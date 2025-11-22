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Новини Розстріл українських військовополонених
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Російські окупанти розстріляли 5 українських військовополонених. ВIДЕО

Війська РФ розстріляли 5 українських військовополонених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт DeepState.

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"Поки що час та місце подій не встановлено", - йдеться у повідомленні.

"Варто подивитися зі звуком, щоб почути яких під*расів буде амністовано.

Москалі - це гній, який світу вже давно не може нічого дати, окрім власних природних запасів. Москалі - це такий же гній, як терористи в Судані, які страчують жінок, дітей та старих. Москалі мають стати синонімом слова біосміття", - додали у DeepState.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський військовий наказав розстріляти беззбройного цивільного в Куп’янську – перехоплення розмови окупантів. АУДIО

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше проєкт DeepState повідомив, що на околиці Затишшя в Запорізькій області російські війська розстріляли двох бійців Сил Оборони України.
  • У зв’язку з цим український омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до МКЧХ та ООН.
  • За цим фактом прокуратура розпочала розслідування.

Також читайте: Російський неонацист Мільчаков закликав окупантів розстрілювати українських військовополонених за грошову винагороду

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військовополонені (1146) розстріл (311) DeepState (548)
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Топ коментарі
+42
Це культурний обмін, чи торгівля? Що скаже таваріщ венс?
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22.11.2025 12:54 Відповісти
+32
та,невже? відкрию вам велику таємницю,друже,- т.з. спецслужби України....першими перейдуть на бік окупантів і винищуватимуть українців ще лютіше ніж кацапські спецслужби. хоча,вам там в Італії про таке може й невідомо...
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22.11.2025 13:00 Відповісти
+30
Зеля підтримує це , раз збирається підписати з цими нелюдями капітуляцію.
Скоротити армію, згідно капітуляції, щоб рашисти ще більше вбивали українців але вже безкарно.
Бо рашисти в любому випадку порушать любу угоду і знову нападуть на вже беззахисну Україну.
Сдохни могильщик України зеля разом зі своїм пуйлом.
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22.11.2025 12:56 Відповісти
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22.11.2025 12:53 Відповісти
один із 28 пунктів Договорняка трампа - повна та всеосяжна амністія

пункт включений за пропозицією "української" сторони замість повного та всеосяжного аудиту західної допомого

цих кацапських катів наших військовополонених простять

.
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22.11.2025 14:34 Відповісти
Цього УМЕРОВА треба на гиляку
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22.11.2025 18:04 Відповісти
Якщо капітуляція на таких ганебних умовах неминуча то треба зачищати тил від відвертих ФСБ-шникив. А семе від керівників московської "церкви".
Якщо спецслужби України це не зроблять то дуже швидко зачистять їх і не тільки їх.
Невже це важко так зрозуміти?
А головне після такого принизливого примусу жертви, повинно бути абсолютно пох на вереск різноманітних правозахисних організацій бо їх думка вже нінащо не вплине.
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22.11.2025 12:54 Відповісти
та,невже? відкрию вам велику таємницю,друже,- т.з. спецслужби України....першими перейдуть на бік окупантів і винищуватимуть українців ще лютіше ніж кацапські спецслужби. хоча,вам там в Італії про таке може й невідомо...
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22.11.2025 13:00 Відповісти
та мені якось покласти на прапорці під якими сидять знедолені біженці з України. а щодо дебіла....ось піди зараз ,подивися в дзеркало і ти там побачиш дебіла та імбецила в одній морді ліца..гуляй,аматор прапорів!
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22.11.2025 13:11 Відповісти
Частина перейде на бік ворога. Це неминучий процес. Але в окупантів є величезні списки на ліквідацію тих хто справді відстоював інтереси України та не словом а ділом робив все те, завдяки чому Україна досі тримається.
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22.11.2025 13:14 Відповісти
згоден.і знищуватимуть фігурантів цих списків колишні мужні укрчекісти з СБУ,поліцаї,прокурори тощо...
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22.11.2025 13:16 Відповісти
От саме тому діяти треба вже зараз.
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22.11.2025 13:19 Відповісти
Впевнений? Є інформація відносно конкретних працівників? Що зробив щоб їх не було в спецслужбах?
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22.11.2025 13:54 Відповісти
церква то десяте питання, ZEмародери ,розкрадачі і брехуни кидають Україну в прірву, ZE - покидьок це національна катастрофа, чекати недовго
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22.11.2025 14:18 Відповісти
Це на перший погляд здається що десяте...
ZEмародери як не прикро але поки що являються гарантами державності... І достати їх зараз або потім буде майже нереально.
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22.11.2025 14:57 Відповісти
Це культурний обмін, чи торгівля? Що скаже таваріщ венс?
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22.11.2025 12:54 Відповісти
Він скаже - це треба припинити і всіх амністувати.
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22.11.2025 13:17 Відповісти
амністію ЗЄльоні запропонували

