальнення.
Не влада.
Не ОП.
Не президент.
А «ми всі».
Це техніка collective diffusion of responsibility:
розмивання відповідальності на всіх, щоб ніхто не міг сказати:
«Це їхнє рішення, не наше».
Після цього легше подати будь-яку угоду як «наш спільний вибір».
8. Маніпуляція №7: ЗМІНА ПОВІСТКИ - ВІД ВІЙНИ ДО ПСЕВДОМОРАЛІСТИКИ
Уся промова спрямована на те, щоб перевести дискусію:
НЕ → «що таке ці 28 пунктів?»
НЕ → «чи є там поступки Москві?»
НЕ → «чи безпечно це для держави?»
А в площину:
• «ми мусимо прийняти складне рішення»,
• «гідність»,
• «партнерство»,
• «зима»,
• «вибір між поганим і гіршим».
Це deviation strategy - стратегія відвернення уваги.
Коли замість суті подають емоційні обгортки.
9. Психологічний портрет автора звернення
У цьому зверненні видно:
• високу тривожність
• страх втратити контроль
• орієнтацію на зовнішню оцінку
• спробу зменшити відповідальність за наслідки
• прагнення перекласти провину на процес, а не на рішення
Це поведінка людини, яка опинилась між двома силами:
внутрішнім суспільним тиском і зовнішнім тиском партнерів.
І вона вибирає комунікаційну тактику, в якій головне - не сказати зайвого, не викликати бунту й водночас закласти фундамент для майбутнього непопулярного кроку.
10. Ключова маніпуляція №8: САМООБІЛЕННЯ ТА ГЕРОЇЗАЦІЯ
Це технологія, коли політик переводить увагу з реальних запитань на власну моральність.
У кризові моменти вона використовується для заміни конкретики сакральністю, а відповідальності - «високою місією».
У зверненні Зеленського вона проявилась у кількаетапній схемі.
1. Апеляція до присяги = сакралізація власної позиції
«Свою відповідь я дав ще 20 травня 2019 року…»
«Для мене це не формальність. Це присяга.»
Це спосіб підняти власну позицію до рівня морального обов'язку, який не можна ставити під сумнів.
Так критика автоматично перетворюється на «атаку на святе».
2. Створення образу особистої бездоганності
«Щодня я залишаюся вірним кожному слову.»
«Я ніколи її не зраджу.»
Це - самообілення, яке замінює реальні відповіді на питання:
• Які саме пункти плану неприйнятні?
• Які позиції Україна відстоює?
• Які ризики стоять у цих «28 пунктах»?
Моральна ідеалізація підмінює аналіз змісту.
3. Героїзація через обіцянку «боротьби»
«Я буду боротися…»
«Я буду переконувати…»
«Я буду пропонувати альтернативи…»
Це створення образу активного героя, який протистоїть тиску, хоча реальних аргументів чи альтернатив у промові не подано.
Так формується емоційне відчуття, що «з нами борються», навіть якщо ми не знаємо - за що саме.
4. Заміна конкретики емоційною драмою
Це центральна функція технології:
• замість аналізу - «присяга»;
• замість позиції - «вірність»;
• замість стратегії - «боротьба»;
• замість відповідальності - «моральна місія».
Героїзація створює ілюзію правильності.
Самообілення - ілюзію чистоти.
Разом вони знімають потребу ставити незручні запитання.
11. Підсумок: головні маніпуляції промови
1. Штучна дилема
(«або втрата гідності, або втрата партнера»).
2. Винесення відповідальності назовні
(«на нас тиснуть»).
3. Емоційне перевантаження
(страх, дефіцит, «важка зима»).
4. Рамка "неминучості"
(«ми змушені прийняти рішення»).
5. Абстракції замість конкретики
(«гідність» замість «умов плану»).
6. Колективізація відповідальності
(«Україна має вирішити»).
7. Відвернення уваги
(немає жодного слова про зміст 28 пунктів).
Доповнення:
Фраза:
Українці, у житті кожної нації настає момент, коли всім потрібно говорити чесно, спокійно, без чуток, без пліток, без зайвого.
