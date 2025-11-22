Трамп заявил, что предложенный мирный план США не является окончательным предложением
Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний мирный план США для Украины не является окончательным предложением.
Об этом он сказал, общаясь с журналистами возле Белого дома, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
Нынешний план – не окончательное предложение
Журналисты спросили американского лидера, является ли план из 28 пунктов "окончательным предложением".
"Нет, далеко не так", - ответил Трамп.
Он добавил: "Мы хотели бы достичь мира, это должно было произойти уже давно. Война между Украиной и Россией не должна была никогда произойти. Если бы я был президентом, этого бы никогда не случилось. Мы пытаемся ее закончить. Так или иначе, мы должны положить этому конец".
Ранее Трамп заявлял, что президенту Владимиру Зеленскому придется принять план, предложенный США, или продолжить борьбу.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Трохи!
Карт в рукаві не вистачає!
Так воно у бізнесі себе поводило, так воно намагається все робити і у політиці. Примітивна і тупа тактика боягуза і нікчеми.
Його поведінка є типовою для ексгібционіста, який намгається лякати вразливих жіночок своїм крихітним дітородним органом, а потім, задоволений справленим ефектом, тікає до кущів
І так по кругу...
вже один рік пройшов- ще залишилося три
1 дн. ·
Коли сьогодні я відкрила звернення президента щодо «28 пунктів», які йому передала американська сторона, я зловила себе на відчутті, знайомому ще з 2021 року. Саме тоді я вперше дуже уважно почала слухати кожне його слово.
У 2018 році я пройшла свій перший базовий курс профайлінгу в https://www.facebook.com/groups/473398024322900/user/100063749154868/?__cft__[0]=AZVx8OW_ASnpIHtSKeSyX_g-qq8JgI0aUAlf-o_rG2mBJ6L6AEqcUap1nHqxZKXQZHEIiDeL3O6s6YuKcR-JunR8Zvf8tYFW_M0yaO0EcIwECnMOmIZI9JGbBQC5eSsqCvHNYgm9IH3z7Mktv3R0bG-xEQ5hEE301mXVPnrpIhnZ38rgytEOn4wBIMA8r-Cjlo7wHawwwwt9q8eNzA5uEA5-Lg5_MtqW6p2tVEkH0MMWZg&__tn__=-]K-y-R Школа Профайлинга Одеській школі профайлера. Потім Сергій і Лариса приїжджали до Ізмаїла, і я вдруге проходила курс уже глибше. А в кінці 2021 року - під час карантину - я пройшла третій, розширений курс онлайн. У той самий час я почала навчатися на медіатора, працюючи з техніками мовної поведінки, конфліктної динаміки і психології впливу.
Тому коли я слухала звернення Зеленського в той період, я раптом почала бачити в його промовах не просто політичні меседжі, а структуру впливу - чітку, дуже продуману, з використанням прийомів профайлінгу, де слово не інформує, а формує реакцію. Я тоді ж сказала своїм друзям фразу, яку пам'ятаю досі:
«Хтось у команді Зеленського дуже захоплюється профайлінгом. Бо це вже не просто комунікація - це технологія».
І справді: в його промовах часто використовували психологічні «ворота» - ці мікросекунди, через які людина перестає чинити опір і починає приймати те, що зазвичай не прийняла б. Це форма маніпуляції, яка працює не через силу аргументу, а через силу емоційного стану, в який тебе вводять.
Саме з цим відчуттям я сьогодні читала його нову промову про «28 пунктів».
Чесно кажучи, слухати я її не можу.
Тому я читаю. І розкладаю текст як профайлер.
Тому що мені хочеться показати - наскільки нами зараз маніпулюють.
І як саме в цій промові президент намагається зняти відповідальність із себе - і перекласти її на нас.
Тож розглянемо по пунктах.
1. Загальна мета звернення
Це не інформування.
Це - психологічна підготовка суспільства до важкого рішення, яке ще не озвучене, але вже укладене в рамку «неминучості».
Уся структура промови спрямована не на те, щоб щось пояснити, а на те, щоб:
• зняти відповідальність із влади,
• перекласти її на «обставини»,
• ввести людей у стан розгубленості, де будь-яке рішення влади видається єдино можливим.
Це класика кризової політичної психології.
2. Ключова маніпуляція №1: ДИЛЕМА БЕЗ ВИБОРУ
Його формулювання:
«Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або важка зима»
Це називається MANUFACTURED DILEMMA - штучна дилема.
Психологічний прийом, коли людині нав'язують два варіанти, обидва погані, але…
справжнього третього варіанту не дають.
В реальності завжди є більше можливостей. Але подача така, ніби вибір вже зроблено - між поразкою і ще більшою поразкою.
Чому це маніпуляція?
