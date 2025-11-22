Російські окупанти розстріляли 5 українських військовополонених. ВIДЕО
Війська РФ розстріляли 5 українських військовополонених.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт DeepState.
"Поки що час та місце подій не встановлено", - йдеться у повідомленні.
"Варто подивитися зі звуком, щоб почути яких під*расів буде амністовано.
Москалі - це гній, який світу вже давно не може нічого дати, окрім власних природних запасів. Москалі - це такий же гній, як терористи в Судані, які страчують жінок, дітей та старих. Москалі мають стати синонімом слова біосміття", - додали у DeepState.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше проєкт DeepState повідомив, що на околиці Затишшя в Запорізькій області російські війська розстріляли двох бійців Сил Оборони України.
- У зв’язку з цим український омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до МКЧХ та ООН.
- За цим фактом прокуратура розпочала розслідування.
Топ коментарі
+42 Oleksii Magas
показати весь коментар22.11.2025 12:54 Відповісти Посилання
+32 Юра Малко
показати весь коментар22.11.2025 13:00 Відповісти Посилання
+30 svojak70
показати весь коментар22.11.2025 12:56 Відповісти Посилання
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пункт включений за пропозицією "української" сторони замість повного та всеосяжного аудиту західної допомого
цих кацапських катів наших військовополонених простять
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Якщо спецслужби України це не зроблять то дуже швидко зачистять їх і не тільки їх.
Невже це важко так зрозуміти?
А головне після такого принизливого примусу жертви, повинно бути абсолютно пох на вереск різноманітних правозахисних організацій бо їх думка вже нінащо не вплине.
ZEмародери як не прикро але поки що являються гарантами державності... І достати їх зараз або потім буде майже нереально.
.
Скоротити армію, згідно капітуляції, щоб рашисти ще більше вбивали українців але вже безкарно.
Бо рашисти в любому випадку порушать любу угоду і знову нападуть на вже беззахисну Україну.
Сдохни могильщик України зеля разом зі своїм пуйлом.
А до речі, хто Вам сказав, що Зеля збираться підписувати "мирний план Трампа" в запропонованному вигляді?
тому що знав - одержить по зубах ще на підльоті.
Порох мир в очах хутіна НЕ шукав !
.
при ЗЄлєнському Україна втратила сотні тисяч Воїнів, міліони біженців і чотири області.
ЗЄля "чєловєчіще" зовсім іншого масштабу, ніж Порох, -
НайвеличнішийНайганебніший !
.
підпише!
і одержить звинувачення в державній зраді.
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Але трамп венс і путін І Є ЗБОЧЕНЦІ
Ще за часів сцавка у їхні голови цю дурь вбивали.
після підписання договорняка все одно буде обмін військовополонених "всіх на всіх" !
.
Про москалів говорити нема сенсу, вони по вуха в крові.
їм усім какаразніцам-хотьпаржом разом з Верховним Найвеличнівшивим насрати, що хлопці на передовій вже роками не мають заміни чи хоча би тимчасового перепочинку і їхні підрозділи переватажені бойовими задачами через що на ЛБЗ кілометрові діри в обороні, у той час коли у тилу жлоби усих мастей крадуть та розважаються..
хто ухиляється - звісно, пошук-покарання, а не вихваляння привселюдно, як оце Найвеличнівшива Зєля про те, як вона уникла призову і як вона "умєєт жидь" під гегіт дебілів-фанів..
але натепер Зєля сцить втратити свою дешеву попу-лярність серед жлобів, своїх глядачів, квартал-овців... а мобілізація це насамперед відповідальність (прости Господи) Верховного Головнокомандувача..
чому немає терористичних актів на росії?
щоб летіли вокзали. потяги. літаки і автобуси з трамваями?
чеченці змогли? коли їх вбивали, вони мстились
і хай докажуть, що це ми
на росії там повно ображених,
не можна так - тоді по тихому різати горла родичам цих ублюдків
щоб вони знали, що їх чекає в Україні.
Цей поганий народ має одну назву - ублюдочні серійні вбивці.
Бо самі це робитимуть.
якщо не зрадники України.
дипломати, ау! І досі в новинах Київ пишуть Kiew і ін. назви міст калька з рузкага так і залишилася.
Інша нагайна потреба для біженців - це прострочені паспорта, які продлити вже не можливо, а отримати нові технічно дуже дуже складно.
Наприклад: сша - огромная територія і тільки посольство в Вашингтоні може видати новий паспорт. Начебто є виїздні сессії з наданням консульских послуг... але не паспортів і черги тисячні і сайт вісне і записатися не можливо, як то ьуло в листопаді в Майамі.
Але: є Дія! То чому не можна переслати всі скани документів на електр.адресу ембасади, сплатити онлайн що потрібно і лише один раз в визначений час явитися особисто в посольство і отримати паспорт чи інши док-ти?
Або, особисто подати заяву і скани документів, а вже готовий паспорт отримати поштою. Невже цю практику так складно негайно запровадити?
Я ще багато інших питань, наприклад, до атташе по культурі: чому не звучить музика укр композиторів на популярних радіоканалах? Чому не запропонувати укр контент, укр.фільми - худ. і документальні з підстрочним дубляжем... навіть відмовівшись від оплати авторских прав?
Багато чого можна зробити, якщо є бажання робити!
Це не дивно, бо більшість вчителів нею не володіє.
"Продлити" стосовно пашпортів.
"огромная територія" - стосовно США - як Ви пишете.
НЕ МОВА - найважливіша проблема українців - а своєї влади.
А влада в Україні завжди дбала тільки про себе. І робила все, щоб за свої дії не відповідати. Скільки українців повинно залишитись в Україні, щоб це можна було зрозуміти?
але, головним є бажання спілкуватися українською, яка є і мусить бути єдиною держ.мовою в Україні.
з ВЕЛИКОЇ ДЕРЖАВИ Америка стала шлюхою путі
- стала помойною тряпкою
а тр сліпий і глухий
Таким виявився насправді світовий коп і амер.допомога
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев