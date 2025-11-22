Російські окупанти розстріляли 5 українських військовополонених. ВIДЕО

Війська РФ розстріляли 5 українських військовополонених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт DeepState.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Поки що час та місце подій не встановлено", - йдеться у повідомленні.

"Варто подивитися зі звуком, щоб почути яких під*расів буде амністовано.

Москалі - це гній, який світу вже давно не може нічого дати, окрім власних природних запасів. Москалі - це такий же гній, як терористи в Судані, які страчують жінок, дітей та старих. Москалі мають стати синонімом слова біосміття", - додали у DeepState.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський військовий наказав розстріляти беззбройного цивільного в Куп’янську – перехоплення розмови окупантів. АУДIО

Що передувало

Нагадаємо, раніше проєкт DeepState повідомив, що на околиці Затишшя в Запорізькій області російські війська розстріляли двох бійців Сил Оборони України.

У зв’язку з цим український омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до МКЧХ та ООН.

За цим фактом прокуратура розпочала розслідування.

Також читайте: Російський неонацист Мільчаков закликав окупантів розстрілювати українських військовополонених за грошову винагороду