• Людину ставлять у позицію «меншого зла».
• Коли суспільство вже втомлене, воно погоджується на варіант, який здається «менш болючим».
• Таким чином важке рішення влади стає психологічно «легше проковтнути».
Це технологія, якою користуються перед непопулярними рішеннями.
3. Ключова маніпуляція №2: ПЕРЕКЛАД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ЗОВНІШНІ СИЛИ
Він каже:
• «Найважчий момент нашої історії»
• «Тиск на Україну один із найважчих»
• «Можемо втратити ключового партнера»
Це - техніка externalization:
створення образу «зовнішньої сили», яка змушує робити вибір.
Що це дає?
• Влада виглядає не ініціатором рішення, а жертвою обставин.
• Будь-яке рішення потім можна подати як «нас змусили».
• Знімається відповідальність з конкретних осіб (президента, ОП, МЗС).
Психологічно це працює так:
коли відповідальність розмита - протест слабшає.
4. Маніпуляція №3: ЕМОЦІЙНА ЕСКАЛАЦІЯ ПЕРЕД КЛЮЧОВИМ МЕСЕДЖЕМ
У зверненні використано комбінацію:
• страх втрати партнера (Вашингтон),
• страх важкої зими,
• страх втрати гідності,
• страх втрати майбутнього.
Це техніка emotional overload - емоційне перевантаження.
Коли людину завалюють кількома страхами одразу, вона втрачає здатність мислити критично.
Психіка входить у режим шукати порятунок, а не аналізувати суть.
Після цього емоційного «накручування» подається ключовий меседж - прийняття важкого рішення.
Це класичний «foot-in-the-door», коли людина погоджується на те, що в іншій ситуації ніколи б не прийняла.
5. Маніпуляція №4: СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ «НЕМИНУЧОСТІ»
Фрази типу:
• «один із найважчих моментів»
• «ми стоїмо перед складним вибором»
• «треба прийняти рішення»
використовують техніку inevitability framing - рамка неминучості.
Сенс:
«Це станеться в будь-якому разі.
Тому ваше завдання - не сперечатися, а прийняти».
У такій рамці люди перестають шукати альтернативи, бо вірять, що їх не існує.
6. Маніпуляція №5: АПЕЛЯЦІЯ ДО ГІДНОСТІ ЯК ЗАМІНА ЗМІСТУ
Він каже:
• «втрата гідності»
• «життя без свободи й справедливості»
Гідність - дуже сильний психологічний тригер для українського суспільства після Революції Гідності.
З психології це називається шлях заміщення:
коли складний раціональний зміст (28 пунктів, умови США/Трампа, реальні поступки) заміщується емоційною категорією, яку ніхто не може заперечити.
Замість того, щоб говорити прямо:
«знаходиться план, який містить поступки Росії»,
використовується абстракція:
«щоб не втратити гідність».
Переходить увага з конкретики → на емоційний символ.
Це робиться, щоб уникнути реакції суспільства на реальні деталі.
7. Маніпуляція №6: КОЛЕКТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Фраза:
«Україна стоїть перед вибором»
"Україна" - це узагальнення.
Не влада.
Не ОП.
Не президент.
А «ми всі».
Це техніка collective diffusion of responsibility:
розмивання відповідальності на всіх, щоб ніхто не міг сказати:
«Це їхнє рішення, не наше».
Після цього легше подати будь-яку угоду як «наш спільний вибір».
8. Маніпуляція №7: ЗМІНА ПОВІСТКИ - ВІД ВІЙНИ ДО ПСЕВДОМОРАЛІСТИКИ
Уся промова спрямована на те, щоб перевести дискусію:
НЕ → «що таке ці 28 пунктів?»
НЕ → «чи є там поступки Москві?»
НЕ → «чи безпечно це для держави?»
А в площину:
• «ми мусимо прийняти складне рішення»,
• «гідність»,
• «партнерство»,
• «зима»,
• «вибір між поганим і гіршим».
Це deviation strategy - стратегія відвернення уваги.
Коли замість суті подають емоційні обгортки.
9. Психологічний портрет автора звернення
У цьому зверненні видно:
• високу тривожність
• страх втратити контроль
• орієнтацію на зовнішню оцінку
• спробу зменшити відповідальність за наслідки
• прагнення перекласти провину на процес, а не на рішення
Це поведінка людини, яка опинилась між двома силами:
внутрішнім суспільним тиском і зовнішнім тиском партнерів.
І вона вибирає комунікаційну тактику, в якій головне - не сказати зайвого, не викликати бунту й водночас закласти фундамент для майбутнього непопулярного кроку.
10. Ключова маніпуляція №8: САМООБІЛЕННЯ ТА ГЕРОЇЗАЦІЯ
Це технологія, коли політик переводить увагу з реальних запитань на власну моральність.