.
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22.11.2025 15:48 Відповісти
То ж він про себе та за свою жидівська кодлу думає щоб їх після капітуляції не дістали.
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23.11.2025 08:32 Відповісти
Зеля підтримує це , раз збирається підписати з цими нелюдями капітуляцію.
Скоротити армію, згідно капітуляції, щоб рашисти ще більше вбивали українців але вже безкарно.
Бо рашисти в любому випадку порушать любу угоду і знову нападуть на вже беззахисну Україну.
Сдохни могильщик України зеля разом зі своїм пуйлом.
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22.11.2025 12:56 Відповісти
він не здохне,вони всі чкурнуть з України в Ізраїль та Америкію,з награбованим баблом,а мудрий укрнарід знову піде на тушонку...
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22.11.2025 13:01 Відповісти
Ху..ло напало, Трамп підтримує ху...ла і пляше під його дудку, а здохнути повинен Зеля. Ну, здохне, і що далі? Ху...ло і Трамп висунуть новий "мирний план"?

А до речі, хто Вам сказав, що Зеля збираться підписувати "мирний план Трампа" в запропонованному вигляді?
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22.11.2025 13:13 Відповісти
чому буйло навіть НЕ думало нападати на Україну, коли президентом був Порох ?

тому що знав - одержить по зубах ще на підльоті.
Порох мир в очах хутіна НЕ шукав !

.
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22.11.2025 14:38 Відповісти
в Іловайську та Дебальцево ми втратили по сотні наших Воїнів,

при ЗЄлєнському Україна втратила сотні тисяч Воїнів, міліони біженців і чотири області.

ЗЄля "чєловєчіще" зовсім іншого масштабу, ніж Порох, - Найвеличніший

Найганебніший !

.
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22.11.2025 15:55 Відповісти
Зе не підпише капітуляцію!
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22.11.2025 14:41 Відповісти
ЗЄ сам себе підвісив корупцією на гачок трампа

підпише!
і одержить звинувачення в державній зраді.

.
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22.11.2025 15:57 Відповісти
ні!! а як же женевські угоди? ми хороші,нас не зрозують! питання в іншому,на що розраховували ті хто там лежав розпластавшись? вони викинули зброю і разом змовилися здатися....
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22.11.2025 13:03 Відповісти
знаєш,дружище....краще з розумним згубити ніж з тобою знайти.мовчи вже краще...
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22.11.2025 13:13 Відповісти
чого ти прилип,як гівно до підошви? тобі ні з ким обговорити твої диванні фантазії на тему ДРГ? при чому тут ДРГ з ватниками,чудо ти диванне? на відео бойова обстановка на лінії зіткнення,солдати стройових частин,а ти сидячи на дивані в тилу живеш у світі ДРГ. бу-гагагага! вийди на вулицю,трошки освіжися.лунатик! чи ТЦК страшно?
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22.11.2025 13:21 Відповісти
Все вірно менше треба брать і відгодовувать цей непотріб воно в своєму задрищенську не їло того що зараз їдять а постіль бачило хіба що нову у магазині та по телевізору навіть у москві де кацапи там смітники їжу готувать не вміють а ресторани і кафе скоро позакривають бо там працювали мігранти кацапм соромно визнати що рукожопі а працювать не вміють і не хочуть
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22.11.2025 13:17 Відповісти
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22.11.2025 13:20 Відповісти
Не знаю що сказати. Після ВСЬОГО навязувати країні російську мову і церкву це ЯКЕСЬ ЗБОЧЕННЯ.

Але трамп венс і путін І Є ЗБОЧЕНЦІ
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22.11.2025 13:02 Відповісти
а русскоязичниє адєссіти,які обісравшись від чергового удару па Адєссє....виходять на пікети в захист пам"ятників Пушкіну і Каті-німфоманці,тоді хто?
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22.11.2025 13:05 Відповісти
Вони не Адєсса, вони скрепная ОдЕЕЕсса.
Ще за часів сцавка у їхні голови цю дурь вбивали.
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22.11.2025 13:55 Відповісти
В полон здаватись не можна
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22.11.2025 13:06 Відповісти
Вертайся і покажи як треба
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22.11.2025 13:10 Відповісти
Ера обмінів, 1000 чі наших закатованих й вбитих Героїв на 1000 живих відкормлених кідарів.
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22.11.2025 13:10 Відповісти
Так виглядає війна не з диванів. І так буде десятиліттями.
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22.11.2025 13:11 Відповісти
Продовжуйте і далі брати в полон це все кацапське біосміття, розповідаючи що "ми не такі і треба на когось міняти полонених". Кормити їх. Поїти... Краще треба доводити людям що здаватися кацапам в полон-не варіант.
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22.11.2025 13:13 Відповісти
Оце падло,яке розстрілювало, явний маргінал. Люмпен. Зек. Непотріб. Пліснява людська. Для чого його брати в полон? Немає ніякої користі від цього. І вони ж там всі такі. Просто бруд під ногами .
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22.11.2025 13:21 Відповісти
розстрілювати кацапів всіх !

