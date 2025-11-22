Трамп заявил, что предложенный мирный план США не является окончательным предложением

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний мирный план США для Украины не является окончательным предложением.

Об этом он сказал, общаясь с журналистами возле Белого дома, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Нынешний план – не окончательное предложение

Журналисты спросили американского лидера, является ли план из 28 пунктов "окончательным предложением".

"Нет, далеко не так", - ответил Трамп.

Он добавил: "Мы хотели бы достичь мира, это должно было произойти уже давно. Война между Украиной и Россией не должна была никогда произойти. Если бы я был президентом, этого бы никогда не случилось. Мы пытаемся ее закончить. Так или иначе, мы должны положить этому конец".

Ранее Трамп заявлял, что президенту Владимиру Зеленскому придется принять план, предложенный США, или продолжить борьбу.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