У кризові моменти вона використовується для заміни конкретики сакральністю, а відповідальності - «високою місією».
У зверненні Зеленського вона проявилась у кількаетапній схемі.
1. Апеляція до присяги = сакралізація власної позиції
«Свою відповідь я дав ще 20 травня 2019 року…»
«Для мене це не формальність. Це присяга.»
Це спосіб підняти власну позицію до рівня морального обов'язку, який не можна ставити під сумнів.
Так критика автоматично перетворюється на «атаку на святе».
2. Створення образу особистої бездоганності
«Щодня я залишаюся вірним кожному слову.»
«Я ніколи її не зраджу.»
Це - самообілення, яке замінює реальні відповіді на питання:
• Які саме пункти плану неприйнятні?
• Які позиції Україна відстоює?
• Які ризики стоять у цих «28 пунктах»?
Моральна ідеалізація підмінює аналіз змісту.
3. Героїзація через обіцянку «боротьби»
«Я буду боротися…»
«Я буду переконувати…»
«Я буду пропонувати альтернативи…»
Це створення образу активного героя, який протистоїть тиску, хоча реальних аргументів чи альтернатив у промові не подано.
Так формується емоційне відчуття, що «з нами борються», навіть якщо ми не знаємо - за що саме.
4. Заміна конкретики емоційною драмою
Це центральна функція технології:
• замість аналізу - «присяга»;
• замість позиції - «вірність»;
• замість стратегії - «боротьба»;
• замість відповідальності - «моральна місія».
Героїзація створює ілюзію правильності.
Самообілення - ілюзію чистоти.
Разом вони знімають потребу ставити незручні запитання.
11. Підсумок: головні маніпуляції промови
1. Штучна дилема
(«або втрата гідності, або втрата партнера»).
2. Винесення відповідальності назовні
(«на нас тиснуть»).
3. Емоційне перевантаження
(страх, дефіцит, «важка зима»).
4. Рамка "неминучості"
(«ми змушені прийняти рішення»).
5. Абстракції замість конкретики
(«гідність» замість «умов плану»).
6. Колективізація відповідальності
(«Україна має вирішити»).
7. Відвернення уваги
(немає жодного слова про зміст 28 пунктів).
Доповнення:
Фраза:
Українці, у житті кожної нації настає момент, коли всім потрібно говорити чесно, спокійно, без чуток, без пліток, без зайвого.
(Прийом створення «особливої атмосфери правди» - люди несвідомо знижують критику.)
кайзерський ліс - що б це значило? Схоже на впн...
...розбір профайлів в пошуку фальшивих смислов... слова не такі, все не так, все пропало...хаяти все...
що було, то було: результат виборів не нарисовали, а зробили виборці,
але зараз накидувати на вентилятор усілякий непотріб і правильні достойні дії преза перекручувати.. це що?
...мабудь бажаєте зустрічати пу?... дик...він вже йде до вас...і має план, як укр громадян до сибиру швиденько на перевиховання доправити ліс валити...
...хм...в Німеччині зараз чимало піздніх переселенців з сибиру, Казахстану, Узбекістану - рузких німців... які у своїй подавляючей більшості кажуть, що Україна сама винна, що пу не підкорилася, пручається...адже адин нарот...
якесь роздвоєння особистості: самі чухнули в Німеччину, при цьому неповажають цю країну і пу для них взирець... але в ФРН на халяву жити жирно можна...але..расєя...попереду планеты всей...от вам і основна таргет- группа для afd яка на пуйловських дріжжах міцніє і за мир дружбу жвачку торговлю з рашей репетує...
війська РФ розстріляли 5 українських військовополонених.
"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин"
26.
Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за свої дії під час війни та погодяться не висувати жодних претензій і не розглядати жодних скарг у майбутньому.
"Сенатор від Кентуккі Мітч МакКоннелл, колишній лідер республіканців у Сенаті, рішуче розкритикував адміністрацію Трампа за її план, натякаючи, що чиновники намагаються задобрити президента Росії Володимира Путіна.
«Путін провів увесь рік, намагаючись обдурити президента Трампа», - сказав МакКоннелл у заяві вчора. «Якщо чиновники адміністрації більше турбуються про задоволення Путіна, ніж про забезпечення справжнього миру, тоді президенту варто знайти нових радників.
Він продовжив: «Нагородження російської різанини було б катастрофічним для інтересів Америки. А капітуляція, подібна до відступу Байдена з Афганістану, була б катастрофою для спадщини миру через силу».
депортациюпереселение украинских холоповновых российских граждан на плодородные почвы Сибири он наверное может пойти (все будет лучше чем в первых линиях на Польшу и Балтию с лопатами).