після підписання договорняка все одно буде обмін військовополонених "всіх на всіх" !

.
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22.11.2025 14:41 Відповісти
Трамп, Венс, Рубіо, Вітькофф та інши х.йлолакеї подивиться на свої руки, вони не світяться червоним?..
Про москалів говорити нема сенсу, вони по вуха в крові.
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22.11.2025 13:15 Відповісти
Шкода що нема підтримки наших дронів тих хто на поорних пунктах...орки мають можливість обійти оточити... Мабуть і ні міномети ні арта не можуть знищувати недоістот рашистських через нашестя дронів ворога..
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22.11.2025 13:21 Відповісти
..цей черговий військовий злочин виродків кацапів стався не тільки через ***** та його холопів-людожерів, а й через владу зеленських піарасів, які знищили нормальтну мобілізацію на догоду какаразнічних "маминих квіточок не створених для війни" , щоб усі вони не поперелякалися і правильно проголосували за банду зеленських мародерів на наступних виборах,
їм усім какаразніцам-хотьпаржом разом з Верховним Найвеличнівшивим насрати, що хлопці на передовій вже роками не мають заміни чи хоча би тимчасового перепочинку і їхні підрозділи переватажені бойовими задачами через що на ЛБЗ кілометрові діри в обороні, у той час коли у тилу жлоби усих мастей крадуть та розважаються..
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22.11.2025 13:44 Відповісти
...розтлумачте, будь ласка, що є "нормальна мобілізація"? Як ви її бачите з дивана?
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22.11.2025 14:45 Відповісти
..з особистого совкового досвіду усе досить просто, навіть примітивно: приходить паперова повістка (а зараз можливості значно ширші: SMS, телефон, "дія", "резерв+..), ти прибуваєш за вказаною адресою (нас молодих взагалі централізовано шахтним автобусом одвезли куда треба (так, я донецький)), а далі - усе вже за командою, тим більше вже 10 років війни..
хто ухиляється - звісно, пошук-покарання, а не вихваляння привселюдно, як оце Найвеличнівшива Зєля про те, як вона уникла призову і як вона "умєєт жидь" під гегіт дебілів-фанів..
але натепер Зєля сцить втратити свою дешеву попу-лярність серед жлобів, своїх глядачів, квартал-овців... а мобілізація це насамперед відповідальність (прости Господи) Верховного Головнокомандувача..
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22.11.2025 15:20 Відповісти
в мене одне і те саме запитання
чому немає терористичних актів на росії?
щоб летіли вокзали. потяги. літаки і автобуси з трамваями?
чеченці змогли? коли їх вбивали, вони мстились
і хай докажуть, що це ми
на росії там повно ображених,
не можна так - тоді по тихому різати горла родичам цих ублюдків
щоб вони знали, що їх чекає в Україні.
Цей поганий народ має одну назву - ублюдочні серійні вбивці.
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22.11.2025 13:55 Відповісти
В Росії багато українців працюють водіями автобусів, трамваїв, будівельниками ... У терористичних актах вони не постраждають?
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22.11.2025 16:33 Відповісти
Вони будуть знати, що і коли
Бо самі це робитимуть.
якщо не зрадники України.
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22.11.2025 17:13 Відповісти
Усіх москворотих виродків, які захищають мову та культуру цих нелюдів позбавляти громадянства та гнати з України. Саме вони накликали цю війну своїми вузькими щелепами.
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22.11.2025 14:11 Відповісти
Де наші дипломати ау
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22.11.2025 14:31 Відповісти
...вже скільки часу минуло, коли Зе підписав закон про укр транслітерацію географ.топонімів і що?
дипломати, ау! І досі в новинах Київ пишуть Kiew і ін. назви міст калька з рузкага так і залишилася.