(Прийом створення «особливої атмосфери правди» - люди несвідомо знижують критику.)
кайзерський ліс - що б це значило? Схоже на впн...
...розбір профайлів в пошуку фальшивих смислов... слова не такі, все не так, все пропало...хаяти все...
що було, то було: результат виборів не нарисовали, а зробили виборці,
але зараз накидувати на вентилятор усілякий непотріб і правильні достойні дії преза перекручувати.. це що?
...мабудь бажаєте зустрічати пу?... дик...він вже йде до вас...і має план, як укр громадян до сибиру швиденько на перевиховання доправити ліс валити...
...хм...в Німеччині зараз чимало піздніх переселенців з сибиру, Казахстану, Узбекістану - рузких німців... які у своїй подавляючей більшості кажуть, що Україна сама винна, що пу не підкорилася, пручається...адже адин нарот...
якесь роздвоєння особистості: самі чухнули в Німеччину, при цьому неповажають цю країну і пу для них взирець... але в ФРН на халяву жити жирно можна...але..расєя...попереду планеты всей...от вам і основна таргет- группа для afd яка на пуйловських дріжжах міцніє і за мир дружбу жвачку торговлю з рашей репетує...
Кайзеровський ліс - нехай так
війська РФ розстріляли 5 українських військовополонених.
"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин"
26.
Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за свої дії під час війни та погодяться не висувати жодних претензій і не розглядати жодних скарг у майбутньому.
При чому тут ядерка ?!
350 річна геноцидна лінія проти українців продовжується.
для того щоб розірвати гордіїв вузол нам потрібно усвідомити що окрім української нації ніхто не зацікавлений в успішній Україні.
тож нам після війни потрібно відсіяти всі нації окрім етнічних українців від управління Україною, це наше виживання.
принаймні перші 30 рокі поки не буде впроваджено механізм натуралізації .
"Сенатор від Кентуккі Мітч МакКоннелл, колишній лідер республіканців у Сенаті, рішуче розкритикував адміністрацію Трампа за її план, натякаючи, що чиновники намагаються задобрити президента Росії Володимира Путіна.
«Путін провів увесь рік, намагаючись обдурити президента Трампа», - сказав МакКоннелл у заяві вчора. «Якщо чиновники адміністрації більше турбуються про задоволення Путіна, ніж про забезпечення справжнього миру, тоді президенту варто знайти нових радників.
Він продовжив: «Нагородження російської різанини було б катастрофічним для інтересів Америки. А капітуляція, подібна до відступу Байдена з Афганістану, була б катастрофою для спадщини миру через силу».
депортациюпереселение украинских холоповновых российских граждан на плодородные почвы Сибири он наверное может пойти (все будет лучше чем в первых линиях на Польшу и Балтию с лопатами).
Все, що він може - прикрити обмін розвідданними.
Бо прикрити механізм PURL - постріл в коліно. Виробники зброї не зрозуміють, мʼяко кажучи. А це основні спонсори республіканської партіі.
А далі найголовніше питання. Рано чи пізно Трамп вторгнеться у Венесуелу.
Де його авіаносці, кораблі та літаки будуть нищити російські ракети та російські ЗРК. А піхоту нищитимуть російські фпв-дрони на оптоволокні, і вся ця високотехнологічна срань накриється мідним тазом за кілька тижнів.
Він не розуміє, що посилюючи рф через змушування нас капітулювати, він також посилює Весесуелу?
Хоча про що це я. У Трампа відсутні мізки абсолютно. Не президент економіки #1 у світі, а банальний та несмішний клоун, у якого горизонт планування закінчується на поході в туалет."
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
Он, я казав, на пошті жінка розповідала, син 48 кг з пороком серця, схопили, на наступний день в формі, туберкульозника схопили і вже вбили. З генделика якось навіть алкашів загребли, більшість, правда, потім знову, кажуть, бухала, алкаші непотрібні, з них взяти нічого, напевно. Хіба що до розстрілів ще не додумались, хоча людей вже вбивають - Сахарук, Сопін, он під Рожнятовом знов труп знайшли на тому тижні.
- Шаг вперёд и два назад!