Інша нагайна потреба для біженців - це прострочені паспорта, які продлити вже не можливо, а отримати нові технічно дуже дуже складно.
Наприклад: сша - огромная територія і тільки посольство в Вашингтоні може видати новий паспорт. Начебто є виїздні сессії з наданням консульских послуг... але не паспортів і черги тисячні і сайт вісне і записатися не можливо, як то ьуло в листопаді в Майамі.
Але: є Дія! То чому не можна переслати всі скани документів на електр.адресу ембасади, сплатити онлайн що потрібно і лише один раз в визначений час явитися особисто в посольство і отримати паспорт чи інши док-ти?
Або, особисто подати заяву і скани документів, а вже готовий паспорт отримати поштою. Невже цю практику так складно негайно запровадити?
Я ще багато інших питань, наприклад, до атташе по культурі: чому не звучить музика укр композиторів на популярних радіоканалах? Чому не запропонувати укр контент, укр.фільми - худ. і документальні з підстрочним дубляжем... навіть відмовівшись від оплати авторских прав?
Багато чого можна зробити, якщо є бажання робити!
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22.11.2025 15:08 Відповісти
Будь ласка, не присіпуйтесь до правописання й до мови. Тут на сайті майже немає тих, хто стовідсотково правильно володіїє українською мовою.
Це не дивно, бо більшість вчителів нею не володіє.
"Продлити" стосовно пашпортів.
"огромная територія" - стосовно США - як Ви пишете.
НЕ МОВА - найважливіша проблема українців - а своєї влади.
А влада в Україні завжди дбала тільки про себе. І робила все, щоб за свої дії не відповідати. Скільки українців повинно залишитись в Україні, щоб це можна було зрозуміти?
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22.11.2025 16:46 Відповісти
...да, ви прави, вибачаюсь за помилки: не огромна, а величезна і т.д. русизми і перевертиши забруднили укр.мову і саме укр.мова титульной нації потребує захисту, якій мусить починатися з дитячого садка, школи, вуза... але носіїв укр.мови насправді не багато було в Донецьку, Харкові, Києві навіть серед щирих українців, які за різних обставин були руцкомовними
але, головним є бажання спілкуватися українською, яка є і мусить бути єдиною держ.мовою в Україні.
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22.11.2025 19:20 Відповісти
Хіба болота мають право на існування?! Випалити всю мацкаляндію напалмом!
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22.11.2025 14:33 Відповісти
мене бере іспанський сором за Америку,
з ВЕЛИКОЇ ДЕРЖАВИ Америка стала шлюхою путі
- стала помойною тряпкою
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22.11.2025 15:06 Відповісти
Спорим среди этих 5 солдат не было ни одного миндича?
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22.11.2025 15:10 Відповісти
Ухилянти, саме ви своїм боягузтвом сприяєте кацапам оточувати наших захисників і чинити звірства. Сморід висить над Україною, сморід ухилянтської сечі від обісцяних від страху штанів.
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22.11.2025 16:09 Відповісти
Возможно это был пленный которого поменяли , они сразу идут обратно убивать людей Украины. Наверняка наши солдаты смотрят это видео
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22.11.2025 16:22 Відповісти
небуде ніякого миру, у рф головне правило- на війні всі методи дозволені і їм пох. на конвенції!
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22.11.2025 18:31 Відповісти
Женевськи конвенції в прольоті
а тр сліпий і глухий
Таким виявився насправді світовий коп і амер.допомога
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22.11.2025 19:02 Відповісти
...а 50% зиску з використання заморож.рашитських активів для відновлення України - це взагалі найциніцнійший треш від трампоси(
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22.11.2025 19:04 Відповісти
Який жах. Бідні воїни. Ось так, зі зв'язаними руками та куля в потилицю. Капець.
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22.11.2025 20:27 Відповісти
Ну и сколько можно это терпеть? Украина имеет право защищаться любыми средствами и методами. Надо применить метод, он которого у рашки пропадет желание воевать дальше. Я уверен, что такой метод СБУ знает. Рыжий и Европа не хотят эффективно помогать Украине. Это факт.
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22.11.2025 20:39 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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22.11.2025 20:48 Відповісти
Хлопці на нулі - бийтеся насмерть! Жодному разі не здавайтесь кацапам у полон. Краще гідно померти за Україну!
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22.11.2025 21:02 Відповісти
Взнати з якого підрозділу виродки, які розстрілюють полонених і знищувати всіх тварюк, не жаліти ні дронів, ні снарядів.
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22.11.2025 23:41 Відповісти
Чому Геродот Галікарнасський у всіх цивілізованих народів світу вважається "батьком історії", а в московитів - ні? Тому що він кваліфікував їх як АНДРОФАГІВ. А це набагато гірше і страшніше, аніж канібалізм. Ми це бачимо щодня, а добра Європа і добрий світ - ні! В Україні зовсім відсутня дипломатія - тупі й неосвічені Зеленський та його улюбленець Єрмак її не можуть замінити. А необхідно щодня інформувати хоча б найвпливовіші держави про злочини орків. Тільки постійна крапля довбе камінь !!!
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23.11.2025 08:59 Відповісти
 
 